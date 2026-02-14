VIDEO | Incendiu violent în Capitală, în zona Apusului. Pompierii sunt prezenți la fața locului și încearcă să stingă flăcările puternice
În această seară, un incendiu puternic a izbucnit în zona Apusului. Flăcările sunt mari și se manifestă violent, iar pompierii au intervenit deja pentru a controla focul. Incendiu puternic în zona Apusului Un internaut, membru
VIDEO | Incendiu violent în Capitală, în zona Apusului. Pompierii sunt prezenți la fața locului și încearcă să stingă flăcările puternice
Băluță îi cere lui Ciucu să voteze proiectul „Nu primești, nu plătești" apă caldă și căldură în Consiliul General. „E important să fim corecți pe această problemă"
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a susținut că Ciprian Ciucu,primarul general al Capitalei, să voteze în Consiliul General proiectul „Nu primești, nu plătești" apa caldă și căldura și să renunțe. Edilul a precizat că mai
FOTO | Ciprian Ciucu a ieșit plimbare prin centrul Bucureștiului pentru o „evaluare rapidă". Promite că va ieși și cu șefimea PMB, așa cum făcea cu echipa PS6 când era primar de sector
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a ieșit astăzi, 14 februarie, la o plimbare prin centrul Bucureștiului. A ieșit pentru o „evaluare vizuală rapidă" a zonei. Ciprian Ciucu a făcut o plimbare prin centrul Bucureștiului
Valentine's Day aduce bucureștenilor, cu abonament STB activ, invitații la patinoar. Până când pot fi folosite
De Valentine's Day, STB a surprinsbucureștenii care au abonamente active și care au avut un comportament politicos și zâmbetul pe buze, cu invitații la patinoar. Acestea sunt active până pe 22 februarie. Valentine's Day aduce
Pădurea de 71 hectare din zona Serelor Militari ar putea fi protejată. Asociația civică „Inițiativa Prelungirea Ghencea" cere PMB să o includă în viitorul Plan Urbanistic General
Asociația civică „Inițiativa Prelungirea Ghencea" solicită Primăriei Generale a Capitalei includerea pădurii urbane de 71 hectare din zona Serelor Militari ca arie naturală protejată în viitorul Plan Urbanistic General. Terenul este proprietate privată a statului,
Liniile STB 86, 90, 104 și 143 ar putea fi deviate luni seară, pentru meciul Dinamo București – Unirea Slobozia. Partida are loc pe Arena Națională
Luni, 16 februarie, va avea loc meciul de fotbal dintre echipele Dinamo București și Unirea Slobozia de la ora 20:00, pe Arena Națională. TPBI a anunțat că la dispoziția Brigăzii Rutiere, liniile 86, 90, 104
Daniel Băluță a rămas cu gândul la Primăria Capitalei și spune că ar candida la alegerile din 2028. „Este un lucru pe care îl iau în calcul"
Daniel Băluță, Președintele PSD București și primarul Sectorului 4, a declarat că ia în calcul o candidatură la Primăria Capitalei la alegerile viitoare, din 2028. A spus totuși, că partidul din care face parte, PSD,
Pădurea de 71 hectare din zona Serelor Militari ar putea fi protejată. Asociația civică „Inițiativa Prelungirea Ghencea" cere PMB să o includă în Planul Urbanistic General
VIDEO | Carambol în Pasajul Lujerului, trafic aproape blocat spre Plaza, din cauza accidentului. Pompieri, poliție, ambulanțe, mobilizate
Astăzi, 14 februarie, în urmă că puțin timp a avut loc un carambol cu mai multe mașini în Pasajul Lujerului. Traficul este aproape blocat spre Plaza, din cauza accidentului. La fața locului sunt prezenți pompieri,
CJ Ilfov deschide primul centru de adopții de câini al unui consiliu județean. Lucrările de amenajare sunt aproape gata
Consiliul Județean Ilfov va deschide primul centru de adopții de câini aflat în subordinea unui Consiliu Județean din România. A fost închiriat un imobil unde lucrările de amenajare sunt paproape gata. Anunțul a fost făcut
FOTO | Pauza s-a terminat, Negoiță scoate iar aparatul de spălat. Cum se dă cu jet pe bordurile până la genunchi
