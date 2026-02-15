Cum să ai mereu un miros proaspăt în casă fără odorizante. Trucurile știute numai de angajații de la hotel
15 februarie 2026
Un miros plăcut în casă nu ține doar de curățenie, ci mai ales de modul în care circulă aerul prin încăperi și de obiceiurile zilnice din locuință. De multe ori, odorizantele doar maschează problema, fără să elimine cauza reală a mirosurilor neplăcute.
În pragul vacanţei de schi, dr. Ion Bogdan Codorean, medic primar ortoped, face un top al celor mai frecvente greşeli de pe pârtie care pot duce la accidentări grave. Totodată, prezintă şi regulile de aur pentru un schi lipsit de riscuri!
Care este destinația perfectă de vacanță pentru tine, în funcție de zodie. La Lei și Pești e ceva special! # Click.ro
Alegerea destinației de vacanță ține mult de stilul personal, de modul în care fiecare persoană înțelege relaxarea și aventura.
Dana Roba s-a întors în brațele iubitului american pe care l-a dat afară din casă cu ajutorul jandarmilor: „Cu tine m-aș căsători oricând” # Click.ro
Dana Roba șochează la scurt timp după ce anunța public că s-a despărțit de iubitul american, pe care l-a dat afară cu ajutorul jandarmilor, după cum ea susținea în urmă cu ceva vreme. Pare-se că make-up artistul s-a întors în brațele acestuia, după cum anunță prin intermediul unei fotografii postate
Ce legătură există între impotența bărbaților și buchetele gigantice de flori pe care le oferă partenerelor: „Cu cât buchetul de flori este mai mare...” # Click.ro
Unul dintre cel mai reprezentativ mod al bărbaților de a-și demonstra iubirea și aprecierea față de femei, indiferent de rolul pe care acestea îl joacă în viața lor, stă în oferirea buchetelor de flori. Astăzi vom atinge însă un subiect „delicat”, în care discutăm despre semnificația ascunsă a buche
Restricții noi pentru turiști! Alcoolul, interzis la vânzare după ora 20:00, într-o destinație populară de vacanță # Click.ro
Una dintre cele mai căutate destinații de vacanță din Europa introduce, începând din această vară, o nouă regulă care se aplică tuturor vizitatorilor. Autoritățile locale au decis să limiteze vânzarea alcoolului.
Rock’n Roll Fun City: noua destinație de distracție pentru întreaga familie s-a deschis în Cosmopolis Plaza # Click.ro
Un concept integrat de divertisment care aduce sub același acoperiș bowling, biliard, jocuri arcade și un loc de joacă modern pentru copii.
Motivul pentru care Carmen Brumă și fiul ei au mese separate. Cu ce se confruntă Mircea Badea: „Se mănâncă separat, pentru că Mircea...” # Click.ro
Carmen Brumă (48 de ani) a oferit detalii din intimitatea casei sale în cadrul unui interviu recent oferit presei. Vedeta a mărturisit că nu mănâncă aceeași mâncare cu soțul ei, prezentatorul TV având o dietă diferită. Astfel, mesele în familia lor sunt diferite.
Lăsata Secului în 2026: ce trebuie să facă toți credincioșii: „Perioadă potrivită pentru planuri armonioase între gospodării” # Click.ro
Lăsata Secului de carne în anul 2026 este marcată în ziua de duminică, 15 februarie, și reprezintă una dintre cele mai importante sărbători ortodoxe înaintea începerii Postului Paștelui.
Monicăi Odagiu (29 de ani) îi merge bine. Actrița și cântăreața a făcut până acum figură bună la Eurovision 2026 și a ajuns ca finalistă în Selecția Națională.
Clasamentul impozitului pe venit în Europa în 2026. Unde se plătește cel mai mult și unde cel mai puțin # Click.ro
În majoritatea statelor europene, persoanele cu venituri mai mari plătesc și taxe mai mari, prin sisteme de impozitare progresivă.
