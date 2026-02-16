Copiii de la C.S. Crișul Oradea, printre medaliații Campionatului Național de tir cu arcul pentru tineret (FOTO)
Bihoreanul, 16 februarie 2026 13:50
Copiii de la C.S. Crișul Oradea au strălucit la Campionatul Național indoor de tir cu arcul pentru tineret, câștigând patru medalii și un titlu de campion național. La Rădăuți, ei au confirmat, astfel, talentul și determinarea de care dau dovadă.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 30 minute
14:00
Oradea întâmpină în acest an sărbătorile pascale cu o nouă ediție a Târgului de Paști în Cetatea Oradea! Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune (Visit Oradea) cu sprijinul Primăriei Municipiului Oradea, organizează Târgul de Paști în perioada 3-13 aprilie 2026.
Acum o oră
13:50
Copiii de la C.S. Crișul Oradea, printre medaliații Campionatului Național de tir cu arcul pentru tineret (FOTO) # Bihoreanul
Copiii de la C.S. Crișul Oradea au strălucit la Campionatul Național indoor de tir cu arcul pentru tineret, câștigând patru medalii și un titlu de campion național. La Rădăuți, ei au confirmat, astfel, talentul și determinarea de care dau dovadă.
13:40
Regiunea Crișana, implicit județul Bihor, va traversa o perioadă cu variații termice semnificative și precipitații, după cum arată estimarea valorilor termice și precipitațiilor anunțată luni de Administrația Națională de Meteorologie.
Acum 2 ore
13:20
Poliția Bihor: accidentul de lângă Sarcău, provocat de șoferul unui Jaguar care a intrat cu viteză într-o curbă periculoasă și a lovit frontal un BMW # Bihoreanul
Accidentul rutier produs vineri, 13 februarie, pe DN19E, lângă Sarcău, în urma căruia trei persoane au ajuns la spital, a fost provocat de șoferul unui Jaguar, care nu a adaptat viteza într-o curbă periculoasă, a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și a lovit frontal un BMW pe care l-a proiectat în șanț.
13:00
Bolojan, blocat de patru PSD-iști din Guvern. Șefii de la Agricultură, Sănătate, Energie și SGG refuză să semneze tăierile în instituțiile lor # Bihoreanul
Tensiunile dintre reprezentanții PSD și premierul Ilie Bolojan ating un nou apogeu. În timp ce mai mulți lideri de partid duc un adevărat război al acuzelor față de Bolojan, conflictul ajunge și în Guvern, patru miniștri refuzând să semneze documentele necesare promovării Ordonanței care ar urma să reglementeze reducerile de cheltuieli din administrația centrală, ceea ce, practic, îl pune pe premier în imposibilitatea de a adopta legal măsurile. Șeful Guvernului speră în rezolvarea blocajului printr-o decizie a coaliției, programată luni.
12:50
Trei incendii în 8 ore în Bihor. Un autoturism și două recipiente pentru deșeuri au luat foc # Bihoreanul
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana - Bihor a fost chemat să intervină în cazul a trei incendii produse în județ în noaptea de duminică spre luni și în cursul dimineții. Două dintre acestea au izbucnit la doar câteva minute distanță în Oradea la o pubelă și un container de gunoi, iar cel de-al treilea la un autoturism în localitatea Săcuieni.
12:30
ANI, încă o „captură”: primar din Bihor, acuzat de incompatibilitate pentru că a deținut un PFA # Bihoreanul
În timp ce în politica mare și în administrația centrală se remarcă politicieni cu averi colosale, ANI își continuă prestațiile ridicole. Specializată în ultimul deceniu în „demascarea” unor aleși comunali pentru delicte formale de conflicte de interese și incompatibilități, instituția a anunțat că l-a descoperit în incompatibilitate pe primarul comunei bihorene Husasău de Tinca, vinovat că în mandatul anterior de viceprimar a deținut un PFA cu care a câștigat, în patru ani, aproape 39.000 lei de la Administrația Bazinală de Apă Crișuri.
