Sector 4 | Taxa specială de dezvoltare ar urma să dispară în 2027, promite Daniel Băluță, pentru că vor fi destule locuri de parcare
Buletin de București, 16 februarie 2026 01:40
Primarul Sectorului 4 a declarat că este convins că 2026 este ultimul an în care mai colectează taxa specială de dezvoltare, impusă la începutul anului 2025. Daniel Băluță consideră taxa justificată și nediscriminatorie, dar este de părere nu va mai fi nevoie de aceasta de la anul, pentru că a creat între timp destul locuri
Acum 30 minute
01:40
Acum 8 ore
19:30
Primăria Capitalei anunță că a plătit stimulentele restante pentru copiii cu handicap și voucherele Materna # Buletin de București
Primăria Capitalei anunță că a plătit restanțele pe care le avea la stimulentele pentru copiii cu handicap și voucherele Materna. Ultimele plăți au fost făcute în octombrie anul trecut, instituția invocând faptul că nu mai dispune de fondurile necesare. „Voucherele Materna și stimulentul pentru copiii cu handicap s-au plătit. Sunt la zi. Banii vor ajunge
18:50
Sector 2 | Amendă de peste 6.000 de euro pentru o persoană care a abandonat gunoaie pe spațiul public # Buletin de București
Amendă de peste 6.000 de euro pentru o persoană care a abandonat gunoaie pe spațiul public. Sancțiunea a fost aplicată de către Poliția Locală a Sectorului 2 pe strada Alexandru Doinici. Persoana în cauză a fost prinsă chiar în timp ce depozita deșeuri voluminoase pe domeniul public. Odată surprins, cetățeanul vinovat a refuzat legitimarea, motiv
Acum 12 ore
16:20
Mariza, regina fado-ului, va concerta pe data de 23 februarie 2026 la Sala Palatului din București. Concertul începe la ora 20:00. Artista portugheză revine pe scena Sălii Palatului, într-un concert-eveniment. De peste două decenii, Mariza este considerată simbolul viu al Portugaliei contemporane, purtând în vocea ei nu doar dorul lisabonez, ci și curajul de a
15:50
Spectacole și expoziții, în instituțiile culturale ale PMB, săptămâna viitoare # Buletin de București
Instituțiile culturale și teatrele, aflate în subordinea PMB, au pregătite iar spectacole și expoziții, în București. Săptămâna 16 – 22 februarie vine cu spectacole pentru copii și adulți, expoziții de artă sau știință și conferințe culturale. Luni, 16 februarie Biblioteca Metropolitana București Marți, 17 februarie Biblioteca Metropolitană București CITEȘTE ȘI: Primăria Generală scoate reclamele ilegale
14:40
METEO | Vremea se răcește, la București, săptămâna viitoare. Temperaturile revin la valori normale # Buletin de București
Meteorologii anunță că vremea se răcește, săptămâna viitoare, în Capitală. Maximele termice nu mai depășesc 7 grade. Luni, 16 februarie, vremea se răcește. Cerul va avea înnorări, iar noaptea vor fi posibile precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7
14:30
Sector 4 | Blocatoarele de roți intră în reparații: contract de peste 50.000 de euro # Buletin de București
Primăria Sectorului 4 a atribuit, prin cumpărare directă, un contract pentru servicii de reparații și recondiționări de blocatoare de roți, către Robofix Concept SRL. Valoarea achiziției este de peste 250.000 de lei (50.000 de euro, fără TVA). Potrivit informațiilor din documentația de atribuire, serviciile vizează reparații ale blocatoarelor de roți utilizate pentru imobilizarea autovehiculelor parcate
14:10
EXCLUSIV | Primăria Grădiștea confirmă „iadul câinilor” de la Vrancea: „Firmele private încalcă grav legea”. CJ Ilfov promite adăpost propriu după scandal # Buletin de București
Buletin de București a solicitat tuturor primăriilor din Ilfov situația contractelor pentru gestionarea animalelor fără stăpân. Până la momentul redactării acestui material, singura administrație care a oferit un răspuns clar este cea din Grădiștea, vecină cu administrația din Dascălu care are încheiat un contract pe cinci ani cu „abatorul" din Vrancea, după cum Buletin de
