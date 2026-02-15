Dana Roba s-a întors în brațele iubitului american pe care l-a dat afară din casă cu ajutorul jandarmilor: „Cu tine m-aș căsători oricând”

Dana Roba șochează la scurt timp după ce anunța public că s-a despărțit de iubitul american, pe care l-a dat afară cu ajutorul jandarmilor, după cum ea susținea în urmă cu ceva vreme. Pare-se că make-up artistul s-a întors în brațele acestuia, după cum anunță prin intermediul unei fotografii postate

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Click.ro