Cîrstea revine în top 30 WTA Sorana a urcat în clasamentul mondial,  chiar dacă nu a mai jucat  de când a câștigat Transylvania Open. Din ce motiv

Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), a învins-o pe St Eloi Lupopo, scor 1-0, în ultimul meci din grupele Ligii Campionilor Africii. Echipa tehnicianului român a avut un parcurs excelent și s-a calificat în sferturile competiției de pe primul loc al Grupei C