Acum 24 ore
11:50
Meciul Dinamo-Unirea Slobozia ar putea devia patru linii STB, luni seară. Anunțul reprezentanților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), vine în contextul în care partida este programată să înceapă pe Arena Națională, la ora 20. Astfel, dacă situația o va impune, liniile 86, 90, 104 și 143 ar putea fi
11:20
Transelectrica cumpără servicii de pază de 30 de milioane de lei pentru sucursala din București # Buletin de București
Transelectrica, compania de stat care administrează rețeaua națională de transport al energiei electrice, cumpără servicii de pază, monitorizare și intervenție la obiectivele din subordinea Sucursalei București. Contractul scos la licitație pe 13 februarie are o valoare estimată de 30.636.479 lei fără TVA, potrivit anunțului publicat în SEAP. Transelectrica cumpără servicii de pază 24 de ore
10:30
Modernizarea Aeroportului „Henri Coandă” s-a scumpit cu 1,3 milioane de euro într-un an # Buletin de București
Modernizarea terminalelor Aeroportului Internațional „Henri Coandă" s-a scumpit cu 1,3 milioane de euro de la începerea lucrărilor, în mai anul trecut, până în prezent. Lucrările pentru modernizare au început în mai anul trecut. Licitația organizată de către Compania Națională Aeroporturi București a fost câștigată de către asocierea UTI Construction and Facility Management SA – Somet
08:10
Incident de „securitate” lângă Aeroportul Otopeni: Un Bolt „rătăcit” a activat protocoalele antitero după ce s-a scufundat în nămol pe un drum de lângă piste. A fost salvat de un ONG # Buletin de București
Ceea ce trebuia să fie o simplă cursă de ride-sharing s-a transformat, sâmbătă după-amiază, într-o alertă de securitate pe latura de nord a Aeroportului Internațional Henri Coandă. Un autoturism Bolt s-a scufundat în nămol la câțiva metri de gardul de protecție al pistelor, și a declanșat mobilizarea trupelor de securitate aeroportuară și a pompierilor. În
Ieri
00:50
14 februarie 2026
22:00
Corupții Capitalei (V): Neculai Onțanu, general fără fapte de arme și cel mai longeviv primar al Sectorului 2, „oprit” după o condamnare pentru mită # Buletin de București
Neculai Onțanu este unul dintre foarte puținii primari din România care are și gradul de general. Mai exact, general-maior (două stele). Este și cel mai longeviv edil al Sectorului 2. A fost în fruntea primăriei 16 ani, din 2000 până în 2016, și ar mai fi continuat dacă nu l-ar fi oprit DNA și un
19:30
Primăria Generală scoate reclamele ilegale de pe trotuare. Ciucu: „Nu plăteau taxe, făceau doar bani” # Buletin de București
Primăria Generală scoate reclamele ilegale de pe trotuare. Măsura vine în contextul în care, potrivit primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, unele dintre prismele publicitare amplasate pe străzile din București „nu plăteau taxe, făceau doar bani". „Unde se duc prismele publicitare, amplasate ilegal pe trotuare, atunci când se duc? Mie nu-mi pasă, important este că se duc…
16:40
EXCLUSIV | Factura cruzimii: Peste 600.000 de euro din Ilfov pentru „măcelărirea” câinilor fără stăpân la peste 200 de kilometri distanță. Două primării ascund contractele # Buletin de București
Sute de mii de euro din Ilfov pentru uciderea cu brutalitate a câinilor Într-una dintre imaginile greu de digerat publicate de Kola Kariola și alte organizații pentru protecția animalelor se poate observa cum un câine este prins în crosă, este tras violent, izbit de un zid și injectat cu o substanță. Câinele, a cărei proveniență
15:40
Daniel Băluţă, după ce l-a atacat constant pe noul primar general: „Îl susţin pe domnul Ciucu 200%” # Buletin de București
