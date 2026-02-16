După un weekend cu temperaturi de primăvară, ploile și ninsorile revin în țară. Elena Mateescu, director ANM, ne spune cum va fi vremea
Gândul, 16 februarie 2026 11:20
După un weekend cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru mijlocul lunii februarie, vremea s-a schimbat brusc în toată țara. Un nou episod de iarnă aduce ninsori, vânt puternic și nelipsitele probleme în trafic. Meteorologii anunță că urmează o săptămână cu variații termice semnificative. Cod galben de precipitații mixte Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
11:50
Chinezii și-au luat la revedere de la uimitorul „Rege al Oamenilor de Zăpadă“. Cum arăta sculptura de 18 metri care i-a captivat pe internauți # Gândul
Locuitorii orașului Harbin, din nord-vestul Chinei, și-au luat la revedere de la omul de zăpadă de 18 metri care i-a acompaniat pe durata sărbătorilor de iarnă. Cu temperaturile din Harbin care au depășit recent zero grade, colosala sculptură de zăpadă a început să se topească și să se deformeze, prezentând un risc de prăbușire. Autoritățile […]
11:50
Percheziții în Capitală și în trei județe într-un dosar de înșelăciune cu criptomonede. Prejudiciul, estimat la 1,6 milioane de lei # Gândul
Luni, 16 februarie, polițiștii de la investigarea criminalității economice din cadrul I.G.P.R., împreună cu polițiști din Brăila și Constanța, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară, relatează Mediafax. Perchezițiile au loc în municipiul București, dar și în județele Ilfov, Brăila și Constanța. Acțiunea are legătură cu un dosar penal în care se fac […]
11:50
Un sat abandonat din Spania, care are vedere la ocean, se vinde la prețul unui apartament. Vânzătorul cere suma de 150.000 de euro pentru cele 10 case tradiționale și pentru teren. Experții spun că zona are un mare potențial turistic. Satul Candelago este situat pe Costa da Morte în nord-vestul Spaniei. Localitatea care este abandonată se scoate la prețul unui […]
Acum 10 minute
11:40
Chinezii și-au luat la revedere de la spectaculosul „Rege al Oamenilor de Zăpadă“. Cum arăta sculptura de 18 metri care i-a captivat pe internauți # Gândul
Locuitorii orașului Harbin, din nord-vestul Chinei, și-au luat la revedere de la omul de zăpadă de 18 metri care i-a acompaniat pe durata sărbătorilor de iarnă. Cu temperaturile din Harbin care au depășit recent zero grade, colosala sculptură de zăpadă a început să se topească și să se deformeze, prezentând un risc de prăbușire. Autoritățile […]
11:40
Procurorul general al SUA anunță publicarea „tuturor” dosarelor Epstein. Trump, Gates sau Zuckerberg, printre cele 300 de nume care apar în documente # Gândul
Procurorul general al SUA, Pam Bondi, anunță că toate dosarele legate de Jeffrey Epstein au fost făcute publice, în baza unei legi privind transparența. Lista include peste 300 de nume grele de politicieni, oameni de afaceri de renume mondial și personalități publice. Procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a anunțat sâmbătă, într-o scrisoare oficială, […]
Acum 30 minute
11:20
Obama își clarifică poziția cu privire la extratereștri, după ce a „zguduit“ internetul: „N-am văzut dovezi în timpul mandatului meu“ # Gândul
După ce a provocat un adevărat „cutremur“ pe rețelele de socializare, afirmând, într-un podcast, că extratereștrii sunt reali, fostul președinte american Barack Obama a publicat, seara trecută, o declarație în care precizează că nu i-a fost prezentată nicio dovadă a existenței acestora. „Am încercat să mențin de spiritul discuției, dar, din moment ce a atras […]
11:20
După un weekend cu temperaturi de primăvară, ploile și ninsorile revin în țară. Elena Mateescu, director ANM, ne spune cum va fi vremea # Gândul
După un weekend cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru mijlocul lunii februarie, vremea s-a schimbat brusc în toată țara. Un nou episod de iarnă aduce ninsori, vânt puternic și nelipsitele probleme în trafic. Meteorologii anunță că urmează o săptămână cu variații termice semnificative. Cod galben de precipitații mixte Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, […]
