Harta calității aerului în orașele din România. Bucureștiul, pe „lista neagră” a poluării
PSNews.ro, 15 februarie 2026 17:50
Majoritatea locuitorilor din orașele mari ale României, de la București și Ploiești până la Cluj, respiră aer care depășește constant limitele legale de poluare. Traficul intens și încălzirea cu lemn sau cărbune mențin concentrații ridicate de particule în suspensie. Este praf fin care pătrunde adânc în plămâni. De asemenea, sunt oxizi de azot, gaze toxice
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
17:50
17:50
Oana Ţoiu, discuții cu oficiali din Bavaria despre lansarea cursurilor de română în şcolile din Germania # PSNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai comunităţii de români din Bavaria. A anunţat că a discutat cu oficiali ai landului despre lansarea cursurilor de limba română pentru copii în şcolile locale din Germania A vorbit şi despre posibilităţi de extindere a cursurilor gratuite organizate de MAE împreună cu Institutul
17:50
Investiție uriașă. O ţară alocă 18 miliarde de euro pentru construirea unui șantier naval de submarine nucleare # PSNews.ro
Australia investește într-un nou șantier naval de submarine nucleare. Investiția este realizată conform pactului semnat în 2021 de SUA, Regatul Unit și Australia. Pactul are ca scop limitarea influenței Chinei în Pacific. Prim-ministrul australian Anthony Albanese a anunțat duminică o investiție inițială de peste două miliarde de euro. Va fi construit un șantier naval de
17:50
Vânătoare de oameni la Sarajevo. „Îmi amintesc de o femeie din România care trebuie să fi ucis peste zece persoane” # PSNews.ro
De ani de zile circulă relatări despre aşa-numitul safari uman de la Sarajevo. Se spune că ar fi atras străini bogaţi pe dealurile de deasupra capitalei bosniace, la începutul anilor 1990. Capitala era asediată atunci de forţele sârbe în timpul războiului din Bosnia. Printre amatorii de vânătoare de oameni s-ar fi numărat şi români, inclusiv
17:50
Ministerul Mediului anunţă proceduri mai rapide şi digitalizare pentru autorităţile de mediu # PSNews.ro
Ministerul Mediului anunţă, duminică, intenţia de a eficientiza procedurile de mediu. Un proiect în acest sens este supus dezbaterii publice. Se are în vedere reducerea cu 40 de zile a procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. Se doreşte şi implementarea unui nou sistem informatic naţional. Aceasta pentru evidenţa şi raportarea datelor şi informaţiilor de
17:50
Ponta după anunțul lui N. Dan despre participarea la Consiliul de Pace: Secta USR-istă și gașca de propagandă vor amuţi # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta a reacționat public după ce Nicușor Dan a anunțat că va participa la reuniunea Consiliului de Pace organizată la Washington. Victor Ponta a transmis un mesaj tranșant. Fostul premier a profitat de moment pentru a critica USR. „Președintele Nicușor Dan a luat decizia corectă! Secta USR-istă și gașca de propagandă o să amuțească",
Acum 2 ore
16:50
Un mare grup de construcții navale mută din Italia în România o parte din producția pentru nave de croazieră # PSNews.ro
Ficantieri, unul dintre cele mai mari grupuri de construcții navale din lume, mută o parte din producția de componente pentru nave de croazieră din Italia în România. Compania a făcut anunţul într-un comunicat privind planul de business pentru 2026-2030. Ficantieri a anunțat că are în plan dublarea profitului de bază la 1,25 miliarde de euro în
16:50
Trump urmăreşte să pună capăt războiului din Ucraina „o dată pentru totdeauna”, spune Rubio # PSNews.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio spune că Donald Trump urmăreşte o încheiere definitivă a războiului dintre Rusia şi Ucraina. Aceasta după ce principalul diplomat al SUA s-a întâlnit sâmbătă cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Conferinţei de Securitate de la München. „M-am întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta despre securitatea
16:50