„Îl susțin pe domnul Ciucu 2002%" în toate proiectele utile, a răspuns preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, la întrebarea dacă partidul său va face opoziție în Consiliul General. Afirmația vine dup o serie de atacuri politice pe care primarul Sectorului 4 le-a lansat la adresa noului primar general. „În toate proiectele utile pentru bucureşteni, toate
14:40
Fosta judecătoare din spatele acțiunii „turul 2 înapoi” a dat în judecată Universitatea din București. Vrea diplomele lui Nicușor Dan # Buletin de București
O fostă judecătoare din Botoșani, care a devenit cunoscută pentru coordonarea unui acțiuni în justiție în vederea anulării deciziei CCR care a oprit drumul electoral al lui Călin Georgescu în decembrie 2024, a dat în judecată Universitatea din București. Lăcrămioara Axinte vrea să obțină diplomele de studii ale lui Nicușor Dan. Lăcrămioara Axinte, aflată acum
13:40
Federația Greenfield: Drumul prin Pădurea Băneasa „este doar reparat”. Ministerul Mediului a cerut reîmpădurirea sa # Buletin de București
Federația Greenfield, care apără drepturile cetățenilor din acest cartier, susține că utilajele care au fost fotografiate joi pe drumul prin Pădurea Băneasa nu au făcut decât să-l repare, după iarnă. Reacția a venit în contextul în care un raport al Ministerului Mediului cere închiderea drumului și reîmpădurirea sa. „Pentru a evita speculațiile din spațiul public
08:30
52 de milioane de euro pentru semaforizare inteligentă în peste 500 de intersecții din București # Buletin de București
Primăria Municipiului București a anunțat că va investi într-un sistem de semaforizare inteligentă care urmează să fie implementat în 580 de intersecții, pentru fluidizarea traficului din Capitală. Primarul general Ciprian Ciucu a discutat detaliile despre proiect cu direcțiile de investiții din Primăria Capitalei, Poliția locală, Administrația Străzilor, Fonduri Externe, pentru a obține finanțare nerambursabilă, dar
06:20
Lupta împotriva violenței asupra femeilor, prin stand-up. Show de crowd work, organizat cu Centrul FILIA # Buletin de București
Pe 1 martie, comediantul Gabriel Gherghe urcă pe scenă cu un spectacol de stand-up diferit, organizat în parteneriat cu Centrul FILIA.. Acesta va realiza un show de crowd work în care va aborda ca temă lupta împotriva violenței asupra femeilor. Evenimentul este unul caritabil, iar fondurile strânse vor susține activitatea organizației care luptă pentru drepturile
06:10
Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București și Ilfov. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Unde întrerupe curentul electric Rețele Electrice Muntenia în București și Ilfov, în perioada 16-22 februarie 2026. Întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în condiții bune. Unde se întrerupe curentul electric în București Miercuri,
05:10
O firmă neautorizată a fost aleasă să verifice instalațiile electrice de la Victor Babeș. Factura se ridică la 7.000 de euro # Buletin de București
O firmă neautorizată a primit contractul pentru a verifica instalațiile electrice de la Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș". Acesta a fost acordat, prin atribuire directă, iar scopul verificărilor este a verifica dacă echipamentele electrice funcționează corect, astfel încât să nu existe niciun risc de electrocutare sau incendiu. Valoarea contractului este de
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Sector 1 | Contractul cu Romprest expiră în iunie, iar primarul Tuță vrea să caute alt operator. 6 ani de conflict între Primărie și companie # Buletin de București
Contractul de salubrizare încheiat în 2008 de Primăria Sectorului 1 cu Romprest expiră pe 30 iunie anul acesta. Primarul George Tuță cere Consiliului Local să-l împuternicească să caute alt operator. „În ședința Consiliului Local de joi, 19 februarie 2026, pe ordinea de zi se va afla doar un proiect de hotărâre. Acesta vizează mandatarea Primarului
16:20
Un avion cu destinația Frankfurt s-a întors la Otopeni după 10 minute de la decolare # Buletin de București
