Prefectul de Argeș respinge acuzațiile privind poluarea râului Argeș și spune că a dispus controale încă din 2025
PressHub, 15 februarie 2026 19:20
Prefectul judeţului Argeş, Ioana Făcăleaţă, afirmă că a dispus încă de anul trecut controale, în urma sesizării privind o posibilă poluare a apei râului Argeş, în zona localităţii Corbeni, transmite AGERPRES. Reacţia Ioanei Făcăleaţă vine după ce preşedintele filialei PNL Argeş, deputatul Alina Gorghiu, i-a solicitat, duminică, demisia din funcţie, imputându-i că nu ar fi
• • •
Aktual24 | Judecătoarea Raluca Moroșanu: ”Am găsit raportul Inspecției Judiciare doar pe site-ul Realitatea, nu era pe niciun site oficial al instituțiilor/ Am fost invitată la grupul de lucru pe justiție de la Guvern” # PressHub
Raluca Moroșanu, judecătoare la Curtea de Apel București, afirmă că a găsit raportul Inspecției Judiciare legat de documentarul Recorder "Justiție capturată" doar pe site-ul postului Realitatea Plus, post de propagandă al AUR, relatează Aktual24. Întrebată într-un interviu la TVR Info despre acest raport, Moroșanu a făcut o dezvăluire surprinzătoare. "Nu, nu a existat o anchetă,
Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a vorbit în exclusivitate cu DW despre combaterea războiului hibrid și cooperarea cu SUA, după întâlnirea cu secretarul de stat american Marco Rubio la München, transmite Deutsche Welle. „Eu îmi doresc ca cetățenii noștri să fie în siguranță și îmi doresc ca prezentul și viitorul țării noastre să fie decis
Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică, participarea României la Consiliul Păcii organizat de Donald Trump. Acesta și-a argumentat decizia prin legăturile strânse româno-americane și susținerea acordată eforturilor păcii. Decizia ridică, însă, semne serioase de întrebare, nu în ultimul rând deoarece organizația lui Trump a atras controverse prin includerea unor lideri autoritari sau aderarea contra cost
Gara din Petroșani, transformată în spațiu cultural: 3.500 de volume și o expoziție dedicată lui Brâncuși # PressHub
Călătorii care ajung în gara din municipiul Petroşani sunt îndemnaţi să-şi petreacă timpul până la sosirea trenului răsfoind o carte din biblioteca situată în sala de aşteptare sau parcurgând o lecţie de istorie şi cultură pe care o regăsesc pe 26 de panouri luminoase amplasate pe stâlpii ce mărginesc peronul staţiei de cale ferată, transmite
Cum se blochează un dosar penal: cazul Minea și judecătorul care nu își motivează hotărârea # PressHub
Presshub a aflat, pe surse, numele judecătorului care de aproape doi ani nu motivează o decizie de Cameră preliminară în cazul primarului din Chiajna, Mircea Minea (foto). Este vorba de Ioan Alexandru Dari, nume ascuns de Tribunalul Ilfov pe motiv că nu ar fi informație publică componența unui complet de judecată. Titular la judecătoria Buftea,
20 de ani garanții de securitate americane și o dată fixă pentru aderarea la UE: condițiile necesare pentru ca Ucraina să semneze un acord de pace # PressHub
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, la Cobferința de Securitate de la München, că Ucraina are nevoie de garanții de securitate din partea Statelor Unite pentru cel puțin 20 de ani înainte de a putea semna „cu demnitate" un acord de pace. Declarația vine înaintea unor discuții trilaterale cu Rusia și SUA programate pentru săptămâna viitoare. Totodată, Zelenski a cerut stabilirea unei date
Un număr de 15 echipe de robotică din şapte judeţe au concurat, sâmbătă, în premieră la Zalău, la competiţia „Valentech 2", un eveniment tehnologic de anvergură organizat de clubul CNapSys al Colegiului Naţional „Silvania" Zalău, transmite AGERPRES. Manifestarea a transformat tradiţionala sărbătoare de Valentine's Day într-o veritabilă bătălie a roboţilor, găzduită în sala de sport
