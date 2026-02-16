VIDEO Tronson din DN2 E85, inundat aseară la Podgoria
Jurnal de Vrancea, 16 februarie 2026 06:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Așa cum se poate veda și din imagini, ploile abundente de aseară au inundat o porțiune din DN 2 (E85), la Podgoria în județul Buzău, mari cantități de apă și aluviuni scurgându-se de pe dealurile din zonă direct pe partea carosabilă. Azi-noapte s-a circulat cu dificultate, firul de apă afectând aderența și vizibilitatea. Echipele de […] Articolul <span class="sweb-cuv-evd" style="background-color:#ff0000;color:#fffFFF">VIDEO</span> Tronson din DN2 E85, inundat aseară la Podgoria apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
• • •
Alte ştiri de Jurnal de Vrancea
Acum o oră
06:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea informează că toți câinii aflați în adăpostul din localitatea Suraia au fost relocați și adoptați, cu sprijinul asociațiilor de protecție a animalelor, organizațiilor neguvernamentale și al persoanelor implicate. Adresăm mulțumiri tuturor asociațiilor, organizațiilor și cetățenilor care au dat dovadă de responsabilitate și implicare în gestionarea acestei situații. Totodată, vă informăm […] Articolul Toți câinii din padocul de la Suraia au fost relocați apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Așa cum se poate veda și din imagini, ploile abundente de aseară au inundat o porțiune din DN 2 (E85), la Podgoria în județul Buzău, mari cantități de apă și aluviuni scurgându-se de pe dealurile din zonă direct pe partea carosabilă. Azi-noapte s-a circulat cu dificultate, firul de apă afectând aderența și vizibilitatea. Echipele de […] Articolul VIDEO Tronson din DN2 E85, inundat aseară la Podgoria apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 8 ore
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ai parte de o zi dinamică. O conversație neașteptată îți poate schimba perspectiva asupra unui proiect. În dragoste, evită impulsivitatea — nu toată lumea ține pasul cu ritmul tău. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate financiară. Pot apărea oportunități interesante, dar analizează-le atent. Spre seară, ai nevoie de liniște și confort. ♊ Gemeni […] Articolul Horoscopul zilei de 16 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 24 ore
16:50
Patru karateka de la CSM Focșani 2007, calificați la Campionatul European din Ungaria # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Performanță lăudabilă pentru secția de karate a CSM Focșani 2007. În urma selecției desfășurate pe 15 februarie, în Sala „Gabriela Szabo” din București, toți cei patru sportivi înscriși pentru Campionatul European din Eger (Ungaria), programat în perioada 16–19 aprilie, au obținut calificarea la cel puțin o probă. Este o reușită care confirmă nivelul la care […] Articolul Patru karateka de la CSM Focșani 2007, calificați la Campionatul European din Ungaria apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:30
ULTIMA ORĂ Suspiciune de crimă la Vidra! Bărbat găsit mort, cu multiple răni pe corp # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Bărbatul, în vârstă de 68 de ani, a fost găsit duminică (15 februarie) după-amiază de o femeie din localitate. Aceasta a găsit corpul neînsuflețit al vecinului său și a sunat la 112 la ora 13.51. La fața locului, oamenii legii au constatat că trupul prezenta mai multe leziuni în zona capului, brațelor, precum și a […] Articolul ULTIMA ORĂ Suspiciune de crimă la Vidra! Bărbat găsit mort, cu multiple răni pe corp apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:10
Mașină ieșită în decor între Tișița și Doaga! O femeie a rămas încarcerată și a fost scoasă de pompieri # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs duminică după-amiază, în jurul orei 13.00, pe E 581, între Tișița și Cosmești (drumul hoților). Un conducător auto a pierdut controlul volanului, a derapat și s-a răsturnat în afara părții carosabile. O femeie de 64 de ani a rămas încarcerată și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi extrasă […] Articolul Mașină ieșită în decor între Tișița și Doaga! O femeie a rămas încarcerată și a fost scoasă de pompieri apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:50