Unde au dispărut dulciurile din copilărie? Ce s-a întâmplat cu spiralele umplute, ciocolata Scufița Roșie sau nuga în formă de înghețată # Click.ro
Pentru mulți români, gustul copilăriei nu înseamnă doar prăjituri făcute în casă, ci și dulciurile simple, ieftine și omniprezente în magazinele anilor ’80, ’90 și începutul anilor 2000.
Cristina Cioran, super sexy la petrecerea de un an a băiețelului său. Gestul lui Alex Dobrescu, în ziua aniversării celui mic # Click.ro
Cristina Cioran face tot ce poate ca mamă singură ca să le ofere celor doi copii ai săi, Ema și Max, de toate.
Iuliana Marciuc și-a plănuit vacanța cu fiul său, David! Escapadele de cuplu mai așteaptă până-n vară # Click.ro
Iuliana Marciuc (56 de ani) este o împătimită a vacanțelor și așteaptă cu nerăbdare fiecare escapadă, fie că este cu prietenele ei, cu fiul său, David (20 de ani), sau cu partenerul ei de viață, inegalabilul Adrian Enache.
Cum sunt împărțiți bani între Vlad Gherman și Oana Moșneagu. Cine câștigă mai mult: „Se simte prost. Noi ne-am asumat și perioade din astea” # Click.ro
Vlad Gherman (32 de ani) și Oana Moșneagu (35 de ani) formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz-ul românesc. Trăiesc o frumoasă poveste de dragoste bazată pe comunicare, respect și înțelegere, principii care se aplică și pe plan personal. Actorul a „dat din casă” și a explicat cum est
Ce trebuie să pui la rădăcina ghioceilor în luna februarie, ca anul viitor să aibă de 3 ori mai multe flori. Secretele cunoscute doar de florarii cu experiență # Click.ro
Ghioceii sunt printre primele flori care vestesc sfârșitul iernii, însă puțini știu că tocmai perioada în care înfloresc este momentul ideal pentru a-i ajuta să se înmulțească și să înflorească mai bogat în anul următor.
Un fost viceprimar din Dolj, ucis în propria locuință cu un topor. Suspectul a fost reținut # Click.ro
O crimă care a șocat comunitatea din comuna Vela, județul Dolj, a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, când un bărbat de 56 de ani, fost viceprimar al localității, actual consilier local și poștaș, a fost ucis cu brutalitate în propria casă.
Cine a fost românca care a visat să provoace ploaia. Destinul fascinant al Ștefaniei Mărăcineanu # Click.ro
Ștefania Mărăcineanu rămâne una dintre figurile fascinante și controversate ale științei românești. Cercetătoare în laboratoarele lui Marie Curie și fondatoare a primului laborator de radioactivitate din România.
Copilăria dificilă a lui Giani Kiriță: tatăl absent a murit într-un mod tragic: „A fost găsit nemișcat în casă de soacra mea, cu gură spartă!” # Click.ro
Giani Kiriță (48 de ani) face mărturisiri mai puțin cunoscute despre copilăria marcată de lipsa tatălui. Fostul fotbalist a fost crescut de mama, bunica și sora lui, căruia le mulțumește că au fost un sprijin pentru el, în timp ce figura paternă nu se implica în viața familiei.
Claudiu Molnar, gest cutremurător la mormântul soției, chiar de Valentine's Day. Imaginea care a rupt inimile tuturor. Foto # Click.ro
Claudiu Molnar, soțul regretatei Anca Molnar, a făcut un gest emoționant și plin de iubire ieri, 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților. Bărbatul a vizitat mormântul soției sale care s-a stins din viață din cauza unei boli necruțătoare.