Florin Manole cere sprijin real pentru copiii din categoriile vulnerabile. ”80 de lei nu înseamnă solidaritate” # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a lansat un apel public pentru echilibru social. El susţine că dezbaterea despre disciplina bugetară nu poate fi separată de situația categoriilor vulnerabile, în special a copiilor. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor politice recente și al schimburilor de replici dintre Guvern și Partidul Social Democrat. În contextul în care premierul Ilie
16:50
Numărul cazurilor de cancer, în creștere în UE. Cele mai întâlnite tipuri de cancer la femei și la bărbați # PSNews.ro
Cancerul rămâne a doua cauză de deces în țările UE. Trendul privind numărul diagnosticărilor cancerului este în creștere. Impactul social şi economic este tot mai mare. Țările membre alocă sume tot mai mari pentru prevenţia, diagnosticarea cancerului și tratament. Un nou raport al OCDE arată că în 2024 au existat 2,7 milioane de cazuri noi de
16:50
Comisia Europeană a atras 11 miliarde euro prin a doua tranzacție sindicalizată din 2026. A atras prin două tranșe de obligațiuni UE. O tranșă de 6 miliarde euro cu scadență în 13 decembrie 2032. Cealaltă tranșă, de 5 miliarde euro, cu scadență în 12 octombrie 2045. Pe scurt Tranzacția a inclus un tap de 6
16:50
Mișcare strategică pe piața gazelor. Poate schimba evoluția prețurilor. Romgaz, oferte după modelul Hidroelectrica # PSNews.ro
Statul face o mișcare strategică pe piața gazelor, care ar putea schimba radical evoluția prețurilor. Ministrul Energiei a dezvăluit, într-un interviu la emisiunea „În fața ta", că un mare jucător va intra pe piață, pe modelul Hidroelectrica. Este vorba despre Romgaz, companie care, spune Bogdan Ivan, este pregătită să anunțe ofertele pentru consumatori de luna
Acum 4 ore
15:50
Cum s-au folosit mafioții ucraineni de numele unei judecătoare CCR pentru a fura o firmă din România. Ce spune Scântei # PSNews.ro
Numele judecătoarei CCR Laura Iuliana Scântei a fost folosit într-o fraudă de proporţii. Deşi nu mai este notar din 2022, judecătoarea apare ca cea care ar fi girat cu semnătură şi parafă de notar furtul unei firme. Contactată de Antena 3 CNN, ea spune că documentele sunt falsuri grosolane şi a sesizat poliţia. Plângere a depus
15:50
Focar de rujeolă într-o mare capitală europeană. Peste 60 de copii infectați, medicii sunt în alertă # PSNews.ro
Peste 60 de copii sunt infectați în urma unui focar de rujeolă izbucnit în nordul Londrei. Există riscul declanşării unui „focar mult mai amplu la nivelul întregii Londre". Cazurile au fost confirmate în mai multe școli din Enfield și Haringey, din nordul Londrei, potrivit unui avertisment emis de Evergreen GP Surgery din Edmonton, care a
15:50
Rareș Bogdan îl critică pe Ilie Bolojan, dar nu susţine înlăturarea sa: „Noi nu o să ne dăm jos premierul” # PSNews.ro
Rareș Bogdan susține că parlamentarii PNL nu vor vota împotriva premierului Ilie Bolojan. Aceasta chiar dacă apar tensiuni legate de votul pe Legea bugetului. Însă atrage atenția asupra lipsei de comunicare din partea acestuia. „Nu poate să ia deciziile în spatele ușilor închise". Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat sâmbătă, 14 februarie, la Antena 3 CNN,
15:50
Alina Gorghiu, deputat și președinte PNL Argeș, a cerut demisia prefectului Ioana Făcăleață. O consideră vinovată de criza apei potabile de la Curtea de Argeș. Fostul ministru al Justiției, deputata PNL Alina Gorghiu, a cerut duminică demisia prefectei județului Argeș, Ioana Făcăleață. „Pentru incompetență administrativă greu de egalat". Gorghiu o acuză de "șase luni de pasivitate"
15:50
Deputat PSD: „România are nevoie de acțiune imediată, nu de lamentări”. Ce propune Câciu # PSNews.ro
Deputatul Adrian Câciu afirmă că România se află într-o recesiune profundă. Recesiunea, generată de lipsa de asumare și de absența soluțiilor reale din partea actualei guvernări. El susține că este nevoie de măsuri economice urgente pentru sprijinirea populației și relansarea economiei. Într-o postare publicată pe Facebook, Câciu susține că „nu mai este timp de lamentări".
