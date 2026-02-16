„Sicriele pe roți” au dispărut de pe eMag: nu mai găsești nici Arora S1, nici S2. Arată ca o mașină, dar nu e și aici e capcana. În București, una tocmai s-a făcut scrum
B365.ro, 16 februarie 2026 10:00
Tragedia de zilele trecute din București de pe Bulevardul Constructorilor, unde o femeie a murit carbonizată, iar soțul ei a suferit arsuri grave după ce „mașina electrică" în care se aflau a luat foc și
Acum 10 minute
10:10
Uber Eats revine în București și în țară. Compania de ridesharing readuce în România serviciul de curierat pe care l-a retras acum 6 ani # B365.ro
Uber Eats revine în România și în alte țări din Europa, deci s-ar putea ca, pe lângă livratorii Glovo, Wolt și Bolt Food, să-i revedem și pe cei de la Uber pe străzile din București.
Acum 30 minute
10:00
„Sicriele pe roți” au dispărut de pe eMag: nu mai găsești nici Arora S1, nici S2. Arată ca o mașină, dar nu e și aici e capcana. În București, una tocmai s-a făcut scrum # B365.ro
Acum 2 ore
09:00
ESENȚIAL | Bucureștenii din blocul afectat de explozia din Rahova încă primesc facturi la gunoi și electricitate pentru apartamentele în care n-au voie să intre de 4 luni # B365.ro
La patru luni de la explozia din Rahova, locuitorii blocului afectat, care nu au voie să intre în locuințele lor pentru a-și mai lua din lucrurile de valoare, încă primesc facturi de electricitate și gunoi.
Acum 4 ore
08:00
PMB anunță că a făcut rost de bani pentru Voucherele Materna. Ciucu: M-am ocupat personal, Ciolacu e de vină pentru întârzieri # B365.ro
Voucherele Materna, a căror plată este mult în întârziere din cauza lipseai de bani, vor ajunge la femeile gravide din București, anunță Primăria Capitalei. Potrivit PMB, atât acestea, cât și stimulentul pentru copiii cu handicap
Acum 6 ore
06:10
FOTO | Cum arăta Șoseaua Giurgiului, martor al istoriei Bucureștiului, când abia începeau să răsară zgârie-norii anilor ‘60 # B365.ro
Vechiul drum care lega Capitala Țării Românești de portul Giurgiu, Șoseaua Giurgiului, și-a schimbat complet înfățișarea în ultimul secol. De la un drum comercial medieval a devenit acum unul dintre cele mai intens circulate bulevarde
06:00
Monumentul Eroilor Sanitari din București. Povestea ansamblului ce a fost demontat odată cu lucrările la metrou, din anii ’70 # B365.ro
În Piața Operei, acolo unde orașul pare mereu grăbit și în mișcare, Monumentul Eroilor Sanitari stă neclintit de aproape un secol. Îl vezi din mers, printre mașini și intrările de metrou, dar adevărata lui frumusețe
Acum 8 ore
03:10
Casa cu blazon din Dorobanți și incredibila poveste a proprietarului ei, „Schindler de București”. Diplomatul Constantin Karadja, omul care a salvat peste 50.000 de evrei # B365.ro
O casă din Dorobanți, cândva cartier rezidențial aristocratic, trece neobservată pe strada Dr. Grigore Mora, printre o multitudine de vile interbelice de patrimoniu. Nimic nu amintește că aceasta a fost reședința lui Constantin I. Karadja,
Acum 24 ore
17:20
Se întrerupe curentul în București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice România are lista străzilor vizate în perioada 16– 20 februarie # B365.ro
Rețele Electrice România a transmis o nouă listă cu întreruperi ce vor afecta mai multe adrese din București, Ilfov și Giurgiu. Compania a precizat că se vor face lucrări de mentanță în perioada 16 –
17:00
FOTO | Maya, pisicuța timidă și blândă, își caută o familie în București. Are doar 7 luni # B365.ro
O pisicuță de aproximativ 7 luni, salvată de pe străzile din București, își caută o familie care să îi ofere un cămin stabil și iubitor. Este puțin timidă, dar extrem de iubitoare. Maya, o pisicuța
