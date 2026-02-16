Topul scumpirilor la început de an, potrivit datelor oficiale ale Statisticii. Energia electrică rămâne cu cele mai mari creșteri de preț
Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna ianuarie, cu 59,33% în ritm anual, însă s-a ieftinit uşor faţă de luna precedentă, cu 0,44%, în timp ce creşteri semnificative au mai fost înregistrate la cacao şi cafea, cu o majorare anuală de 25,27%, precum şi la transportul pe calea ferată, cu 24,40%, potrivit datelor [...]
Licitație publică cu strigare pentru închirierea mai multor locuri de vânzare din piețele Brașovului # BizBrasov.ro
Serviciul Public Administrare Piete Brașov lansează o licitație publică cu strigare pentru închirierea unor locuri de vânzare din mai multe piețe dinb municipiu: I. PIAȚA ASTRA: TARABE PLATOU CONFORM DOCUMENTAȚIE. BOXE COMERCIALIZARE FLORI CONFORM DOCUMENTAȚIE. MODULE VÂNZARE CONFORM DOCUMENTAȚIE. II. PIAȚA DACIA: TARABE TRONSON I CONFORM DOCUMENTAȚIE. III. PIAȚA DACIA: TARABE TRONSON II CONFORM [...]
Topul scumpirilor la început de an, potrivit datelor oficiale ale Statisticii. Energia electrică rămâne cu cele mai mari creșteri de preț
Săptămâna aceasta, la Filarmonica Brașov muzica traversează epoci, stiluri și geografii. Concertul simfonic de joi seară, desfășurat la Sala Patria, este deja sold out. Sub bagheta dirijorului italian Lorenzo Biagi, orchestra propune un program sub semnul naturii și al luminii mediteraneene: Anotimpurile de Antonio Vivaldi și Simfonia nr. 4 „Italiana” de Felix Mendelssohn. Solistul serii, [...]
FOTO Pe unde mai parchează „șmecherii” cu BMW, Tesla sau Mercedes, în Brașov. Doar în acest weekend, polițiștii locali au „mutat”- pentru 1.000 de lei fiecare – 37 de mașini lăsate aiurea prin oraș # BizBrasov.ro
Pe unde mai parchează „șmecherii” cu BMW, Tesla sau Mercedes, în Brașov. Doar în acest weekend, polițiștii locali au „mutat”- pentru 1.000 de lei fiecare – 37 de mașini lăsate aiurea prin oraș. În intervalul 13–15 februarie, Poliția Locală Brașov a desfășurat acțiuni ample în teren, în mai multe zone ale orașului, într-un un efort [...]
Statistică îngrijorătoare! Salvați Copiii: România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii. Aproape jumătate dintre copii nu sunt vaccinați împotriva rujeolei # BizBrasov.ro
România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii, afirmă reprezentanții Organizației „Salvați Copiii”. Tot mai mulți copii sunt privați de protecția vitală pe care o dă vaccinarea, ceea ce a dus la o scădere progresivă a ratelor de acoperire vaccinală pentru ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), în special pentru doza a doua administrată [...]
Padocul groazei din Suraia, unde câinii erau maltratați și uciși, a fost închis. Asociația Milioane de Prieteni a intervenit de urgență și a salvat 10 câini care trăiau în condiții de neimaginat # BizBrasov.ro
Noaptea trecută, Asociația Asociația Milioane de Prieteni a intervenit de urgență în localitatea Suraia, județul Vrancea, de unde a preluat 10 câini ținuți în condiții greu de imaginat. Odată cu această intervenție, locul care a devenit cunoscut drept „lagărul morții” a fost, în sfârșit, golit. A fost o mobilizare extraordinară a mai multor ONG-uri din [...]
Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu de la Feldioara, tot mai aproape de pământurile rare din Groenlanda și rachetele lui Elon Musk # BizBrasov.ro
Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu de la Feldioara, tot mai aproape de pământurile rare din Groenlanda și rachetele lui Elon Musk. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, la Digi24, că România a semnat un protocol de cooperare prin care pământuri rare extrase din Groenlanda sunt aduse la Feldioara, în România, sunt rafinate şi [...]
Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, o avertizare cod galben de intensificări ale vântului, viscol și zăpadă, valabilă în intervalul 17 februarie, ora 22:00 – 18 februarie, ora 14:00. Potrivit meteorologilor, în Carpații Meridionali și de Curbură vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70…90 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă [...]
FOTO Realitatea dură din Brașov. Copii exploatați la cerșit, droguri și agresiuni lângă magazine/ Autoritățile au intervenit în forță # BizBrasov.ro
Acțiunile de control în zonele considerate sensibile din municipiul Brașov continuă, după semnalele repetate venite din partea locuitorilor privind prezența unor grupuri de persoane care provoacă scandal, cerșesc sau consumă substanțe interzise în apropierea supermarketurilor și a scărilor de bloc. După intervențiile din zona Gării și cartierul Avantgarden, autoritățile au descins din nou, la finele [...]
Creştinii ortodocşi intră de astăzi într-o săptămână, în Postul Paştelui, cel mai lung şi aspru. De pe 23 februarie şi până pe 11 aprilie, credincioşii postesc, se roagă şi aşteaptă cu sufletul curat Învierea Domnului. Până lunea viitoare, însă, de astăzi începe Săptămâna Albă sau Săptămâna Brânzei. Vorbim despre o perioadă premergătoare dedicată pregătirii spirituale și [...]
România va participa la „Consiliul pentru Pace” al lui Trump, la Washington. Președintele Nicușor Dan: „România va avea calitate de observator” # BizBrasov.ro
România va participa la „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Președintele Nicușor Dan: „România va avea calitate de observator”. România, prin președintele Nicușor Dan, va participa în calitate de observator la prima reuniune a Consiliului Păcii al preşedintelui american Donald Trump, care va avea loc la Washington în 19 februarie, a anunțat duminică șeful statului. [...]
Froo, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, vrea să se extindă în Brașov și caută parteneri # BizBrasov.ro
Zabka, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, proprietarul rețelei Froo, anunță că este în căutarea de parteneri pentru extindere în România, în Brașov, Galați, Ploiești, Craiova, Sibiu. „Suntem în căutarea unui Expansion Partner! Locație – Brașov, Galați, Ploiești, Craiova, Sibiu. Ce căutăm: Experiență anterioară în expansiunea rețelelor de retail/real estate Abilități puternice de [...]
Nominalizat la premiile Grammy, pianistul cubanez Alfredo Rodríguez va concerta la Brașov Jazz & Blues Festival # BizBrasov.ro
Brașov Jazz & Blues Festival anunță un nou headliner al ediției din acest an: pianistul cubanez Alfredo Rodríguez, nominalizat la premiile Grammy. El va urca pe scena festivalului din Piața Sf. Ioan duminică, 16 august, și va încheia ediția 2026 a festivalului în care publicul prezent îi va asculta în premieră în România pe JANIVA [...]
Instalațiile de producere a zăpezii artificiale, repornite și pe timpul zilei în Poiana Brașov, după ce temperaturile au scăzut # BizBrasov.ro
Datorită temperaturilor negative, se produce din nou zăpadă artificială și pe timpul zilei pe pârtiile din masivul Postăvarul. Sistemul de înzăpezire funcționează în zonele cu uzură mare, pe pârtiile Ruia, Lupului superior, Subteleferic, Doamnei, Drumul Roșu și Lupului Inferior. În aceste condiții, schiați cu precauție, reducând considerabil viteza, deoarece în zonele în care acționează instalațiile [...]
Trafic îngreunat pe DN1 spre și dinspre Predeal, în urma unui accident de circulație Traficul rutier este îngreunat în această dimineață pe DN1, între Timișul de Sus și Predeal, în urma unui accident de circulație care a avut loc în urmă cu puțin timp Un echipaj SMURD și altele de poliție sunt prezente la fața [...]
S-a stins din viață nea Gicu, stegarul Junilor Bătrâni din Șcheii Brașovului. „A purtat steagul nu doar cu mâna, ci cu sufletul” # BizBrasov.ro
S-a stins din viață stegarul Junilor Bătrâni din Șcheii Brașovului, nea Gicu. „A purtat steagul nu doar cu mâna, ci cu sufletul”. Stegarul Sociatății Junilor Bătrâni, Gheorghe Gârnet, s-a stins din viață, azi noapte. Era considerat „ultimul june pur-sânge”. În memoria stegarului, Societatea Junilor Bătrâni a transmis un omagiu emoționant: „Omagiul STEGARULUI Ne-a părăsit, plecând [...]