15:50
Ambasadorul SUA la NATO respinge temerile privind retragerea sprijinului militar. “America nu va părăsi Europa” # PSNews.ro
Ambasadorul SUA la NATO a declarat că "americanii nu părăsesc" Europa sau alianța. A atenuat astfel o îngrijorare invocată tot mai des de liderii europeni. Comentariile lui Matthew Whitaker pentru Politico au venit la câteva ore după ce secretarul de stat Marco Rubio a încercat să-i liniștească pe aliații europeni, îngrijorați că Washingtonul i-ar putea părăsi – în
15:50
Daniel Buda acuză PSD de populism și blocaje. „Nu sunt simple episoade politice, ci semnale de risc” # PSNews.ro
Daniel Buda, europarlamentar PNL, acuză PSD de populism și blocaje care pun în pericol stabilitatea economică a României. Aceasta după ce Agenția Fitch a menținut ratingul țării la „BBB-" cu perspectivă negativă. Daniel Buda, europarlamentar PNL, acuză PSD de populism și blocaje care pun în pericol stabilitatea economică a României, după ce Agenția Fitch a
14:40
Ţoiu: Am discutat cu generalul Grynkewich despre determinarea NATO pentru a întări apărarea în regiunea Mării Negre # PSNews.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a discutat, sâmbătă, în cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen, cu generalul Alexus Grynkewich, Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi Comandantul forţelor americane din Europa. Cei doi au vorbit despre determinarea NATO pentru a întări descurajarea şi apărarea în regiunea Mării Negre în cadrul oferit de
14:40
Ucraina cere SUA garanții de securitate pe 20 de ani. Ce a discutat Zelenski cu Rubio, Witkoff și Kushner # PSNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat sâmbătă cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner şi cu secretarul american de stat Marco Rubio. Discuţiile, înaintea următoarei runde de negocieri trilaterale prevăzute săptămâna viitoare la Geneva, relatează The Guardian. Într-o scurtă declaraţie pe X, el a spus că au discutat despre unele evoluţii în urma întâlnirilor de la Abu
14:40
Noi trageri loto. La Joker, sunt în joc peste 10,24 milioane de euro. S-a suplimentat fondul de câștiguri la 6/49 # PSNews.ro
Duminică, 15 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele loto câștigătoare vor fi afișate la ora 18.30. Fond de câștiguri suplimentat cu 300.000 de lei la tragerea loto 6 din 49 La 12 februarie s-a câștigat premiul de categoria I la Loto 6/49. Drept
14:40
Domeniul schiabil din Sinaia, închis. Vânzarea cartelelor pentru telegondolă a fost sistată din cauza vântului puternic # PSNews.ro
Administratorii domeniului schiabil al staţiunii Sinaia au sistat, duminică, vânzarea cartelelor pentru telegondola care urcă din staţiune până la pârtiile amplasate la cota 2000 din Munţii Bucegi. Decizia a fost luată din cauza vântului puternic. De altfel, domeniul schiabil al staţiunii este închis, duminică. Duminică dimineaţă, pârtiile staţiunii Sinaia, amplasate la 2000 de metri altitudine
14:40
O grenadă a fost descoperită în apropierea gării din orașul Galați. Experții au izolat zona și au ridicat obiectul periculos. Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. ISU Galați a anunțat că a fost descoperită muniție rămasă neexplodată în zona gării din oraș. Pirotehniștii au izolat zona și apoi au ridicat obiectul.
14:40
N. Dan anunţă că va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii, în SUA. „România va avea calitate de observator” # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică după-amiază, că va participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington. „Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile
14:40
Radu Miruță s-a întâlnit la Munchen cu ministrul Apărării din Japonia. Va urma un acord bilateral # PSNews.ro
În marja Conferinței de Securitate de la München, ministrul Radu Miruță a avut o întrevedere cu omologul japonez Shinjirō Koizumi. În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au abordat aspecte legate de stadiul cooperării bilaterale. Au vorbit şi despre perspective referitoare la situația de securitate regională. Discuțiile au evidențiat interesul comun pentru intensificarea dialogului și pentru
Acum 6 ore
13:40
Peiu: România în declin economic, Guvernul în negare. ”Recesiunea tehnică”, paravanul unui eşec major de guvernare # PSNews.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, acuză Guvernul Bolojan că "minte" românii şi încearcă să ascundă "prăbuşirea economică" în spatele unor artificii de limbaj, "inventând" sintagma „recesiune tehnică" pentru a cosmetiza un eşec major de guvernare. "Dacă vă arde casa, v-aţi gândit vreodată să spuneţi că este un incendiu tehnic? Dacă prindeţi un hoţ cu mâna
13:40
Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 1:54, în zona seismică Vrancea. Potrivit datelor Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a avut loc la adâncimea de 155,8 kilometri.
