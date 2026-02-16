Ungaria și SUA semnează un acord privind cooperarea nucleară civilă. Orban și Rubio evocă începutul unei „noi epoci de aur” în relațiile bilaterale
CaleaEuropeana, 16 februarie 2026 15:20
Premierul ungar Viktor Orban l-a primit luni, la Budapesta, pe secretarul de stat american Marco Rubio, într-un moment pe care ambii lideri l-au descris drept începutul unei „noi epoci de aur” în relațiile dintre Ungaria și Statele Unite. În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au semnat un acord privind cooperarea nucleară civilă dintre cele două […] The post Ungaria și SUA semnează un acord privind cooperarea nucleară civilă. Orban și Rubio evocă începutul unei „noi epoci de aur” în relațiile bilaterale appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Alte ştiri de CaleaEuropeana
Acum o oră
15:20
Ungaria și SUA semnează un acord privind cooperarea nucleară civilă. Orban și Rubio evocă începutul unei „noi epoci de aur” în relațiile bilaterale # CaleaEuropeana
Premierul ungar Viktor Orban l-a primit luni, la Budapesta, pe secretarul de stat american Marco Rubio, într-un moment pe care ambii lideri l-au descris drept începutul unei „noi epoci de aur” în relațiile dintre Ungaria și Statele Unite. În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au semnat un acord privind cooperarea nucleară civilă dintre cele două […] The post Ungaria și SUA semnează un acord privind cooperarea nucleară civilă. Orban și Rubio evocă începutul unei „noi epoci de aur” în relațiile bilaterale appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Victor Negrescu solicită ca 20% din viitorul buget multianual al UE să fie alocat educației și formării competențelor # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Victor Negrescu a solicitat, în plenul Parlamentului European, creșterea alocărilor pentru educație și formarea competențelor la 20% din viitorul buget multianual al Uniunii Europene, argumentând că investițiile în educație sunt esențiale atât pentru combaterea sărăciei, cât și pentru consolidarea competitivității economice a Europei. Intervenția a fost realizată în contextul dezbaterilor privind viitorul cadru financiar […] The post Victor Negrescu solicită ca 20% din viitorul buget multianual al UE să fie alocat educației și formării competențelor appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Educația reprezintă soluția pentru combaterea dezinformării și manipulării dinspre Rusia, subliniază eurodeputatul Gheorghe Falcă # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Gheorghe Falcă atrage atenția asupra tacticilor hibride de manipulare și dezinformare la care recurge Rusia și subliniază importanța eforturilor UE în vederea educării cetățenilor pentru le identifica. „Democrația nu a fost pregătită pentru atacurile hibride. Rusia, fiind o dictatură, își poate coordona ușor resursele pentru a influența și manipula. În fiecare an, are la […] The post Educația reprezintă soluția pentru combaterea dezinformării și manipulării dinspre Rusia, subliniază eurodeputatul Gheorghe Falcă appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 4 ore
13:50
Ministrul german de externe critică cheltuielile pentru apărare ale Franței: Eforturile Parisului sunt „insuficiente” # CaleaEuropeana
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a criticat luni nivelul cheltuielilor pentru apărare ale Franței, apreciind că acestea sunt insuficiente și că Parisul trebuie să își crească investițiile în domeniul militar, relatează The Guardian. Într-un interviu acordat în această dimineață postului de radio Deutschlandfunk, Wadephul a sugerat că Franța trebuie să își majoreze cheltuielile pentru […] The post Ministrul german de externe critică cheltuielile pentru apărare ale Franței: Eforturile Parisului sunt „insuficiente” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
Ministrul german de externe critică nivelul cheltuielilor pentru apărare ale Franței: Eforturile Parisului sunt „insuficiente” # CaleaEuropeana
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a criticat luni nivelul cheltuielilor pentru apărare ale Franței, apreciind că acestea sunt insuficiente și că Parisul trebuie să își crească investițiile în domeniul militar, relatează The Guardian. Într-un interviu acordat în această dimineață postului de radio Deutschlandfunk, Wadephul a sugerat că Franța trebuie să își majoreze cheltuielile pentru […] The post Ministrul german de externe critică nivelul cheltuielilor pentru apărare ale Franței: Eforturile Parisului sunt „insuficiente” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Securitatea Arcticii este esențială pentru stabilitatea Europei, subliniază ministrul finlandez al apărării, atrăgând atenția că Rusia își consolidează poziția nucleară și arctică în apropierea graniței cu Finlanda # CaleaEuropeana
