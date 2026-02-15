Ţările din „Consiliul pentru Pace” vor aloca 5 miliarde de dolari Fâşiei Gaza, anunţă Trump
G4Media, 15 februarie 2026 20:50
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că ţările membre ale aşa-numitului „Consiliu pentru Pace” creat de el care se vor reuni săptămâna viitoare la Washington vor aloca peste 5 miliarde de dolari „iniţiativelor umanitare şi de reconstrucţie” din Fâşia Gaza, relatează duminică agenţia EFE, citată de Agerpres. Potrivit lui Trump, anunţul oficial privind această contribuţie […] © G4Media.ro.
Acum 5 minute
21:30
Ciolacu își continuă ofensiva de imagine, la Antena 3: Bolojan e de vină de cum stă România economic. Ăsta e adevărul / Nu îndemn pe nimeni să iasă de la Guvernare # G4Media
Fostul premier Marcel Ciolacu l-a acuzat duminică seara, la Antena 3, pe liderul liberal Ilie Bolojan că este de vină pentru situația economică în care se află România în prezent, după anunțarea instalării recesiunii tehnice. Este vorba de a treia apariție publică a lui Ciolacu în acest week-end. “În acest moment se duce și țara […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
21:20
Condiţiile puse de Netanyahu pentru un acord SUA-Iran:Neutralizarea programului nuclear iranian şi a rachetelor ce pot lovi Israelul # G4Media
Premierul israelian Benjamin Netanyahu şi-a precizat duminică lista de condiţii puse de Israel pentru a accepta un acord între SUA şi Iran, în principal ca Teheranul să-şi elimine complet programul nuclear şi programul de rachete balistice care pot lovi Israelul, relatează agenţiile AFP şi EFE, preluate de Agerpres. Vorbind la un eveniment desfăşurat la Ierusalim, […] © G4Media.ro.
Acum o oră
21:00
Directorul tehnic al Red Bull, Pierre Wache, a confirmat că echipa are „unele probleme legate de greutate” la modelul RB22 înaintea startului noului sezon de Formula 1, potrivit racingnews365.com Totuși, francezul a subliniat rapid că dificultățile în a aduce monopostul la greutatea minimă impusă de noile regulamente vor fi „valabile pentru toată lumea” din paddock. […] © G4Media.ro.
21:00
Marco Rubio: Statele Unite nu contestă raportul european privind moartea lui Alexei Navalnîi # G4Media
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat duminică că Washingtonul nu pune sub semnul întrebării concluziile raportului realizat de cinci state europene, care pun pe seama Rusiei moartea opozantului rus Alexei Navalnîi, potrivit Mediafax. Raportul susține că Navalnîi a fost ucis cu ajutorul unor toxine provenite din broaște otrăvitoare. Marco Rubio a descris […] © G4Media.ro.
20:50
Acum 2 ore
20:30
Conducta Drujba, care transportă petrol rusesc prin Ucraina către Ungaria și Slovacia, ar fi fost reparată după recentele avarii, dar Ucraina ar putea întârzia reluarea aprovizionării pentru a exercita presiuni asupra Ungariei să renunțe la opoziția față de viitoarea aderare a Ucrainei la UE, a declarat duminică prim-ministrul slovac Robert Fico, citat de BBC. „Percep […] © G4Media.ro.
20:00
Aproape 12.000 de beneficiari de pensii speciale, în ianuarie 2026 / Pensia medie a magistraților – 25.447 lei # G4Media
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în ianuarie 2026, de 11.858 de persoane, cu 17 persoane mai multe comparativ cu luna anterioară, din care 7.863 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat – BASS (contributivitate), conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), transmite Agerpres. Cei mai mulţi […] © G4Media.ro.
19:40
Clarinetistul Michel Portal , o figură importantă a jazzului contemporan, care a primit numeroase premii de-a lungul carierei sale, a murit la vârsta de 90 de ani, a declarat duminică pentru AFP unul dintre agenții săi, Marion Piras, potrivit Mediafax. Cunoscut pentru versatilitatea sa în diverse genuri și instrumente – a cântat și la saxofon […] © G4Media.ro.