Vineri, 13 februarie, un avion cu destinația Frankfurt a decolat de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă" (Otopeni), însă a revenit pe aeroport după zece minute. Este vorba despre un Boeing 737-700NGl, al companiei TAROM, care avea decolarea programată la ora 8:35. A decolat, însă, la ora 9:00, înainte de a se întoarce. Potrivit informațiilor postate
15:40
Dosar penal după incendiul produs în Sectorul 6, în urma căruia o persoană a murit # Buletin de București
Polițiștii au deschis dosar penal după incendiul produs vineri, 13 februarie, în Sectorul 6, pe Bulevardul Constructorilor, soldat cu două victime, dintre care una a decedat. Între timp, incendiul a fost lichidat, iar echipele lucrează în continuare pentru răcirea zonei de intervenție. Incendiul s-a manifestat generalizat la un autovehicul electric. CITEȘTE ȘI VIDEO | Incendiu
14:20
Sală arhiplină la Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy”. Întâlnire în public, între Victor Rebengiuc și David Popovici, # Buletin de București
Aproximativ 4.000 de oameni au umplut Sala Palatului, miercuri seară, cu ocazia Galei Internaționale de Balet „Balanchine's Legacy", eveniment cultural de excepție dedicat exclusiv creației lui George Balanchine, unul dintre cei mai influenți coregrafi ai secolului XX. Buletin de București a fost partener media al evenimentului. Programul, alcătuit integral din coregrafii Balanchine, prezentate cu rigoarea
13:40
Incendiu puternic în Sectorul 6: mai multe autovehicule au fost cuprinse de flăcări. O persoană a murit # Buletin de București
Pompierii intervin vineri, 13 februarie, pentru stingerea unui incendiu puternic produs la mai multe autovehicule pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6. Până acum, au fost identificare două victime, dintre care una este decedată. Incendiu puternic în Sectorul 6, vineri La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta violent la nivelul unui autovehicul, afectând și alte trei
13:10
Linia 485 va circula pe un traseu modificat de luni, pe sensul spre „Parcul Drumul Taberei” # Buletin de București
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a anunțat că linia 485 va circula pe un traseu modificat de luni, 16 februarie, pe sensul spre „Parcul Drumul Taberei". Decizia a fost luată ca urmare a executării lucrărilor de extindere a rețelei de apă potabilă și de canalizare pe Strada Parfumului, din
12:00
Piedone nu mai poate ocupa nici o funcție publică în următorii trei ani. A pierdut definitiv procesul cu ANI # Buletin de București
În februarie anul trecut, ANI l-a acuzat pe atunci primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, că a semnat o dispoziție prin care ginerele său, Ion Robert Florin, a fost numit membru în Comisia pentru Vânzarea Spațiilor Comerciale, de unde a câ
11:50
Un tramvai Bucur LF-CA, produs în anul 2013, a fost scos la probe de Uzina URAC (Uzina de Reparații – Atelierele Centrale), după ce a trecut printr-un proces de reparație capitală și modernizare, scrie Club Feroviar. Este vorba despre tramvaiul 411, pentru care procedurile de reparație au presupus recablări, înlocuirea componentelor uzate, reparația generală a […] The post Primul tramvai Bucur modernizat la URAC a fost scos la probe appeared first on Buletin de București.
10:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că Municipiul București se află la acest moment sub incidența unui cod galben nowcasting de ceață. Acesta este valabil până la orele prânzului, conform anunțului transmis de meteorologi. De asemenea, centru Infotrafic le-a transmis șoferilor un avertisment din cauza condițiilor meteo: „Recomandăm conducătorilor auto să circule cu o […] The post METEO | Cod galben de ceață în București. ANM a emis o avertizare nowcasting appeared first on Buletin de București.