ULTIMA ORĂ Doi tineri, un bărbat și o femeie, găsiți morți într-o casă din Sihlea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 15 februarie , în jurul orei 11:30, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că două persoane au fost găsite decedate într-o locuință din localitatea Sihlea, sat Voetin. La fața locului s-au deplasat polițiștii, împreună cu echipaje medicale, care au constatat decesul a două persoane, un […] Articolul ULTIMA ORĂ Doi tineri, un bărbat și o femeie, găsiți morți într-o casă din Sihlea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Duminică, 15 februarie 2026, au loc noi trageri organizate de Loteria Română pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Interesul este ridicat, mai ales după rezultatele consistente înregistrate la extragerile de joi, 12 februarie. La tragerile de săptămâna trecută, Loteria Română a acordat peste 36.400 de câștiguri, în valoare […] Articolul Loto: report uriaș la Joker, categoria I – peste 10 milioane de euro apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:30
Povești vânătorești: au încercat să „vrăjească” rațele cu dispozitive ilegale iar permisele și-au luat zborul la venirea poliției # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ieri, între orele 07.00 și 15.00, polițiștii din Brăila au ales o variantă mai puțin romantică de a petrece Valentine’s Day: o acțiune pe fondurile cinegetice din Insula Mică a Brăilei. Totul în baza planurilor pentru combaterea braconajului și, atenție, a planului „OGARUL 2026”. Nume serios, atmosferă de control, fără inimioare. Ajunși în teren, oamenii […] Articolul Povești vânătorești: au încercat să „vrăjească” rațele cu dispozitive ilegale iar permisele și-au luat zborul la venirea poliției apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
„Vă rog, găsiți-mi un medic!” Minute decisive pentru trei tineri cu infarct sosiți, unul după altul, la UPU Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În doar cinci ore, trei tineri cu infarct miocardic acut au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe din Focșani. Un scenariu rar și extrem de dificil pentru orice spital județean, cu atât mai mult pentru unul în care resursele sunt limitate. Semnalul de alarmă a fost tras public de medicul Nicoleta Stoica, din cadrul Serviciul […] Articolul „Vă rog, găsiți-mi un medic!” Minute decisive pentru trei tineri cu infarct sosiți, unul după altul, la UPU Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:30
Rupt de beat, un șofer a provocat un accident în lanț în care a fost implicată și o mașină a poliției! Acum, riscă pușcăria! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști și apoi a intrat sub control judiciar timp de două luni pentru că nu s-a putut abține de la băutură. Este vorba despre un bărbat de 34 de ani din Brăila, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența […] Articolul Rupt de beat, un șofer a provocat un accident în lanț în care a fost implicată și o mașină a poliției! Acum, riscă pușcăria! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:10
„Căsătorii pentru o zi”, eveniment organizat de Consiliul Local al Tinerilor din Pufești de ziua Sfântului Valentin # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: De Ziua Îndrăgostiților, la Pufești, iubirea a fost sărbătorită cu zâmbete largi, emoții sincere și multă energie bună. În sala primăriei, tinerii din comună au arătat că știu să transforme o idee simplă într-un eveniment care adună oameni și stârnește conversații. A fost una dintre activitățile organizate de Consiliul Tinerilor din Pufești. Și nu una […] Articolul „Căsătorii pentru o zi”, eveniment organizat de Consiliul Local al Tinerilor din Pufești de ziua Sfântului Valentin apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ieri
06:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Mai multe parcuri de energie verde din sud-estul țării au fost ținta unor atacuri aproape simultane, în ultimele zile. Pagubele estimate de investitori depășesc 3 milioane de euro, iar reprezentanții industriei spun că situația este fără precedent. Unii dintre ei iau în calcul chiar varianta unui sabotaj. Până în acest moment, polițiștii au reușit să […] Articolul Doi hoți din Vrancea, spaima parcurilor eoliene din sud-estul țării apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În noaptea de sâmbătă spre duminică (14 – 15 februarie), la ora 01:54:30 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea 3,5 grade pe Scara Richter, la adâncimea de 155.8 kilometri. Seismul a avut epicentrul pe raza comunei Nereju (județul Vrancea) și s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 42 km V de […] Articolul Cutremur, sâmbătă noaptea, cu epicentrul în Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ai multă energie și dorință de acțiune. Este o zi bună pentru a începe ceva nou sau pentru a relua un proiect abandonat. În plan sentimental, evită impulsivitatea – o discuție sinceră valorează mai mult decât o reacție rapidă. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate și siguranță. Pot apărea oportunități financiare sau idei […] Articolul Horoscopul zilei de 15 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14 februarie 2026
19:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Într-un comunicat de presă emis pe 13 februarie, Agenția Națională de Integritate (ANI) anunță că Valentina Hărăbor, fostă șefă a Serviciului Achiziții din cadrul Consiliul Județean Vrancea, în prezent director executiv adjunct a fost constatată în stare de incompatibilitate. Aceasta „s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01.02.2020 – 01.03.2023, întrucât a exercitat simultan […] Articolul Șefă din cadrul CJ Vrancea, în stare de incompatibilitate timp de trei ani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:20
Polițiști vrânceni, alături de ultramaratonistul Ionuț Țandără în cauza umanitară dedicată lui Emil Bratu # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: „Sunt oameni care și-ar dori să meargă, să alerge și nu mai pot face asta. Noi, prin mișcare, vrem să îl susținem.” Pornind de la acest gând, mai mulți polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea se alătură cauzei umanitare dedicate lui Emil Bratu și vor alerga la Crângul Petrești, în cadrul ultramaratonului caritabil […] Articolul Polițiști vrânceni, alături de ultramaratonistul Ionuț Țandără în cauza umanitară dedicată lui Emil Bratu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de cod galben de vreme severă valabilă începând de duminică, 15 februarie, ora 14:00, până luni, 16 februarie, ora 08:00. Potrivit Administrația Națională de Meteorologie, în intervalul menționat sunt prognozate ninsori viscolite și depuneri de zăpadă în mai multe zone din țară, inclusiv în zona de munte […] Articolul Vrancea, din nou în cod galben de ninsoare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
Noi amănunte legate de ancheta derulată la padocul privat de la Suraia: de ce nu au fost scoși câinii din adăpost # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 13 februarie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani, au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară, la domiciliile a patru persoane fizice și la două puncte de lucru ale unei societăți comerciale. În cadrul acestor activități au fost […] Articolul Noi amănunte legate de ancheta derulată la padocul privat de la Suraia: de ce nu au fost scoși câinii din adăpost apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:50
Trei persoane sub control judiciar în urma desciderii autorităților la padocul groazei de la Suraia! Activitatea acestuia – suspendată pentru 30 de zile # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: IPJ Vrancea a anunțat că în urma perchezițiilor desfășurate în Suraia (patru la persoane fizice și două la punctele de lucru ale unei societăți comerciale), în cazul padocului groazei, precum și a probatoriului administrat în cauză, trei inculpați au intrat sub control judiciar „Totodată, a fost formulată o propunere către Judecătoria Focșani în vederea luării […] Articolul Trei persoane sub control judiciar în urma desciderii autorităților la padocul groazei de la Suraia! Activitatea acestuia – suspendată pentru 30 de zile apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:50