Acum 4 ore
11:40
Cu două decenii în urmă am avut șansa să merg în SUA, cu un grup din care făceau parte zeci de primari bihoreni. Întâlniri oficiale, speech-uri etice, dar și un detaliu șocant: deși conduceau comunități în noroaie, fără apă și canalizare, unii aveau la ei limita maximă de cash permisă, 10.000 de dolari, bani de buzunar. Semn că funcțiile nu erau despre înflorirea comunităților, ci despre prosperitatea personală.
11:10
Simularea județeană a examenului de bacalaureat, organizată între 19 și 22 ianuarie 2026 de Inspectoratul Școlar Județean Bihor, a scos la iveală o radiografie îngrijorătoare a nivelului de pregătire al elevilor de clasa a XII-a. La Limba și literatura română, doar puțin peste jumătate dintre participanți - 54,01% - au reușit să obțină note de trecere, iar la proba obligatorie a profilului, procentul celor cu note de minimum 5 a coborât la 44,41%.
10:40
Ministrul Sănătății vrea case de sănătate private ca să spargă monopolul CAS. Șeful instituției: Ar fi periclita accesul egal la servicii medicale # Bihoreanul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vrea ca banii din asigurările de sănătate obligatorii să meargă și la case private, pentru a sparge monopolul Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate și a crea o concurență în domeniu. Rogobete este contrazis de președintele CNAS, Horațiu Moldovan, care admite că reforma sistemului de sănătate este necesară, dar „întrebarea esenţială nu este dacă trebuie să reformăm sistemul, ci cum o facem, fără să punem în pericol accesul egal la servicii medicale”.
10:30
Această informare este efectuată de Comuna Budureasa, adresa: Sat Budureasa, Com. Budureasa, nr. 15, cod poștal 417100, județul Bihor, tel: 0771626478, ce intenţionează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă A.B.A. Crișuri, Sistemul de Gospodărire a Apelor Crișuri aviz de gospodărire a apelor/ aviz de amplasament pentru desfăşurarea activităţii de proiectare și execuție „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Budureasa, județul Bihor’’, localizat în comuna Budureasa, județul Bihor’’.
Acum 6 ore
10:20
Unde ieșim săptămâna asta în Oradea: val de evenimente, concerte și party-uri până dimineața. Printre vedete: Irina Rimes și Goldcher, Bebe Cotimanis, Analia Selis # Bihoreanul
Săptămâna aduce la Oradea un maraton de evenimente pentru toate gusturile - de la concerte, spectacole de teatru și ateliere creative, până la expoziții, cursuri de prim-ajutor, activități pentru copii și târguri de adopții de animale. Agenda culturală a orașului include nume cunoscute precum Analia Selis, Vița de Vie, Divertis și Bebe Cotimanis, dar și concerte simfonice, improvizație teatrală, workshop-uri Art Nouveau și numeroase expoziții în muzee și galerii, suficiente motive să ieși din casă în zilele următoare.
09:30
Cum te poate ajuta terapia Vojta să te miști fără durere, la cabinetul Rodibria din Oradea # Bihoreanul
Cabinetul Rodibria Gimnastică Vojta, din cartierul West Residence, oferă pacienților de toate vârstele soluții eficiente pentru recuperare și libertate de mișcare. Terapia Vojta, aplicată prin programe personalizate, este utilizată pentru corectarea și reducerea durerilor de coloană și afecțiunilor neurologice.
09:00
În războiul dintre interlopul orădean Romulus Markovics, alias Romi Neguș, și bătăușul arădean Mihai Moisa, zis Doru Moldoveanu - conflict condimentat cu atacuri nocturne asupra locuinței și mașinilor celui de-al doilea și cu un proces penal pe numele celui dintâi - și-a făcut intrarea un nou personaj: Ţigu. Și nu oricum, ci amenințând cu pistolul..