11:20
Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Cristian Tudor Popescu a criticat decizia lui Nicușor Dan de participa la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington. Jurnalistul a sublinat că președintele României ”nu are ce să facă” la Clubul lui Trump, având în vedere că, în opinia sa, șeful statului nu a luat decizii […]
Acum o oră
11:10
O româncă a fost menționată în scandalul internațional „Sarajevo Safari”. Ea ar fi ucis 10 oameni într-un singur raid # Gândul
Numele unei românce este legat de scandalul șocant Safari în Sarajevo. Apar informații noi legate de ancheta deschisă în Italia cu privire la europenii bogați care ar fi vânat oameni în Bosnia în anii 90, doar pentru distracție, printre aceștia s-ar fi aflat și o româncă, femeia ar fi împușcat 10 oameni într-un singur raid, mărturisirea […]
11:10
Discuție cu scântei între Hillary Clinton și un politician ceh la Munchen: „Există doar două genuri.“ „Cred că nu-l placi deloc pe Trump“ # Gândul
Fosta primă doamnă a Statelor Unite Hillary Clinton a purtat o discuție aprinsă cu ministrul de Externe al Cehiei Petr Macinka, la Conferința de Securitate de la Munchen. Hillary Clinton l-a criticat dur pe președintele Donald Trump pentru relațiile sale cu Europa, în timp ce Petr Macinka a apărat administrația Trump și a susținut că […]
11:10
Ninsorile se întorc în forță în România. ANM a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, în ce zone din țară ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm # Gândul
ANM a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, o informare meteo valabilă până pe 19 februarie. Potrivit meteorologilor, vremea se răcește accentuat în aproape toată țara și ninsorile revin în anumite regiuni. Luni va fi mai frig în Moldova, iar marți și în sud. Temperaturile maxime vor fi, în general, între -4 și 4 grade. Miercuri, […]
11:00
Kim Jong Un a inaugurat un cartier rezidențial în Coreea de Nord pentru familiile soldaților morți în războiul din Ucraina # Gândul
Kim Jong Un a inaugurat la Phenian un cartier rezidențial destinat familiilor soldaților nord-coreeni care au murit luptând alături de armata lui Vladimir Putin în contextul implicării Coreei de Nord în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat luni la inaugurarea unui nou cartier rezidențial în Phenian, destinat familiilor soldaților care […]
11:00
Ministrul Transporturilor, mesaj de Ziua Feroviarilor: ”Pentru devotamentul vostru neclintit, vă sunt recunoscător” # Gândul
Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, de Ziua Feroviarilor, Ciprian Șerban, a mulțumit angajaților din sistemul feroviar pentru devotamentul și sacrificiul prin care mențin funcțional unul dintre cele mai importante servicii publice din România. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii le-a transmis un mesaj celor care lucrează în sistemul feroviar românesc, subliniind rolul esențial […]
Acum 2 ore
10:50
Ion Cristoiu: Nucleara a făcut plici! Nicușor Dan participă la Reuniunea de la Washington cu bilet de voie de la Bruxelles # Gândul
Gazetarul Ion Cristoiu comentează, în Pastila de luni, anunțul potrivit căruia președintele Nicușor Dan participă la Reuniunea de la Washington, „cu bilet de voie de la Bruxelles”. În curs de actualizare…
10:40
Accesul persoanelor cu dublă cetățenie interzis în Marea Britanie. În ce condiții se mai poate intra în Regatul Unit, după 25 februarie # Gândul
Cetățenii britanici cu dublă cetățenie au fost avertizați că li se poate refuza îmbarcarea pe un zbor, feribot sau tren către Marea Britanie după data de 25 februarie, cu excepția cazului în care dețin un pașaport britanic valabil. Avertismentul Ministerului de Interne cu privire la cei cu dublă cetățenie vine pe fondul numeroaselor plângeri din […]
10:40
Apa ca o pradă, la Curtea de Argeş. Localnicii îşi umplu bidoanele de la izvorul mănăstirii şi merg cu ele la slujbă # Gândul
„Dumnezeu ştie” a devenit răspunsul întrebărilor pe care oamenii din Curtea de Argeş, lăsaţi fără apă potabilă de aproape 5 luni, şi le pun în legătură cu ziua în care această problemă va fi rezolvată. Între timp, tot Dumnezeu le-a oferit şi un izvor din care pot să ia apă de băut, amenajat de Arhiepiscopia […]