Planul pentru noul centru de îngrijiri paliative de la Brașov, supus dezbaterii publice. Investiția va depăși 35 de milioane de lei # BizBrasov.ro
Fundaţia „Hospice Casa Speranţei” din Braşov vrea să construiască un nou corp de clădire, în care să amenajeze un nou centru pentru îngrijirea pacienţilor cu afecţiuni oncologice. Planul fundaţiei este ca noul imobil să fie construit lângă sediul actual de pe strada Sitei, pe un teren ce aparţine Pavilionului Mârzescu al Spitalului Clinic Judeţean de [...]
Dilemele lui Spătaru: „Fost pușcăriaș” sau „individ condamnat la opt ani de pușcărie cu executare pentru fapte de corupție”? Cum se încearcă mistificarea istoriei prin „notificări” menite să intimideze presa # BizBrasov.ro
Nemulțumit de un articol care face trimitere la modul în care se comportă, la felul în care acuză diverse persoane din viața publică brașoveană, Ionel Spătaru, președintele ASUM, ne-a trimis o notificare în care solicită să înlocuim sintagma „fost pușcăriaș” cu o alta, care să nu îl lezeze atât de mult. Individul condamnat pentru corupție [...]
Comuna Tărlungeni rămâne fără școală nouă: licitația pentru investiția de 9,4 milioane de lei a fost anulată # BizBrasov.ro
Planurile pentru construirea unei noi școli în comuna Tărlungeni au fost puse, cel puțin temporar, pe pauză. Investiția estimată la 9.455.250 de lei (fără TVA), finanțată din fonduri europene prin Programul Regiunea Centru 2021 – 2027, nu a atras niciun constructor eligibil, iar procedura de achiziție publică a fost anulată. Potrivit datelor publicate pe portalul [...]
Probleme cu apa într-un sat al Branului, atât din cauza perioadelor secetoase, cât și a afluxului de turiști. Primăria vrea să înceapă lucrările pentru noi captări de izvoare # BizBrasov.ro
Locuitorii satului Șimon, care aparține de comuna Bran, se confruntă de mai mulți ani cu probleme în alimentarea cu apă potabilă, într-o zonă cunoscută drept una dintre cele mai importante destinații turistice din județ. În sezonul de vară, când numărul vizitatorilor crește semnificativ, întreruperile de apă devin frecvente, iar sursa existentă nu mai face față [...]
FOTO Poșetele cu zale în stil Art Nouveau, accesorii rare care pot fi admirate la Brașov # BizBrasov.ro
Rafinate și spectaculoase prin finețea detaliilor, poșetele cu zale din perioada Art Nouveau sunt adevărate bijuterii purtabile, care transformă metalul într-o formă de artă delicată. Realizate din argint, alpaca sau oțel, acestea impresionează prin textura fluidă, alcătuită din mii de zale minuțios îmbinate, ce dau materialului o suplețe aproape textilă, moale și flexibilă. „Unele modele [...]
O brașoveancă a investit peste 100.000 de euro pentru renovarea și decorarea unui apartament nou din oraș # BizBrasov.ro
O brașoveancă a investit peste 100.000 de euro pentru renovarea și decorarea unui apartament nou din oraș. O tânără din Brașov a apelat la serviciile unui designer de interior pentru a-și mobila apartamentul personal de trei camere din oraș, într-un stil modern, cu accente mediteraneene. Mirela Enache, inginer constructor ca formare inițială, a preluat proiectul în iunie [...]
Intabularea unei construcții noi este pasul care transformă o casă ridicată pe un teren într-un bun imobil recunoscut oficial de stat. Deși presupune timp, documente și parcurgerea unor etape administrative, această procedură oferă proprietarului siguranța juridică necesară pentru a-și proteja investiția și pentru a se putea folosi de noua construcție. Ce să știi despre intabulare [...]