Acum 8 ore
08:20
Power Doner din Lotus Center, cel mai urmărit fast-food din Oradea: 100.000 de urmăritori pe platforma TikTok (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
S-au format cozi interminabile miercuri, 11 februarie, în zona Food Court din Lotus Center, unde restaurantul Power Doner și-a răsplătit comunitatea cu un doner de pui și un suc la doar 10 lei. Practic, jumătate din populația orașului nostru, Oradea, urmărește și îndrăgește produsele Power Doner.
08:00
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Cum își justifică plecarea antrenorul de la bascheți # Bihoreanul
Iată cum arată cele mai recente evenimene locale, văzute prin ochii lui Bihorel... Antrenorul de la bascheți va pleca de la cârma echipei. „Sincer să fiu, am obosit. Nu ies din sistem, că iubesc acest sport, dar vreau să mă dedic muncii de antrenorat juniori”. „Dar ăsta nu-i un pas înapoi în carieră?”. „Nu...
07:30
Operatorul de salubritate reamintește cetățenilor că pantofii uzați nu trebuie depozitați în pubela maro, aceasta fiind destinată exclusiv deșeurilor biodegradabile (resturi alimentare, vegetale etc.).
07:10
CSM Oradea este la un pas de o nouă finală de Cupă, iar Oradea Arena se pregătește pentru o seară cu miză uriașă. Roș-albaștrii întâlnesc CSM Târgu Mureș în semifinalele Cupei României, după un sfert de finală dramatic câștigat în prelungiri, într-un duel care poate readuce trofeul pe Crișul Repede. Duelul de luni seara cu mureşenii este programat cu începere de la ora 19:45.
Acum 24 ore
00:00
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit: Noi dezvăluiri despre șmecheriile imobiliare ale lui Călin Raita # Bihoreanul
Luni, 16 februarie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, împreună cu publicația Oradea Noastră. Dintre subiecte: „Superțeparul” Călin Raita îi tapează de bani pe clienții cărora nu le-a făcut locuințele contractate și plătite de ani de zile; Verificările Primăriei privind ecoinsulele stârnesc un conflict cu asociațiile de proprietari; Uitat și îngropat, Bastionul Crăișorul din Cetatea Oradea își scoate la lumină secretele; Povestea profesorului Virgil Preda, cel mai longeviv antrenor de atletism din România.
15 februarie 2026
18:50
Temperamente în sunet: concert simfonic la Oradea, cu lucrări cunoscute și un solist de top la violoncel # Bihoreanul
Sala de concerte „Enescu - Bartók” din Oradea găzduiește, pe 19 februarie, de la ora 19, un concert simfonic special: „Temperamente”, susținut de Orchestra Filarmonica de Stat Oradea. La pupitru se va afla dirijorul Dominic Grier, solistul serii va fi apreciatul violoncelist Ștefan Cazacu, iar programul este țesut ca o călătorie prin stări, energii și stiluri muzicale unice.
17:10
Român arestat la Bergamo după ce a încercat să răpească o fetiță dintr-un supermarket. Copila de un an și jumătate are femurul rupt (VIDEO) # Bihoreanul
Un român de 47 de ani a fost arestat la Bergamo, în Italia, după ce a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate într-un supermarket. În timpul incidentului, copilul a suferit o fractură de femur și a fost transportat de urgență la spital, în timp ce agresorul a fost imobilizat de tatăl fetei, agenții de pază și clienți, apoi predat poliției.
15:30
Lucrările elevilor din trei colegii din Oradea, realizate sub îndrumarea designerului Dorin Negrău, vor fi expuse la Muzeul Țării Crișurilor # Bihoreanul
Lucrările realizate de elevi din trei colegii din Oradea, în cadrul atelierului „Ia cu povești - Motive tradiționale din Bihor”, coordonat de designerul bihorean Dorin Negrău, vor fi prezentate publicului într-o expoziție găzduită de Muzeul Țării Crișurilor Oradea - Complex Muzeal.
