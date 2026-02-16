Prognoza meteo pentru următoarele zile. ANM anunță ninsori, polei și viscol în toată țara. Până când înghețăm de frig

21:45

Un tânăr de 23 de ani a fost reţinut duminică, în judeţul Dâmboviţa, după ce ce a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor, a mărit viteza şi a acroşat doi agenţi. A fost urmărit, fiind trase focuri de armă, fără ca cineva să fie rănit.