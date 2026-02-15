Filipe Coelho, după al doilea rezultat pozitiv cu FCSB: „Am aplicat corect strategia”
15 februarie 2026
Filipe Coelho, tehnicianul Universității Craiova, a vorbit după victoria obținută în fața campioanei României, FCSB, scor 1-0. Este al doilea rezultat pozitiv al oltenilor împotriva roș-albaștrilor în doar trei zile, după ce în Cupa României „juveții” s-au calificat, iar formația lui Gigi Becali a fost eliminată. ...
• • •
Acum 10 minute
După Universitatea Craiova - FCSB 1-0, Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, s-a arătat deranjat de prestația mijlocașilor centrali. Baba Alhassan, Mihai Lixandru și Joao Paulo au fost închizătorii roș-albaștrilor în Bănie. Primii doi câte o repriză, al treilea tot meciul.De asemenea, Becali s-a declarat deranjat de faptul că Ofri Arad nu poate încă să joace. Mijlocașul adus în ianuarie nu e pus la punct cu pregătirea fizică. ...
Vladimir Screciu, fundașul central de la Universitatea Craiova, a acuzat probleme medicale la finalul partidei cu FCSB, scor 1-0.Imediat după fluierul de final, acesta s-a întins pe gazon, la centrul terenului. Doctorii au ajuns imediat pentru a-i oferi îngrijiri medicale.GALERIE FOTO. Vladimir Screciu s-a dus la ambulanță, după Craiova - FCSB+1 FOTOUlterior, cu geaca de iarnă pe el, Screciu s-a dus la ambulanță pentru a primi îngrijiri suplimentare. ...
Filipe Coelho, tehnicianul Universității Craiova, a vorbit după victoria obținută în fața campioanei României, FCSB, scor 1-0. Este al doilea rezultat pozitiv al oltenilor împotriva roș-albaștrilor în doar trei zile, după ce în Cupa României „juveții” s-au calificat, iar formația lui Gigi Becali a fost eliminată. ...
Sorin Cârțu, președintele onorific al Craiovei, a oferit declarații la finalul victoriei cu FCSB, scor 1-0. În acele momente, Mihai Stoica, președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a făcut un gest de prietenie către acesta.Imediat după meci, Sorin Cârțu a vorbit despre desfășurarea partidei, dar și despre șansele Craiovei la titlu. În acel moment, Mihai Stoica, care se afla la câțiva metri distanță de el, a făcut un semn în direcția lui. ...
Elias Charalambous, tehnicianul campioanei României, FCSB, a vorbit după înfrângerea de pe „Ion Oblemenco” cu Universitatea Craiova, meci câștigat de olteni cu scorul de 1-0. Echipa lui Coelho s-a distanțat la patru puncte de Dinamo în fruntea campionatului, în timp ce bucureștenii sunt obligați să câștige ultimele trei partide pentru a mai spera la play-off.Pentru a doua oară într-o săptămână, FCSB a jucat pe „Ion Oblemenco”. ...
Darius Olaru, mijlocașul și căpitanul celor de la FCSB, a oferit declarații la finalul meciului cu Craiova, scor 0-1, din runda 27 din Superliga. Olaru, integralist la Craiova, a spus la finalul partidei că echipa lui este condamnată să câștige ultimele 3 meciuri ale sezonului regular pentru a avea o șansă la play-off. Darius Olaru, după Craiova - FCSB: „Nu mai avem nimic de pierdut”„Jocul greșeală așteaptă. ...
Universitatea Craiova - FCSB 1-0. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a intrat în direct după meciul din Bănie și a declarat că echipa lui nu poate câștiga fără Florin Tănase.Resemnat după eșec și după lovitura primită în lupta pentru play-off, Becali i-a lăudat pe olteni. A declarat că Universitatea Craiova e cea mai puternică echipă din campionat și a recunoscut superioritatea alb-albaștrilor în meciul din Bănie. ...
CSM CSU Oradea, U-BT Cluj-Napoca, CSM Târgu Mureș și CS Dinamo București sunt cele 4 formații calificate în semifinalele Cupei României. Duelurile din penultimul act al competiției se vor desfășura luni, 16 februarie, la Oradea.În perioada 14-18 februarie, Oradea Arena găzduiește Final 8-ul Cupei României pentru a doua oară la rând. În acest weekend au avut loc sferturile de finală ale competiției, urmând ca luni și miercuri să se joace semifinalele și finala. ...