14:40
Regretata interpretă de muzică populară Florica Duma a lansat un nemuritor hit, care de fapt este imnul câtorva generații de bărbați nefericiți. Melodia „Descunună-mă, părinte” - care, ce ironie!, se cântă la orice nuntă care mai păstrează iz de higheghe - a fost acum remixată cu mare succes și pune din nou pe tapet necesitatea simplificării procedurilor de divorț.
Ieri
13:50
A murit Rácz Attila, unul dintre cei mai cunoscuți evazioniști din comerțul cu produse petroliere. Era dat în urmărire internațională # Bihoreanul
Bihoreanul Rácz Attila, proprietarul din umbră al exclusivistului complex Hanul Pescarilor din Săldăbagiu de Munte şi unul dintre cei mai versați și cunoscuți organizatori de rețele de evaziune fiscală în domeniul produselor petroliere, a murit, potrivit unui mesaj publicat de fiica sa pe rețelele de socializare. Fugar din 2015, după o condamnare definitivă la închisoare, numele său figura încă pe lista persoanelor urmărite internațional de Poliția Română.
12:40
Pugilistul Bogdan Sonea aduce centura europeană la Aleșd: campion la box profesionist după o victorie prin TKO la București (VIDEO) # Bihoreanul
Bogdan Sonea, pugilist originar din Aleșd a câștigat centura de campion european la box profesionist după ce l-a învins prin TKO, în repriza a treia, pe bulgarul Ștefan Slavchev, într-o gală desfășurată la Sala Sporturilor Olimpia din București.
11:50
Oradea ieri, Oradea azi: Centrul de Transfuzie Sanguină, activ de peste 60 de ani (FOTO) # Bihoreanul
„Stațiile” de recoltare și conservare a sângelui sunt o prezență obișnuită în marile orașe, existând minimum o astfel de entitate în fiecare județ. Una funcționa și în Oradea din anii 1950, la începutul anilor ’60 deservind 16 spitale din regiunea Crișana. Datorită creșterii numărului de donatori și a stocurilor de sânge, de circa 5 ori în câțiva ani, conform ziarului local Crișana, a fost necesar un sediu de dimensiuni sporite.
11:20
Ciuraru din Aştileu revine: „Domnu’ Bihor până mor” dă din cap. Hip-hop cu grai ardelenesc și vibe de ’96 (VIDEO) # Bihoreanul
După aproape 5 ani de liniște, Ciuraru din Aştileu revine într-un videoclip nou, „Dă din cap”, alături de Pepi și DJ TMB, cu aceeași rețetă care l-a făcut cunoscut: hip-hop old-school, umor ardelenesc și versuri în grai bihorean, de la „tu ce supărare faci de nu dai din cap?” până la declarația de identitate „Domnu’ Bihor până mor și Ardeal cât trăiesc”.
11:10
CSM Oradea continuă parcursul solid din play-off-ul pentru promovare, după ce a învins clar formația CSM Odorheiu Secuiesc, scor 39-32, în Arena „Antonio Alexe”. După un început echilibrat, roș-albaștrii au preluat controlul jocului și au obținut un succes important care îi urcă pe locul al doilea în clasament.
10:20
Bunicii le pot fi ghizi pentru o zi nepoților la Muzeul Orașului Oradea, printre obiecte din comunism, inclusiv „peștele” de pe televizor # Bihoreanul
Bunicii și nepoții lor sunt așteptați, în vacanța școlară din 17-22 februarie, la Muzeul Orașului Oradea din Cetate, unde seniorii pot intra pentru câteva ore în rolul de „ghizi” pentru cei mici, în cadrul programului muzeal „Cu bunicii la muzeu. Ghizi pentru o zi”.
