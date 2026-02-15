Investiție uriașă. O ţară alocă 18 miliarde de euro pentru construirea unui șantier naval de submarine nucleare

17:40

Un pompier voluntar din Galați, aflat în misiune, a fost amendat și lăsat fără permis de conducere pentru că nu a acordat prioritate unei autospeciale de poliție. Ambele echipaje mergeau la același incendiu, care a fost stins până la urmă de localnici, pentru că agentul i-a ținut pe pompieri pe loc un sfert de oră. […]