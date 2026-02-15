Val de praf saharian deasupra Atenei. Va ajunge și în România

18:40

Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, a declarat că mai mult de jumătate dintre locuitorii acestui sector sunt afectaţi de lipsa apei calde şi a căldurii. În ceea ce priveşte Planşeul Unirii, Băluţă spune că lucrările se vor termina înainte de termenul prognozat. Întrebat la emisiunea Insider Politic de sâmbătă, de la Prima TV, […] Articolul Lucrările de la Planşeul Unirii se vor termina înainte de termen. Băluţă: ”Cu cel puţin 4-5 luni înainte” apare prima dată în PS News.