Securitatea Arcticii este esențială pentru stabilitatea Europei, a declarat ministrul finlandez al apărării într-un interviu amplu acordat Euronews. El a adăugat că discuțiile privind descurajarea nucleară europeană sunt binevenite, dar nu pot înlocui încă NATO. Rusia își consolidează activele strategice în Arctica și construiește noi facilități de-a lungul frontierei cu Finlanda, a declarat ministrul apărării […] The post Securitatea Arcticii este esențială pentru stabilitatea Europei, subliniază ministrul finlandez al apărării, atrăgând atenția că Rusia își consolidează poziția nucleară și arctică în apropierea graniței cu Finlanda appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
Guvernul britanic analizează posibilitatea de a devansa termenul pentru atingerea unui nivel al cheltuielilor de apărare echivalent cu 3% din produsul intern brut, pe fondul presiunilor crescute legate de securitatea europeană și de evoluțiile războiului din Ucraina, potrivit unor informații relatate de BBC. Executivul de la Londra anunțase anterior că va majora bugetul apărării la […] The post Regatul Unit analizează accelerarea atingerii țintei de 3% din PIB pentru apărare appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
Ungaria menține reducerea prețurilor la utilități cu sprijinul SUA și susține eforturile americane de pace „prin toate mijloacele” de care dispune, afirmă Szijjártó după întâlnirea cu Rubio # CaleaEuropeana
Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, l-a primit luni dimineață, la Budapesta, pe secretarul de stat american Marco Rubio și a declarat că Ungaria va menține, cu sprijinul Statelor Unite, reducerea costurilor la utilități și va susține prin toate mijloacele eforturile de pace americane. „De două ori la Washington, acum pentru prima dată la Budapesta: […] The post Ungaria menține reducerea prețurilor la utilități cu sprijinul SUA și susține eforturile americane de pace „prin toate mijloacele” de care dispune, afirmă Szijjártó după întâlnirea cu Rubio appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Liderul opoziției din Ungaria promite să combată corupția și critică poziția ostilă a lui Orban față de UE și apropierea acestuia de Putin: Locul Ungariei este în Europa # CaleaEuropeana
Liderul opoziției din Ungaria, conservatorul Peter Magyar, a criticat dur, duminică, guvernul premierului ultanaționalist Viktor Orban și a promis să combată corupția și să se alăture Parchetului European dacă sondajele care îl clasează pe primul loc vor deveni realitate și va câștiga alegerile programate pentru luna aprilie, anunță EFE, citat de Agerpres. De asemenea, acesta […] The post Liderul opoziției din Ungaria promite să combată corupția și critică poziția ostilă a lui Orban față de UE și apropierea acestuia de Putin: Locul Ungariei este în Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Șefii militari ai Germaniei și Regatului Unit pledează pentru consolidarea apărării europene: Reînarmarea nu este beligeranță. Forța descurajează agresiunea, slăbiciunea o invită # CaleaEuropeana
Șeful Bundeswehr, generalul Carsten Breuer, și șeful Statului Major al Apărării din Regatul Unit, mareșalul aerului Richard Knighton, au susținut necesitatea reînarmării Europei în contextul amenințării reprezentate de Rusia, într-o scrisoare comună publicată în presa britanică și germană, în care argumentează existența unui „imperativ moral” pentru consolidarea capacităților de apărare. Cei doi oficiali militari au […] The post Șefii militari ai Germaniei și Regatului Unit pledează pentru consolidarea apărării europene: Reînarmarea nu este beligeranță. Forța descurajează agresiunea, slăbiciunea o invită appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 6 ore
11:30
Ungaria și Slovacia cer Croației să permită importul de petrol rusesc prin conducta Adria și acuză Ucraina că blochează tranzitul prin conducta Drujba # CaleaEuropeana
Ungaria și Slovacia au solicitat Croației să permită transportul petrolului rusesc prin conducta Adria, în contextul în care Ucraina continuă să blocheze tranzitul prin conducta Drujba, a declarat duminică ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, potrivit agenției MTI, citată de Agerpres. „Solicităm Croației să permită transportul petrolului rusesc către Ungaria și Slovacia prin conducta Adria, […] The post Ungaria și Slovacia cer Croației să permită importul de petrol rusesc prin conducta Adria și acuză Ucraina că blochează tranzitul prin conducta Drujba appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Marco Rubio califică raportul privind otrăvirea lui Navalnîi drept „îngrijorător”: Nu avem niciun motiv să punem la îndoială concluzia la care au ajuns cinci țări europene # CaleaEuropeana