Vrancea își conturează viitorul: procesul de branding al județului a intrat în linie dreaptă # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele Consiliului Județean Vrancea anunță avansarea procesului de construire a brandului județului, un demers strategic menit să definească și să consolideze identitatea Vrancei într-un mod autentic, coerent și memorabil. În urma inițiativei Președintelui Consiliului Județean Vrancea de a avea un brand al județului au fost identificate mai multe idei care au fost analizate în cadrul […] Articolul Vrancea își conturează viitorul: procesul de branding al județului a intrat în linie dreaptă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Astăzi simți nevoia să spui exact ce ai pe suflet. În dragoste, spontaneitatea ta cucerește, dar ai grijă la impulsivitate. Profesional, apare o oportunitate interesantă dacă ești atent la detalii. ♉ Taur Ziua aduce stabilitate emoțională și dorința de apropiere autentică. Relațiile se pot consolida prin discuții sincere. Financiar, evită cheltuielile impulsive, chiar […] Articolul Horoscopul zilei de 14 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13 februarie 2026
17:30
Omul de afaceri Daniel Sava a achiziționat Casa de Cultură a Sindicatelor „Leopoldina Bălănuță” din Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Omul de afaceri vrâncean Daniel Sava a cumpărat Casa de Cultură a Sindicatelor „Leopoldina Bălănuță” din Focșani, în urma unei licitații publice organizate de Primăria Municipiului Focșani. Administrația locală a scos la vânzare imobilul pentru a recupera o parte din datoriile acumulate de sindicate, proprietarii clădirii după 1990. Licitația a fost organizată pentru valorificarea imobilului […] Articolul Omul de afaceri Daniel Sava a achiziționat Casa de Cultură a Sindicatelor „Leopoldina Bălănuță” din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pompierii vrânceni ai intervenit astăzi, în jurul orei 12.00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din satul Anghelești (comuna Ruginești). Echipa de intervenție a fost formată din două autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD din cadrul Secției de Pompieri Adjud. Întrucât incendiul a […] Articolul Incendiu de amploare la o casă din comuna Ruginești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:40
Jandarmeria vrânceană, sancțiuni însumând peste jumătate de milion de lei în 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În 2025, activitatea Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea a fost mai intensă decât în anul precedent, potrivit raportului anual prezentat de instituție. Datele arată o creștere a numărului de acțiuni desfășurate pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, dar și o scădere semnificativă a faptelor penale constatate. Pe parcursul anului 2025 au fost organizate 264 de […] Articolul Jandarmeria vrânceană, sancțiuni însumând peste jumătate de milion de lei în 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 161 locuri de muncă vacante pe raza județului, la jumătatea lunii februarie. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie de specialiști cu studii superioare. Potrivit datelor transmise de AJOFM, angajatorii caută, […] Articolul Cauți de lucru? Consultă oferta din baza de date a AJOFM Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Numărul apelurilor la 112 înregistrate în Vrancea rămâne ridicat, iar o parte semnificativă dintre acestea au fost abuzive. Potrivit raportului de activitate al IPJ Vrancea pentru anul 2025, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 s-au înregistrat 36.019 apeluri. Pentru fiecare apel, polițiștii au intervenit pentru a verifica situația și a dispune măsurile […] Articolul Peste 2.000 de apeluri abuzive la 112 în Vrancea, în 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Creștere economică modestă, dar schimbare de direcție. Acesta este mesajul transmis de premierul Ilie Bolojan într-o postare recentă, în care explică evoluțiile economice din 2024 și 2025 și direcția pe care o urmează Guvernul. Potrivit acestuia, economia României a înregistrat în 2025 o creștere de 0,6%, în contextul unei schimbări rapide de model economic. Guvernul […] Articolul Ilie Bolojan: „Traversăm o perioadă de corecție economică necesară” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
Mutare bombă pe piața de retail: Carrefour România a fost vândut către proprietarii Dedeman # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, sunt pe punctul de a prelua operațiunile Carrefour România, într-o tranzacție estimată la aproximativ 823 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut joi de grupul francez Carrefour, care a confirmat intrarea în negocieri exclusive cu Pavăl Holding. Potrivit comunicatului oficial, vânzarea face parte dintr-un amplu proces de revizuire strategică inițiat […] Articolul Mutare bombă pe piața de retail: Carrefour România a fost vândut către proprietarii Dedeman apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