Înainte de a deveni părintele sculpturii moderne, Constantin Brâncuşi a venit la Iaşi pentru a studia în sălile de disecţie ale Institutului de Anatomie, pentru a învăţa să privească dincolo de suprafaţă. Aici, tânărul Brâncuşi a cercetat cu rigoare structura corpului uman, punând temelia unei viziuni care avea să stea la baza revoluţiei sale artistice
Aktual24 | Un fost consilier prezidențial dezvăluie strategia de debarcare a lui Ilie Bolojan # PressHub
Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial, anunță care este strategia prin care PSD împreună cu adversarii lui Ilie Bolojan din PNL pun la cale debarcarea actualului premier. "Demersul a început încă de ieri, de la anunțul privind recesiunea. Încă nu sunt în grafic", explică Hrițuc. "Jocul PSD și al taberei de opoziție din PNL pentru perioada
Ministrul Sănătății, anunț despre darea în folosință a Institutului Regional de Oncologie din Timişoara # PressHub
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat sâmbătă, la Timişoara, că până la finalul anului 2028 Institutul Regional de Oncologie va trebui dat în folosinţă. „Acest proiect (Institutul Regional de Oncologie) a beneficiat de două surse de finanţare. Prin PNRR s-au finanţat demolarea vechii clădiri şi proiectarea Institutului, iar prin Programul Operaţional Sănătate, faza a doua,
AMJ intervine la instanța supremă în sprijinul judecătoarei Ana-Maria Puiu care contestă delegărilor abuzive la Tribunalul București # PressHub
Asociația pentru Monitorizarea Justiției (AMJ) intervine în cauza judecătoarea Ana-Maria Puiu vs. Consiliul Superior al Magistraturii & Colegiul de Conducere al Curții de Apel București. La primul termen de judecată fixat pentru discutarea cererii de suspendare înregistrate în dosarul nr. 209/1/2026, AMJ a formulat cerere de intervenție accesorie în susținerea poziției procesuale a judecătoarei Ana-Maria
La 16 ani, singur la manşă. Cum se formează viitorii piloţi la Aeroclubul Teritorial Ianca # PressHub
La 16 ani nu ai voie să conduci o maşină pe drumurile publice, dar poţi pilota singur. În timp ce permisul auto rămâne un obiectiv îndepărtat pentru mulţi adolescenţi, unii dintre ei învaţă deja să decoleze, să aterizeze şi să ia decizii în aer, singuri la manşă. La Ianca, în județul Brăila, pe amplasamentul fostului
Comunitatea Declic îi solicită clarificări președintelui Nicușor Dan privind discursul consilierului său despre mineritul „cu orice preț” # PressHub
Comunitatea Declic îi solicită clarificări președintelui Nicușor Dan referitor la un articol recent al consilierului prezidențial Radu Burnete, care promovează deschis o agendă pro minerit și o „reformă" a legislației care ar transforma statul într-un instrument de facilitare a intereselor companiilor extractive, susține organizația. "Această poziționare contrazice frontal principiile pe care v-ați construit credibilitatea publică
Spectacol-lectură „Brâncuși contra SUA” de Tatiana Niculescu, la Teatrul Național din București # PressHub
Teatrul Național „I. L. Caragiale" din București marchează „Anul Constantin Brâncuși" printr-un eveniment dedicat marelui artist român, la 150 de ani de la nașterea acestuia. Joi, 19 februarie 2026, publicul este invitat la spectacolul-lectură „Brâncuși contra SUA", o piesă de Tatiana Niculescu, în regia Irinei Banea. Evenimentul este primul din seria unor spectacole-lectură, organizate în
Dosarul de corupție care a zguduit în ultimii ani Garda de Mediu Botoșani intră într-un nou punct critic. Tribunalul Botoșani a decis să elimine din cauză un număr foarte mare de probe și să oblige procurorii să refacă rechizitoriul, ceea ce schimbă semnificativ traseul procesului, scrie Monitorul de Botoșani. Hotărârea a fost luată în camera