15:50
Bătaie pe stradă și într-un autobuz STB din București. Totul ar fi pornit de la un conflict verbal # B365.ro
Mai mulți adolescenți cu vârste între 15 și 17 ani au fost implicați într-o bătaie care a început pe stradă și a continuat într-un autobuz STB din București, în zona stației Nicolae Grigorescu. În urma
15:10
FOTO | Autobuz STB „Business Class” pe linia 605. Un parfum de cameră cu bețișoare a fost prins cu bandă izolatoare de o bară # B365.ro
Într-un autobuz STB s-a produs un incident hazliu. Cineva a legat cu banda izolatoare un parfum de cameră cu bețișoare. Imaginea a făcut înconjurul internetului. Autobuz STB „Business Class" pe linia 605 Bucureștenii care au
14:30
Nicușor Dan răspunde invitației lui Trump. Va participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington # B365.ro
Seful statului, Nicușor Dan, a decis să răspundă la invitația lui Trump. A declarat că săptămâna viitoare va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington, la invitația președintelui Statelor Unite ale Americii,
13:50
FOTO | Alte două locomotive modernizate prin PNRR ajuns în Gara de Nord. Una este dedicată actriței Lucia Sturdza Bulandra, cealaltă lui Ioan Cantacuzino # B365.ro
Locomotivele 481-014 și 481-015, modernizate de Softronic pentru CFR Călători, au ajuns în București. Cele două locomotive urmează să treacă săptămâna viitoare de testele finale, înainte de a fi predate CFR Călători. Locomotiva 481-014 aduce
13:50
Un nou târg de adopții ASPA are loc weekendul viitor, în București. Cățelușii vor fi prezenți la Animax Vulcan # B365.ro
Weekendul viitor va avea loc un nou târg de adopții ASPA. Acesta va avea loc sâmbătă, 21 februarie, la Animax Vulcan, între orele 10:00-16:00. Adopțiile sunt gratuite. Un nou târg de adopții ASPA are loc
13:00
12:30
Programul de reparații stradale și de eliminare a gropilor din S4 va începe cel târziu la începutul lunii martie. Băluță: „Imediat ce vremea și temperaturile ne vor permite” # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că reparațiile stradale și umplerea gropilor vor începe cel târziu la începutul lunii martie. Imediat ce vremea va permite. Lucrările se vor face atât ziua, cât și noaptea.
12:20
11:40
FOTO | Scăpat de controlul judiciar, dl. Negoiță simte o mare nevoie de spălat. „Colegii mei de la salubritate se ocupă noaptea de Pasajul Muncii” # B365.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a anunțat că echipele de salubritate au început spălarea Pasajului Muncii pe timp de noapte, pentru a nu perturba traficul. Robert Negoiță anunță că lucrările de curățenie continuă în Sectorului
11:20
Razii de Valentine’s Day în București. Polițiștii au reținut 15 permise de conducere și au dat multe amenzi # B365.ro
Razii de amploare au avut loc azi-noapte în București, de Valentine's Day, unde polițiștii de la Poliția Rutieră au organizat filtre în mai multe zone ale orașului pentru a-i depista pe șoferii care au urcat
10:30
Adio panouri cu reclame amplasate pe trotuare ilegal. Primăria Capitalei a început eliminarea prismelelor publicitare # B365.ro
Primăria Capitalei a început eliminarea prismelelor publicitare amplasate ilegal pe trotuare. Acestea încurcă circulația pietonilor și pot deveni periculoase la vânt puternic. Acțiunea este realizată de Poliția Locală, la dispoziția primarului general Ciprian Ciucu, iar
Ieri
09:30
Casa M. Russu, poate cea mai frumoasă casă îngustă din București. Are puțin peste trei metri lățime, și se află pe strada Franceză # B365.ro