Ger la începutul săptămânii viitoare, apoi temperaturi în creștere | Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru perioada 16 februarie – 15 martie 2026, anunțând un episod de vreme deosebit de rece la începutul săptămânii viitoare, ca urmare a pătrunderii unei mase de aer rece din Câmpia Rusă. Ulterior, temperaturile vor intra într-un proces de creștere, în special în vestul și sud-vestul […] Articolul Ger la începutul săptămânii viitoare, apoi temperaturi în creștere | Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Reprezentanții Biroului Teritorial Galați al Avocatul Poporului vor acorda audiențe cetățenilor din județul Vrancea miercuri, 18 februarie 2026, în municipiul Focșani. Întâlnirile vor avea loc la sediul Instituția Prefectului – Județul Vrancea, începând cu ora 10:00. Persoanele interesate sunt rugate să se prezinte cu o petiție în care să descrie pe scurt problemele întâmpinate, precum […] Articolul Avocatul Poporului acordă audiențe gratuite, săptămâna viitoare, la Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:40
Peste o treime dintre mașinile verificate de RAR în Vrancea, găsite cu probleme tehnice | Zeci de vehicule prezentau pericol iminent de accident # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectorii Registrul Auto Român (RAR) au verificat în trafic, pe parcursul anului 2025, 92.219 vehicule la nivel național, iar rezultatele arată că 38,5% dintre acestea aveau deficiențe tehnice majore și/sau periculoase, fiind declarate neconforme. În județul Vrancea, controalele au vizat 2.267 de vehicule. Dintre acestea, 35,4% prezentau diferite neconformități tehnice sau probleme legate de acte, […] Articolul Peste o treime dintre mașinile verificate de RAR în Vrancea, găsite cu probleme tehnice | Zeci de vehicule prezentau pericol iminent de accident apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În această dimineață, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani, au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară, în județul Vrancea, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de uciderea cu intenție, fără drept, a animalelor, schingiuirea […] Articolul ULTIMA ORĂ Percheziții în Vrancea în cazul adăpostului canin de la Suraia apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Președintele Nicușor Dan a declarat, joi seară, că în următorii 3-4 ani România ar putea îndeplini condiițiile pentru aderarea la zona euro, precizând că acest lucru ar fi benefic pentru țara noastră. (Digi24) 2. Președintele Nicuşor Dan a declarat, joi seară, după participarea la reuniunea informală a Consiliului European, că printre subiectele abordate se […] Articolul Cronica dimineții – 13.02.2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Incendiul unei case din comuna Răstoaca a fost anunțat prin 112, joi seara, în jurul orei 22.00. La fața locului s-au deplasat trei echipaje ale Detașamentului de Pompieri Focșani și Punctului de Lucru Vulturu, respectiv două autospeciale de stingere si o ambulanță SMURD. La soirea pompierilor focul începuse să cuprindă acoperișul însă intervenția rapidă a […] Articolul Incendiu stins prompt, aseară, la Răstoaca apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ziua îți aduce energie și dorință de afirmare. La locul de muncă pot apărea discuții aprinse, dar dacă îți păstrezi calmul vei ieși în avantaj. În plan sentimental, surprizele plăcute apar spre seară. ♉ Taur Ai nevoie de stabilitate, iar astăzi o vei căuta mai mult ca oricând. Este un moment bun pentru […] Articolul Horoscopul zilei de 13 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12 februarie 2026
18:40
VIDEO A.D.I. „Vrancea Curată”, pe teren alături de operatorul de salubritate: informații directe pentru cetățeni și sprijin pentru colectarea selectivă # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Reprezentanții Aparatului Tehnic din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Vrancea Curată” sunt zilnic pe teren, alături de operatorul de salubritate Polaris M Holding S.R.L., pentru a fi mai aproape de locuitorii județului. Scopul acestor acțiuni este informarea directă a cetățenilor cu privire la modul corect de colectare selectivă a deșeurilor menajere, programul de ridicare specific […] Articolul VIDEO A.D.I. „Vrancea Curată”, pe teren alături de operatorul de salubritate: informații directe pentru cetățeni și sprijin pentru colectarea selectivă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:00