10:40
Înmulțirea periculoasă a șacalilor, autoritățile vor să ia măsuri pentru împușcarea a 400 de animale sălbatice # Gândul
Șacalii s-au înmulțit periculos, spun localnicii din Dolj și Delta Dunării care au pagube in gospodării din cauza sălbăticiunilor. Administrația Biosferei Delta Dunării organizează iar vânători pentru a ține situația sub control. Potrivit ProTV, 400 de șacali ar urma să fie împușcați, asta pentru că imagini cu animalele sălbatice care dau târcoale celor domestice au devenit o […]
10:20
Președintele Letoniei avertizează: „Noua ordine mondială este periculoasă pentru Europa de Est”. Există un „plan B” dacă NATO eșuează? # Gândul
Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, avertizează că revenirea politicii marilor puteri la ideea reîmpărțirii lumii în sfere de influență reprezintă un pericol major, mai cu seamă pentru statele est-europene. În acest moment, vechea ordine mondială bazată pe respect reciproc între state, cooperare și pe reguli este deja consideră dispărută. Liderul leton, Edgars Rinkevics, a avertizat că […]
10:10
Șefii armatelor din Germania și Marea Britanie cer reînarmarea Europei. „Agresiunea și intențiile Rusiei se extind dincolo de Ucraina” # Gândul
Șefii forțelor armate din Marea Britanie și Germania lansează un apel comun pentru accelerarea reînarmării Europei. În context, ei îndeamnă oamenii de rând să accepte „argumentele morale” în favoarea reînarmării și să se pregătească pentru amenințarea unui război cu Federația Rusă. Cei doi ofițeri de rang înalt avertizează că „agresiunea și intențiile Rusiei se extind […]
10:10
Obama își clarifică poziția cu privire la extratereștrii, după ce a „zguduit“ internetul: „N-am văzut dovezi în timpul mandatului meu“ # Gândul
După ce a provocat un adevărat „cutremur“ pe rețelele de socializare, afirmând, într-un podcast, că extratereștrii sunt reali, fostul președinte american Barack Obama a publicat, seara trecută, o declarație în care precizează că nu i-a fost prezentată nicio dovadă a existenței acestora. „Am încercat să mențin de spiritul discuției, dar, din moment ce a atras […]
10:10
Curtea Supremă a anulat sechestrul pus pe bunurile lui Viorel Micula. Încercarea statului român de a recupera peste 300 de milioane de euro # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor și a confirmat decizia luată de Curtea de Apel Oradea de a anula sechestrul de peste un miliard de lei care a fost instituit pe bunurile omului de afaceri bihorean Viorel Micula. Acesta este vizat în dosarul privind recuperarea ajutorului […]
10:00
Antonio Pican și Wrs completează lineup-ul Selecţiei Naţionale Eurovision 2026. Marea Finală va avea loc în 4 martie # Gândul
Surpriză în cursa pentru Eurovision 2026. Antonio Pican, cu piesa „Humans”, şi Wrs, cu piesa „All The Way” au primit câte un wild card din partea publicului pentru finala Eurovision România. Antonio Pican și Wrs completează lineup-ul Selecţiei Naţionale Eurovision 2026 Succesul pe care cele două piese l-au înregistrat pe canalul oficial de YouTube al […]
Acum 4 ore
09:50
Utilizarea volanului tip jug, care nu are forma circulată clasică, ar putea fi restricționată în China. Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației (MIIT) din China a publicat un proiect pentru un nou standard de siguranță. China interzice un anumit tip de volane Potrivit Antena 3 CNN, acesta face validarea unui jug într-un autoturism mult mai dificilă, asta pentru […]
09:40
Europa își regândește apărarea proprie, pe fondul presiunilor administrației Trump. Merz și Macron vor mai puțină dependență de SUA # Gândul
Europa își regândește securitatea după presiunile uriașe exercitate de președintele Donald Trump asupra Groenlandei, teritoriu autonom aflat sub tutela daneză. Liderii europeni vor un pilon de apărare mai puternic și discută inclusiv despre descurajare nucleară, pe fondul îndoielilor legate de rolul actual al SUA în NATO. Europa intenționează să își reducă dependența de Statele Unite […]
09:30