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a anunțat bucureștenii că echipele de salubritate au ieșit pe teren și au început să spele bordurile. Acțiunea de curățenie a revenit și datorită vremii prielnice. Echipele de salubritate din
„Tocmai mi-am îndoit două jante în giratoriu la Obor!" Bucureștenii își tot rup mașinile în craterele din oraș, PMB numără „gropile plombate". S-a ajuns la 310, dar ar cam fi niște mii
În București, una dintre cele mai mari probleme ale sunt gropile de pe carosabil. Zilnic șoferii se plâng de pericolul acetora. Recent un bucureștean a spus că a îndoit jantele mașinii lui în sensul giratoriu
VIDEO | Noi vești de pe șantierul Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești. Lucrările la tunelurile Alina și Daniela avansează
Secretarul de Stat în MT, Irinel Ionel Scrioșteanu, vine cu vești de pe șantierul Secțiunii 4: Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu – Pitești A1. El a publicat o filmare în care oferă
Vineri noaptea a avut loc în Sectorul 5 al Capitalei un incident tehnic în trafic. Un autobuz STB a rămas defect pe traseu. Din imaginile apărute pe rețelele de socializare pare că motorul s-ar fi
Sus, pe Dealul Filaret, la loc de cinste peste București, se află Palatul Suter, o adevărată capsulă a timpului și o clădire de poveste care dăinuie de mai bine de un secol într-una dintre cele
Mergi, nu mergi, tot acolo ajungi: de la Berceni la Grădina Cișmigiu, cu o oprire pe Calea Victoriei – locurile unde Bucureștiul respiră, cântă și ține cu FC Rapid București
Fiecare oraș are locurile lui de suflet. Nu neapărat cele mai turistice și nici cele mai „instagramabile", ci acelea în care oamenii își trăiesc cu adevărat viața de zi cu zi. În spatele vitrinelor moderne
„Bucureștiul gangsterilor" – orașul terorizat de bande înarmate, cu jafuri și crime în plină zi, mai terifiant ca-n Chicago. Salt în 1945
Pentru noi, cei de azi, anul 1945 este prea îndepărtat ca să știm șocantele întâmplări pe care le-au trăit bucureștenii abia ieșiți nevătămați din război. Bucureștiul postbelic era un oraș extrem de nesigur, în care
Chiar este posibil să avem semafoare inteligente în București, controlate de un sistem AI. PMB vrea transformarea a 580 de intersecții, printr-un proiect împărțit în 4 etape
Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat lansarea unui proiect ambițios care vizează implementarea unui sistem de semaforizare inteligentă în 580 de intersecții, cu un buget de peste 50 de milioane de euro. Bucureștiul face un
ALERTĂ | Linia 41, blocată pe ambele sensuri, după ce un BMW a ajuns de-a latul pe șinele de tramvai. Accidentul, la Pasaj Grant. Autobuze 641 suplinesc transportul public
O mașină a rămas suspendată pe linia 41 de tramvai, la Pasajul Grant, anunță Societatea de Transport București (STB). Pentru preluarea călătorilor s-a înființat linia navetă 641. Linia 41, blocată la Pasajul Grant, din cauza
Ce sunt ETF‑urile cu acumulare și alte întrebări pe care le au începătorii despre ETF‑uri (P)
ETF‑urile (Fonduri Tranzacționate la Bursă) au devenit instrumente populare pentru investitorii de toate nivelurile, inclusiv pentru cei care sunt la început de drum. Pe lângă întrebări generale despre ce sunt ETF‑urile și cum funcționează, mulți
FOTO | Ce mașină era „electrica" făcută scrum în tragedia de pe Bd. Constructorilor. O poți comanda și pe eMag, nici nu trebuie permis
Mașina electrică care a luat foc pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 era un model Arora S1. Acest autovehicul este unul de mici dimensiuni și poate fi condus, practic, de oricine, pentru că nu este
„Toaletele din Parcul Floreasca sunt un pericol sanitar!" Adevărul e că e nevoie de combinezon și mască de protecție și să privești poze cu acest WC public