Doar Craiova îl poate rata. Alexandru Barbu scrie în Gazetă 10 concluzii după Universitatea - FCSB 1-0 în etapa a 27-a din Superliga.1. Victoria gazdelor e argumentată de raportul ocaziilor, 7-6 în favoarea lor (5-2 în prima repriză). FCSB a câștigat, onorific, actul doi, cu acul posesiei arătând spre 60%. Meciul a arătat ca un derby, ritmul a fost unul european.2. Craiova știe să construiască și tocmai așa a înscris, folosindu-și atuul sistemului cu 5 fundași. ...
Gigi Becali l-a pedepsit chiar în timpul derby-ului Universitatea Craiova - FCSB # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali l-a scos pe fundașul Daniel Graovac la pauza meciului cu Universitatea Craiova, după ce stoperul de la FCSB a fost driblat de Al Hamlawi la golul marcat de atacantul oltenilor.În plus, fundașul bosniac avea și un cartonaș galben, primit în minutul 39. Pentru a nu risca o eliminare a acestuia, patronul echipei a transmis staff-ului să-l scoată din joc.Daniel Graovac, scos la pauză în Craiova - FCSBÎn locul lui Graovac a intrat Baba Alhassan. ...
În etapa a 25-a din Serie A, în timpul partidei dintre Cremonese și Genoa, echipa al cărei acționar este Dan Șucu, s-a produs o gafă spectaculoasă în cadrul transmisiunii TV. Meciul s-a încheiat 0-0.Când Alexsandro Amorim a intrat pe teren pentru „rossoblu”, pe ecran a apărut fotografia lui Ruben Amorim, fostul antrenor al lui Manchester United, demis în urmă cu câteva săptămâni. ...
Adeliia Petrosian (18 ani) este printre favoritele la medalii în proba feminină individuală a patinajului artistic, însă pentru că evoluează sub steag neutru ea este o necunoscută pentru rivalele sale. Rusoaica este antrenată de Eteri Tutberidze, controversata antrenoare a Kamilei Valieva, și va evolua pe gheața de la Milano începând cu 17 februarie.La ultimele trei ediții ale Jocurilor Olimpice de iarnă, în proba individuală feminină, s-au impus patinatoare din Rusia. ...
Aymeric Laporte (31 de ani), fundasul central al celor de la Athletic Bilbao, a recunoscut că adversarii sunt speriați de colegul său de la naționala Spaniei, Lamine Yamal, puștiul-minune al celor de la FC Barcelona. La doar 18 ani, Yamal continuă să fie comparat cu Lionel Messi, datorită abilităților sale în duelurile unu contra unu. ...
Charlotte Bankes (30 de ani) și Huw Nightingale (24) sunt noii campioni olimpic la snowboard cross mixt, ei aducând al doilea titlu la Jocurile de la Milano Cortina pentru Marea Britanie după cel cucerit de Matt Weston la skeleton.Charlotte Bankes și Huw Nightingale au câștigat prima medalie de aur pe zăpadă în istoria de 102 ani a Marii Britanii la Jocurile Olimpice de iarnă, după ce au trecut linia de sosire în prima poziție duminică proba de snowboard cross mixt. ...
L-a amețit! Al Hamlawi, execuție de mare clasă la golul de 1-0 din Universitatea Craiova - FCSB # Gazeta Sporturilor
Assad Al Hamlawi (25 de ani), atacantul celor de la Universitatea Craiova, a deschis scorul în derby-ul cu FCSB după o fază spectaculoasă, construită impecabil încă din apărare.Oltenii, liderii din Superliga României, au deblocat tabela în minutul 23, în fața campioanei României, aflată în lupta pentru evitarea play-out-ului.VIDEO. ...
Arsenal a câștigat fără probleme pe teren propriu împotriva celor de la Wigan, o echipă din al treilea eșalon al fotbalului englez. Liderul din Premier League s-a impus cu 4-0, în șaisprezecimile de finală din FA Cup, și continuă lupta pe toate fronturile în acest sezon. ...