09:30
Mult, dar nu destul: Oradea și-a redus la jumătate deșeurile aruncate la groapa de gunoi, prea puțin pentru a atinge țintele europene # Bihoreanul
Aproape 80.000 de tone de deșeuri municipale au produs orădenii, anul trecut, peste 28.000 de tone dintre acestea au fost reciclate, iar alte peste 14.000 au fost valorificate energetic, într-o fabrică de ciment. Insuficient - conform normelor europene, motiv pentru care Primăria Oradea va plăti o amendă de aproape jumătate de milion de lei.
08:30
Achitare definitivă la Curtea de Apel Oradea în dosarul „livada fără pomi”: soția primarului din Borod scapă de condamnare # Bihoreanul
Curtea de Apel Oradea a achitat-o definitiv pe Florina Sarca, soția primarului PSD din comuna Borod, Sorin Sarca, în procesul pornit pe numele ei de procurorii DNA pentru fraudare de fonduri europene prin APIA, anulând condamnarea de 2 ani de închisoare cu suspendare dispusă anterior de Tribunalul Bihor. Femeia fusese acuzată că a obținut subvenții agricole pe baza unor documente false care atestau existența unor livezi ecologice declarate la o suprafață mult mai mare decât cea real exploatată.
14 februarie 2026
22:20
Echipa de baschet a orașului Oradea a câștigat sâmbătă seara meciul din sferturile de finală ale Cupei României disputat cu CSO Voluntari, deținătoarea trofeului din ediția trecută, scor 84-80. Victoria a fost obținută abia după o repriză suplimentară, dar și după un carusel de emoții pe teren și în tribune.
21:40
Noapte de Valentine’s cu filtre pe șoselele din Bihor: polițiștii îi caută pe „îndrăgostiții” de alcool și droguri la volan # Bihoreanul
În noaptea de Valentine’s, polițiștii din Bihor ies în stradă, alături de jandarmi și polițiști de frontieră, cu filtre pe principalele artere rutiere, la „vânătoare” de șoferi care confundă declarațiile de dragoste cu paharele în plus sau cu substanțele interzise. Conducătorii auto sunt testați pentru consumul de alcool și droguri, într-o acțiune comună menită să depisteze pe cei care urcă la volan după ce au consumat și să țină accidentele departe de drumurile județului.
19:30
DJ108J, între Stâna de Vale și Coada Lacului, blocat de bolovani și un copac căzut. Avertismentul jandarmilor montani (FOTO) # Bihoreanul
Circulația pe DJ108J, între Stațiunea Stâna de Vale și Coada Lacului a fost parțial blocată sâmbătă, 14 februarie, după ce bolovani desprinși de pe versant și un arbore de mari dimensiuni au căzut pe carosabil. Jandarmii montani bihoreni au reuşit să degajeze parţial drumul, astfel încât traficul să poată fi reluat temporar pe un sens de mers.
18:30
Româncă acuzată de exploatarea muncii în Italia: 23 de oameni, inclusiv 8 copii, locuiau şi munceau într-o fabrică ilegală din Brescia (VIDEO) # Bihoreanul
O tânără româncă stabilită în Italia este cercetată penal, după ce carabinierii au descoperit, într-un oraș din provincia Brescia, o fabrică ilegală, în incinta căreia 23 de persoane care locuiau şi lucrau la negru, inclusiv opt minori cu vârste între 8 și 16 ani, în condiții insalubre și periculoase.
17:40
Asociația ARK Oradea cere Comisiei Europene sancțiuni împotriva României pentru nerespectarea drepturilor cuplurilor de același sex # Bihoreanul
Asociația ARK Oradea, organizatoarea Oradea PRIDE, se numără printre cele opt organizații neguvernamentale care solicită Comisiei Europene declanșarea procedurii de infringement împotriva României, acuzând autoritățile că nu au pus în aplicare decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene privind recunoașterea dreptului de ședere pentru soții din cuplurile de același sex. Demersul a fost transmis printr-o scrisoare deschisă adresată Comisarului european pentru Justiție, Michael McGrath, aflat în vizită oficială la București.