13:40
Ministrul Sănătăţii propune organizarea de consorţii între spitale: Orgoliile trebuie să înceteze # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a propus, la Timişoara, organizarea de consorţii între unităţile sanitare pentru a eficientiza costurile şi serviciile medicale. El a precizat că în municipiul Timişoara există, de exemplu, şase secţii de Chirurgie, al căror grad de ocupare nu este foarte mare. Lucru care este complet ineficient. În acest context, preşedintele Consiliului Judeţean […] Articolul Ministrul Sănătăţii propune organizarea de consorţii între spitale: Orgoliile trebuie să înceteze apare prima dată în PS News.
13:40
Desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor, bani europeni. Aventuri financiare ale unui ministru demisionar # PSNews.ro
Un detaliu mai puțin cunoscut din cariera profesorului David este că acesta a scos o carte și un DVD cu desene animate terapeutice împreună cu fostul parlamentar USR de Cluj Mihai Goțiu. Un premiu de 30.000 de euro și un supererou din anii ‘80 „Proiectul a fost susţinut din Premiul I obţinut de Facultatea de […] Articolul Desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor, bani europeni. Aventuri financiare ale unui ministru demisionar apare prima dată în PS News.
13:40
Bogdan Ivan: România are 16 din cele 32 de elemente critice la nivel european, care se găsesc doar în ţara noastră # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România are în prezent 16 din cele 32 de elemente considerate critice la nivel european. Acestea se găsesc doar în ţara noastră şi ”maxim încă într-o ţară membră UE”. „Ne poziţionează pe primul loc în materie de resurse de subsol, pământuri rare şi materiale rare”, susţine el. ”Cea mai […] Articolul Bogdan Ivan: România are 16 din cele 32 de elemente critice la nivel european, care se găsesc doar în ţara noastră apare prima dată în PS News.
13:40
Trenuri întârziate cu peste o oră de posibile acte de sabotaj în Italia, în timpul Jocurilor Olimpice # PSNews.ro
Trenurile care circulau prin centrul Italiei au avut întârzieri de peste o oră sâmbătă. Este cel mai recent act de sabotaj din timpul Jocurilor Olimpice. Trenurile dintre Napoli, în sud, și capitala Roma au fost afectate. Întârzieri ale au fost raportate și pe linia care se îndreaptă spre nord, către Florența, potrivit Le Figaro. Ministrul […] Articolul Trenuri întârziate cu peste o oră de posibile acte de sabotaj în Italia, în timpul Jocurilor Olimpice apare prima dată în PS News.
12:40
Salvamontiştii au primit, în ultimele 24 de ore, 125 de apeluri prin care li se solicita să intervină de urgenţă. Cele mai multe dintre acestea au fost pentru Salvamont Lupeni, Salvamont Sinaia şi Salvamont Municipiul Braşov. În urma acestor misiuni, au fost salvate 130 de persoane. Două au fost preluate de elicoptere SMURD, iar alte […] Articolul 130 de persoane, salvate de pe munte în ultimele 24 de ore apare prima dată în PS News.
12:40
Român în dosarele Epstein. Cine este „Michael The Painter”, care a fost pe insula infractorului „ca să-l ajute pe Ion” # PSNews.ro
Românul Mihai Șerban apare în arhiva Epstein, încă din 2011. Stabilit în Statele Unite, acesta lucra ca zugrav și decorator de proprietăți de lux. I-a oferit serviciile şi lui Jeffrey Epstein, infractorul sexual condamnat pentru abuzuri sexuale și trafic de minori. Documentele arată că acesta a călătorit și în insula privată din Caraibe a lui […] Articolul Român în dosarele Epstein. Cine este „Michael The Painter”, care a fost pe insula infractorului „ca să-l ajute pe Ion” apare prima dată în PS News.
12:40
„Speranţa”, strategia Guvernului Bolojan în lupta cu recesiunea. Ce spune ministrul Economiei, USR-istul Irineu Darău # PSNews.ro
Irineu Darău (USR), ministrul Economiei, a vorbit despre situația economică a României, care se află, oficial, în recesiune tehnică. Darău a refuzat să ofere asigurări privind o eventuală criză economică, sub pretextul că nu face „prognoze”. Țara se află în recesiune tehnică. Agenția Fitch menține ratingul suveran al României aproape de „junk”, cu perspectivă negativă, situații pe […] Articolul „Speranţa”, strategia Guvernului Bolojan în lupta cu recesiunea. Ce spune ministrul Economiei, USR-istul Irineu Darău apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
12:10
METEO Alerte de vreme severă imediată. Viscol și vizibilitate redusă în mai multe județe # PSNews.ro
Meteorologii au emis duminică dimineață, 15 februarie, alerte nowcasting pentru mai multe județe. În zonele vizate de Codurile galbene va fi vânt puternic sau ceață densă ce vor determina scăderea vizibilității. COD GALBEN Valabil de la ora 7:50 până la ora 12:00 În zona: Județul Brașov, zona de munte de peste 1800 m; Se va […] Articolul METEO Alerte de vreme severă imediată. Viscol și vizibilitate redusă în mai multe județe apare prima dată în PS News.