Cum se înțelege Andrei Bănuță cu tatăl lui după tragediile care le-au marcat viața: „Și-a pierdut mai mulți copii, ambele neveste” # Click.ro
Andrei Bănuță (26 de ani) se bucură de un succes răsunător, numărându-se printre artiștii muzicali care au cucerit topurile și au dominat clasamentele cu piese devenite rapid hituri. Totuși, nu poate uita tragediile care i-au marcat viața: pierderea fratelui și a mamei sale. Ce relație există între
Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 1:54, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Vremea se răcește în întreaga țară față de ziua precedentă, iar diferențele se vor resimți atât pe parcursul zilei, cât și pe timpul nopții. Meteorologii anunță o scădere semnificativă a temperaturilor.
Primul supermarket gratuit din lume. Clienții pleacă acasă cu produsele fără să plătească nimic # Click.ro
Ideea unui supermarket în care oamenii pot lua produse fără să plătească a reaprins dezbaterea despre accesul la alimente în marile orașe, după ce o companie privată a anunțat deschiderea unui astfel de magazin la New York.
Descoperire surprinzătoare în Bihor. Bogățiile ascunse la Valea Leucii: „Lumea din zonă își dorește să înceapă exploatarea” # Click.ro
O zonă minieră cu tradiție din județul Bihor revine în atenția specialiștilor, după ce mai multe minerale critice printre care uraniu, aur, cobalt, nichel, plumb și zinc au fost confirmate în perimetrul Bihor Sud, care include și Valea Leucii.
Grecia rămâne una dintre destinațiile preferate de vacanță pentru români, iar pe bună dreptate: plaje spectaculoase, insule pitorești, orașe pline de istorie și o gastronomie apreciată în toată lumea.
Horoscop duminică, 15 februarie. Un nativ este forțat să renunțe la un viciu care i-a distrus viața # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de duminică, 15 februarie.
Corneleeee, ce ai facut? Iustina de la Insula Iubirii e din nou însărcinată! Imagini superbe cu frumoasa șatenă, chiar de Valentine's Day. FOTO # Click.ro
Iustina, fosta concurentă de la Insula Iubirii, a dat vestea cea mare chiar de Ziua Îndrăgostiților: este însărcinată pentru a doua oară. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare, însoțit de mai multe fotografii cu ea și cu Cornel, soțul ei, și ecografia bebelușului.
Mircea Dinescu și-a alinat singurătatea după moartea soției sale, Mașa. Poetul s-a recăsătorit: „Sigur să păstrez prima iubire în suflet” # Click.ro
Mircea Dinescu (75 de ani) și-a refăcut viața după moartea soției sale, Mașa Dinescu, în anul 2019, la vârsta de 58 de ani. I-a legat o impresionantă poveste de iubire, care s-a încheiat odată cu decesul ei, după o lungă suferință. Cei doi erau căsătoriți de peste 30 de ani și au împreună doi copii,
Româncă întoarsă din Londra cu 8 copii, concluzii dureroase: „În Anglia erau prea libertini, aici cresc cu frică de Dumnezeu” # Click.ro
Bucovineanca Zamfira Chelba a luat o decizie curajoasă pentru familia sa: a părăsit viața stabilă pe care o avea în Londra și s-a întors în România împreună cu cei opt copii, pentru a-i crește aproape de Biserică, de familie și de valorile tradiționale românești.
De ce este coliva sănătoasă pentru organism? Iată ce beneficii are asupra tractului intestinal: „Atât timp cât nu are zahăr rafinat, e bună!” # Click.ro
Credincioșii ortodocși sărbătoresc astăzi Moșii de Iarnă, cunoscuți în popor drept Sâmbăta Morților. Oamenii cinstesc memoria celor trecuți în neființă prin participarea la slujbă și prin pomană, iar coliva este preparatul reprezentativ al acestei zile. Dincolo de semnificația sa spirituală, coliva
HARTĂ. Schimbare radicală a vremii! ANM a emis cod galben de ninsoare și anunță temperaturi în scădere bruscă la nivel național. Zăpada poate depăși 15 cm # Click.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, mai multe avertizări de vreme severă valabile în următoarele zile, anunțând o schimbare semnificativă a condițiilor meteorologice la nivelul întregii țări.
