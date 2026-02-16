Victor Negrescu solicită ca 20% din viitorul buget multianual al UE să fie alocat educației și formării competențelor

13:40

Corespondență din München Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat "liniștită" de discursul susținut de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la München, în care șeful diplomației americane a adoptat un ton echilibrat privind revitalizarea alianței transatlantice, fără a ocoli însă criticile la adresa Europei, pe care le-a […]