Şapte dintre cele zece firme din topul furnizorilor de materiale de construcții din România au în spate fondatori români. Brașovenii de la Temad fac o investiție de 12 milioane de euro într-un centru logistic la Ghimbav # BizBrasov.ro
Şapte dintre cele zece firme din topul furnizorilor de materiale de construcții din România au în spate fondatori români. Brașovenii de la Temad fac o investiție de 12 milioane de euro într-un centru logistic la Ghimbav. Distribuitorul de materiale de construcţii Temad din Braşov, controlat de familia Madar şi unul din cei mai mari jucători [...]
De ce a demisionat șefa de la Oncologia din Brașov. Mariana Sporis, fostă șefă a Oncologiei Brașov, a precizat, pe pagina de facebook, că demisia sa nu a survenit în urma încetării parteneriatului cu Fundația Metropolis, care a strâns fonduri pentru renovarea secției. Motivele sunt altele, afirmă medicul, care a reacționat la explicațiile asumate într-un [...]
Un fost șofer… insistent: După ce a fost prins mort de beat la volan și polițiștii i-au luat permisul, a ieșit din nou în trafic, după câteva ore. A fost tras pe dreapta și condus în arest # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Victoria efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu un bărbat în stare de reținere, după ce a fost identificat, în trafic, încălcând prevederile legislației rutiere. Totul a început în 13 februarie, în jurul orei 23.00, când polițiștii din cadrul Poliției Orașului Victoria au oprit, pentru control un autoturism care [...]
60 de persoane care apelau în mod repetat la mila publicului, inclusiv minori, au fost identificați, sâmbătă, de polițiștii brașoveni, în urma unor acțiuni „ce au avut drept scop creșterea gradului de protecție a cetățenilor aflați în spațiile publice cu o densitate ridicată”. Potrivit IPJ Brașov, persoanele găsite în zona lăcașurilor de cult și a [...]
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu un bărbat în stare de reținere, după ce acesta a sustras mai multe produse dintr-o unitate comercială. Totul s-a petrecut în 14 februarie, în jurul orei 19.30, când [...]
„Lectură la fereastră”. Concurs de fotografie pentru toate vârstele, cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii # BizBrasov.ro
Pentru al V-lea an consecutiv, Centrul de Excelență pentru Copii și Tineret al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov îi provoacă pe cititorii din oraș, din țară, dar și din afara țării în concursul „Lectură la fereastră”. Cum se poate participa: Fiecare participant poate trimite o singură fotografie care să ilustreze tema concursului: citind la [...]
Te distrezi cu caricaturile tale făcute de ChatGPT? Probabil tocmai le-ai oferit un dar fraudatorilor # BizBrasov.ro
Trendul caricaturilor create de inteligența artificială (IA), care prezintă tot ce știe un chatbot despre o persoană într-o imagine colorată, poate reprezenta un risc serios pentru securitate, potrivit experților în securitate cibernetică. Utilizatorii încarcă o fotografie cu ei înșiși, împreună cu logo-ul companiei sau detalii despre rolul lor, și solicită ChatGPT de la OpenAI să [...]
Rogobete vrea să „spargă” monopolul CNAS. Propune mai multe case de sănătate private și publice # BizBrasov.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, propune introducerea unei concurențe pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), cu mai multe case de asigurări. Măsura este considerată necesară în cadrul reformării modului de finanțare a sistemului de sănătate din România, a declarat Alexandru Rogobete, potrivit G4Media. „Am spus încă de la preluarea mandatului că, indiferent câtă infrastructură [...]
Ministrul Energiei: Plafonarea prețului la energie și gaz a costat statul 6 miliarde de euro. În patru ani # BizBrasov.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România a plătit, în ultimii patru ani, 6 miliarde de euro, adică circa 30 de miliarde de lei, pentru plafonarea preţurilor la energie electrică şi gaze naturale. „Aproximativ jumătate din deficitul anual în 2026”, spune ministrul, citat de News.ro. „Statul român a plătit acestui întreg lanţ (producător, furnizor, consumator [...]
Zi de foc pentru salvatorii montani: 125 de apeluri în 24 de ore, în toată țara. 21 au fost doar în Brașov # BizBrasov.ro
În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 125 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. 21 dintre acestea au fost pentru Salvamont Municipiul Brașov (13) și Salvamont Județul Brașov (9). Au mai fost 20 apeluri pentru Salvamont Lupeni, 17 apeluri pentru Salvamont Sinaia, 9 apeluri pentru Salvamont [...]