Cămătărie legală. Un ieșean a ajuns să fie executat silit pentru o sumă de patru ori mai mare decât cea împrumutată # PressHub
Intrat în malaxorul unor cămătari legali, IFN, un ieșean a ajuns să fie executat silit pentru o sumă de patru ori mai mare decât cea împrumutată. A apelat la justiție, apreciind că în contractul pe care îl semnase fuseseră incluse clauze abuzive. Faptul că a fost apărat de o casă de avocatură cunoscută nu l-a
„Suntem un copil al Europei”, dar vrem „aliați puternici”: Secretarul de stat american Rubio întinde o mână Europei # PressHub
La un an după ce vicepreședintele american JD Vance i-a șocat pe aliații europeni ai SUA cu un discurs care anunța încheierea vechii ordini mondiale, a venit rândul secretarului de stat american Marco Rubio să vorbească la Conferința de Securitate de la Munchen: iar diplomatul administrației Trump nu și-a dezamăgit publicul. A asigurat că Statele
Regulile mai stricte de intrare în SUA pentru turiștii din 40 de țări, improbabil să intre în vigoare înainte de 1 iulie # PressHub
Regulile mai stricte pentru turiștii din peste 40 de țări atunci când călătoresc în Statele Unite sunt improbabil să intre în vigoare înainte de jumătatea acestui an, a anunțat Administrația americană pentru vămi și protecția frontierelor (CBP), transmite sâmbătă DPA, potrivit Agerpres. Detaliile schimbărilor propuse nu au fost deocamdată finalizate. Perioada de dezbatere publică s-a
Patronatul Tinerilor Întreprinzători cere măsuri urgente pentru relansarea economiei, după intrarea în recesiune tehnică # PressHub
Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) cere adoptarea urgentă a unui pachet consistent de măsuri pentru relansarea economică, care să ofere predictibilitate şi încredere mediului de afaceri, după intrarea României în recesiune tehnică, informează Agerpres. Potrivit unui comunicat al patronatului, datele oficiale ale Institutul Naţional de Statistică confirmă intrarea României în recesiune tehnică, după două
Teatru, dans, muzică şi poezie în spectacolele din această primăvară organizate la Cazinoul din Constanța # PressHub
Cazinoul din Constanţa anunţă selecţia de spectacole programate să se desfăşoare în această primăvară în clădirea de patrimoniu, biletele fiind deja puse în vânzare pe website-ul oficial, informează Agerpres. „Prin selecţia de spectacole programate în această primăvară la Cazinoul din Constanţa publicul va putea explora experienţe artistice complexe, dinamice, care propun chei de lectură unice
Justiția dreaptă începe din școală. Cât de importantă este etica profesională în facultățile de Drept de la noi și din Occident # PressHub
În ultima zi a anului 2025, Andrea Chiș, fost magistrat și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), lector la Facultatea de drept din cadrul Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca, își anunța public demisia: „Părăsesc Facultatea de Drept. Săptămâna aceasta mi-am depus demisia la resurse umane, urmând să încetez colaborarea cu facultatea începând din semestrul
Nicușor Dan, mesaj despre intrarea României în recesiune tehnică: Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci # PressHub
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, ca reacție la datele anunțate de Institutul Național de Statistică potrivit cărora România a încheiat anul trecut în recesiune tehnică, că responsabilii politici trebuie să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci. Președintele le-a transmis și cetățenilor îndemnul de a continua să
Administratorul unor firme de ride-sharing, sub control judiciar pentru evaziune de peste 28 milioane lei # PressHub
Administratorul unor firme de ride-sharing a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală de peste 28 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat de presă transmis vineri de DNA, procurorii de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în