În inima Centrului Istoric al Bucureștiului, pe Strada Franceză, una dintre cele mai vechi artere ale orașului, se află Casa M. Russu, o clădire care atrage privirea trecătorilor cu proporțiile sale neobișnuite și cu eleganța
14 februarie 2026
21:50
VIDEO | Incendiu violent în Capitală, în zona Apusului. Pompierii sunt prezenți la fața locului și încearcă să stingă flăcările puternice # B365.ro
În această seară, un incendiu puternic a izbucnit în zona Apusului. Flăcările sunt mari și se manifestă violent, iar pompierii au intervenit deja pentru a controla focul. Incendiu puternic în zona Apusului Un internaut, membru
17:40
Băluță îi cere lui Ciucu să voteze proiectul „Nu primești, nu plătești” apă caldă și căldură în Consiliul General. „E important să fim corecți pe această problemă” # B365.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a susținut că Ciprian Ciucu,primarul general al Capitalei, să voteze în Consiliul General proiectul „Nu primești, nu plătești" apa caldă și căldura și să renunțe. Edilul a precizat că mai
16:50
FOTO | Ciprian Ciucu a ieșit plimbare prin centrul Bucureștiului pentru o „evaluare rapidă”. Promite că va ieși și cu șefimea PMB, așa cum făcea cu echipa PS6 când era primar de sector # B365.ro
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a ieșit astăzi, 14 februarie, la o plimbare prin centrul Bucureștiului. A ieșit pentru o „evaluare vizuală rapidă" a zonei. Ciprian Ciucu a făcut o plimbare prin centrul Bucureștiului
15:50
Valentine’s Day aduce bucureștenilor, cu abonament STB activ, invitații la patinoar. Până când pot fi folosite # B365.ro
De Valentine's Day, STB a surprinsbucureștenii care au abonamente active și care au avut un comportament politicos și zâmbetul pe buze, cu invitații la patinoar. Acestea sunt active până pe 22 februarie. Valentine's Day aduce
15:20
Pădurea de 71 hectare din zona Serelor Militari ar putea fi protejată. Asociația civică „Inițiativa Prelungirea Ghencea” cere PMB să o includă în viitorul Plan Urbanistic General # B365.ro
Asociația civică „Inițiativa Prelungirea Ghencea" solicită Primăriei Generale a Capitalei includerea pădurii urbane de 71 hectare din zona Serelor Militari ca arie naturală protejată în viitorul Plan Urbanistic General. Terenul este proprietate privată a statului,
15:10
Liniile STB 86, 90, 104 și 143 ar putea fi deviate luni seară, pentru meciul Dinamo București – Unirea Slobozia. Partida are loc pe Arena Națională # B365.ro
Luni, 16 februarie, va avea loc meciul de fotbal dintre echipele Dinamo București și Unirea Slobozia de la ora 20:00, pe Arena Națională. TPBI a anunțat că la dispoziția Brigăzii Rutiere, liniile 86, 90, 104
14:30
Daniel Băluță a rămas cu gândul la Primăria Capitalei și spune că ar candida la alegerile din 2028. „Este un lucru pe care îl iau în calcul” # B365.ro
Daniel Băluță, Președintele PSD București și primarul Sectorului 4, a declarat că ia în calcul o candidatură la Primăria Capitalei la alegerile viitoare, din 2028. A spus totuși, că partidul din care face parte, PSD,
14:00
13:20
VIDEO | Carambol în Pasajul Lujerului, trafic aproape blocat spre Plaza, din cauza accidentului. Pompieri, poliție, ambulanțe, mobilizate # B365.ro
Astăzi, 14 februarie, în urmă că puțin timp a avut loc un carambol cu mai multe mașini în Pasajul Lujerului. Traficul este aproape blocat spre Plaza, din cauza accidentului. La fața locului sunt prezenți pompieri,
12:50
CJ Ilfov deschide primul centru de adopții de câini al unui consiliu județean. Lucrările de amenajare sunt aproape gata # B365.ro