Locuitorii Sectorului 2 se confruntă cu o stare avansată de insalubritate a toaletelor publice din Parcul Floreasca. Acestea au devenit un adevărat pericol sanitar pentru cetățeni. O postare recentă publicată pe rețelele sociale a declanșat
Ciucu, apărător suprem de Bolojan: Și-a asumat măsurile să rămânem pe linia de plutire, nu el e împotriva poporului, repetenții care dau lecții sunt… Un spectacol grotesc, el tace cu abnegație
Primarul general al Capitalei și prim-vicepreședinte al partidului PNL, Ciprian Ciucu, reacționează în urma declarațiilor lui Daniel Băluță. Primarul Sectorului 4 și președinte al filialei PSD București l-a comparat pe Ilie Bolojan, într-un interviu Hotspot,
Un inel ales cu atenție spune multe despre stil și despre felul în care cunoști persoana care îl va purta. Argintul rămâne o opțiune apreciată pentru uz zilnic, iar pietrele semiprețioase adaugă culoare și personalitate
Când dispare Taxa Băluță? La anul, promite autorul, dar nu e 100% sigur, a ajuns cu procentul pe la 99. De ce susține că e o măsură corectă (chiar dacă neplăcută)
Primarul Sectorului 4 a vorbit din nou de Taxa Băluță și
Sindicatul Actorilor TNB cere demisia ministrului Culturii. „Și-a manifestat o lipsă de respect față de comunitatea pe care ar trebui să o susțină” # B365.ro
Sindicatul Actorilor din Teatrul Național „I.L. Caragiale” București cere demisia ministrului Culturii, András Demeter. Îl acuză de comportament incompatibil cu funcția publică și de decizii care pun în pericol credibilitatea și buna funcționare a instituțiilor […] Articolul Sindicatul Actorilor TNB cere demisia ministrului Culturii. „Și-a manifestat o lipsă de respect față de comunitatea pe care ar trebui să o susțină” apare prima dată în B365.
FOTO | Cum ajunge Poarta Sărutului și la București, la Palatul Cesianu-Racoviță. Aici va rămâne până pe 9 martie, cu ocazia Anului Brâncuși # B365.ro
Avem Poarta Sărutului și la București! De azi și până pe 9 martie, în „Anul Constantin Brâncuși”, Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și Artmark lansează proiectul cultural „Tu ești Brâncuși!”. […] Articolul FOTO | Cum ajunge Poarta Sărutului și la București, la Palatul Cesianu-Racoviță. Aici va rămâne până pe 9 martie, cu ocazia Anului Brâncuși apare prima dată în B365.
Circulația rutieră, oprită pe Podul Tuborg, pentru a ridica TIR-ul ieșit în decor dimineață. Care sunt rutele ocolitoare spre București și Brănești # B365.ro
În urma accidentului produs de dimineață, pe Podul Tuborg, în urma căruia un TIR a ieșit în decor, se va restricționa traficul pe DN3, în zona respectivă, pentru ca autotrenul să fie repus pe carosabil. […] Articolul Circulația rutieră, oprită pe Podul Tuborg, pentru a ridica TIR-ul ieșit în decor dimineață. Care sunt rutele ocolitoare spre București și Brănești apare prima dată în B365.
Mărțișor cu „lipici” la plante: Reptiland București organizează Ateliere Speciale de Teraristică pe 1 și 8 martie # B365.ro
Odată cu sosirea primăverii, Reptiland București a pregătit o surpriză inedită, sub forma unor ateliere de teraristică, pentru iubitorii de natură și activități recreative în familie. „Atelierul Special de Teraristică” invită publicul bucureștean să marcheze […] Articolul Mărțișor cu „lipici” la plante: Reptiland București organizează Ateliere Speciale de Teraristică pe 1 și 8 martie apare prima dată în B365.
VIDEO | Haos pe Aleea Someșul Rece din Sectorul 1. Pentru că șoferii ignoră semnul de sens unic, un polițist dotat cu proces verbal de amendă suplinește semnul de circulație # B365.ro
Primăria Sectorului 1 anunță că pe Aleea Someșul Rece, unde circulația este cu sens unic, numeroși șoferi ignoră regulile de trafic. Acest lucru creează situații periculoase pentru participanții la trafic, în special în orele de […] Articolul VIDEO | Haos pe Aleea Someșul Rece din Sectorul 1. Pentru că șoferii ignoră semnul de sens unic, un polițist dotat cu proces verbal de amendă suplinește semnul de circulație apare prima dată în B365.