În arest, după ce a încercat să „se înțeleagă” cu polițistul, în schimbul a 200 de lei mită # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, Serviciile de Investigare a Criminalității Economice și Investigații Criminale efectuează cercetări, sub delegarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, după ce în 13 februarie, în jurul orelor 02.30, un agent de poliție rutieră, din cadrul Secției de Poliție Rurală Feldioara, a sesizat faptul [...]
Dat în urmărire națională pentru a-și ispăși pedeapsa pentru furt, a fost găsit în Gara Brașov # BizBrasov.ro
Un bărbat de 69 de ani, urmărit național, ajuns, ieri, la Penitenciarul Codlea, fiind depistat în zona Gării Brașov. Pe numele bărbatului, Judecătoria Brașov a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, de 1 an și 8 luni, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Potrivit IPJ Brașov, bărbatul a fost identificat în urma [...]
Șase secții cu același specific ineficiente sau una eficientă? Ministrul Sănătăţii propune organizarea de consorţii între spitale: Orgoliile trebuie să înceteze # BizBrasov.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a propus, la Timişoara, organizarea de consorţii între unităţile sanitare pentru a eficientiza costurile şi serviciile medicale. El a precizat că în municipiul Timişoara există, de exemplu, şase secţii de Chirurgie, al căror grad de ocupare nu este foarte mare, lucru care este complet ineficient. „Eu voi spune, cred că pentru [...]
„Dragostea-i precum mascaţii – te-ai lipsi, dar ea tot vine” – mesaje de la instituțiile de forță de Valentine’s Day # BizBrasov.ro
„Dragostea-i precum mascaţii – te-ai lipsi, dar ea tot vine”, au scris azi, pe pagina oficială de Facebook, reprezentanţii Ministerului de Interne. Aceştia au distribuit o fotografie în care apar doi angajaţi de la Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale, aşa-numiţii „mascaţi”. Cei doi sunt înarmaţi şi poartă echipamentul standard, scrie News. Şi oficialii Forţelor [...]
Premierul Ilie Bolojan a spus, recent, că ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei, anul trecut, a fost în jur de 50 de milioane de euro, printr-o alocare bugetară la NATO. „Unul dintre lucrurile vehiculate este că, în timp ce există o dificultate financiară în România, noi susținem Ucraina cu sume foarte mari. Acesta este [...]
Mihai, salvamontistul din Predeal atacat de urs, anul trecut, în prima vizită „acasă”, la sediul Salvamont # BizBrasov.ro
Șeful Salvamont Predeal, care a fost atacat de urs, la finalul lunii martie, fiind grav rănit, a fost ieri, la sediul salvatorilor montani. „Ieri, Mihai s-a întors acasă, la sediul Salvamont din Predeal, locul care pentru el înseamnă mai mult decât un serviciu, înseamnă familie. Mihai le transmite tuturor mulțumiri sincere pentru implicare, pentru gândurile [...]
Sondaj Politico: Tot mai mulți occidentali cred că în următorii cinci ani izbucnește Al III-lea Război Mondial # BizBrasov.ro
Un număr tot mai mare de cetățeni din principalele state occidentale consideră că lumea se îndreaptă către un conflict global, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat de POLITICO, care indică o creștere a îngrijorării publice privind riscul și costurile unei noi ere de confruntări militare. Sondajul, realizat în SUA, Canada, Regatul Unit, Franța și Germania, arată [...]
Nu am scăpat de iarnă: Meteorologii anunţă precipitaţii şi răcirea accentuată a vremii începând de duminică # BizBrasov.ro
Meteorologii anunţă că până luni, se vor înregistra precipitaţii în cea mai mare parte a ţării, iar la munte acestea vor fi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Va mai ninge în Moldova, Transilvania, Maramureş şi Dealurile de Vest. De asemenea, vremea se va răci accentuat, începând de duminică, mai ales jumătatea de nord a [...]
