Lucrări ale SDM în Timișoara, astăzi, 16 februarie
Timis Online, 16 februarie 2026 08:20
Lui, 16 februarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 15 minute
08:30
Horoscopul în această săptămână:
Acum 30 minute
08:20
Acum 2 ore
07:20
Reprezentanții Aquatim transmit că în perioada 16-20 februarie, se va întrerupe apa în câteva localități din județ pentru spălarea rețelei de distribuție.
Acum 12 ore
00:10
Luni, 16 februarie, puteți merge la teatru sau la diverse expoziții în oraș.
15 februarie 2026
23:20
Sunt programate întreruperi ale energiei electrice atât în Timișoara, cât și în localitățile din Timiș, în săptămâna 16 - 22 februarie 2026.
21:20
Chirurgia asistată video, în prim-planul procedurilor realizate zilnic la Spitalul CFR Timișoara # Timis Online
Chirurgia asistată video, utilizată curent la Spitalul CFR Timișoara, completează intervențiile clasice prin tehnici minim invazive care reduc trauma, grăbesc recuperarea și cresc confortul și siguranța pacienților.
Acum 24 ore
16:00
Deșeuri adunate la Nodul Hidrotehnic Topolovăț. Apele Române Banat trag un semnal de alarmă # Timis Online
Reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Banat avertizează că depozitarea deșeurilor pe malurile apelor este strict interzisă și are consecințe directe asupra mediului și siguranței lucrărilor hidrotehnice.
15:40
VIDEO. Jaf armat la o benzinărie din Timișoara. Suspectul, reținut după opt zile de căutări # Timis Online
Un bărbat de 33 de ani a fost reținut de polițiști după ce ar fi comis un jaf la o stație de alimentare cu combustibil din Timișoara, amenințând angajatul cu un cuțit și fugind cu banii din casa de marcat.
14:50
Nicușor Dan merge la Washington, la invitația lui Donald Trump, pentru prima reuniune a Consiliului Păcii # Timis Online
România va participa ca observator la reuniunea Consiliului Păcii din Washington, pe 19 februarie, la invitația președintelui american Donald Trump, a anunțat Nicușor Dan.
13:10
Autoritățile au emis Cod Galben de inundații pentru râul Timiș, valabil în intervalul 15 februarie, ora 12 – 16 februarie, ora 12. Sunt vizate sectorul din bazinul amonte S.H. Sadova și afluenții aferenți sectorului aval Sadova – amonte Lugoj.
11:50
FOTO. Rogobete, în vizită la Centrul „Cristian Șerban” din Buziaș: „Trebuie să reducem barierele pentru pacienții cu diabet” # Timis Online
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a revenit la Centrul Medical „Cristian Șerban” din Buziaș. Este o unitate cu profil unic în România, dedicată copiilor și tinerilor cu diabet zaharat, hemofilie și alte afecțiuni care necesită recuperare complexă.
11:40
Peste 500 de copii, diagnosticați anual cu cancer în România. La Timișoara, un RMN „ca o navă spațială” ajută la depistarea precoce # Timis Online
În România, peste 500 de copii sunt diagnosticați, în fiecare an, cu o formă de cancer. Vestea bună este că rata de vindecare depășește 80%, însă cheia rămâne diagnosticarea timpurie.
11:00
Erou și în vacanță. Un pompier de la ISU Timiș a salvat un tânăr inconștient pe pârtie, în Serbia # Timis Online
Un pompier din cadrul ISU Timiș a demonstrat că spiritul de salvator nu ia pauză nici în timpul liber. Plutonier adjutant Dan-Ioan Hodoroga a intervenit prompt, zilele trecute, pentru a salva un tânăr rănit grav pe o pârtie din stațiunea Kopaonik.
10:50
Alianță strategică la Timișoara: oncologii și diabetologii își unesc forțele pentru prevenția bolilor cronice # Timis Online
Peste 100 de specialiști în oncologie, diabet, nutriție și boli metabolice au participat la Timișoara la semnarea unui protocol de colaborare care vizează îmbunătățirea îngrijirii pacienților cu afecțiuni oncologice și metabolice, printr-o abordare interdisciplinară.
10:10
Primarul Călin Dobra anunță investiții majore și face apel la solidaritate: „Lugojul a rămas în urmă” # Timis Online
Primarul municipiului Lugoj, Călin Dobra, afirmă că orașul traversează „o perioadă delicată”, recunoscând deschis că dezvoltarea a stagnat în mai multe domenii și că este nevoie de măsuri ferme pentru redresare.