Merz cere sfârșitul „dependenței excesive” de SUA. Rubio confirmă: „Vechea lume a dispărut”. Cancelarul german Friedrich Merz a deschis cea de-a 62-a ediție a Conferinței de Securitate de la München cu un mesaj direct: Europa trebuie să devină mai independentă față de Statele Unite # PressHub
„Nimeni nu ne-a obligat să ajungem în dependența excesivă față de SUA în care ne-am aflat în ultima perioadă", a spus Merz în discursul său de deschidere, rostit la Hotel Bayerischer Hof. „Această imaturitate a fost auto-provocată. Dar lăsăm această stare în urmă — mai bine azi decât mâine." În același timp, Merz nu a
Achiziții în Italia în numele familiei lui Robert Negoiță: apar suspiciuni privind protejarea averii # PressHub
Familia lui Negoiță deține imobiliare în Italia. Într-o postare publicată vin
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, la postul de radio Europa FM, că „băieții deștepți”, în mare parte, au blocat sistemul energetic prin investiții de tip speculativ. „Am făcut foarte multe lucruri nelalocul lor în acești ani. Noi producem, să spunem, în total, 9.000 MW. În structura noastră a energiei, cam asta este formula de […] Articolul Ilie Bolojan: „Băieții deștepți”, în mare parte, ne-au blocat sistemul energetic apare prima dată în PRESShub.
Alexandra Beatrice Bertalan-Păcuraru, fiica patronului postului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, a fost desemnată vicepreședinte al AUR pe zona Dobrogea, scrie Aktual24. Publicația reamintește că și fiul lui Cozmin Gușă, deputatul Andrei Gușă, a fost numit vicepreședinte al AUR la nivel național. ”Doamna Alexandra Păcuraru a intrat în echipa noastră… ea de mult colaborează cu noi. […] Articolul Aktual24 | Fiica patronului Realitatea Plus, șefă în AUR apare prima dată în PRESShub.
Rogobete: Medicii prinși că pleacă din spitalele publice la privat în timpul programului vor fi concediați # PressHub
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, vineri, că medicilor anagajați la stat prinși profesând în sectorul privat în timpul programului le vor fi desfăcute contractele. De asemenea, doctorii care au scutire de gardă își vor pierde dreptul de a practica în privat, relatează AGERPRES. Ministrul a susținut că acest fenomen trebuie combătut pentru a opri […] Articolul Rogobete: Medicii prinși că pleacă din spitalele publice la privat în timpul programului vor fi concediați apare prima dată în PRESShub.
Înalta Curte confirmă conflictul de interese: Piedone nu mai poate ocupa funcții publice timp de trei ani # PressHub
Cristian Popescu Piedone nu mai are dreptul să ocupe funcții publice timp de trei ani. Înalta Curte a reafirmat decizia Curții de Apel București din 2025, prin care Piedone a primit sentința de conflict de interese. Conform Legii 176/2010 (art. 25, alineatul 2), o persoană găsită în conflict de interese are interdicția de a ocupa […] Articolul Înalta Curte confirmă conflictul de interese: Piedone nu mai poate ocupa funcții publice timp de trei ani apare prima dată în PRESShub.
Varianta de ocolire a municipiului Baia Mare, scoasă la licitaţie; investiţie de 1,72 miliarde de lei # PressHub
Varianta de ocolire a municipiului Baia Mare, o investiţie estimată la 1,72 miliarde de lei, fost scoasă la licitaţie şi publicată în SEAP, a informat, vineri, într-un comunicat de presă, Consiliul Judeţean (CJ) Maramureş, potrivit Agerpres. Proiectul este unul strategic, cu impact major asupra mobilităţii, siguranţei rutiere şi dezvoltării economice a întregii zone metropolitane. „Varianta […] Articolul Varianta de ocolire a municipiului Baia Mare, scoasă la licitaţie; investiţie de 1,72 miliarde de lei apare prima dată în PRESShub.