Război în Ucraina, ziua 1.453. Rusia sugerează plasarea Ucrainei sub administrație internațională. Cine are urma să conducă țara # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat luni, 16 februarie 2026, în a 1.453-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Rusia a reluat o idee avansată de Vladimir Putin în martie anul trecut privind plasarea Ucrainei sub o administrație internațională condusă de ONU. „Ar face posibilă desfășurarea alegerilor” Acest mesaj a fost transmis […]
09:30
Fostul mare ARBITRU l-a distrus pe Mihai Stoica! „Era paharnic la protocoalele de dinaintea meciurilor. E flexibil precum un vârf de undiță” # Gândul
Adrian Porumboiu a analizat o fază controversată din meciul dintre olteni și FCSB, 2-2, din Cupa României, când Luca Băsceanu a jucat mingea cu umărul. Golul e valid a spus fostul mare arbitru internațional, dar Mihai Stoica nu a fost de acord. „Nu am încredere în judecata unora care ar putea, nu mă refer la […]
09:20
Ce sancțiune a primit polițistul care a amendat cu peste 3.000 de lei un pompier aflat în misiune, pentru că nu i-a acordat prioritate # Gândul
Polițistul a amendat cu peste 3.000 de lei un pompier voluntar, aflat în deplasare către o intervenție la un incendiu, este cercetat disciplinar, a informat, duminică, 15 februarie 2026, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați. Pompier voluntar, amendat și lăsat fără permis în drum spre un incendiu Pompierul voluntar a fost sancționat drastic de un […]
09:10
Creștinii ortodocși intră în Săptămâna Albă. Ce alimente se pot consuma înainte de Postul Paștelui # Gândul
Săptămâna Albă, ultimele 7 zile înainte de începerea Postului Mare al Paștelui, pică în acest an în perioada 16-22 februarie 2026 și are rolul de a pregăti treptat credincioșii pentru una dintre cele mai exigente perioade spirituale ale anului. Săptămâna Albă este ultima săptămână înainte de începerea Postului Mare al Paștelui, scrie Mediafax. Ce rol […]
09:10
Ministerul Justiţiei face publice listele cu procurorii care se califică pentru conducerea Parchetului ÎCCJ, DNA şi DIICOT # Gândul
Luni, se va şti cine sunt acei procurori care corespund criteriior legii, pentru a participa la interviurile de selecţie pentru conducerea Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Acum o săptămână au fost anunţaţi candidaţii înscrişi la concurs, iar între 23 […]
09:10
Amendă de 40.000 lei, din 2026, pentru toți angajatorii care fac această greșeală. Este o practică populară în rândul românilor # Gândul
Angajatorii au fost luați în vizor. Anul acesta amenzile au crescut la 40.000 de lei pentru munca la negru care este populară în rândul românilor. Munca la negru, sau munca nedeclarată, reprezintă prestarea unei activități de către un salariat pentru un angajator fără respectarea formalităților legale, fiind o practică ilegală în România. Au crescut amenzile pentru munca la negru […]
08:50
Fostul ministru ucrainean al Energiei, implicat într-o schemă de deturnare de fonduri, reținut în timp ce încerca să fugă din țară # Gândul
Un nou scandal de corupție la nivel înalt zguduie din temelii administrația de la Kiev. Fostul ministru ucrainean al Energiei, Herman Galushchenko, a fost reținut de autorități în timp ce fugă Ucraina. Numele lui Galushchenko este legat de un amplu dosar de corupție din sectorul energetic, care a provocat o criză politică majoră în 2025. […]
08:40
SUA accelerează parteneriatul în energia nucleară cu Slovacia pentru a reduce dependența de Rusia, anunță Rubio # Gândul
Statele Unite și Slovacia își consolidează cooperarea în domeniul energiei nucleare civile pentru a diminua dependența de Rusia. Anunțul a fost făcut la Bratislava de premierul Robert Fico și secretarul de stat american Marco Rubio. Statele Unite și Slovacia intenționează să intensifice colaborarea în domeniul utilizării civile a energiei nucleare, cu scopul de a reduce […]
08:40
România cere noi despăgubiri de zeci de milioane de euro de la Otokar pentru întârzieri în programul vehiculelor blindate # Gândul
Compania Națională Romtehnica, aflată în subordinea Ministerului Apărării, solicită producătorului turc Otokar plata unor noi despăgubiri, în valoare de aproximativ 46 de milioane de euro. Cererea vine după o penalizare anterioară, de aproape 40 de milioane de euro, formulată tot pentru nerespectarea unor obligații contractuale, relatează Profit.ro. Penalități pentru întârzieri în producția locală Noua solicitare […]
