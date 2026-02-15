Mihai Bobonete a ieșit jubilând de la Craiova - FCSB și a făcut o promisiune: „Turneu național!”

17:50

Francezul Benoit Richaud (38 de ani), care colaborează cu 16 patinatori, individuali și perechi, care participă la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina în calitate de coregraf, dar și antrenor, a acordat un interviu pentru Alanews, în care a vorbit despre cum e să lucreze cu atâția sportivi, dar și ce crede că s-a întâmplat cu Ilia Malinin, favoritul la masculin care a ratat complet programul liber.Benoit Richaud este unul dintre personajele Jocurilor Olimpice de la Milano. ...