Olandeza Femke Kok (25 de ani) s-a impus în proba de 500 m în cadrul concursului de patinaj viteză la Jocurile de iarnă de la Milano Cortina în 36,49 s, record olimpic, fiind urmată pe podium de compatrioata Jutta Leerdam și de Miho Takagi (Japonia).Acum patru ani, la Beijing, aflată la prima ei prezență olimpică, Femke Kok încheia pe locul 6 în proba ei cea mai puternică, 500 m. ...
Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul de la Farul, a tras concluziile, după ce echipa lui a învins-o pe Rapid, scor 3-1, în runda 27 din Superliga. După meci, Ianis Zicu l-a remarcat pe Alexandru Ișfan, cel care a deschis scorul la capătul unei faze frumoase. Fotbalistul a ajuns la 8 goluri marcate în actualul sezon de Superliga.De asemenea, a vorbit despre reintegrarea foarte rapidă a lui Denis Alibec, marcator și el în poarta bucureștenilor. ...
Presa din Ungaria a reacționat, după Gloria Bistrița - Debrecen 32-31, în penultima etapă a grupelor Champions League la handbal feminin.A fost a doua victorie românească în fața unei echipe din Ungaria, în 24 de ore, după ce sâmbătă CSM București a învins-o pe Ferencvaros cu 35-30, la Budapesta.După victoria cu Debrecen, Gloria Bistrița și-a asigurat locul 4 în grupa A de Champions League, cu 14 puncte, cu 4 peste echipa maghiară, care e pe poziția a 5-a. ...
Chiar dacă s-au întâlnit două formații cu obiective totale diferite, rivalitatea formată de-a lungul anilor a tensionat atmosfera la disputa dintre Farul Constanța și Rapid București (3-1), mai ales în tribune. În mai multe rânduri, s-au aruncat cuvinte grele din ambele galerii la adresa adversarilor, dar totul a culminat pe final de meci, când arbitrul Szabolcs Kovacs a oprit meciul pentru câteva meci de secunde. ...
Alexandru Ișfan, jucătorul din compartimentul ofensiv al Farului Constanța, a reușit un gol superb în victoria cu Rapid București, scor 3-1, ajungând la reușita cu numărul 8 în actualul sezon de Superliga României.Fotbalistul a deschis scorul după o acțiune individuală spectaculoasă, în care l-a ridiculizat pe Pașcanu, oferind una dintre cele mai frumoase faze ale etapei. ...
Andrei Borza (20 de ani), fundașul stânga de la Rapid, a spus ce i-a lipsit echipei sale în eșecul cu Farul, scor 1-3, din runda 27 din Superliga. Andrei Borza a marcat singurul gol al giuleștenilor chiar în poarta fostei echipe. A ales să nu se bucure. La finalul meciului, apărătorul a spus care este lucrul de care are nevoie echipa lui Gâlcă: mai multă unitate. Andrei Borza, după Farul - Rapid: „Trebuie să fim mai uniți”„Nu am făcut un meci atât de bun. ...
Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a analizat eșecul cu Farul, scor 1-3, din etapa 27 a Superligii.Gâlcă a fost nemulțumit în primul rând de prestația din apărare a elevilor lui, care au primit 3 goluri la Ovidiu, și a declarat că jucătorii nu au făcut marcajul preventiv de la alte partide. ...
În finalul meciului de la Ovidiu, galeria Rapidului a început să înjure conducerea clubului, scorul pe tabelă fiind 3-1 pentru Farul.Ultrașii Rapidului care au făcut deplasarea i-au amenințat și pe jucătorii lui Constantin Gâlcă. „Jucători de Serie B, vă rupem picioarele!”, au scandat giuleștenii la adresa jucătorilor.Ulterior, galeria Rapidului și-a îndreptat atenția spre Dobre, căpitanul echipei giuleștene fiind și el înjurat. ...
Mamadou Thiam (30 de ani), atacantul celor de la FCSB, s-a accidentat și ratează meciul cu Universitatea Craiova, din runda cu numărul 27 din Superliga. Accidentarea lui Mamadou Thiam a venit într-un moment în care fotbalistul venit în vară de la U Cluj se lupta cu Daniel Bîrligea pentru postul de titular. Fusese introdus din primul minut în partida cu FC Botoșani, scor 2-1, în care a și marcat. ...
