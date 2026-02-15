Top 5 greşeli pe pârtie care duc la accidentări? Ce spun medicii

14:10

„Supermama” este denumită Vesna Milicevic (45 de ani), originară din Serbia. Femeia care a adus pe lume nouă copii reușește să stârnească interesul și admirația datorită siluetei sale trase ca prin inel. Cum reușește să se mențină atât de bine în ciuda solicitărilor de care are parte în numeroasa sa