19:40
Rapid București a făcut un pas greșit în lupta pentru titlu la Ovidiu în fața celor de la Farul Constanța, scor 1-3, și coboară pe locul trei în Superliga României la capătul etapei a 27-a. Pentru Farul Constanța au marcat Alexandru Ișfan (min. 19), Denis Alibec (penalti, min 45+4) și Ionuț Vînă (min. 53). În […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
19:20
Mai multe țări europene și-au declarat intenția de a participa la discuțiile privind stabilirea unui mecanism de descurajare nucleară comun în Europa, scrie Ukrinform, citat de Mediafax. Prim-ministrul Letoniei, Evika Siliņa, a declarat că Riga este pregătită să se implice în această inițiativă. „Descurajarea nucleară ne poate oferi noi oportunități. De ce nu?”, a declarat […] © G4Media.ro.
18:50
Tripla Alianţă Cibernetică, anunţată la întâlnirea miniştrilor de externe din „Triunghiul Odesa” România-Ucraina-Moldova # G4Media
Declaraţia privind consolidarea rezilienţei României, Republicii Moldova şi Ucrainei în domenii cheie precum securitate energetică, securitate cibernetică şi cooperare pentru o mai bună conectare terestră a celor trei ţări a fost adoptată la reuniunea ministerială a formatului trilateral „Triunghiul Odesa”, organizată în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al […] © G4Media.ro.
18:30
Marco Rubio: Statele Unite nu doresc ca Europa să le fie un vasal, ci un aliat cu o apărare proprie puternică / Destinul nostru este şi va fi întotdeauna împletit cu al vostru # G4Media
Secretarul american de stat, Marco Rubio, a declarat duminică în capitala slovacă Bratislava că Statele Unite nu se opun ca membrii europeni ai NATO să-şi dezvolte propriile capacităţi militare, întrucât Washingtonul nu doreşte în Europa ţări vasale şi dependente, ci aliaţi puternici, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. „Nu vrem ca Europa să depindă de […] © G4Media.ro.
18:20
Câștiga 65.000 de lire sterline înainte de apariția AI. Ce s-a întâmplat apoi este un avertisment pentru noi toți (The Telegraph) # G4Media
Leonie Tucker și-a dedicat două decenii din viață industriei cinematografice. În calitate de designer grafic, ea se ocupă de detaliile de pe platourile de filmare: afișele din fundalul scenelor, ambalajele, tot ceea ce este protejat de drepturi de autor – de la marca unei conserve de roșii până la ecranele telefoanelor, scrie The Telegraph. „Am […] © G4Media.ro.
17:50
După o carieră de 20 de ani în domeniul machiajului pentru cinema și televiziune, Noël Jacoboni se teme că nu va putea rămâne în New York, unde ea și colegii ei „nu mai au mijloacele necesare pentru a trăi”, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. Costul exorbitant al vieții, pe care noul primar Zohran Mamdani […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
17:30
Mai multe echipaje de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), dar şi de la furnizorul de gaze naturale Delgaz Grid SA au intervenit, duminică, la un bloc din municipiul Piatra Neamţ, unde au fost anunţate scurgeri de gaze, transmite Agerpres. Potrivit unei informări transmisă de reprezentanţii ISU Neamţ, echipele de intervenţie au descoperit o […] © G4Media.ro.
17:20
Un nou punct de reper împodobește acum orașul Kalamata: un mural gigant care a fost numit cel mai bun din lume în 2025. Opera este atât un omagiu adus sopranei Maria Callas, al cărei tată era originar din Messinia, cât și o reprezentare alegorică a orașului, relatează Euronews. Artistul Cleomenis Kostopoulos explică faptul că a […] © G4Media.ro.
17:10
Creșterea francului elvețian „subminează competitivitatea” exportatorilor elvețieni, în contextul în care companii precum Roche și Swatch au semnalat deja efecte negative asupra vânzărilor. Francul elvețian a crescut cu 3% de la începutul anului, după un avans de 14% anul trecut, notează Financial Times, citat de Mediafax. Aprecierea monedei de refugiu, alimentată de tensiunile geopolitice și […] © G4Media.ro.
16:50
Un acrobat spaniol a căzut de la patru metri în timpul unui spectacol de circ din Craiova. Acesta a ajuns la spital conștient, potrivit Mediafax. Un incident grav a avut loc sâmbătă la un spectacol de circ organizat pe Calea Severinului, în Craiova, relatează Gazeta de Sud. Un acrobat a căzut de la aproximativ patru […] © G4Media.ro.