Oprire temporară a energiei termice în mai multe zone din Focșani, vineri dimineață # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ENTEL Focșani anunță din nou o întrerupere temporară a furnizării energiei termice, ca urmare a lucrărilor desfășurate în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focșani pentru perioada 2009–2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa a III-a”. Vineri, 13 februarie 2026, între orele 08:00 și […] Articolul Oprire temporară a energiei termice în mai multe zone din Focșani, vineri dimineață apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:10
România, în topul consumului de TikTok! Peste 9 milioane de utilizatori și ore întregi petrecute pe telefon # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În Europa sunt aproximativ 200 de milioane de utilizatori TikTok, potrivit datelor publice recente ale companiei. Dintre aceștia, 9,1 milioane sunt din România. Raportat la populație, România se află printre țările din Uniunea Europeană cu cel mai mare consum al platformei. Fenomenul nu se limitează la divertisment. Milioane de afaceri din întreaga Europă sunt prezente […] Articolul România, în topul consumului de TikTok! Peste 9 milioane de utilizatori și ore întregi petrecute pe telefon apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:50
Tot mai multe ordine de protecție în Vrancea. Crește și numărul cazurilor de încălcare a măsurilor dispuse # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a emis în 2025 un număr semnificativ mai mare de ordine de protecție față de anul precedent, potrivit datelor din raportul de activitate. Pe parcursul anului, polițiștii au emis 482 de ordine de protecție, cu 232 mai multe decât în 2024. De asemenea, au fost emise 545 de ordine de […] Articolul Tot mai multe ordine de protecție în Vrancea. Crește și numărul cazurilor de încălcare a măsurilor dispuse apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
Confruntată cu deficitul de personal, Jandarmeria Vrancea își propune să mențină standardele operaționale # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea a continuat, în 2025, activitățile de recrutare, încadrare și promovare a personalului, într-un context marcat de fluctuații și deficit de efective. Potrivit datelor din raportul de activitate, 65 de candidați au fost recrutați pentru a participa la concursurile de admitere organizate de Academia de Poliție „Al. I. Cuza” București, arma […] Articolul Confruntată cu deficitul de personal, Jandarmeria Vrancea își propune să mențină standardele operaționale apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:20
„Șmekeri de șmekeri!” Zeci de cetățeni au încasat necuvenit sprijinul financiar pentru încălzirea locuinței și acum trebuie să dea banii înapoi! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a dispus un control inopinat la Primăria comunei Horgești, județul Bacău, în urma unei sesizări privind modul de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2025–2026. Verificările au vizat 108 familii beneficiare, inspectorii analizând atât documentele din dosarele depuse pentru obținerea sprijinului cât și situația […] Articolul „Șmekeri de șmekeri!” Zeci de cetățeni au încasat necuvenit sprijinul financiar pentru încălzirea locuinței și acum trebuie să dea banii înapoi! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, inspectorii din cadrul Serviciului Control Relații de Muncă au verificat 1.121 de angajatori din județ. Controalele au vizat în special domeniile considerate cu risc ridicat de muncă nedeclarată sau subdeclarată, dar și angajatorii împotriva cărora au existat sesizări din partea salariaților. În urma verificărilor, 237 de angajatori […] Articolul ITM Vrancea: peste 1.100 de controale și amenzi de 1,5 milioane de lei în 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