Zodiile care își văd visul împlinit în perioada următoare. Norocul apare când se așteaptă mai puțin # Click.ro
Perioada următoare aduce o energie de schimbare și progres pentru mai mulți nativi ai zodiacului. După o etapă în care lucrurile au părut blocate sau rezultatele au întârziat să apară, contextul astral favorizează evoluția.
Dulcele polonez pregătit de Elwira Petre de „Joia Grasă”, o sărbătoare tradițională: „În Polonia există o zi specială” # Click.ro
Pasionată de gătit, Elwira Petre nu împărtășește doar rețete, ci și tradiții și amintiri din tradiția culinară japoneză. Ea a adus în atenția publicului o sărbătoare poloneză denumită „Joia Grasă”, dedicată exclusiv prăjiturilor.
Cea mai mare durere din viața Mihaelei Bilic. Drama neștiută pe care a trăit-o: „Câtă viață, bucurie și energie aveau tata și fratele meu...” # Click.ro
Mihaela Bilic, cunoscutul medic nutriționist care obișnuiește să le ofere urmăritorilor săi rețete echilibrate și informații despre sănătate, a postat de această dată un mesaj profund emoționant, care îndeamnă la reflecție asupra existenței și a trecerii în neființă, în contextul sărbătorii Sâmbăta
Un cuplu a auzit luni întregi zgomote în pereții casei. Verificările au scos la iveală un musafir nepoftit: „Caz închis, frate” # Click.ro
Un cuplu din Statele Unite a trăit luni de zile cu un mister în propria locuință închiriată, încercând să descopere sursa zgomotelor ciudate care veneau din pereți. Situația a devenit atât de deranjantă încât, în cele din urmă.
Cătălin Măruță publică o nouă filmare, la doar o săptămână după încheierea emisiunii sale de la Pro TV: „L-am făcut public” # Click.ro
Cătălin Măruță (48 de ani) a revenit cu un nou anunț în fața fanilor săi, după aproximativ o săptămână de la încheierea emisiunii „La Măruță”, difuzată de Pro TV. Vestea că reality-show-ul va fi scos din grilă a stârnit o serie de reacții în lanț, iar ultima ediție difuzată pe 9 februarie a fost pli
Oana Roman a organizat parastasul de doi ani al mamei sale, regretata Mioara Roman: „Dumnezeu să îi odihnească în pace pe toți cei plecați la cer!” # Click.ro
Oana Roman (49 de ani), una dintre cele mai cunoscute vedete din România, trăiește astăzi emoții puternice. De Sâmbăta Morților, vedeta a organizat parastasul de doi ani al mamei sale, îndrăgita și respectata Mioara Roman.
Tehnica secretă a japonezilor de a te spăla pe cap. Podoaba capilară crește rapid și scalpul rămâne sănătos # Click.ro
De multe ori, investim în șampoane și tratamente scumpe, însă rezultatele întârzie să apară. Specialiștii spun că problema nu este întotdeauna produsul folosit, ci modul în care este îngrijit scalpul.
„Michael Jackson de India” a cucerit scena „Românii au talent”. Povestea emoționantă a artistului: „Momentul tău este preferatul meu din cele 16 sezoane” # Click.ro
Un dansator indian autodidact, supranumit „Michael Jackson de India”, a oferit unul dintre cele mai spectaculoase momente din istoria emisiunii „Românii au talent”, ridicând sala în picioare și stârnind reacții entuziaste din partea juraților.
Se urează sau nu „La mulți ani” celor care poartă numele de Valentin/Valentina? Adevărul spus de preoți # Click.ro
Pe lângă celebrarea iubirii, de Valentine’s Day mulți români obișnuiesc să le ureze „La mulți ani” persoanelor care poartă numele Valentin sau Valentina. Totuși, în calendarul ortodox, Sfântul Valentin nu este prăznuit astăzi, 14 februarie.
