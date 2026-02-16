Înalta Curte anulează definitiv sechestrul de 1,29 miliarde lei pe bunurile lui Viorel Micula
Adevarul.ro, 16 februarie 2026 12:30
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursul Fiscului Bihor și a confirmat anularea sechestrului de 1,29 miliarde lei pe bunurile lui Viorel Micula, în timp ce cazul fratelui său, Ioan Micula, rămâne în lucru.