Concluziile a cinci guverne europene potrivit cărora criticul Kremlinului Alexei Navalnîi a fost otrăvit sunt „îngrijorătoare”, a declarat duminică secretarul de stat american Marco Rubio, informează Politico Europe. Franța, Germania, Țările de Jos, Suedia și Regatul Unit au declarat sâmbătă că Rusia l-a otrăvit pe Navalnîi cu o toxină provenită de la o broască otrăvitoare, […] The post Marco Rubio califică raportul privind otrăvirea lui Navalnîi drept „îngrijorător”: Nu avem niciun motiv să punem la îndoială concluzia la care au ajuns cinci țări europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
BEI alocă 34 milioane de euro pentru sprijinirea construcției și exploatării a trei centrale fotovoltaice în sud-vestul României # CaleaEuropeana
Banca Europeană de Investiții (BEI) alocă 34 milioane de euro pentru extinderea producției de energie solară în România. Finanțarea BEI este menită să sprijine construirea și exploatarea a trei centrale fotovoltaice în sud-vestul României, care vor avea o capacitate combinată de 190 megawați (MW), suficientă pentru alimentarea a peste 160 000 de locuințe în țară, […] The post BEI alocă 34 milioane de euro pentru sprijinirea construcției și exploatării a trei centrale fotovoltaice în sud-vestul României appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Președinta BCE respinge un impozit pe capitalul care nu rămâne în Europa și sprijină „stimulentele” pentru ca investițiile private să rămână în Europa # CaleaEuropeana
Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, și-a exprimat duminică opoziția față de un impozit sau o taxă pe capitalul care nu rămâne în Europa și este investit în alte țări, precum SUA, și s-a pronunțat în favoarea „stimulentelor” pentru ca investițiile private să rămână în Europa, anunță EFE, citat de Agerpres. „Sunt mai degrabă pentru […] The post Președinta BCE respinge un impozit pe capitalul care nu rămâne în Europa și sprijină „stimulentele” pentru ca investițiile private să rămână în Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
„Nu va mai fi business as usual” în relația cu SUA, afirmă premierul Letoniei: O Europă mai bine înarmată și mai hotărâtă va câștiga mai mult respect # CaleaEuropeana
Europa trebuie să devină o putere geopolitică care să comunice în mod „direct și clar” cu SUA, în contextul în care aceasta încearcă să restabilească relațiile transatlantice, a declarat prim-ministrul leton Evika Siliņa, potrivit Politico Europe. În urma amenințărilor președintelui american Donald Trump privind anexarea Groenlandei, „nu cred că relația va mai funcționa în logica […] The post „Nu va mai fi business as usual” în relația cu SUA, afirmă premierul Letoniei: O Europă mai bine înarmată și mai hotărâtă va câștiga mai mult respect appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
România – primul lider european care sparge gheața materialelor critice împreună cu SUA, consideră ministrul energiei Bogdan Ivan # CaleaEuropeana
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă, la Digi24, că România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în materie de minerale rare, într-un context internațional în care Statele Unite încearcă să își reducă dependența de mineralele critice provenite din China, prin consolidarea cooperării cu partenerii externi. Potrivit ministrului, România colaborează deja cu o firmă americană […] The post România – primul lider european care sparge gheața materialelor critice împreună cu SUA, consideră ministrul energiei Bogdan Ivan appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:00
Academia Oamenilor de Știință din România și Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” organizează Simpozionul Științific „Constantin Brâncuși, creatorul sculpturii moderne” # CaleaEuropeana
Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR) și Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” (BCU) organizează Simpozionul Științific „Constantin Brâncuși, creatorul sculpturii moderne” – „Eu am făcut piatra să cânte”. Evenimentul are ca parteneri Institutul Cultural Francez și Agenția Universitară a Francofoniei și va avea loc în data de 18 februarie, începând cu ora 13.00, în Sala Carol I […] The post Academia Oamenilor de Știință din România și Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” organizează Simpozionul Științific „Constantin Brâncuși, creatorul sculpturii moderne” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 8 ore
09:50
Marco Rubio, după discursul de la München: “Nu ne-am dorit niciodată ca Europa să fie un vasal al SUA, ci partenerul nostru” # CaleaEuropeana
Statele Unite nu-și doresc ca Europa să fie un vasal al său, ci un partener, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio, duminică, la Bratislava. Șeful diplomației americane s-a aflat în capitala Slovaciei pentru o întrevedere cu premierul slovac Robert Fico, înainte de a pleca spre Budapesta pentru discuții cu premierul ungar Viktor Orban și […] The post Marco Rubio, după discursul de la München: “Nu ne-am dorit niciodată ca Europa să fie un vasal al SUA, ci partenerul nostru” appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:50