Agenția de rating Fitch a menținut ratingul de emitent pe termen lung în valută străină (LTFC) al României la „BBB-”, cu perspectivă negativă. Conform Ministerului Finanțelor, decizia de reconfirmare este susținută de nivelul PIIB-ului pe cap de locuitor și al indicatorilor de guvernanță, care se situează peste media țărilor din aceeași categorie de rating, precum [...]
„Normal” intră pe piața din România. Cel mai bogat danez intră cu lanțul de magazine cu prețuri mici în Europa Centrală și de Est # BizBrasov.ro
Lanțul danez de magazine cu prețuri mici Normal, al cărui acționar majoritar este Anders Holch Povlsen (53 de ani), cel mai bogat danez, intră pe piața românească cu un magazin în București, primul din întreaga Europă Centrală și de Est, rețeaua fiind extinsă în țările nordice și în vestul Europei, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. [...]
Medicamente retrase de pe piață din cauza unei posibile reacții adverse grave pentru creier # BizBrasov.ro
Experții din cadrul Agenției Europene a Medicamentului (EMA) au recomandat retragerea autorizațiilor de punere pe piață în Uniunea Europeană (UE) a medicamentelor care conțin levamisol, utilizate în tratamentul infecțiilor cu viermi paraziți. Asta din cauza îngrijorărilor legate de siguranța și eficacitatea acestor medicamente. Decizia urmează unei evaluări realizate de Comitetul pentru evaluarea riscurilor în materie [...]
Îndrăgostiți, dar căsătoria mai așteaptă: Doar 3 căsătorii de Valentine’s Day, la Brașov. Puține cununii și în țară # BizBrasov.ro
Puține căsătorii sunt oficiate în marile orașe, sâmbătă, de Valentine’s Day, Ziua îndrăgostiților. În Brașov, doar trei cupluri au programate acest eveniment, iar datele statistice arată o scădere continuă a numărului căsătoriilor în ultimii ani în România. Potrivit datelor furnizate de primării la solicitarea G4Media, sâmbătă 14 februarie, sunt programate: Cluj-Napoca – 15 căsătorii Timișoara [...]
Ministrul Sănătății: „Îmi asum să desfac contractul de muncă al medicului de la stat prins la muncă la privat, în timpul programului de la spitalul public” # BizBrasov.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, la Timişoara, că trebuie desfăcute contractele de muncă ale medicilor angajaţi în spitale din sistemul public, dar care sunt prinşi că în timpul programului se duc să lucreze la privat, conform Agerpres. Rogobete a mai anunţat că va fi introdusă în lege o nouă prevedere care va interzice [...]
Trenul turistic Dracula Expres, care a circulat la Brașov, printre garniturile CFR de epocă care ar urma să fie salvate de la „casare” # BizBrasov.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban a vorbește într-un interviu acordat publicației Club Feroviar, despre demersurile ministerului pentru salvarea trenurilor de patrimoniu, dar și a locomotivelor de epocă, aflate în proprietatea fostei Societăți Feroviare de Turism. Potrivit ministrului, este vorba despre 23 de vagoane de patrimoniu, dar și alte 15 locomotive de epocă. „A fost o perioadă [...]
Cosmetice expirate și ingrediente interzise: ANPC a descoperit nereguli grave în saloanele de înfrumusețare, după ce a verificat sute de locații # BizBrasov.ro
Reprezentanții Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat peste 500 de operatori economici care activează în industria de înfrumuseţare şi au găsit mai multe nereguli, printre care produse cosmetice expirate, servicii prestate în spaţii neautorizate, utilizarea produselor care conţin TPO, ingredient interzis în produsele cosmetice începând cu septembrie 2025, aplicarea unor produse şi proceduri care nu [...]
Chiar dacă vremea este primăvăratică, se schiază în bune condiții pe toate pârtiile din Poiana Brașov. În prima parte a zilei, sunt înghețate, iar spre prânz, odată ce se încălzește, zăpada se înmoaie și devine mai grea # BizBrasov.ro
Deși în această perioadă condițiile meteo nu sunt cele mai favorabile, temperaturi pozitive pe tot parcursul zilei, echipa de amenajare pârtii face eforturi deosebite pentru ca în acest moment toate pârtiile din masivul Postăvarul să fie deschise. Având în vedere că de astăzi au intrat în „vacanța de schi“ copiii din 22 de județe, inclusiv [...]
