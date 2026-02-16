Antonio Pican și Wrs completează lineup-ul Selecţiei Naţionale Eurovision 2026. Marea Finală va avea loc în 4 martie

19:20

Povestea lui Punch, un pui de maimuță de aproximativ șase luni de la grădina zoologică din Ichikawa, Japonia, a devenit virală pe internet datorită legăturii emoționale pe care acesta a format-o cu o jucărie de pluș. Punch s-a născut în vara anului 2025, dar a fost abandonat de mama sa la scurt timp de la […]