16:40
UTA Arad se apropie de play-off la capătul unei victorii controversate cu FC Botoșani (2-1) # G4Media
UTA Arad s-a apropiat de play-off-ul Superligii României după ce a învins-o pe Botoșani, scor 2-1, duminică, în etapa a 27-a, partidă cu un alt episod controversat de arbitraj. Scorul a fost deschis de o combinație între doi fundași: Mark Tutu l-a servit perfect în centrul careului pe Dmytro Pospelov care l-a executat pe portarul […] © G4Media.ro.
16:20
Fifor (PSD) salută decizia “înţeleaptă” a preşedintelui Dan de a participa la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington # G4Media
Deputatul PSD Mihai Fifor consideră că decizia preşedintelui Nicuşor Dan de a participa la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington este corectă şi necesară pentru că România trebuie să să îşi apere interesele „cu demnitate şi profesionalism”, transmite Agerpres. „Decizia preşedintelui Nicuşor Dan de a participa la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington, D.C., la […] © G4Media.ro.
16:20
Guvernul irlandez pune în aplicare un program inovator care va oferi unui număr de 2.000 de artiști un venit de bază timp de trei ani, permițându-le să se concentreze pe producția lor creativă, menținând în același timp un nivel de trai adecvat, transmite CNN. În cadrul acestui program, care urmează unei perioade pilot de trei […] © G4Media.ro.
15:50
China confirmă scutirea de vize pentru cetăţenii canadieni şi britanici începând cu 17 februarie # G4Media
Cetăţenii canadieni şi britanici vor putea călători în China fără viză începând de marţi, 17 februarie, au anunţat duminică autorităţile chineze, confirmând anunţurile liderilor celor două ţări în urma recentelor vizite oficiale la Beijing, relatează agenția AFP, citată de Agerpres. „Deţinătorii de paşapoarte obişnuite din aceste ţări pot intra în China fără viză pentru afaceri, […] © G4Media.ro.
15:40
Numărul cazurilor de cancer, în creștere în UE. Care sunt cele mai întâlnite tipuri de cancer la femei și la bărbați # G4Media
Cancerul rămâne a doua cauză de deces în țările UE, iar trendul privind numărul diagnosticărilor cancerului este în creștere. Țările membre alocă sume tot mai mari pentru prevenţia, diagnosticarea cancerului și tratament. Un nou raport al OCDE citat de agenția Mediafax arată că în 2024 au existat 2,7 milioane de cazuri noi de cancer în […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
15:30
Friedrich Merz dorește să facă din Bundeswehr cea mai puternică armată convențională din Europa: „Nu suntem la mila acestei lumi” # G4Media
„Noi, în Europa, am pus capăt acum câteva săptămâni unei lungi vacanțe departe de istoria lumii”, a declarat cancelarul Friedrich Merz, citându-l pe filosoful german Peter Sloterdijk, pe care îl apreciază și președintele francez Emmanuel Macron. Un filosof care, reluând conceptul de „transfer de imperiu” care datează din Sfântul Imperiu Roman Germanic, a scris mult […] © G4Media.ro.
15:30
Un satelit al Agenției Spațiale Europene a identificat un sistem planetar „pe dos” care pune la încercare teoriile privind formarea planetelor # G4Media
O planetă recent descoperită care orbitează în jurul unei stele îndepărtate ar putea schimba înțelegerea oamenilor de știință cu privire la modul în care se formează sistemele planetare, relatează Euronews. Astronomii spun că au descoperit un sistem planetar îndepărtat cu planete aranjate într-o ordine surprinzătoare, care pune la încercare ideile vechi despre modul în care […] © G4Media.ro.
15:20
Preşedinta Băncii Centrale Europene, (BCE), Christine Lagarde, s-a opus duminică unui impozit sau unei taxe pe capitalul care nu rămâne în Europa şi se investeşte în alte ţări, precum SUA, şi s-a pronunţat în favoarea „stimulentelor”, pentru ca investiţiile private să rămână pe Vechiul Continent, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. „Sunt mai degrabă pentru […] © G4Media.ro.