FOTO | Tragedia de pe Bd. Constructorilor, unde o mașină electrică a luat foc și aprins și alte trei, în imagini. O femeie a murit, încă un om a fost rănit # B365.ro
O teribilă tragedie s-a produs azi în București, pe Bulevardul Constructorilor, unde o mașină electrică a luat foc, iar flăcările s-au extins rapid la alte trei, parcate în preajmă. Din nefericire, femeia care se afla […] Articolul FOTO | Tragedia de pe Bd. Constructorilor, unde o mașină electrică a luat foc și aprins și alte trei, în imagini. O femeie a murit, încă un om a fost rănit apare prima dată în B365.
FOTO | Cali, pisica British Shorthair care a fost mămică toată viața, dar niciodată ca să își crească ea puii. Acum, i-ar trebui buletin și om de București # B365.ro
Pisica Cali, a fost toată viața ei, „mămică”, dar pisoii ei nu au stat cu ea. Puii i-au fost luați rând pe rând și dați mai departe în schimbul banilor. Rasa ei a fost mai […] Articolul FOTO | Cali, pisica British Shorthair care a fost mămică toată viața, dar niciodată ca să își crească ea puii. Acum, i-ar trebui buletin și om de București apare prima dată în B365.
VIDEO | Băluță, nou atac la Ciucu în problema din STB: A plâns în tramvai, a plâns la emisiuni, a plâns în general peste tot, nu așa se rezolvă lucruri # B365.ro
Primarul Sectorului 4 și președinte al filialei București a partidului PSD spune despre primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, că este „un om fără caracter”. El a explicat, într-un interviu la Hotspot, de ce consilierii […] Articolul VIDEO | Băluță, nou atac la Ciucu în problema din STB: A plâns în tramvai, a plâns la emisiuni, a plâns în general peste tot, nu așa se rezolvă lucruri apare prima dată în B365.
HARTA | Traseu modificat pe linia 485, pe sensul spre „Parcul Drumul Taberei”. Pe unde circulă, de luni, autobuzele STB # B365.ro
TPBI a informat călătorii că linia 485 va avea traseu modificat, de luni, 16 februarie. Schimbările sunt necesare pentru lucrări la rețeaua de apă potabilă și canalizare. Măsura este pentru lucrări Asociația de Dezvoltare Intercomunitară […] Articolul HARTA | Traseu modificat pe linia 485, pe sensul spre „Parcul Drumul Taberei”. Pe unde circulă, de luni, autobuzele STB apare prima dată în B365.
BREAKING | Un om a murit într-un incendiu auto în București, pe Bd. Constructorilor. Mașina în flăcări, în față la un Mega Image Shop & Go # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a luat foc o mașină pe Bulevardul Constructorilor. Autoritățile intervin la fața locului. O victimă a murit, alta primește îngrijiri medicale. UPDATE STB a anunțat că liniile 162 și 163 […] Articolul BREAKING | Un om a murit într-un incendiu auto în București, pe Bd. Constructorilor. Mașina în flăcări, în față la un Mega Image Shop & Go apare prima dată în B365.
FOTO | Micul Max de la ASPA, „profesor de împrietenire cu căței” pentru copiii de la Centrul de Zi „Sfânta Maria” din Sectorul 2. Acțiunea, organizată de DGPLMB # B365.ro
Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București (DGPLMB) a organizat recent o sesiune educativă interactivă, menită să-i ajute pe copii să se împrietenească mai ușor cu căței și alte animăluțe. Beneficiarii acestei inițiative au […] Articolul FOTO | Micul Max de la ASPA, „profesor de împrietenire cu căței” pentru copiii de la Centrul de Zi „Sfânta Maria” din Sectorul 2. Acțiunea, organizată de DGPLMB apare prima dată în B365.