17:00
Petrecerea „Nostalgia” revine pe 21 martie la Oradea Arena: „O reîntoarcere în discotecile copilăriei și adolescenței” # Bihoreanul
Conceptul „Nostalgia” revine la Oradea pe 21 martie, cu un nou eveniment găzduit de Oradea Arena, au anunțat organizatorii. Descris drept un concept „Retro-Disco-Future”, „Nostalgia” a adunat mii de participanți la edițiile organizate în orașe precum București, Cluj-Napoca, Constanța sau Craiova, iar acum ajunge din nou în Oradea pentru o seară dedicată în principal muzicii anilor ’90–2000, dar și hiturilor mai recente.
16:50
FC Bihor câștigă ultimul amical înainte de startul oficial al sezonului. Probleme în poartă după accidentarea lui Mocan (FOTO) # Bihoreanul
FC Bihor Oradea a câștigat ultimul joc de pregătire al iernii înainte de reluarea Ligii a II-a, învingând cu 2-1 echipa CS Minaur Baia Mare, într-un meci disputat la Oradea, cu o săptămână înaintea debutului oficial din 2026.
16:00
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, le cere nemţilor mai multă muncă și mai puține concedii medicale. Care e ţara care conduce clasamentul european al orelor lucrate # Bihoreanul
Cancelarul german Friedrich Merz a declanșat o dezbatere aprinsă, după ce a afirmat că germanii lucrează prea puțin și lipsesc prea mult din motive medicale, într-un moment în care economia țării încetinește. Liderul de la Berlin a dat şi exemplul unui stat care conduce în prezent clasamentul Uniunii Europene la numărul de ore lucrate săptămânal.
15:10
Polițist din Arad, anchetat după un furt dintr-un outlet din Austria: a furat pantofi sport din zeci de magazine, prejudiciu de aproape 3.000 de euro # Bihoreanul
Un agent de poliție din Arad și soția sa sunt în anchetă după ce ar fi sustras pantofi sport din aproximativ 20 de magazine din complexul comercial Parndorf, din apropierea Vienei. Cei doi au fost opriți la întoarcerea spre România, în mașina lor fiind găsite mai multe perechi de încălțăminte, dar și un dispozitiv pentru îndepărtarea sistemelor antifurt.
14:40
Universitate datoare: Studenții Facultății de Medicină din Oradea au rămas fără banii de transport # Bihoreanul
Studenții de la Facultatea de Medicină au ocazia să descopere dacă vechea zicală care spune că mersul pe jos face piciorul frumos este sau nu adevărată. Deși ar trebui ca Universitatea din Oradea să le deconteze 90% din costul abonamentului lunar de transport public la OTL, care are un preț de 110 lei, deocamdată, în acest an universitar, nu au primit niciun leu.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Valentine’s Day la Oradea: improvizație, jazz, teatru și concerte pentru un weekend plin de dragoste # Bihoreanul
Orădenii care vor să sărbătorească Valentine’s Day în oraș au de ales, în acest weekend, între spectacole de improvizație, concerte live, evenimente de teatru și chiar un târg de turism. Agenda culturală este suficient de bogată încât cuplurile – sau cei care încă negociază statutul relației – să nu poată invoca lipsa de inspirație.
13:20
1. Primarii au fost cazați la hotelul Marriott, dar nu din motive de austeritate, ci pentru că în București nu există un hotel din lanțul Kempinski. 2. Oricum micul dejun a fost de rahat, că nu s-a servit pălincă și clisă cu ceapă. 3. Primăreasa gălăgioasă din județul Constanța era revoltată pe hotel pentru că bufetul suedez, în ciuda numelui, nu conținea niciun fel de mâncare scandinavă.