15:10
De peste un secol, schiul este mai mult decât un mijloc de transport sau un sport. Este un stil de viață, cu accent pe al doilea cuvânt, conform CNN. Ernest Hemingway a desenat un portret romantic și colorat al câtorva ierni petrecute în Alpii austrieci la începutul anilor 1920. La sfârșitul biografiei sale „A Moveable […] © G4Media.ro.
15:00
Polițiștii gălățeni recunosc că au greșit când au amendat un pompier voluntar aflat în misiune / Un polițist, cercetat disciplinar # G4Media
Polițiștii gălățeni recunosc faptul că au greșit atunci când au sancționat un pompier voluntar aflat în misiune. Incidentul s-a petrecut în urmă cu câteva zile atunci când pompierul voluntar a fost pedepsit deoarece nu a oprit la semnalele polițiștilor. Un polițist este cercetat disciplinar, transmite Mediafax. Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Galați anunță că „a […] © G4Media.ro.
15:00
Fostul ministru al energiei din Ucraina, arestat în timp ce încerca să părăsească țara / Gherman Galuşcenko, implicat într-un vast scandal de corupție # G4Media
Agenţia anticorupţie a Ucrainei (NABU) a anunţat duminică arestarea, în timp ce încerca să părăsească ţara, a fostului ministru al energiei Gherman Galuşcenko, care a demisionat anul trecut în urma unui vast scandal de corupţie, relatează AFP. „Astăzi, în timp ce trecea graniţa, anchetatorii NABU l-au reţinut pe fostul ministru al energiei în legătură cu […] © G4Media.ro.
15:00
Europa ar putea înregistra o scădere a numărului de vizitatori străini, deoarece tinerii călători consideră costurile ridicate ca fiind un obstacol major # G4Media
Creșterea costurilor, schimbarea priorităților și perspectivele prudente pentru călătoriile pe distanțe lungi remodelează profilul turiștilor care vor vizita Europa în 2026, relatează Euronews. Conform unui nou sondaj al Comisiei Europene pentru Turism, Europa se pare că va înregistra o scădere a numărului de turiști străini în 2026. Principalele motive sunt preocupările legate de accesibilitate, preferința […] © G4Media.ro.
14:40
VIDEO FOTO Legendara trupă Bijelo Dugme a concertat pentru prima dată pe o scenă din România, la Timișoara / Sala Olimpia a fost arhiplină # G4Media
Bijelo Dugme a fost una dintre formațiile preferate ale unei generații de români care, în timpul comunismului, au privit cu jind la tot ceea ce avea pe atunci Iugoslavia. Bănățenii care urmăreau televiziunea și ascultau radioul sârbesc știau piesele celor de la Bijelo Dugme, în Timișoara nu erau chefuri fără Bijelo Dugme. Bijelo Dugme însemna, […] © G4Media.ro.
14:30
Radu Miruță s-a întâlnit cu șeful NATO, Mark Rutte, la Munchen: „Am discutat clar despre întărirea Flancului Estic și despre rolul esențial al României în această arhitectură” # G4Media
Ministrul român al Apărării s-a întâlnit cu șeful NATO, Mark Rutte, la Munchen, a anunțat Radu Miruță, duminică, pe Facebook. „Am discutat clar despre întărirea Flancului Estic și despre rolul esențial al României în această arhitectură”, a scris ministrul Apărării, care a adăugat că „România trebuie privită ca un pilon central în regiunea Mării Negre”. […] © G4Media.ro.
14:20
De ce sushi-ul din România nu este la fel ca în Japonia / Chef Cătălin Petrescu: „Fiecare bucătar își pune amprenta” # G4Media
Sushi-ul servit în Europa sau în Statele Unite nu este o copie fidelă a celui din Japonia, iar acest lucru nu este neapărat o greșeală, notează G4Food. Potrivit lui Cătălin Petrescu, bucătăria japoneză, atunci când iese din granițele ei, se adaptează inevitabil contextului local. „În fiecare țară este adaptată. În niciun caz nu este perfect […] © G4Media.ro.