08:40
Filipe Coelho a dezvăluit cum Universitatea Craiova a reușit să învingă FCSB în derby-ul etapei # Gândul
Universitatea Craiova a învins FCSB, 1-0, în etapa 27 a Superligii, golul fiind înscris de Assad Al Hamlawi. Oltenii au patru victorii consecutive acasă, sunt pe primul loc în clasament, 53 de puncte, iar FCSB e tot mai departe de play-off, locul zece, 40 de puncte. După meciul de pe stadionul „Ion Oblemenco”, antrenorul gazdelor […]
08:30
Anunț de la Banca Națională a României. Instituția a venit cu prognoza pentru anul acesta și a dezvăluit câți bani vor pierde pensionarii, dacă pensia lor este între 1.200 de lei și 6.000 de lei. Potrivit Newsweek, o pensie medie de 3.100 de lei este primită de 3.600.000 de pensionari. Vârstnicii au pierdut în medie […]
08:20
Gigi Becali l-a atacat pe Mihai Stoica, după 0-1 la Craiova. Jucătorul despre care a spus că „nu are calitate”. „MM s-a înșelat. Îl regret pe Șut” # Gândul
La finalul partidei din Bănie dintre Universitatea Craiova și FCSB, scor 1-0, Gigi Becali a ieșit la atac. Țintele finanțatorului „roș-albaștrilor” au fost atât jucătorii, cât și, surpriză, Mihai Stoica, președintele C.A. și cel mai apropiat om al său din club. Becali s-a arătat dezamăgit dezamăgit de cum au evoluat mijlocașii campioanei, punând tunurile pe […]
08:20
Ministrul Energiei este aşteptat la Ora Guvernului. Bogdan Ivan: „Răspund oricând la întrebări, fără nicio problemă” # Gândul
Ministrul Energiei este aşteptat luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, la solicitarea USR, în contextul crizei apei potabile din judeţul Argeş. Social-democratul Bogdan Ivan trebuia să fie prezent în Parlament pe 9 februarie, dar a cerut reprogramarea şedinţei, din motive personale. Prezenţa acestuia este cerută în cadrul ”dezbaterilor politice, la solicitarea Grupului parlamentar […]
08:00
Avertismentul spionajului occidental: Rusia folosește rețeaua Wagner în operațiuni de sabotaj pentru a destabiliza Europa # Gândul
Recrutorii și propagandiștii fostului grup Wagner au devenit „piese-cheie” în operațiunile de sabotaj ale Rusiei în Europa. Oficiali ai serviciilor secrete occidentale susțin că Moscova folosește rețeaua pentru a recruta europeni vulnerabili cu scopul de a submina sprijinul pentru Ucraina. Recrutorii și propagandiștii care au activat anterior în cadrul Grupul Wagner sunt acum implicați direct […]
Acum 6 ore
07:40
Primăvară cu zăpadă. Pe ce dată cade ultima ninsoare în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather # Gândul
Deși calendaristic primăvara începe la 1 martie, este posibil să mai avem zile cu ninsoare și după această dată, poate chiar până spre finalul lunii aprilie. Pe baza prognozelor emise de Administrația Națională de Meteorologie și platforma Accuweather, am realizat un tabel care arată pe ce dată cade ultima ninsoare în orașul tău. Iată, așadar, […]
07:30
SUA au capturat un nou petrolier în Oceanul Indian pentru încălcarea sancțiunilor impuse de Trump # Gândul
Statele Unite au capturat un nou petrolier în Oceanul Indian, acuzat că a încălcat sancțiunile impuse de președintele Donald Trump asupra transporturilor de petrol din Venezuela și Iran. Operațiunea a fost confirmată de Pentagon. Statele Unite au sechestrat în Oceanul Indian încă un petrolier care nu s-a conformat „sancțiunilor” impuse unilateral de președintele Donald Trump […]
07:20
16 Februarie, calendarul zilei: John McEnroe împlinește 67 de ani, Valentino Rossi 47. Mihai Bendeac împlinește 43 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 16 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. John McEnroe, născut pe 16 februarie 1959, în Wiesbaden, Germania, este un fost jucător profesionist de tenis american, considerat unul dintre cei mai talentați și carismatici sportivi din istoria acestui sport. A […]
07:10
Ședință tensionată luni la Palatul Victoria. Coaliția, la un pas de ruptură după anunțul recesiunii tehnice # Gândul