Consiliul Județean Ilfov va deschide primul centru de adopții de câini aflat în subordinea unui Consiliu Județean din România. A fost închiriat un imobil unde lucrările de amenajare sunt paproape gata. Anunțul a fost făcut
12:30
FOTO | Pauza s-a terminat, Negoiță scoate iar aparatul de spălat. Cum se dă cu jet pe bordurile până la genunchi # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a anunțat bucureștenii că echipele de salubritate au ieșit pe teren și au început să spele bordurile. Acțiunea de curățenie a revenit și datorită vremii prielnice. Echipele de salubritate din
11:30
„Tocmai mi-am îndoit două jante în giratoriu la Obor!” Bucureștenii își tot rup mașinile în craterele din oraș, PMB numără „gropile plombate”. S-a ajuns la 310, dar ar cam fi niște mii # B365.ro
În București, una dintre cele mai mari probleme ale sunt gropile de pe carosabil. Zilnic șoferii se plâng de pericolul acetora. Recent un bucureștean a spus că a îndoit jantele mașinii lui în sensul giratoriu
10:40
VIDEO | Noi vești de pe șantierul Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești. Lucrările la tunelurile Alina și Daniela avansează # B365.ro
Secretarul de Stat în MT, Irinel Ionel Scrioșteanu, vine cu vești de pe șantierul Secțiunii 4: Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu – Pitești A1. El a publicat o filmare în care oferă
10:30
Vineri noaptea a avut loc în Sectorul 5 al Capitalei un incident tehnic în trafic. Un autobuz STB a rămas defect pe traseu. Din imaginile apărute pe rețelele de socializare pare că motorul s-ar fi
Mai mult de 2 zile în urmă
05:10
Sus, pe Dealul Filaret, la loc de cinste peste București, se află Palatul Suter, o adevărată capsulă a timpului și o clădire de poveste care dăinuie de mai bine de un secol într-una dintre cele
05:00
Mergi, nu mergi, tot acolo ajungi: de la Berceni la Grădina Cișmigiu, cu o oprire pe Calea Victoriei – locurile unde Bucureștiul respiră, cântă și ține cu FC Rapid București # B365.ro
Fiecare oraș are locurile lui de suflet. Nu neapărat cele mai turistice și nici cele mai „instagramabile", ci acelea în care oamenii își trăiesc cu adevărat viața de zi cu zi. În spatele vitrinelor moderne
03:10
„Bucureștiul gangsterilor” – orașul terorizat de bande înarmate, cu jafuri și crime în plină zi, mai terifiant ca-n Chicago. Salt în 1945 # B365.ro
Pentru noi, cei de azi, anul 1945 este prea îndepărtat ca să știm șocantele întâmplări pe care le-au trăit bucureștenii abia ieșiți nevătămați din război. Bucureștiul postbelic era un oraș extrem de nesigur, în care
13 februarie 2026
19:30
Chiar este posibil să avem semafoare inteligente în București, controlate de un sistem AI. PMB vrea transformarea a 580 de intersecții, printr-un proiect împărțit în 4 etape # B365.ro
Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat lansarea unui proiect ambițios care vizează implementarea unui sistem de semaforizare inteligentă în 580 de intersecții, cu un buget de peste 50 de milioane de euro. Bucureștiul face un
19:20
ALERTĂ | Linia 41, blocată pe ambele sensuri, după ce un BMW a ajuns de-a latul pe șinele de tramvai. Accidentul, la Pasaj Grant. Autobuze 641 suplinesc transportul public # B365.ro
O mașină a rămas suspendată pe linia 41 de tramvai, la Pasajul Grant, anunță Societatea de Transport București (STB). Pentru preluarea călătorilor s-a înființat linia navetă 641. Linia 41, blocată la Pasajul Grant, din cauza
19:00
Ce sunt ETF‑urile cu acumulare și alte întrebări pe care le au începătorii despre ETF‑uri (P) # B365.ro
ETF‑urile (Fonduri Tranzacționate la Bursă) au devenit instrumente populare pentru investitorii de toate nivelurile, inclusiv pentru cei care sunt la început de drum. Pe lângă întrebări generale despre ce sunt ETF‑urile și cum funcționează, mulți