Succesul afacerilor Dedeman bazat pe micul consumator a ajuns să finanțeze achiziția Carrefour Romania # PressHub
Evoluția Dedeman este simbolică, reprezentativă și ilustrativă pentru transformarea economiei românești din ultimii 15–20 de ani. De la o companie regională pornită din Bacău, într-o Moldovă considerată mult timp zonă săracă. Acum 20 de ani, compania era adesea surclasată de jucători mai mari precum Arabesque, însă Dedeman a ajuns să construiască un grup suficient de […] Articolul Succesul afacerilor Dedeman bazat pe micul consumator a ajuns să finanțeze achiziția Carrefour Romania apare prima dată în PRESShub.
124 de cetățeni români sunt înregistrați pe „Lista Neagră” a ICE. Marea majoritate a acestora (60%) sunt implicați în fraude tehnologice sau furt de identitate. Trei persoane sunt reținute pentru „Revenirea ilegală în țară”. Intitulată „WOW” (acronim pentru Worst of the Worst, Cei mai răi), lista este publicată de către Departamentul Securității Statului. Media infracțiunilor […] Articolul Lista neagră a ICE conține 124 de români apare prima dată în PRESShub.
Noi înregistrări din scandalul de la Tribunalul Vâlcea: dialoguri tensionate între Bogdan Mateescu, o grefieră și conducerea instanței # PressHub
Scandalul de la Tribunalul Vâlcea, în care a fost implicat judecătorul Bogdan Mateescu și o grefieră a instanței este completat cu două înregistrări transmise pe adresa redacției. Din prima înregistrare rezultă faptul că grefiera Elena Mihaela Dinescu a fost chemată de Mateescu la discuție, fiind prezentă și președinta instanței, judecătoarea Ioana Andreea Comănescu. Mateescu îi reproșează […] Articolul Noi înregistrări din scandalul de la Tribunalul Vâlcea: dialoguri tensionate între Bogdan Mateescu, o grefieră și conducerea instanței apare prima dată în PRESShub.
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, susține în CV-ul public că a ocupat patru funcții de director în Austria și România. Însă documentele oficiale analizate de NewsCenter.ro indică faptul că singura poziție de director înregistrată formal a fost într-o firmă de familie din Viena, radiată în urmă cu opt ani. Potrivit articolului NewsCenter.ro, „din cele […] Articolul Liderul liberal Hubert Thuma a fost director doar în apartamentul tatălui din Viena apare prima dată în PRESShub.
Ministrul Sănătății: Primele specialităţi medicale care beneficiază de inteligenţa artificială sunt imagistica şi laboratoarele # PressHub
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, la Timişoara, cu privire la strategia naţională privind implementarea inteligenţei artificiale (IA) în sistemul de sănătate, că primele specialităţi „privilegiate” care beneficiază de aceasta sunt imagistica, laboratoarele, fiind avantajaţi şi producătorii unor echipamente medicale. „Discutăm, în special, despre produse medicale încadrate ca echipamente medicale. Practic, sunt verificate şi […] Articolul Ministrul Sănătății: Primele specialităţi medicale care beneficiază de inteligenţa artificială sunt imagistica şi laboratoarele apare prima dată în PRESShub.
Mandatul Busuioc la Curtea de Conturi: „Gaură” de 6,8 miliarde lei, doar 0,09% recuperați. Jumătate din dosare, închise de procurori # PressHub
O analiză a activității Curții de Conturi a României (CCR) în perioada 2018–2024, sub conducerea lui Mihai Busuioc (actual judecător la Curtea Constituțională), scoate la iveală un bilanț dezastruos în ceea ce privește protejarea banului public. Deși auditorii au descoperit prejudicii colosale, sumele recuperate efectiv sunt infime, iar sute de sesizări penale au rămas fără […] Articolul Mandatul Busuioc la Curtea de Conturi: „Gaură” de 6,8 miliarde lei, doar 0,09% recuperați. Jumătate din dosare, închise de procurori apare prima dată în PRESShub.
