Discuțiile privind descurajarea nucleară comună revin pe agenda UE

10:30

Un măr pe zi ține doctorul departe, dar care sunt celelalte fructe sănătoase pe care ar trebui să le consumăm? Și cum variază beneficiile lor? Euronews Health selectează cele mai bune. Vibrante, dulci și răcoritoare, fructele sunt cunoscute drept bomboanele naturii. Și cireașa de pe tort? Sunt și bune pentru sănătate. Bogate în vitamine și […] © G4Media.ro.