10:10
Patru zile de festin la Kačarevo, în Banatul sârbesc. Timișenii, așteptați la Festivalul Slăninei # Timis Online
Timp de patru zile, între 19 și 22 februarie, localitatea Kačarevo din Serbia devine capitala slăninii. Acolo va avea loc una dintre cele mai savuroase sărbători gastronomice din regiune – Slaninijada. De aproape patru decenii, festivalul atrage mii de vizitatori dornici să guste tradiția autentică.
10:00
FOTO. Ministrul Sănătății, pe șantierul noului centru din Lovrin: „Recuperarea face diferența între dependență și autonomie" # Timis Online
Recuperarea medicală devine prioritate în vestul României. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat, sâmbătă, comuna Lovrin, unde este în plină construcție o secție externă a Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, dedicată recuperării medicale, ortopediei și traumatologiei, cu servicii de balneofiziokinetoterapie.
09:10
Rio de Janeiro explodează în muzică și culori: a început Carnavalul, cel mai mare spectacol din lume # Timis Online
Cel mai faimos carnaval din lume, Carnavalul de la Rio, transformă orașul într-un adevărat spectacol de opt zile, plin de care alegorice impresionante, muzică, dans și energie contagioasă.
Ieri
02:40
Duminică, 15 februarie, puteți merge la un yard sale, la teatru sau la film.
14 februarie 2026
20:50
O primăvară de neuitat promite veteranul folkului românesc: Ștefan Hrușcă va reveni în România pentru un amplu turneu sub genericul „Un copac cu flori”. Succesul său la Timișoara nu se dezminte, indiferent de anotimp: dacă cele două concerte de colinde din această iarnă s-au vândut în timp record, în mai puțin de o zi, iar sala Operei a fost mai plină decât oricând, și pentru evenimentul primăverii locurile sunt, cu două luni înainte, aproape epuizate.
19:20
Volodimir Zelenski condiționează alegerile de un armistițiu: „Avem nevoie de timp și securitate” # Timis Online
Președintele Volodimir Zelenski spune că Ucraina poate organiza alegeri doar după un armistițiu de aproximativ două luni și garanții de securitate. El a cerut presiuni asupra lui Vladimir Putin pentru încetarea focului, avertizând că fără o pace solidă războiul poate reizbucni.
19:10
Bulgaria a atins în 2025 un record de aproape un milion de înnoptări ale turiștilor români, în creștere cu 8,5% față de 2024 și cu peste 51% față de 2019. Ministrul interimar al Turismului, Miroslav Borsos, a declarat că rezultatele reflectă eforturile de promovare a Bulgariei ca destinație preferată, inclusiv prin participarea la Târgul de Turism al României.
19:00
Un copil de 7 ani din Ighişu Nou, judeţul Sibiu, a murit după ce a fost lovit de un balot de fân. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.
14:40
Ministrul Sănătății: „Institutul Oncologic din Timișoara primește finanțare europeană și va fi gata în 2028" # Timis Online
Proiectul Institutului Regional de Oncologie din Timișoara face ultimul pas înaintea începerii lucrărilor de construcție propriu-zise. Autoritățile locale și centrale au semnat parteneriatul necesar pentru continuarea investiției, estimată la 1,2 miliarde de lei (aproximativ 240 de milioane de euro), considerată cea mai mare unitate medicală construită în afara Capitalei.
14:40
Revoluție în spitalele din Timiș? Rogobete cere din nou comasarea unităților sanitare, Simonis și Săndesc susțin un management unic # Timis Online
Sistemul sanitar din Timiș ar putea intra într-un amplu proces de reorganizare. Prezent, sâmbătă, la Timișoara, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a vorbit din nou despre comasarea spitalelor din județ, indiferent că se află în subordinea ministerului, a unor primării sau a administrației județene.
13:30
Parteneriat strategic pentru gastronomie: INP și regiunile Banat, Harghita și Dobrogea își unesc forțele # Timis Online
Un nou pas pentru promovarea patrimoniului gastronomic românesc a fost făcut vineri, 13 februarie, la sediul Institutul Național al Patrimoniului (INP) din București, unde a fost semnat un protocol de colaborare cu reprezentanții celor trei Regiuni Gastronomice Europene din România: Harghita (deținătoarea titlului în 2027), Banat (candidată pentru 2028) și Dobrogea (candidată pentru 2029).
13:00
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Timișoara, că nu susține reducerea cu zece procente a veniturilor personalului medical, în contextul în care Federația Sanitas a anunțat că ar putea declanșa greva generală dacă măsura va fi adoptată.
12:30
Trafic intens la frontiera cu Serbia de Ziua Națională. Polițiștii recomandă planificarea din timp a călătoriilor # Timis Online
Șoferii care intenționează să tranziteze frontiera româno-sârbă în acest sfârșit de săptămână sunt avertizați să se aștepte la valori ridicate de trafic.