14:20
O nouă poveste marca JO de iarnă la Milano Cortina: Un cuplu LGBTQ+ se va înfrunta pe gheață într-un meci de hochei încărcat de rivalități # G4Media
Pe gheață, sunt inamice jurate. La Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, se vor afla în tabere opuse într-una dintre cele mai istorice și încărcate rivalități dintre două națiuni mândre și vor lupta cu dinții pentru a ieși învingătoare din competiție. În afara gheții, însă, formează un cuplu foarte fericit și sunt logodite, relatează CNN. […] © G4Media.ro.
14:10
BREAKING Nicușor Dan anunță că va participa la Consiliul Păcii al lui Donald Trump: „România va avea calitate de observator” # G4Media
Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică, într-o postare pe Facebook, că va participa la Consiliul Păcii de la Washington. „Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump”, a scris președintele României pe rețeaua de socializare. „România va avea calitate de observator și […] © G4Media.ro.
13:50
Iranul se declară pregătit să facă un compromis în dosarul nuclear dacă Statele Unite îşi ridică sancţiunile # G4Media
Iranul este gata să facă un compromis privind stocul său de uraniu puternic îmbogăţit în schimbul ridicării sancţiunilor americane, a declarat ministrul adjunct de externe iranian, Majid Takht-Ravanchi, într-un interviu acordat BBC şi publicat duminică, relatează AFP şi Reuters, transmite Agerpres. Oficialul iranian a făcut aceste declaraţii după reluarea, pe 6 februarie, în Oman, a […] © G4Media.ro.
13:40
Emmanuel Macron denunță „expresii antisemite care apar” în cadrul partidului LFI „și care trebuie combătute” # G4Media
Președintele francez, Emmanuel Macron a vorbit într-un interviu pentru Radio J despre partidul La France Insoumise, pe care îl consideră de „extrema stângă”: „Vreau să fiu foarte clar. Când francezii aleg parlamentari și numesc oameni în instituții, nu îi putem exclude. Dar constat că, prin pozițiile pe care le adoptă, în special antisemitismul, aceștia încalcă […] © G4Media.ro.
13:40
„Protejarea tinerilor de flagelul jocurilor de noroc”: USR cere partidelor să nu respingă în Senat două proiecte privind industria păcănelelor # G4Media
Luni, ajung la vot în plenul Senatului două proiecte inițiate de USR și PNL care vizează protejarea copiilor de flagelul jocurilor de noroc, prin limitarea drastică a reclamelor online la acestea și interzicerea accesului tinerilor sub 21 de ani pe platformele pentru jocuri de noroc, conform unui comunicat tranmis de USR. „USR face un apel […] © G4Media.ro.
13:40
Viralul săptămânii: Cum s-a rostogolit povestea cuplului care a crezut că în Rusia e democrație / Doi români, expulzați și interziși 50 de ani după ce au vrut să vadă ”Rusia reală” # G4Media
Viralul săptămânii pe rețele și în mass-media tradiționale în săptămâna care a trecut a fost și povestea cuplului care a crezut că ”în Rusia e democrație”: Doi români, vloggeri de travel, au fost expulzați și interziși pentru următorii 50 de ani în dictatura lui Putin, după ce au vrut să vadă ”Rusia reală”. Cristi și […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
13:20
Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 300.000 de lei pentru tragerile de duminică, după ce joi s-a câştigat premiul, în timp ce la Joker, la categoria I, este în joc un report de 52,18 milioane de lei (10,24 milioane de euro), transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al Loteriei […] © G4Media.ro.
13:20
Larry împlineşte 15 ani de când este cea mai importantă pisică politică a Marii Britanii. Parcursul motanului din adăpost pe covorul roșu # G4Media
În vremuri politice turbulente, stabilitatea vine la pachet cu patru lăbuțe, mustăți și o dorință de somn. Motanul Larry, cea mai faimoasă pisică din Marea Britanie, împlineşte, duminică, 15 ani ca şef al vânătorilor de şoareci ai ţării, patrulând coridoarele puterii din jurul numărului 10 pe Downing Street. Recrutat să rezolve problema rozătoarelor, Larry a ajuns […] © G4Media.ro.