12:10
Topul impozitelor pe venit în Europa. Cine plătește cel mai mult în 2026. România, cea mai scăzută cotă # PSNews.ro
În cele mai multe țări din Europa, oamenii cu venituri mai mari plătesc și taxe mai mari. Totuși, cota maximă de impozitare aplicată celor mai bine plătiți diferă mult de la o țară la alta. Diferențele sunt vizibile mai ales între Europa de Nord și de Vest și Europa de Est, scrie Euronews. Corectitudinea sistemului […] Articolul Topul impozitelor pe venit în Europa. Cine plătește cel mai mult în 2026. România, cea mai scăzută cotă apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:30
Un nou val de concedieri se anunță în România. Continuă astfel tendința declanșată la finalul anului trecut, când numeroase companii au început să reducă efectivele în încercarea de a-și optimiza costurile. Totul pe fondul unei poveri fiscale în creștere și a majorării impozitelor. Lipsa comenzilor și scăderea cererii se suprapun taxelor și impozitelor majorat. Tot […] Articolul Val de concedieri în România, în perioada următoare. Cele mai afectate domenii apare prima dată în PS News.
20:30
Meloni anunță că Italia se va alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump în calitate de țară observatoare # PSNews.ro
Italia intenţionează să participe la Consiliul pentru Pace al preşedintelui Donald Trump ca ţară observatoare. Anunţul a fost făcut sâmbătă de premierul italian Giorgia Meloni, cu prilejul unei vizite la Addis Abeba. Lidera italiană a declarat anterior că Italia nu poate deveni membră a acestui organism din motive constituţionale. Meloni, care este percepută ca având […] Articolul Meloni anunță că Italia se va alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump în calitate de țară observatoare apare prima dată în PS News.
20:30
România digitală. Aproape 13 milioane de conturi. Un român petrece o zi și jumătate dintr-o săptămână în social media # PSNews.ro
La finalul anului 2025, în România existau 12,9 milioane de identități active de utilizatori de social media. Este echivalentul a 68,3% din populația totală a României. O arată o analiză a DataReportal, care citează Kepios. Este important de subliniat faptul că utilizatorii de social media pot să nu reprezinte indivizi unici. Un singur om poate […] Articolul România digitală. Aproape 13 milioane de conturi. Un român petrece o zi și jumătate dintr-o săptămână în social media apare prima dată în PS News.
18:40
Soldații ruși au plătit pentru un Starlink fals, creat de ucraineni, și și-au dezvăluit pozițiile pe front # PSNews.ro
O divizie ucraineană de război cibernetic a reușit să păcălească soldați ruși să-și dezvăluie pozițiile exacte pe front. A creat un serviciu fals de înregistrare a terminalelor Starlink. A exploatat încercările Moscovei de a ocoli restricțiile impuse recent de compania lui Elon Musk, potrivit Business Insider. Divizia 256 de Asalt Cibernetic a declarat că a […] Articolul Soldații ruși au plătit pentru un Starlink fals, creat de ucraineni, și și-au dezvăluit pozițiile pe front apare prima dată în PS News.
18:40
Primăria Municipiului București va implementa un sistem de semaforizare inteligentă în 580 de intersecții din Capitală. Este un proiect amplu menit să reducă blocajele din trafic, să scadă nivelul de poluare și să prioritizeze transportul public. Costul total estimat al investiției este de 51,9 milioane de euro. Fondurile vor fi atrase din surse europene nerambursabile. […] Articolul Bucureștiul va avea semaforizare inteligentă în 580 de intersecții apare prima dată în PS News.
18:40
Lucrările de la Planşeul Unirii se vor termina înainte de termen. Băluţă: ”Cu cel puţin 4-5 luni înainte” # PSNews.ro
Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, a declarat că mai mult de jumătate dintre locuitorii acestui sector sunt afectaţi de lipsa apei calde şi a căldurii. În ceea ce priveşte Planşeul Unirii, Băluţă spune că lucrările se vor termina înainte de termenul prognozat. Întrebat la emisiunea Insider Politic de sâmbătă, de la Prima TV, […] Articolul Lucrările de la Planşeul Unirii se vor termina înainte de termen. Băluţă: ”Cu cel puţin 4-5 luni înainte” apare prima dată în PS News.
