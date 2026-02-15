Gigantul italian Fincantieri se extinde în România: Şantierele navale de la Tulcea şi Brăila vor fi modernizate pentru a produce mai multe componente pentru nave militare. Modernizarea infrastructurii din România face parte din planul mai amplu de optimizare a costurilor şi de reorganizare a producţiei globale

00:15

Adrian Trăsnea a avut mai bine de zece ani o fabrică de polistiren, iar după ce a nevoit să închidă businessul din cauza concurenţei mari şi a profitului foarte redus, a sesizat o oportunitate în domeniul caselor din polistiren, un concept des întâlnit în Asia, dar care în Europa abia îşi face debutul. Astfel, cu câteva echipamente rămase din fabrica de polistiren şi o investiţie de 1,5 milioane de lei a început Eco Dome, un concept de case din polistiren, care a reuşit în mai puţin de un an să vândă 60 de unităţi.