Centrul Cultural Vrancea – o vizită la meșterii populari Pavel și Tudorița Lupașc # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Dacă vrei să simți cu adevărat inima Vrancei, trebuie să ajungi în atelierul soților Lupașc, la Nereju. Aici, timpul pare că stă în loc, iar lemnul prinde viață sub mâinile a doi oameni care și-au dedicat întreaga existență păstrării rădăcinilor noastre strămoșești. O fac cu dragoste și cu inima deschisă. Le-am găsit casa plină de […] Articolul Centrul Cultural Vrancea – o vizită la meșterii populari Pavel și Tudorița Lupașc apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
VIDEO A.D.I. „Vrancea Curată”, pe teren alături de operatorul de salubritate: informații directe pentru cetățeni și sprijin pentru colectarea selectivă # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Reprezentanții Aparatului Tehnic din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Vrancea Curată” sunt zilnic pe teren, alături de operatorul de salubritate Polaris M Holding S.R.L., pentru a fi mai aproape de locuitorii județului. Scopul acestor acțiuni este informarea directă a cetățenilor cu privire la modul corect de colectare selectivă a deșeurilor menajere, programul de ridicare specific […] Articolul VIDEO A.D.I. „Vrancea Curată”, pe teren alături de operatorul de salubritate: informații directe pentru cetățeni și sprijin pentru colectarea selectivă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Raport RAR pe 2025: zeci de autovehicule din Vrancea prezentau pericol iminent de accident # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe parcursul anului trecut, inspectorii Registrului Auto Român (RAR) au verificat în trafic 92.219 vehicule la nivelul întregii țări. În urma controalelor, specialiștii instituției au constatat că 38,5% dintre mașinile oprite pentru verificări aveau deficiențe tehnice majore și/sau periculoase, motiv pentru care au fost declarate neconforme. Astfel, cele mai multe probleme au fost constatate la: […] Articolul Raport RAR pe 2025: zeci de autovehicule din Vrancea prezentau pericol iminent de accident apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:50
INCREDIBIL Șoferul unei mașini de pompieri lăsat fără permis de un echipaj de poliție! Ambele autospeciale se îndreptau spre un incendiu! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Povestea începe simplu, cu izbucnirea unui incendiu într-o localitate din județul vecin. Sună telefonul. Dispeceratul ISU Galați îl contactează pe șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Drăgușeni. Există autospecială, există echipaj, există foc. Toate ingredientele pentru o intervenție ca la carte. Voluntarul urcă la volan și pornește spre Căuești, gata să se […] Articolul INCREDIBIL Șoferul unei mașini de pompieri lăsat fără permis de un echipaj de poliție! Ambele autospeciale se îndreptau spre un incendiu! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:20
„Infinitul formei. Orizonturi de licean” – Eveniment cultural dedicat operei lui Constantin Brâncuși, organizat de Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” din Focșani organizează vineri, 20 februarie 2026, începând cu ora 10.00, la Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia”, evenimentul cultural „Infinitul formei. Orizonturi de licean”, manifestare artistică și educațională dedicată dialogului dintre creația tinerilor și marile repere ale culturii românești. Evenimentul include o expoziție de sculptură, pictură, desen și arhitectură, realizată […] Articolul „Infinitul formei. Orizonturi de licean” – Eveniment cultural dedicat operei lui Constantin Brâncuși, organizat de Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. România a intrat deja într-o criză, dar nu există încă cifre care să ne spună că suntem acolo, atenționează fondatorul lanțului de magazine Altex, Dan Ostahie. “Cred că experiența mea e legată de piața românească. Și cred că, în momentul de față, ne îndreptăm spre o criză în care am și intrat, dar nu […] Articolul Cronica dimineții – 12.02.2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Astăzi ai multă energie și dorință de acțiune. Este o zi potrivită pentru a începe ceva nou sau pentru a relua un proiect lăsat în așteptare. În plan personal, evită impulsivitatea în discuții. ♉ Taur Te concentrezi mai mult pe stabilitate și siguranță. Posibile vești legate de bani sau o oportunitate profesională interesantă. […] Articolul Horoscopul zilei de 12 februarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.