Iulian Chifu: Ramura de măslin la Munchen – SUA vrea reformarea și nu distrugerea Occidentului colectiv # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* SUA a realizat că a întins prea tare coarda. De aceea, dintre cei trei reprezentanți majori ai administrației – histrionicul Trump, criticul JD Vance, reconciliatorul Rubio – l-a trimis la Munchen pe Secretarul său de Stat, Marco Rubio, din nevoia de a reconstrui relația transatlantică și de a evita, pe cât se […] The post Iulian Chifu: Ramura de măslin la Munchen – SUA vrea reformarea și nu distrugerea Occidentului colectiv appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
23:10
De la München, Stoltenberg face apel la interesul comun al securității între Europa și SUA: Cu cât putem cădea mai mult de acord și asupra valorilor, cu atât mai bine # CaleaEuropeana
Corespondență din München Alianța transatlantică dintre Europa și Statele Unite trebuie să funcționeze ținând cont de valori și de interese, a afirmat duminică ministrul finanțelor din Norvegia, Jens Stoltenberg, ex-secretar general al NATO și viitor președinte al Conferinței de Securitate de la München. Vorbind în cadrul panelului „Visul european: Apărarea valorilor fundamentale, aflată sub presiune”, […] The post De la München, Stoltenberg face apel la interesul comun al securității între Europa și SUA: Cu cât putem cădea mai mult de acord și asupra valorilor, cu atât mai bine appeared first on caleaeuropeana.ro.
23:00
Kaja Kallas, ironică la München după discursul lui Rubio: Contrar a ceea ce ar spune unii, Europa woke decadentă nu se confruntă cu “o dispariție civilizațională” # CaleaEuropeana
Corespondență din München Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat duminică, pe podiumul Conferinței de Securitate de la München, că „în ciuda a ceea ce spun unii, Europa woke decadentă nu se confruntă cu o dispariție civilizațională”, în ceea ce a reprezentat prima sa reacție la discursul susținut cu o zi în urmă de […] The post Kaja Kallas, ironică la München după discursul lui Rubio: Contrar a ceea ce ar spune unii, Europa woke decadentă nu se confruntă cu “o dispariție civilizațională” appeared first on caleaeuropeana.ro.
22:30
Viitorul hub de securitate maritimă al UE la Marea Neagră, discutat de Oana Țoiu și Kaja Kallas la Conferința de Securitate de la München # CaleaEuropeana
Corespondență din München Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat, duminică, la Conferința de Securitate de la München, la sesiunea ministerială cu tema „Reinforcing Cooperation to Achieve a Secure and Stable Maritime Domain”, alături de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Anita Anand, ministrul afacerilor externe al Canadei, Tess […] The post Viitorul hub de securitate maritimă al UE la Marea Neagră, discutat de Oana Țoiu și Kaja Kallas la Conferința de Securitate de la München appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:10
“Triunghiul Odesa” România – Ucraina – Republica Moldova au convenit, la München, să lanseze Tripla Alianță Cibernetică # CaleaEuropeana
Corespondență din München România, Republica Moldova și Ucraina au convenit, în cadrul Conferinței de Securitate de la München, lansarea unei triple alianței cibernetice, în cadrul unei reuniuni ministeriale de externe a formatului trilateral „Triunghiul Odesa”, alături de omologii din Ucraina și Republica Moldova, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Cu ocazia reuniunii s-a adoptat Declarația […] The post “Triunghiul Odesa” România – Ucraina – Republica Moldova au convenit, la München, să lanseze Tripla Alianță Cibernetică appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:20
EXCLUSIV INTERVIU | Ministrul de externe Oana Țoiu respinge “narativul unei alegeri explicite” între Europa și SUA: România, o țară profund pro-europeană, care susține ferm parteneriatul strategic cu SUA # CaleaEuropeana
Corespondență din München România rămâne „o țară profund pro-europeană” și, în același timp, un susținător ferm al parteneriatului strategic cu SUA, a declarat ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro, la finalul celor trei zile ale Conferința de Securitate de la München, subliniind că pentru București este important „să nu […] The post EXCLUSIV INTERVIU | Ministrul de externe Oana Țoiu respinge “narativul unei alegeri explicite” între Europa și SUA: România, o țară profund pro-europeană, care susține ferm parteneriatul strategic cu SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
15:50
EXCLUSIV De la München, Oana Țoiu explică decizia României de a merge la prima reuniune a Consiliului Păcii: Sprijinim efortul de pace al lui Trump și respectăm mandatul ONU # CaleaEuropeana
Corespondență din München România va participa săptămâna viitoare la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace pentru Gaza, creat de președintele american Donald Trump, însă cu statut de observator. Decizia a fost confirmată de președintele Nicușor Dan și explicată în detaliu de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la Conferința […] The post EXCLUSIV De la München, Oana Țoiu explică decizia României de a merge la prima reuniune a Consiliului Păcii: Sprijinim efortul de pace al lui Trump și respectăm mandatul ONU appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