10:10
Vagonul unui tren CFR Călători a deraiat la Depoul București Călători, vineri dimineață. Circulația este blocată # Buletin de București
Vineri dimineață, prima osie a unui vagon al trenului IRN 401, operat de CFR Călători, a deraiat în Depoul București Călători. Mai multe trenuri sunt blocate din cauza incidentului. Este vorba despre trenul internațional IRN 401 Kiev-Chișinău-București (Trenul Prietenia). Acesta avea programată sosirea la Gara de Nord la ora 6:38, dar a avut o întârziere […] The post Vagonul unui tren CFR Călători a deraiat la Depoul București Călători, vineri dimineață. Circulația este blocată appeared first on Buletin de București.
08:30
Avertisment Infotrafic din cauza ceții pentru șoferii bucureșteni: „Nu opriți pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi!” # Buletin de București
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod galben de ceață, dublată de informările Poliției Române care semnalează condiții dificile de trafic pe principalele artere de ieșire și intrare în Capitală. Fenomenul reduce vizibilitatea drastic, izolat sub 50 de metri, ceea ce crește exponențial riscul de caramboluri. Vineri dimineață, la ora 05:44, […] The post Avertisment Infotrafic din cauza ceții pentru șoferii bucureșteni: „Nu opriți pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi!” appeared first on Buletin de București.
07:00
Miliarde dispărute din pixul Curții de Conturi: Dosarele „fantomă” de la Sectorul 1 și amnistia politică | Public Record # Buletin de București
Între 2018 și 2024, Curtea de Conturi a României a identificat o gaură de 6,8 miliarde de lei în bugetele companiilor de stat și ale autorităților publice. Instituția a reușit să recupereze doar șase milioane de lei, scrie PublicRecord. Randamentul instituției conduse în această perioadă de Mihai Busuioc, actual judecător la Curtea Constituțională, este de […] The post Miliarde dispărute din pixul Curții de Conturi: Dosarele „fantomă” de la Sectorul 1 și amnistia politică | Public Record appeared first on Buletin de București.
05:40
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a anunțat că stația Bd. Poligrafiei va fi reamplasată începând de sâmbătă, 14 februarie 2026. Stația este aferentă liniilor 112, 331 și 331B și este situată pe bulevardul Poligrafiei, pe sensul spre intersecția Bd. Poligrafiei/Str. Băiculești. TPBI: stația „Bd. Poligrafiei” va fi reamplasată Stația […] The post Stația „Bd. Poligrafiei” va fi reamplasată de sâmbătă appeared first on Buletin de București.
04:20
Piața de birouri din București a stagnat în 2025: fără livrări noi, pentru prima dată în 20 de ani # Buletin de București
Anul 2025 a fost unul de stagnare pentru piața de birouri din București. A fost primul fără livrări de noi proiecte de peste 20 de ani, iar cererea totală de închiriere a scăzut cu aproximativ 25% față de 2024, până la aproximativ 250.000 de metri pătrați, potrivit raportului anual publicat de Colliers. Cererea nouă s-a […] The post Piața de birouri din București a stagnat în 2025: fără livrări noi, pentru prima dată în 20 de ani appeared first on Buletin de București.
12 februarie 2026
21:50
Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Ce facem în weekend? Recomandări culturale pentru 13-19 februarie # Buletin de București
Salut, eu sunt Cosmin și nu mă dau în vânt după Sf. Valentin, dar vă dau câteva idei de ieșit în acest weekend marcat de 14 februarie. Noroc c-au fost colegii mei harnici și-au compilat deja o listă de recomandări pentru 13-19 februarie, inclusiv pentru weekendul inimioarelor. A emis și PMB un comunicat de presă […] The post Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Ce facem în weekend? Recomandări culturale pentru 13-19 februarie appeared first on Buletin de București.