VIDEO | Băluță de la PSD și PS4, aproape furios pe Bolojoan, pe care-l compară cu Ceaușescu: Avem o fixație cu deficitul, seamănă cu fixația cu datoria externă # B365.ro
Primarul Sectorului 4 și președintele PSD al filialei București, îl compară pe premierul României, Ilie Bolojan, cu Ceaușescu. „Avem o fixație în ceea ce privește sintagma deficitului bugetar. (…) seamănă foarte mult cu fixația pe […] Articolul VIDEO | Băluță de la PSD și PS4, aproape furios pe Bolojoan, pe care-l compară cu Ceaușescu: Avem o fixație cu deficitul, seamănă cu fixația cu datoria externă apare prima dată în B365.
O nouă șansă pentru Trenul Regal și alte rame istorice. Ministrul Transporturilor anunță că un proiect pentru salvarea lor va fi votat curând # B365.ro
Pe ordinea de zi a Guvernului urmează să fie adăugat, în cel mai scurt timp, un proiect pentru salvarea de la distrugere a Trenului Regal și a altor rame istorice (Moldovița, Călugăreni, cel al lui […] Articolul O nouă șansă pentru Trenul Regal și alte rame istorice. Ministrul Transporturilor anunță că un proiect pentru salvarea lor va fi votat curând apare prima dată în B365.
Accident grav, cu victimă, la intersecția dintre Drumul Sării și Str. Găina. Martor: „Trafic blocat spre Bulevardul Geniului” # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident la intersecția dintre Drumul Sării și Strada Găina. Un martor spune că circulația spre Bulevardul Geniului este complet blocată. S-a produs un accident la intersecția […] Articolul Accident grav, cu victimă, la intersecția dintre Drumul Sării și Str. Găina. Martor: „Trafic blocat spre Bulevardul Geniului” apare prima dată în B365.
Piedone rămâne incompatibil. Nu se poate întoarce la ANPC și nici nu poate ocupa vreo altă funcție publică, vreme de 3 ani. Sentința ÎCCJ, definitivă # B365.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat definitiv că fostul primar și șef al Protecției Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone, rămâne cu sentința de incompatibilitate. Acest lucru înseamnă că și nu poate ocupa funcții publice […] Articolul Piedone rămâne incompatibil. Nu se poate întoarce la ANPC și nici nu poate ocupa vreo altă funcție publică, vreme de 3 ani. Sentința ÎCCJ, definitivă apare prima dată în B365.
„Aveți grijă cu iubirea!”. Avertismentul ANPC pentru acest sezon de „love shopping”: unde se ascund capcane și pericole # B365.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a transmi câteva recomandări pentru operatorii economici în luna iubirii. ANPC amintește că siguranța e pe primul loc. Recomandări de la ANPC pentru luna iubirii Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor […] Articolul „Aveți grijă cu iubirea!”. Avertismentul ANPC pentru acest sezon de „love shopping”: unde se ascund capcane și pericole apare prima dată în B365.
Chinezescul din Rahova care ne livrează fericire. Chef Wang Bin și al său Taiji Fast Food Restaurant # B365.ro
La sfârșitul zilei, când ești dărâmat, când poate n-ai avut o zi grozavă și n-ai chef să ridici nici măcar un pai, să fim sinceri: salvarea nu vine de la Wendy’s sau vreun restaurant cu […] Articolul Chinezescul din Rahova care ne livrează fericire. Chef Wang Bin și al său Taiji Fast Food Restaurant apare prima dată în B365.
Încă două trenuri Alstom Coradia au ajuns la București, după un drum cu peripeții. Ce le-a oprit în drum vreme de 19 ore # B365.ro
Două rame Alstom Coradia Stream au ajuns la București. Pe parcursul călătoriei lor până la Capitală, nu au lipsit peripețiile. Garniturile au staționat peste cinsprezece ore. Călătoria lor pe teritoriul țării a fost mai lung […] Articolul Încă două trenuri Alstom Coradia au ajuns la București, după un drum cu peripeții. Ce le-a oprit în drum vreme de 19 ore apare prima dată în B365.