12:10
Evacuare silită: Conducătorul Ordinului călugăresc Premonstratens din Oradea are o săptămână să părăsească încăperile ocupate în Colegiul Naţional Mihai Eminescu # Bihoreanul
La cererea Primăriei Oradea, executorul judecătoresc Gheorghe Moza a demarat procedura de evacuare a abatelui Fejes Rudolf Anzelm, conducătorul Ordinului Premonstratens, din cele cinci încăperi pe care le ocupă în clădirea Colegiului Naţional Mihai Eminescu. Prelatul orădean poate elibera încăperile de bună voie până pe 23 februarie, dată la care a fost programată executarea silită. Clădirea colegiului urmează să intre din primăvară în reabilitare printr-o investiţie de aproape 100 milioane lei.
10:50
Maia Morgenstern vine duminică la Oradea pentru o întâlnire cu publicul, la Sinagoga Sion # Bihoreanul
Actrița Maia Morgenstern vine la Oradea pentru o întâlnire cu publicul, duminică, 15 februarie, de la ora 15, la Sinagoga Neologă Sion. Întâlnirea, intitulată „Sub cupola Sionului”, este anunțată de Comunitatea Evreilor din Oradea ca un dialog deschis despre teatru, viață, memorie și identitate, într-un spațiu simbolic al orașului.
09:30
Natură sub protecție: Bihorul va avea noi zone de protecție a biodiversității, cu reguli mai stricte decât în ariile protejate # Bihoreanul
Din acest an, Bihorul ar putea avea câteva așa-numite zone protejate ale biodiversității, adică locuri din natură unde intervenția omului va fi interzisă. Cu reguli mai stricte decât actualele arii protejate, ele vor ocupa suprafețe mult mai mici și, în premieră, vor aduce compensații bănești pentru proprietarii lor.
13 februarie 2026
19:50
Curtea Supremă anulează sechestrul pus de AJFP Bihor pe bunurile magnatului Viorel Micula. Procesul cu Ioan Micula continuă # Bihoreanul
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins definitiv recursul Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor şi a confirmat decizia Curţii de Apel Oradea de anulare a sechestrului de peste un miliard de lei instituit pe bunurile omului de afaceri bihorean Viorel Micula, în dosarul privind recuperarea ajutorului de stat considerat ilegal de instanţele europene. Procesul privind sechestrul instituit în cazul lui Ioan Micula continuă la instanţa supremă.
19:20
Final de februarie cu ploi peste medie. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea în prima parte a lunii martie # Bihoreanul
Administrația Națională de Meteorologie a publicat vineri o estimare privind evoluția vremii în următoarele patru săptămâni, valabilă deci în intervalul 16 februarie – 16 martie, iar tendința indică un sfârșit de februarie cu mai multe ploi decât de obicei și temperaturi ușor mai scăzute în mai multe regiuni. În martie, valorile se apropie de cele normale pentru această perioadă, iar în a doua săptămână din lună vremea se va încălzi ușor.
18:30
Până la 2.000 de euro pe hectar: Se acordă sprijin pentru pomicultorii loviți de înghețul din primăvara lui 2025 # Bihoreanul
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat că, până la 9 martie 2026 inclusiv, primește cereri pentru acordarea unui sprijin financiar destinat sectorului pomicol afectat de înghețurile târzii din aprilie–mai 2025, episoade care au provocat pierderi semnificative și în județul Bihor.
17:40
Inna, primul artist român anunțat la Waves Festival. Va urca pe scenă alături de Lost Frequencies, Jonas Blue și James Hype (VIDEO) # Bihoreanul
Waves Festival 2026, programat între 3 și 5 iulie, la Băile 1 Mai, se anunță cea mai mare ediție de până acum. Organizatorii au dezvăluit vineri că Inna se alătură lineup-ului festivalului, urmând să cânte alături de artiștii internaționali deja confirmați Lost Frequencies, Jonas Blue și James Hype.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.