România e vulnerabilă în multe feluri, după cum sugerează și Raportul Conferinței pentru Securitate de la München. Bucureștiul nu știe cât de mult să meargă pe mâna americanilor și cât să rămână cu europenii. România este menționată de două ori în Raportul Conferinței pentru Securitate de la München. De fiecare dată e vorba în subsidiar […] Articolul Înainte de München, mesaj pentru România: „Totul e în joc” apare prima dată în PRESShub.
Cei mai apropiați aliați NATO ai Americii își pierd încrederea: sondaj înainte de deschiderea Conferinței Internaționale de Securitate de la Munchen # PressHub
În timp ce liderii lumii se reunesc în Germania pentru Conferința de Securitate de la Munchen, noile date ale Politico arată că eforturile președintelui american Donald Trump de a rescrie relațiile internaționale tradiționale — în special în Europa — îndepărtează parteneri vechi și, până recent, loiali. Sondajul online, realizat de compania independentă de cercetare Public […] Articolul Cei mai apropiați aliați NATO ai Americii își pierd încrederea: sondaj înainte de deschiderea Conferinței Internaționale de Securitate de la Munchen apare prima dată în PRESShub.
Ilie Bolojan, despre recesiunea tehnică: Un cost necesar pentru a construi o economie mai solidă și mai competitivă / Nu traversăm o criză # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că intrarea României în recesiune tehnică este un cost „anticipat și inevitabil” al tranziției pe care a început-o spre un model economic nou, pentru că vechiul model „ne-a pus cu spatele la zid”. „Creșterea economică a României în 2025 a fost de 0,6%, în condițiile schimbării rapide, în numai […] Articolul Ilie Bolojan, despre recesiunea tehnică: Un cost necesar pentru a construi o economie mai solidă și mai competitivă / Nu traversăm o criză apare prima dată în PRESShub.
Aderarea la UE trebuie să fie parte a unui eventual acord de pace pentru Ucraina, cere președintele Zelenski # PressHub
Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană până în 2027 trebuie să fie parte dintr-un eventual acord de pace negociat de Statele Unite cu Rusia, aliații europeni si Kiev, declara la sfârșitul săptămânii trecute președintele Volodimir Zelenski, la fel ca garanții serioase de securitate din partea Statelor Unite și aliaților europeni. Rusia va încerca probabil să „oprească […] Articolul Aderarea la UE trebuie să fie parte a unui eventual acord de pace pentru Ucraina, cere președintele Zelenski apare prima dată în PRESShub.
Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, însă a încheiat anul în recesiune tehnică, după ce Produsul intern brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% în trimestrul IV comparativ cu trimestrul III din 2025, acesta fiind al doilea trimestru consecutiv de scădere, potrivit datelor semnal publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS), […] Articolul România a intrat în recesiune tehnică apare prima dată în PRESShub.
În seara zilei de 14 februarie, sala Teatrului Coquette din București se umple de magie, iar muzica pentru chitară devine un minunat cadou, în recitalul extraordinar susținut de chitaristul Maxim Belciug. Prin stilul său inconfundabil și plin de farmec, artistul va oferi un spectacol al emoției și culorilor, cu pagini clasice și romantice, ritmuri pasionale […] Articolul Sâmbăta îndrăgostiților de frumos la Teatrul Coquette. Recital Maxim Belciug apare prima dată în PRESShub.
De la acuzații de hărțuire la evaluarea eticii magistraților. Judecătorul Bogdan Mateescu, acuzat de agresarea unei grefiere de la Tribunalul Vâlcea # PressHub
Un sindicat al grefierilor arată că, judecătorul Bogdan Mateescu, candidat pentru funcția de președinte al Curții de Apel Pitești, ar fi provocat un scandal la Tribunalul Vâlcea, instanță pe care a condus-o până în 2025. Mateescu ar fi agresat verbal o grefieră și a împins-o pe ușă, afară din birou. „În cursul zilei de azi, […] Articolul De la acuzații de hărțuire la evaluarea eticii magistraților. Judecătorul Bogdan Mateescu, acuzat de agresarea unei grefiere de la Tribunalul Vâlcea apare prima dată în PRESShub.