13:10
Kaja Kallas, șefa diplomației UE: Nu suntem de acord pe toate subiectele, dar putem colabora cu SUA / Să fim realiști: Rusia nu este o superputere # G4Media
Duminică este ultima zi a Conferinței de Securitate de la München. Kaja Kallas, șefa diplomației UE, avertizează că Rusia rămâne o amenințare majoră, Benjamin Haddad cere ca UE să se concentreze pe propriile priorități, iar NATO insistă pe creșterea producției de echipamente de apărare în Europa și SUA, transmite Mediafax. La finalul unui panel de […] © G4Media.ro.
13:10
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o atenţionare Cod galben de inundaţii pentru râuri din 16 judeţe, valabilă de duminică, ora 12:00, până luni, la ora 12:00, transmite Agerpres. Astfel, în intervalul menţionat se instituie Cod galben pe râurile din bazinele hidrografice: Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi […] © G4Media.ro.
12:20
Un bărbat român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate într-un supermarket din Bergamo. Bărbatul a apucat-o pe fetiță în timp ce aceasta ieșea din supermarket împreună cu părinții ei, transmite Corriere Della Serra. El a apucat brusc fetița pentru a o lua de lângă părinții ei și, înainte de a […] © G4Media.ro.
11:50
Translatorul de animale există: Realitate sau doar distracție cu AI? Cum tehnologia transformă lătratul și mieunatul în cuvinte # G4Media
Pasionații de animale vor mereu să comunice cu prietenii lor necuvântători. Videoclipurile virale cu pisici care recunosc morcovi sau șervețele au stârnit meme-uri online și au inspirat aplicații care pretind că „traduc” limbajul animalelor. Recent, aplicațiile și colierele inteligente au devenit populare, atrăgând milioane de utilizatori și finanțări de zeci de milioane de dolari. Coliere […] © G4Media.ro.
11:40
Ministra de Externe Oana Țoiu anunță cursuri de limba română pentru copii în școlile din Germania și reluarea Comisiei Mixte România-Bavaria # G4Media
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a anunțat lansarea cursurilor de limba română pentru copii în școlile din Germania și reluarea Comisiei Mixte Economice România-Bavaria, în cadrul unei vizite la comunitatea românească din Bavaria, transmite Mediafax. Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a vizitat comunitatea românească din Bavaria, unde a prezentat rezultate concrete pentru sprijinirea românilor din […] © G4Media.ro.
11:30
Jocul John Wick, cu Keanu Reeves în rolul principal, a fost prezentat la evenimentul PlayStation Showcase. # G4Media
Seria de filme de acțiune John Wick, în valoare de miliarde de dolari, va fi transformată într-un joc video, cu imaginea și vocea starului Keanu Reeves, relatează BBC. „Untitled John Wick Game”, așa cum este cunoscut în prezent, va fi realizat de dezvoltatorul Warhammer 40.000: Space Marine 2, Saber Interactive, și va include contribuții din […] © G4Media.ro.
11:20
Portul rusesc Taman de la Marea Neagră a fost avariat de un atac ucrainean cu drone lansat în cursul nopţii, a anunţat duminică guvernatorul regiunii Krasnodar, din sudul Rusiei, relatează Reuters, citat de Agerpres. Două persoane au fost rănite după ce un rezervor de petrol, un depozit şi terminale au fost avariate în satul Volna, […] © G4Media.ro.
11:00
Mii de oameni s-au adunat în sprijinul fostului rege al Nepalului și cer revenirea la monarhie # G4Media
Mii de susținători ai fostului rege al Nepalului s-au adunat vineri în fața aeroportului din Kathmandu pentru a-l întâmpina și a cere restaurarea monarhiei abolite în această țară din Himalaya, transmite publicația Asahi. Gyanendra Shah a salutat mulțimea entuziastă de pe acoperișul mașinii sale, în timp ce sute de polițiști în echipament anti-revoltă se străduiau […] © G4Media.ro.
11:00
Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, campionii turneului de dublu mixt WTT Star Contender Chennai # G4Media
Perechea Bernadette Szocs/Eduard Ionescu a fost încoronată campioana probei de dublu mixt din cadrul WTT Star Contender Chennai, duminică dimineață, în fața favoriților numărul patru. Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, locul 13 mondial și favoriții din linia a doua a turneului, au administrat o lecție de tenis de masă cuplului indian Yashaswini Ghorpade/Harmeet Desai (locul […] © G4Media.ro.