10:30
Valentine’s Day la Iulius Town: surprize romantice, ateliere pentru copii și spectacole de weekend # Timis Online
În acest weekend, Iulius Town aduce surprize pentru toată familia. De Ziua Îndrăgostiților te așteaptă baloane în formă de inimă, zone foto, Târgul de Valentine’s Day și evenimentul „Love, Paws & Coffee”. Cei mici se vor bucura de teatrul interactiv cu piesa „Hansel și Gretel” și de atelierele de creație, iar weekendul va include și o celebrare dedicată Zilei Serbiei.
10:20
Bad Bunny cucerește topurile după show-ul incendiar de la Super Bowl 2026 și urcă pe locul 1 în Germania # Timis Online
Cântărețul portorican Bad Bunny a ajuns pe primul loc în topurile muzicale din Germania, la scurt timp după prestația sa din pauza Super Bowl 2026. Piesa „DtMF” și albumul „DeBI TiRAR Mas FoToS” domină clasamentele, impulsionate de o creștere puternică a ascultărilor în streaming după concert.
10:10
14 februarie – Povestea din spatele Zilei Îndrăgostiților, de la legende romane la milioane de „valentine” trimise anual # Timis Online
Ziua Sfântului Valentin este celebrată anual la 14 februarie, fiind dedicată iubirii și afecțiunii. Tradiția datează din Evul Mediu și este asociată cu numele poetului Geoffrey Chaucer. Sărbătoarea s-a răspândit în Europa și SUA, unde felicitările au devenit populare, iar astăzi peste 145 de milioane sunt trimise anual. Originea este legată fie de festivalul roman Lupercalia, fie de martiriul oficializat în 496 de Papa Pope Gelasius I.
10:10
VIDEO. Cursă contracronometru pe Lacul Surduc. Căutările continuă pentru bărbatul dispărut # Timis Online
Misiunea de căutare-salvare a unui bărbat dispărut continuă pe Lacul Surduc. Intervin șapte bărci, două sonare, un echipaj SMURD și șapte scafandri de la ISU Timiș și ISU Caraș-Severin. Misiunea este în dinamică.
09:40
FOTO. Evadare de weekend pentru timișoreni: Cascada Moceriș și ferma de struți, atracțiile care pun satul pe harta turistică a Banatului # Timis Online
Nu foarte departe de Timișoara, în inima sălbatică a Văii Almăjului, se ascunde un loc care pare desprins din basme. Cascada Moceriș, aflată pe teritoriul comunei Lăpușnicu Mare, în satul Moceriș, județul Caraș-Severin, îi așteaptă pe iubitorii de natură cu un spectacol autentic, departe de agitația urbană.
09:00
Moșii de iarnă. Sâmbătă, 14 februarie, slujbe de pomenire pentru cei adormiți în toate bisericile # Timis Online
Sâmbătă, 14 februarie, toate bisericile ortodoxe vor oficia Sfânta Liturghie și slujba parastasului, în cadrul tradiționalei zile de pomenire a celor adormiți, cunoscută sub numele de Moșii de iarnă sau „Sâmbăta Morților”. Aceasta precede cu doar o săptămână începutul Postului Mare și are scopul de a aduce mângâiere sufletelor celor trecuți la cele veșnice, mai ales celor care nu au avut parte la vremea lor de slujbe și rugăciuni.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:40
Sâmbătă, 14 februarie, lăsați clasica cină romantică în plan secund și transformați Valentine’s Day într-o experiență de neuitat: descoperiți orașul într-un tur ghidat, evadați la un film captivant, bucurați-vă de un concert live sau dansați până târziu la un party alături de persoana iubită.
13 februarie 2026
18:40
Un bărbat este căutat de urgență în Lacul Surduc, după ce a fost semnalată posibila sa dispariție în apă. Pompierii au declanșat o operațiune de căutare, mobilizând scafandri și mai multe bărci, inclusiv una dotată cu sonar.
18:10
Filmul săptămânii: „La răscruce de vânturi”, o poveste de dragoste interzisă reinventată de Emerald Fennell # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „La răscruce de vânturi”, o ecranizare îndrăzneață a romanului clasic scris de Emily Brontë, care aduce pe marele ecran o reinterpretare a uneia dintre cele mai cunoscute povești de dragoste din literatură.