Turismul în România se află în recesiune tehnică pentru că în 2025 a avut o scădere în zece din cele 12 luni ale anului, a declarat, joi, pentru Agerpres, vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Adrian Voican. „Văd că la nivel guvernamental se agită spiritele pentru că România riscă să-i fie recunoscută recesiunea […] Articolul Adrian Voican, vicepreședinte ANAT: Turismul în România se află în recesiune tehnică apare prima dată în PRESShub.
Consumatorii români, „copleşiţi” de frica de război şi de instabilitatea economică (studiu) # PressHub
Consumatorii români sunt „copleşiţi” de frica de război şi de instabilitatea economică într-o proporţie mai mare decât cei din alte ţări, dar mai preocupaţi de sănătate decât media globală, reiese dintr-un studiu de specialitate, dat joi publicităţii, informează Agerpres. Îngrijorările tot mai mari legate de război, de siguranţa şi presiunea economică ocupă tot mai mult […] Articolul Consumatorii români, „copleşiţi” de frica de război şi de instabilitatea economică (studiu) apare prima dată în PRESShub.
Neptun Deep, NATO și Planul SAFE: contradicții oficiale și „găuri” de securitate. Ce spune Greenpeace după discuțiile cu autoritățile # PressHub
Proiectul Neptun Deep, considerat strategic pentru independența energetică a României, este înconjurat de o serie de contradicții instituționale privind finanțarea și protecția infrastructurii din Marea Neagră. Planul SAFE, prin care România împrumută 16,68 miliarde de euro pentru consolidarea capacităților de apărare, nu include finanțări dedicate explicit pentru protejarea investițiilor offshore de la Neptun Deep. GreenPeace […] Articolul Neptun Deep, NATO și Planul SAFE: contradicții oficiale și „găuri” de securitate. Ce spune Greenpeace după discuțiile cu autoritățile apare prima dată în PRESShub.
Primul spital public din România dotat cu o cameră hiperbară, printr-un proiect european de cinci milioane de euro # PressHub
Consiliul Judeţean (CJ) Cluj a finalizat un proiect european de cinci milioane de euro prin care, printre altele, a dotat Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca cu o cameră hiperbară, prima dintr-un spital public din România, informează Agerpres. „Consiliul Judeţean Cluj a finalizat cu succes proiectul cu finanţare europeană ce a vizat ‘Dotarea Ambulatoriului Spitalului […] Articolul Primul spital public din România dotat cu o cameră hiperbară, printr-un proiect european de cinci milioane de euro apare prima dată în PRESShub.
Președintele Nicușor Dan, la reuniunea informală a Consiliului European: Comisia Europeană s-a angajat să vină cu propuneri privind scăderea prețului energiei # PressHub
Președintele României, Nicușor Dan, a susținut joi declarații de presă de la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European, organizată la Castelul Alden-Biesen din Belgia. Principalele declarații ale președintelui S-au stabilit niște termene pentru întâlnirile viitoare. După cum știți, o să fie un Consiliu în 18-19 martie și acolo Comisia s-a angajat să vină […] Articolul Președintele Nicușor Dan, la reuniunea informală a Consiliului European: Comisia Europeană s-a angajat să vină cu propuneri privind scăderea prețului energiei apare prima dată în PRESShub.
41% dintre români afirmă că l-ar vota pe Nicolae Ceaușescu | Studiu realizat de Cult Research # PressHub
Un nou studiu realizat de Cult Research, în perioada 2-10 februarie 2026, pe un eșantion reprezentativ național de 900 de persoane, relevă că, într-un scenariu ipotetic, 41% dintre români afirmă că l-ar vota pe Nicolae Ceaușescu, acesta fiind liderul politic național cu cel mai mare scor de susținere în comparație cu ultimii președinți ai României […] Articolul 41% dintre români afirmă că l-ar vota pe Nicolae Ceaușescu | Studiu realizat de Cult Research apare prima dată în PRESShub.