Fostul fundaș central al Rapidului, Cristi Săpunaru (41 de ani), a comentat înfrângerea giuleștenilor din meciul cu Farul, scor 1-3. Acesta susține că Rapid putea aborda meciul mai ofensiv, folosind doi atacanți, și că anumite greșeli defensive ale echipei au facilitat golurile Farului. ...
Cu Andrei Rațiu integralist, Rayo Vallecano s-a impus la scor de neprezentare în fața celor de la Atletico Madrid, 3-0, într-un duel al rundei cu numărul #24 din La Liga. Internaționalul român a oferit pasa decisivă la golul care a deblocat tabela și a primit titlul de cel mai bun jucător al partidei!Meciul s-a disputat pe un teren neutru (la Leganes), deoarece gazonul de pe Vallecas (stadionul lui Rayo) nu se ridică la standardele din La Liga;Andrei Rațiu a bifat astăzi ...
Farul s-a impus în fața celor de la Rapid, scor 3-1, la finalul unei prestații lamentabile a giuleștenilor. În antiteză, una excelentă a „marinarilor”. Alexandru Ișfan, Ionuț Vînă și Denis Alibec, de la punctul cu var, au semnat reușitele trupei lui Ianis Zicu, Andrei Borza, fostul jucător al dobrogenilor, a punctat pentru trupa alb-vișinie. ...
Emilien Jacquelin (30 de ani) a câștigat medalia de bronz în proba de 12,5 km urmărire, parcurgând ultimii metri ai cursei atingând un cercel care a aparținut regretatului ciclist italian Marco Pantani, decedat pe 14 februarie 2004.Emilien Jacquelin a dovedit că uneori sunt lucruri mai importante decât culoarea unei medalii olimpice. Francezul conducea cursa de 12,5 kilometri urmărire a biatlonului, însă a ratat două focuri, care l-au trimis pe poziția a treia. ...
Genoa a terminat la egalitate pe terenul nou-promovatei Cremonese, scor 0-0, într-un duel al rundei cu numărul #25 din Serie A, un rezultat care le avantajează pe celelalte echipe aflate în lupta pentru evitarea retrogradării.În tur, Cremonese s-a impus la Genova, 2-0 pe Stadio Luigi Ferraris.Programul complet al etapei #25 din Serie A„Grifonul” lui Șucu a rămas cu două victorii în 2026, înregistrând astăzi cel de-al treilea meci consecutiv fără succes în campionat. ...
Marian Aioani (26 de ani), portarul titular al Rapidului, s-a accidentat în prima repriză a meciului cu Farul. Înlocuitorul acestuia, Dejan Iliev, a comis-o înainte de pauză.Aioani nu a mai continua meciul după accidentarea suferită și a ieșit în minutul 29. Dezamăgit, și-a scos mănușile și i-a lăsat locul lui Iliev, portarul adus iarna aceasta de la UTA, ca a doua variantă pentru buturile giuleștenilor. ...
Bogdan Vătăjelu (32 de ani) a povestit pentru Gazeta Sporturilor că a refuzat-o pe FCSB, când s-a despărțit de Universitatea Craiova. Fundașul stânga a mers atunci la U Cluj, crezând că va avea mai multă liniște. FCSB l-a vrut pe Bogdan Vătăjelu, însă fostul căpitan de la Universitatea Craiova nu a dorit să se alăture taberei roș-albastre. În trecut, roș-albaștrii au transferat mai mulți căpitani din Bănie, cum ar fi Alex Băluță sau Hristo Zlatinski. ...
Într-o săptămână marcată de scandalul de arbitraj de la Petrolul - Argeș 2-1, „centralul” Marian Barbu va avea o misiune complicată la derby-ul Universitatea Craiova - FCSB.Craiova - FCSB are loc de la 20:00, iar GSP.ro te ține la curent cu toate fazele controversate de arbitraj din Bănie.Delegare cu „scântei” la Craiova - FCSBBarbu a fost contestat puternic de conducerea Universității Craiova, care nu l-a vrut pe acesta la centru la partida cu FCSB. ...
Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar al Rapid București, a lansat un atac dur la adresa arbitrului Radu Petrescu, despre care spune că giuleștenii au trimis deja o adresă oficială pentru a nu mai fi delegat la meciurile echipei sale. Declarațiile vin în contextul scandalului izbucnit după partida Petrolul Ploiești - FC Argeș 2-1. ...