18:40
În ciuda faptului că anul 2026 va fi marcat de constrângeri bugetare, Guvernul ar putea totuși găsi fonduri pentru Programul Rabla. Potrivit informațiilor „Adevărul”, premierul Ilie Bolojan și-a manifestat intenția de a finanța programul de reînnoire a parcului auto din România. În 2025, Programul Rabla a oferit persoanelor fizice posibilitatea de a casare autovehicule vechi […] Articolul Ce se întâmplă cu Programul Rabla 2026. Variantele luate în calcul la Guvern apare prima dată în PS News.
18:40
Mihai Fifor a postat sâmbătă pe Facebook un lung mesaj ce îl țintește pe vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă. Falcă, fost primar al Aradului, este în prezent europarlamentar. „Hopa! A înviat finul lui Petrov, purtătorul de stindard al lui Ludovic Orban, Florin Cîțu, Nicolae Ciucă, iar mai nou al lui Ilie Bolojan. Bine că s-au oprit […] Articolul Mihai Fifor, atac la liberalul Gheorghe Falcă de Valentine’s Day apare prima dată în PS News.
18:40
METEO România, lovită de un nou val de frig. ANM anunță ninsori, lapoviță și ploi în mai multe zone din țară # PSNews.ro
Meteorologii anunţă că, până luni, se vor înregistra precipitaţii în cea mai mare parte a ţării. La munte acestea vor fi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Potrivit ANM, până luni dimineaţă, vor fi precipitaţii în general moderate cantitativ. Se vor acumula 10…15 l/mp şi izolat 20…30 l/mp. ”Precipitaţiile vor fi mai ales sub formă […] Articolul METEO România, lovită de un nou val de frig. ANM anunță ninsori, lapoviță și ploi în mai multe zone din țară apare prima dată în PS News.
Ieri
17:40
Pompierul amendat de polițiști în timp ce mergea la un incendiu: „Putea să ardă casa, să fie persoane în casă” # PSNews.ro
Un pompier voluntar din Galați, aflat în misiune, a fost amendat și lăsat fără permis de conducere pentru că nu a acordat prioritate unei autospeciale de poliție. Ambele echipaje mergeau la același incendiu, care a fost stins până la urmă de localnici, pentru că agentul i-a ținut pe pompieri pe loc un sfert de oră. […] Articolul Pompierul amendat de polițiști în timp ce mergea la un incendiu: „Putea să ardă casa, să fie persoane în casă” apare prima dată în PS News.
17:40
Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Bolojan: „Nu știu de ce toată lumea se miră că cifrele arată mai rău” # PSNews.ro
Economistul Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, consideră că o scădere a economiei României „era de anticipat”. Aceasta în urma măsurilor fiscale dure luate de guvern, începând de anul trecut. Ionuț Dumitru a mai explicat, pentru Digi 24, că două trimestre consecutive de scădere economică nu înseamnă neapărat că România intră în recesiune. […] Articolul Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului Bolojan: „Nu știu de ce toată lumea se miră că cifrele arată mai rău” apare prima dată în PS News.
17:40
Zelenski: Ucraina apără România, Polonia, Balticele. Chiar și un Viktor se poate gândi să-și mărească burta, nu armata # PSNews.ro
Volodimir Zelenski a declarat că armata rusă plătește un preț uriaș pentru fiecare kilometru de teritoriu ocupat în Ucraina. „În mediu 156 de soldați”, a spus Zelenski în discursul susținut sâmbătă la Conferința de Securitate de la Munchen. Președintele ucrainean a lansat și un atac la adresa premierului ungar Viktor Orban. Zelenski a spus că, […] Articolul Zelenski: Ucraina apără România, Polonia, Balticele. Chiar și un Viktor se poate gândi să-și mărească burta, nu armata apare prima dată în PS News.
17:40
Europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat noi atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan. Aceasta după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică. El a precizat că deși Ilie Bolojan evită cuvântul “criză economică”, spre deosebire de perioada 2008-2009, cauzele situației actuale sunt factori interni precum “creșterea de taxe și tăierile fără logică”. “Oficial, două trimestre consecutive […] Articolul Rareș Bogdan: “Prin tăieri și taxe, premierul n-a făcut mare brânză” apare prima dată în PS News.