17:40
Ministerul Mediului, sfidat în Pădurea Băneasa: modernizează drumul pentru cartierul Greenfield care ar trebui reîmpădurit # Buletin de București
Ministerul Mediului a publicat miercuri un raport în care menționa că drumul din Pădurea Băneasa realizat pentru locuitorii din cartierul Greenfield nu ar trebui să existe, pentru că nu este prevăzut în acte. Instituția solicita reîmpădurirea căii de acces, trecută în prezent cu autoturisme. Joi, pe același drum au apărut mai multe utilaje, dar nu […] The post Ministerul Mediului, sfidat în Pădurea Băneasa: modernizează drumul pentru cartierul Greenfield care ar trebui reîmpădurit appeared first on Buletin de București.
16:10
Gripa aviară (virusul A H5N1) a fost confirmată la lebedele de pe râul Dâmbovița, pe raza comunei ilfovene Glina. În acest context, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Ilfov a dispus aplicarea unor măsuri stricte de biosecuritate pentru gospodăriile din județul Ilfov, anunță Primăria Corbeanca. Recomandări pentru protejarea păsărilor Cetățenilor li se recomandă […] The post Gripa aviară, confirmată în Ilfov, la lebedele de pe Dâmbovița appeared first on Buletin de București.
15:50
Robert Negoiță se întoarce la primărie și scapă de cauțiunea de 800.000 de lei # Buletin de București
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, se întoarce la primărie după ce Tribunalul București a admis joi contestația formulată de edil. Decizia este definitivă, conform Digi24, Agrepres și Antena 3 CNN. Astfel, el a scăpat de controlul judiciar pus de DNA, cu o cauţiune de 800.000 de lei (160.000 de euro), pe 5 februarie, după mai […] The post Robert Negoiță se întoarce la primărie și scapă de cauțiunea de 800.000 de lei appeared first on Buletin de București.
15:30
Administrația Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană (ADPDU) Sector 6 a anunțat că au fost montate patru noi căsuțe pentru pisici, iar numărul lor depășește 50 acum, pe raza sectorului. Mai exact, numărul căsuțelor pentru pisici montate în Sectorul 6 a ajuns la 52, dar vor mai fi montate și altele. Unde au fost montate cele […] The post Sector 6 | Au fost amplasate patru noi căsuțe pentru pisici appeared first on Buletin de București.
14:30
Romsilva invocă decrete comuniste pentru a justifica drumul din Greenfield: Figurează ca „alee modernizată pentru vehicule” și „drum forestier și de agrement” # Buletin de București
Romsilva reacționează la raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului care a demolat baza legală a accesului auto prin Pădurea Băneasa. Instituția contrazice inspectorii ministeriali și susține că drumul forestier vizat nu este o construcție nouă, ci o infrastructură moștenită din perioada comunistă care a fost omisă din documente dintr-o eroare birocratică. Ministerul Mediului a […] The post Romsilva invocă decrete comuniste pentru a justifica drumul din Greenfield: Figurează ca „alee modernizată pentru vehicule” și „drum forestier și de agrement” appeared first on Buletin de București.
14:00
Dosarul penal al primarului din Chiajna, apropiat de familia Savonea, blocat de doi ani în camera preliminară | Presshub # Buletin de București
Mircea Minea a fost trimis în judecată de DNA în 2023, fiind acuzat de o serie de nelegalități legate de finanțarea clubului de fotbal din Chiajna. De atunci, dosarul penal al primarului din Chiajna zace în Camera preliminară a Tribunalului Ilfov, scrie Presshub. Mircea Minea este acuzat de DNA că ar fi provocat Primăriei din Chiajna […] The post Dosarul penal al primarului din Chiajna, apropiat de familia Savonea, blocat de doi ani în camera preliminară | Presshub appeared first on Buletin de București.