Francezul Benoit Richaud (38 de ani), care colaborează cu 16 patinatori, individuali și perechi, care participă la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina în calitate de coregraf, dar și antrenor, a acordat un interviu pentru Alanews, în care a vorbit despre cum e să lucreze cu atâția sportivi, dar și ce crede că s-a întâmplat cu Ilia Malinin, favoritul la masculin care a ratat complet programul liber.Benoit Richaud este unul dintre personajele Jocurilor Olimpice de la Milano. ...
Rapid s-a impus în deplasarea din Norvegia, 30-28 contra lui Tertnes, și s-a calificat în sferturile de finală ale EHF European League la handbal feminin. Pe plan intern, Rapid nu are cel mai bun sezon sub comanda lui Laurent Bezeau. Giuleștencele prind puteri când joacă în Europa, dovadă și victoria de astăzi. Rapid, sărbătoare în NorvegiaÎn Norvegia, Estavana Polman a fost în zi de grație. ...
Liverpool a câștigat la scor de neprezentare duelul de pe teren propriu cu Brighton, 3-0, și s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Angliei. La finalul meciului, Fabian Hurzeler, tehnicianul „pescărușilor”, s-a arătat foarte nemulțumit. Atât de rezultat, cât și de deciziile de arbitraj. ...
Unul dintre cele mai frumoase meciuri din acest an, UTA - FC Botoșani, s-a încheiat cu 2-1 în favoarea gazdelor, având parte și de un final extrem de tensionat. Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu semnalează o nouă eroare.A fost o partidă cu de toate, cu ritm, ocazii, dueluri tari, ratări mari, două penaltyuri, unul transformat, altul întors de George Găman, în urma intervenției celor din camera VAR. Acolo s-au aflat Adrian Cojocaru și Daniel Mitruți. ...
Ediția specială GSP Live revine duminică, 15 februarie, ora 19:30, cu prilejul meciului dintre Universitatea Craiova și FCSB din cadrul etapei cu numărul 27 din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok. ...
UTA Arad s-a impus duminică în fața lui FC Botoșani, scor 2-1, într-un meci din cadrul rundei cu numărul 27 din Superligă. Dramatismul a atins cote maxime în finalul partidei, atunci când Valentin Costache (27 de ani) a transformat o lovitură de pedeapsă, stabilind scorul final al întâlnirii. A fost ultimul meci jucat de acesta în tricoul arădenilor. ...
Leo Grozavu, antrenorul celor de la FC Botoșani, a comentat înfrângerea elevilor săi în fața celor de la UTA, scor 1-2, într-un meci din etapa #27 din Superliga.Leo Grozavu s-a arătat nemulțumit de arbitraj după deciziile luate de George Găman în finalul partidei. „Centralul” le-a acordat un penalty ușor celor de la UTA pe care Valentin Costache l-a transformat în golul victoriei. ...
UTA Arad s-a impus duminică în fața lui FC Botoșani, scor 2-1, într-un meci din cadrul rundei cu numărul 27 din Superligă. Dramatismul a atins cote maxime în finalul partidei, atunci când Valentin Costache a transformat o lovitură de pedeapsă, stabilind scorul final al întâlnirii.Alexandru Cîmpanu (25 de ani), marcatorul moldovenilor, a vorbit la finalul partidei despre evoluția echipei sale, dar și despre fazele controversate de la final. ...
Italianca Federica Brignone a câștigat azi proba de slalom uriaș din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina 2026, după două manșe pe care le-a dominat cu autoritate, cu timpul total de 2:13,50 minute, lăsând în urma sa, pe aceeași treaptă a podiumului, două schioare care vor împărți medaliile de argint, Sara Hector (Suedia) și Thea Stjernesund Louise (Norvegia), pentru că au oprit cronometrul la același timp: 2:14,12 minute. ...
Anthony Caci (28 de ani), actualul jucător al celor de la Mainz, a dezvăluit într-un interviu faptul că a forțat în mod deliberat un cartonaș galben pe când juca la Strasbourg pentru a putea petrece timp cu iubita sa, Laury Avril. Episodul datează din 7 octombrie 2021, într-un meci din Ligue 1 împotriva lui Nantes. Fundașul de 28 de ani știa că era aproape de suspendare și a decis să profite de situație pentru a lua o pauză.FOTO. ...