Coaliția de guvernare intră luni într-una dintre cele mai tensionate ședințe din ultimele luni, după ce anunțul privind intrarea României în recesiune tehnică a reaprins conflictul politic dintre parteneri. Social-democrații au lansat atacuri directe la adresa premierului Ilie Bolojan și au sugerat chiar posibilitatea schimbării acestuia, în timp ce liberalii cer continuarea reformelor și adoptarea […]
06:10
Harta țărilor din regiune unde comunismul este interzis. România este una dintre puținele țări din Europa de Est unde nu sunt interzise partidele și simbolurile comuniste # Gândul
În ziua de astăzi, legislația românească interzice promovarea simbolurilor și organizațiilor care promovează ideologiile extremiste, însă există o diferență de abordare între curentele de extremă dreapta și cele de extremă stânga. Cu toate că Partidul Comunist Român a fost scos în afara legii imediat după Revoluția din 1989 prin Decretul-Lege nr. 8/1989, legislația actuală nu […]
06:10
Cercetătorii din SUA au creat în laborator „mini” măduve ale spinării care ar putea trata paralizia # Gândul
O echipă de cercetători din Statele Unite au creat în laborator „mini” măduve ale spinării și au reușit să le repare după ce le-au provocat leziuni, potrivit unui studiu apărut în iflscience. Descoperirea ar putea deschide drumul către tratamentele pentru paralizie. Aceste structuri, numite organoizi, sunt versiuni mici ale măduvei spinării, crescute din celule stem […]
Acum 8 ore
05:10
Motivul uluitor pentru care mașinile electrice ieftine, precum cea în care o femeie a ars de vie, în București, se aprind ca torțele. Sunt adevarate coșciuge pe roți. Titi Aur, specialist auto: „Când apare panica, atunci faci și greșelile prin care îți pierzi viața” # Gândul
O femeie a murit vineri carbonizată într-o mașină electrică produsă în Turcia, iar foarte mulți români se întreabă cât de sigure mai sunt aceste vehicule. Mai ales că vorbim de adevărate cutiuțe pe patru roți. Titi Aur, expert în conducere defensivă, a explicat în exclusivitate pentru Gândul de ce mașinile electrice și ieftine se pot […]
Acum 12 ore
23:00
Trump l-a asigurat pe Netanyahu că va sprijini atacurile Israelului asupra Iranului dacă negocierile nucleare eșuează # Gândul
Donald Trump l-a asigurat pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, în timpul vizitei acestuia de la Mar-a-Lago din decembrie, că Statele Unite vor sprijini atacurile israeliene asupra programului de rachete balistice al Iranului dacă nu se ajunge la un acord între Washington și Teheran cu privire la programul nuclear, au anunțat două surse familiarizate cu situația […]
Acum 24 ore
22:40
Ambasada României în SUA anunță că Nicușor Dan participă la Consiliul de Pace al lui Trump: „Participarea subliniază sprijinul României” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, va fi prezent la reuniunea Consiliului pentru Pace organizată la Washington, eveniment convocat de președintele Donald Trump. România va participa în calitate de observator, într-un demers care reconfirmă angajamentul țării noastre pentru dialog, stabilitate și cooperare internațională. Președintele României va participa la Consiliul pentru Pace de la Washington Participarea șefului statului […]
22:40
Un fost cercetător al Anthropic care se ocupa de „dresarea” AI-ului trage un semnal de alarmă: „Inteligența artificială este un pericol existențial” # Gândul
Mrinank Sharma, un expert de top în siguranța A.I. de la Anthropic, creatorul agentului Claude, a demisionat recent și a lansat un avertisment sumbru cu privire la amenințarea pe care o aduce avansul inteligenței artificiale. Sharma a avertizat că A.I.-ul reprezintă un pericol existențial pentru omenire, iar ritmul rapid al inovației, care depășește măsurile de […]
22:30
Ce preț a dat o româncă care studiază în China pe mâncarea pentru o zi. Cât costă o apă plată sau o Cola # Gândul
O româncă a ales să studieze în China, iar în paralel apare des în fața internauților unde prezintă detalii despre viața de acolo, costuri și cheltuieli. În cel mai recent videoclip, ea a prezentat cum decurge o zi din viața ei ca studentă, ce mănâncă și cât plătește. „Cât cheltui într-o zi obișnuită ca student […]
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 16 februarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.