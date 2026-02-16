Ce sancțiune a primit polițistul care a amendat cu peste 3.000 de lei un pompier aflat în misiune, pentru că nu i-a acordat prioritate

18:20

La doar 30 de ani, longevitatea nu este încă o preocupare de viitor. Este posibil să fii mai concentrată pe carieră, familie sau pe echilibrul dintre cele două. În plus, la această vârstă, majoritatea oamenilor nu se gândesc prea mult la procesul de îmbătrânire. „La 30 de ani, organismul are încă multă reziliență”, explică medicul […]