Nawrocki: Polonia ar trebui să dezvolte apărarea nucleară, ca răspuns la amenințările Rusiei

13:20

Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 300.000 de lei pentru tragerile de duminică, după ce joi s-a câştigat premiul, în timp ce la Joker, la categoria I, este în joc un report de 52,18 milioane de lei (10,24 milioane de euro), transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al Loteriei […] © G4Media.ro.