18:20
FOTO | Ce mașină era „electrica” făcută scrum în tragedia de pe Bd. Constructorilor. O poți comanda și pe eMag, nici nu trebuie permis # B365.ro
Mașina electrică care a luat foc pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 era un model Arora S1. Acest autovehicul este unul de mici dimensiuni și poate fi condus, practic, de oricine, pentru că nu este
17:50
„Toaletele din Parcul Floreasca sunt un pericol sanitar!” Adevărul e că e nevoie de combinezon și mască de protecție și să privești poze cu acest WC public # B365.ro
Locuitorii Sectorului 2 se confruntă cu o stare avansată de insalubritate a toaletelor publice din Parcul Floreasca. Acestea au devenit un adevărat pericol sanitar pentru cetățeni. O postare recentă publicată pe rețelele sociale a declanșat
16:40
Ciucu, apărător suprem de Bolojan: Și-a asumat măsurile să rămânem pe linia de plutire, nu el e împotriva poporului, repetenții care dau lecții sunt… Un spectacol grotesc, el tace cu abnegație # B365.ro
Primarul general al Capitalei și prim-vicepreședinte al partidului PNL, Ciprian Ciucu, reacționează în urma declarațiilor lui Daniel Băluță. Primarul Sectorului 4 și președinte al filialei PSD București l-a comparat pe Ilie Bolojan, într-un interviu Hotspot,
16:30
Un inel ales cu atenție spune multe despre stil și despre felul în care cunoști persoana care îl va purta. Argintul rămâne o opțiune apreciată pentru uz zilnic, iar pietrele semiprețioase adaugă culoare și personalitate
16:00
Când dispare Taxa Băluță? La anul, promite autorul, dar nu e 100% sigur, a ajuns cu procentul pe la 99. De ce susține că e o măsură corectă (chiar dacă neplăcută) # B365.ro
Primarul Sectorului 4 a vorbit din nou de Taxa Băluță și când ar putea dispărea de tot. Administrația locală va renunța treptat la ea după ce va atinge obiectivul principal, acela de a fi tot
16:00
Sindicatul Actorilor TNB cere demisia ministrului Culturii. „Și-a manifestat o lipsă de respect față de comunitatea pe care ar trebui să o susțină” # B365.ro
Sindicatul Actorilor din Teatrul Național „I.L. Caragiale" București cere demisia ministrului Culturii, András Demeter. Îl acuză de comportament incompatibil cu funcția publică și de decizii care pun în pericol credibilitatea și buna funcționare a instituțiilor
15:50
FOTO | Cum ajunge Poarta Sărutului și la București, la Palatul Cesianu-Racoviță. Aici va rămâne până pe 9 martie, cu ocazia Anului Brâncuși # B365.ro
Avem Poarta Sărutului și la București! De azi
15:20
Circulația rutieră, oprită pe Podul Tuborg, pentru a ridica TIR-ul ieșit în decor dimineață. Care sunt rutele ocolitoare spre București și Brănești # B365.ro
În urma accidentului produs de dimineață, pe Podul Tuborg, în urma căruia un TIR a ieșit în decor, se va restricționa traficul pe DN3, în zona respectivă, pentru ca autotrenul să fie repus pe carosabil. […] Articolul Circulația rutieră, oprită pe Podul Tuborg, pentru a ridica TIR-ul ieșit în decor dimineață. Care sunt rutele ocolitoare spre București și Brănești apare prima dată în B365.
15:00
Mărțișor cu „lipici” la plante: Reptiland București organizează Ateliere Speciale de Teraristică pe 1 și 8 martie # B365.ro
Odată cu sosirea primăverii, Reptiland București a pregătit o surpriză inedită, sub forma unor ateliere de teraristică, pentru iubitorii de natură și activități recreative în familie. „Atelierul Special de Teraristică” invită publicul bucureștean să marcheze […] Articolul Mărțișor cu „lipici” la plante: Reptiland București organizează Ateliere Speciale de Teraristică pe 1 și 8 martie apare prima dată în B365.
