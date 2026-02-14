Valentine’s Day aduce bucureștenilor, cu abonament STB activ, invitații la patinoar. Până când pot fi folosite

08:50

Robert Negoiță se întoarce de astăzi la primăria Sectorului 3. El își reia atribuțiile de primar după ce a stat câteva zile sub control judiciar, fiind cercetat de DNA. El a scăpat de controlul judiciar […] Articolul Robert Negoiță s-a întors azi la serviciul de primar al S3, după ce a scăpat de interdicție. Insistă că e nevinovat în dosarul cu drumurile construite ilegal apare prima dată în B365.