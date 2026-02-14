Mergi, nu mergi, tot acolo ajungi: de la Berceni la Grădina Cișmigiu, cu o oprire pe Calea Victoriei – locurile unde Bucureștiul respiră, cântă și ține cu FC Rapid București

18:00

Primăria Municipiului București are începând de azi un nou membru în echipă care promite să aducă un plus de liniște și „terapie” prin tors. Cathy este noua pisică de la Primăria Generală, care a fost […] Articolul FOTO | În sfârșit, o veste bună de la Ciucu: Cathy, o pisică salvată din stradă, unde fusese lovită de o mașină, s-a mutat la PMB. Biroul primarului general devine casa ei apare prima dată în B365.