Cum se va chema ”Noul Carrefour”. Frații Pavăl, proprietarii Dedeman care l-au cumpărat, au o marcă proprie, rezervată pentru lanțul de hipermarketuri # B365.ro
Grupul francez Carrefour se retrage din România, iar magazinele vor fi preluate de frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, care vor păstra numele Carrefour temporar. Magazinele Carrefour vor fi preluate de frații Dragoș și […] Articolul Cum se va chema ”Noul Carrefour”. Frații Pavăl, proprietarii Dedeman care l-au cumpărat, au o marcă proprie, rezervată pentru lanțul de hipermarketuri apare prima dată în B365.
Vreme aproape adorabilă în București, în weekendul cu Valentine’s Day. ANM anunță că se-ncălzește, putem închide ochii la posibilele poi slabe # B365.ro
Weekendul cu Valentine’s Day va fi caracterizat de o vreme mai caldă la București. Meteorologii au anunțat că vor fi temperaturi mai mari, cu vânt moderat și posibile ploi. Avem vreme mai caldă la București […] Articolul Vreme aproape adorabilă în București, în weekendul cu Valentine’s Day. ANM anunță că se-ncălzește, putem închide ochii la posibilele poi slabe apare prima dată în B365.
FOTO | „Aici a căzut obuzul!” Gropi uriașe în stația STB „Aviator Popișteanu”. Bucureștean: Sunt fix în zona de îmbarcare-debarcare călători # B365.ro
Gropi uriașe blochează zona de îmbarcare și debarcare a stației STB „Aviator Popișteanu”, iar bucureștenii întâmpină dificultăți să urce în autobuze. Un locuitor al Captalei reclamă că problema există încă din 9 decembrie 2025 și […] Articolul FOTO | „Aici a căzut obuzul!” Gropi uriașe în stația STB „Aviator Popișteanu”. Bucureștean: Sunt fix în zona de îmbarcare-debarcare călători apare prima dată în B365.
ALERTĂ | Trenul Prietenia, care face legătura cu Kievul, deraiat la București, în Depoul Călători. Comunicatul CFR # B365.ro
În cursul acestei dimineți, un vagon al Trenului Prietenia a deraiat la București. Incidentul s-a produs în timpul unei manevre de împingere a garniturii de către o locomotivă a SNTFC CFR Călători. Un vagon a […] Articolul ALERTĂ | Trenul Prietenia, care face legătura cu Kievul, deraiat la București, în Depoul Călători. Comunicatul CFR apare prima dată în B365.
FOTO | Un nou Cat Resort în Drumul Taberei. Pisicile dintre blocuri au, acum, un bloc al lor în grădina de la parter # B365.ro
Administrația locală a transmis că este amenajată o nouă casă pentru pisici în Sectorul 6. Aceasta se află lângă un bloc din Drumul Taberei 78. Felinele au o nouă căsuță în Drumul Taberei Administrația locală […] Articolul FOTO | Un nou Cat Resort în Drumul Taberei. Pisicile dintre blocuri au, acum, un bloc al lor în grădina de la parter apare prima dată în B365.
FOTO | Cathy, „Pisica de la Primărie”, începe azi în forță jobul de Agent al Drăgălășeniei. „Neața!” și de la Departamentul Meow Intelligence al PMB # B365.ro
Mulți bucureșteni au zis că, în campania pentru funcția de primar general al Capitalei, pisica Jessy de la PS6 a fost cel mai bun și eficient agent electoral al lui Ciprian Ciucu; acum, rolul de […] Articolul FOTO | Cathy, „Pisica de la Primărie”, începe azi în forță jobul de Agent al Drăgălășeniei. „Neața!” și de la Departamentul Meow Intelligence al PMB apare prima dată în B365.
BREAKING | Suntem, oficial, în recesiune tehnică. Ce este și ce înseamnă că s-a întâmplat în economie # B365.ro
Mult așteptatele date ale Institutului Național de Statistică (INS) ne anunță, azi, că suntem în recesiune tehnică. Recesiunea tehnică e o scădere a activității economice definită strict prin două trimestre consecutive de creștere negativă a […] Articolul BREAKING | Suntem, oficial, în recesiune tehnică. Ce este și ce înseamnă că s-a întâmplat în economie apare prima dată în B365.