18:10
Noua materie „Educație media și digitală” stârnește dezbatere: nu e suficientă o oră izolată! # Timis Online
O nouă inițiativă legislativă urmărește introducerea disciplinei „Educație media și digitală” în programa școlară, la nivel de gimnaziu și liceu, iar Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) apreciază această propunere, dar atrage atenția că educația media ar trebui să fie abordată transversal și în toate ciclurile școlare, nu doar la nivel gimnazial și liceal.
17:10
Mai multă vacanță decât în Franța sau Germania. Elevii din România, printre cei mai norocoși din UE # Timis Online
România se numără printre țările din Uniunea Europeană cu cele mai multe zile de vacanță pentru elevi, cu 117 zile libere cumulate în anul școlar 2025-2026, depășită în UE doar de țările baltice și Malta. Această poziționare este confirmată de datele Eurydice, citate de Edupedu.ro.
17:00
Ministrul Sănătății, la Timișoara: „Nu tai 10% din sănătate!” și miza pe inteligența artificială # Timis Online
Reforma sistemului de sănătate, cu accent pe pacient, și integrarea inteligenței artificiale în spitale au fost temele centrale ale conferinței organizate vineri, 13 februarie, la Timișoara, de Asociația Femeilor Antreprenor din România (AFAR), în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș. Printre cei prezenți s-a aflat și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
15:40
Simonis, „echilibrat" în cazul conflictului de interese al lui Fritz. USR cere reforma ANI # Timis Online
Alfred Simonis comentează decizia Curtea de Apel Timișoara privind conflictul de interese al primarului Dominic Fritz: spune că sancțiunile trebuie să fie proporționale, dar amintește că legea s-a aplicat și altora, inclusiv în Timiș. Useristul Sorin Șipoș dă, totuși, exemple în care ANI nu și-a făcut treaba pe spețe mai evidente.
14:40
O persoană a murit, vineri, în urma unui incendiu care a cuprins mai multe autovehicule pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 al Capitalei, scrie Agerpres.
14:20
Societatea de Transport Public Timișoara anunță o stație nouă la Hornbach – Buziașului și modificări pe liniile 24, M22, M23, M24, plus ajustări de program pentru Expres 8.
14:20
Strada Gheorghe Lazăr, închisă noaptea. Restricții de circulație și pe Liviu Rebreanu și Louis Pasteur # Timis Online
Primăria Timișoara introduce, de săptămâna viitoare, restricții rutiere pe Gheorghe Lazăr, Louis Pasteur și bulevardul Liviu Rebreanu. Traficul va fi închis noaptea sau restricționat pe tronsoane, din cauza mai multor tipuri de lucrări.
14:10
Controlul informației în Timișoara: de ce adevărul documentat schimbă complet poziția ta # Timis Online
ADVERTORIAL. În orice conflict personal sau profesional, poziția reală de putere nu este dată de tonul vocii sau de insistența argumentelor, ci de informația verificată. Mulți oameni intră în discuții tensionate convinși că intuiția lor este suficientă. În realitate, fără documentare clară, orice suspiciune poate fi ușor respinsă, reinterpretată sau chiar întoarsă împotriva celui care o exprimă. În Timișoara, unde relațiile sociale și profesionale sunt interconectate, iar mediul economic este competitiv, diferența dintre presupunere și probă poate influența decisiv un divorț, o negociere sau un litigiu comercial.
12:50
Aproximativ 30 de localități din județul Timiș vor beneficia de finanțări în valoare totală de peste 81 de milioane de lei pentru reabilitarea iluminatului public și pentru investiții în rețele de apă și canalizare.
12:40
Val de controale ale Gărzii de Mediu în Timiș. Amenzi de peste 250.000 de lei într-o singură lună # Timis Online
75 de inspecții, 17 sancțiuni și amenzi care depășesc un sfert de milion de lei – acesta este bilanțul acțiunilor desfășurate în luna ianuarie de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș.
12:40
Tânăr de 18 ani, suspect într-un furt de 5.500 de lei dintr-un magazin din Sânnicolau Mare # Timis Online
Un magazin de pe strada Nufărului, din Sânnicolau Mare, a fost, zilele trecute, ținta unui furt, după ce din incintă ar fi dispărut 5.500 de lei.
12:00
România, în recesiune tehnică „temporară”. Bolojan: „Costul către o economie stabilă” # Timis Online
Statistica oficială confirmă că ultimele două trimestre din anul trecut au fost pe scădere, marcând și primul trimestru din 2025 ca fiind unul de scădere, ceea ce plasează România într-o recesiune tehnică, „temporară” așa cum afirmă liderii țării.
11:50
Când calendarul arată vineri 13, lumea pare să se împartă în două: cei care evită orice decizie importantă și cei care văd în această dată o șansă neașteptată la noroc. Superstiție veche de secole sau simplă „gândire magică”?