13:00
Brigada Rutieră a amendat Primările din Capitală cu 6.000 de euro, pentru gropile din asfalt # Buletin de București
Aproape 6.000 de euro au primit Primăriile din Capitalei, după ce Polițiștii de la Brigada Rutieră au verificat starea drumurilor publice, din București. Cele șapte sancțiuni, în valoare de 29.767,5 mii de lei au vizat și stadiul de remediere a deficiențelor autorităților locale. Controalele au fost făcute pe data de 11 februarie. Printre drumurile verificate se […] The post Brigada Rutieră a amendat Primările din Capitală cu 6.000 de euro, pentru gropile din asfalt appeared first on Buletin de București.
12:40
Cum vor arăta noile refugii de tramvai din București: primele sunt în construcție pe Bulevardul Expoziției | Club Feroviar # Buletin de București
Noile refugii de tramvai din București din noul model standard, care urmează să fie implementat pe toate tronsoanele de linie modernizate din Capitală, sunt în construcție pe Bulevardul Expoziției, fiind proiectate de PORR România, scrie Club Feroviar. Peroanele vor fi montate pe cei aproximativ 50 de kilometri cale de linie de tramvai pe care se […] The post Cum vor arăta noile refugii de tramvai din București: primele sunt în construcție pe Bulevardul Expoziției | Club Feroviar appeared first on Buletin de București.
12:10
Judecătorii decid dacă Robert Negoiță se poate întoarce la primărie. DNA l-a pus sub control judiciar și i-a interzis să-și exercite funcția # Buletin de București
Robert Negoiță vrea să se întoarcă la Primăria Sectorului 3, motiv pentru care a contestat măsura controlului judiciar dispus de procurorii DNA. Judecătorii de la Tribunalul București urmează să analizeze astăzi, 12 februarie, contestația, deși termenul inițial stabilit în dosarul în care primarul este acuzat că a construit un drum din bani publici pentru fratele […] The post Judecătorii decid dacă Robert Negoiță se poate întoarce la primărie. DNA l-a pus sub control judiciar și i-a interzis să-și exercite funcția appeared first on Buletin de București.
12:00
Robert Negoiță contestă măsura controlului judiciar. Judecătorii decid astăzi dacă se poate întoarce la primărie # Buletin de București
Robert Negoiță vrea să se întoarcă la Primăria Sectorului 3, motiv pentru care a contestat măsura controlul judiciar dispus de procurorii DNA. Judecătorii de la Tribunalul București urmează să analizeze astăzi, 12 februarie, contestația, deși termenul inițial stabilit în dosarul în care primarul este acuzat că a construit un drum din bani publici pentru fratele […] The post Robert Negoiță contestă măsura controlului judiciar. Judecătorii decid astăzi dacă se poate întoarce la primărie appeared first on Buletin de București.
11:40
Aproape 100 de șoferi de taxi din București, amendați cu 32.000 de lei de Poliția Locală. Ce nereguli au fost constatate # Buletin de București
Poliția Locală a Municipiului București a acordat amenzi în valoare de 32.000 de lei în urma controalelor desfășurate săptămâna trecută în rândul șoferilor de taxi din Capitală, în special în zona Gării de Nord. Au fost reținute și câteva autorizații de taxi. Aproximativ 100 de taxiuri au fost verificate de polițiștii locali din cadrul Serviciului […] The post Aproape 100 de șoferi de taxi din București, amendați cu 32.000 de lei de Poliția Locală. Ce nereguli au fost constatate appeared first on Buletin de București.
11:40
Sector 1 | Lucrări de modernizare la Piața Dorobanți. Noul spațiu se deschide în luna martie # Buletin de București
Piața Dorobanți se modernizează. Primăria Sectorului 1 a demara lucrările, estimate să se încheie în luna martie a acestui an. Proiectul vizează transformarea pieței într-un spațiu modern, sigur și funcțional, dedicat producătorilor locali și cetățenilor. În această perioadă, în Piața Dorobanți, se desfășoară următoarele lucrări: Investiția va asigura condiții sigure și civilizate atât pentru comercianți, […] The post Sector 1 | Lucrări de modernizare la Piața Dorobanți. Noul spațiu se deschide în luna martie appeared first on Buletin de București.