Mesaje, urări și declarații de Valentine's Day 2026! Surprinde-ți partenerul cu cele mai frumoase gânduri și sincere emoții # Click.ro
Anual, pe 14 februarie, la nivel internațional este sărbătorită Ziua Îndrăgostiților, sau Valentine’s Day, o ocazie în plus de a ne exprima iubirea și afecțiunea față de partenerul de viață. Pe lângă cinele romantice, cadourile cu iz adolescentin și plimbările în doi, scrisul rămâne adesea cea mai a
Trenul care urca muntele pe cremalieră a devenit istorie. Cum a fost pierdută una dintre cele mai spectaculoase căi ferate din România # Click.ro
Singura cale ferată cu cremalieră din România a fost construită la începutul secolului XX pentru a lega Banatul de Ardeal, traversând spectaculoasa trecătoare a Porților de Fier ale Transilvaniei.
„Supermama” crește 9 copii și are o siluetă de invidiat. Cum reușește Vesna Milicevic să fie un exemplu pozitiv pentru fanii ei # Click.ro
„Supermama” este denumită Vesna Milicevic (45 de ani), originară din Serbia. Femeia care a adus pe lume nouă copii reușește să stârnească interesul și admirația datorită siluetei sale trase ca prin inel. Cum reușește să se mențină atât de bine în ciuda solicitărilor de care are parte în numeroasa sa
Mikaela Albu rupe tăcerea despre relația cu tatăl său, Mihai Albu, și soția acestuia, Elena: „Este un om bun” # Click.ro
Mikaela (16 ani), fiica Iuliei (44 de ani) și a lui Mihai Albu (63 de ani), s-a transformat într-o adolescentă rafinată și elegantă, sinceră și asumată, după cum se poate observa în cadrul celui mai recent interviu oferit presei. Tânăra în vârstă de 16 ani a vorbit despre relația armonioasă pe care
Nicoleta Luciu vorbește cu durere despre sarcinile pierdute: „Plângeam înăbușit, în prosop, să nu mă audă nimeni” # Click.ro
Nicoleta Luciu, una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz-ul românesc, și-a deschis sufletul în fața celor de acasă și a vorbit despre cele mai dureroase pierderi din viața ei. Este vorba, din păcate, despre două sarcini pe care le-a pierdut și depresie care a urmat în urma acestor evenimente
În Anul Constantin Brâncuși (instituit prin lege ca an aniversar, la 150 de ani de la nașterea artistului), Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și Artmark lansează proiectul cultural „Tu ești Brâncuși!”: o intervenție artistică ce recreează celebra „Poa
Țara cu unele dintre cele mai mici costuri de trai atrage muncitorii remote. Masa la restaurant costă 13 lei # Click.ro
Pentru cei care lucrează de la distanță și caută o „casă departe de casă”, Sri Lanka devine o destinație tot mai atractivă. Statul din Asia de Sud a lansat oficial, în luna februarie, viza pentru nomazi digitali.
Desertul nostalgic al cofetăriilor românești căruia turiștii străini nu îi pot rezista. Are frișcă și este foarte suculent # Click.ro
Puține deserturi reușesc să trezească atâtea amintiri precum savarina, prăjitura nelipsită din cofetăriile românești timp de decenii.
Gemenii Graur, apel umanitar pentru Robert, diagnosticat cu autism infantil: „Are nevoie de o șansă” # Click.ro
Gemenii Beniamin și Iosif Graur, cunoscuți în mediul online drept Frații Graur și recunoscuți pentru susținerea cauzelor umanitare, lansează un apel tuturor persoanelor care vor și au posibilitatea de a contribui la terapia lui Robert, un copil diagnosticat cu autism infantil. Familia micuțului are