Zelenski și “curajosul” popor ucrainean, laureații premiului ”Ewald von Kleist” al Conferinței de Securitate de la München la patru ani de război al Rusiei în Ucraina # CaleaEuropeana
Corespondență din München Poporul ucrainean, reprezentat de președintele Volodimir Zelenski, este laureatul din acest an Premiului Ewald von Kleist al Conferinței de Securitate de la München, la patru ani de la declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Zelenski a transmis, într‑o postare oficială pe X, că premiul reprezintă „un premiu al forței ucrainene și al prieteniei […] The post Zelenski și “curajosul” popor ucrainean, laureații premiului ”Ewald von Kleist” al Conferinței de Securitate de la München la patru ani de război al Rusiei în Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
BREAKING Nicușor Dan anunță că România acceptă invitația lui Trump: Va participa la Washington la prima reuniune a Consiliului Păcii, în calitate de observator # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică faptul că România acceptă invitația lui Trump și va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii, în calitate de observator. “Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. România va avea calitate de observator și voi […] The post BREAKING Nicușor Dan anunță că România acceptă invitația lui Trump: Va participa la Washington la prima reuniune a Consiliului Păcii, în calitate de observator appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
Ministrul apărării: Cine spune că România suferă în relația cu SUA s-ar bucura să avem relații de prietenie cu Rusia. Relația cu SUA – vie, consistentă și în creștere # CaleaEuropeana
Corespondență din München Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la Conferința de Securitate la München, ministrul apărării naționale Radu Miruță a precizat că „este o relație foarte vie, foarte consistentă și în creștere” și a respins teza că Parteneriatul Strategic bilateral este în suferință. „Este o relație foarte vie, foarte consistentă și în creștere. Cei care spun că România […] The post Ministrul apărării: Cine spune că România suferă în relația cu SUA s-ar bucura să avem relații de prietenie cu Rusia. Relația cu SUA – vie, consistentă și în creștere appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
Ministrul apărării, despre criticile că România ar cumpăra armament second-hand din Germania și Franța: “Este un narativ rusesc, deranjat că România se mișcă” # CaleaEuropeana
Corespondență din München Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la Conferința de Securitate la München, ministrul apărării naționale Radu Miruță a respins criticile privind achizițiile de armament și a subliniat importanța producției locale pentru Armata Română și revitalizarea industriei naționale de apărare. „Este un narativ rusesc, deranjat că România se mișcă”, a declarat ministrul […] The post Ministrul apărării, despre criticile că România ar cumpăra armament second-hand din Germania și Franța: “Este un narativ rusesc, deranjat că România se mișcă” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
EXCLUSIV Reacția României la “NATO 3.0” propus de SUA: Există NATO. Nu se pune problema “întreruperii podului transatlantic, ci a extinderii acestui pod” # CaleaEuropeana
Corespondență din München Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a respins duminică, ideea că Alianța Nord-Atlantică ar putea exista fără Statele Unite și a afirmat că este „foarte clar că nu se pune problema întreruperii podului transatlantic, ci a extinderii acestui pod”. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro în cadrul Conferința de Securitate de la München, […] The post EXCLUSIV Reacția României la “NATO 3.0” propus de SUA: Există NATO. Nu se pune problema “întreruperii podului transatlantic, ci a extinderii acestui pod” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
EXCLUSIV România și Ucraina continuă discuțiile pentru producția de drone pe teritoriul României pentru armatele ambelor țări, afirmă ministrul apărării # CaleaEuropeana
Corespondență din München România continuă discuțiile cu Ucraina pentru producția de drone pe teritoriul țării noastre, cu finanțare prin mecanismul european SAFE, și cu care să fie dotate Armata României și cea a Ucrainei, a declarat vicepremierul și ministrul apărării naționale Radu Miruță, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro în cadrul Conferința de Securitate de la München. […] The post EXCLUSIV România și Ucraina continuă discuțiile pentru producția de drone pe teritoriul României pentru armatele ambelor țări, afirmă ministrul apărării appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
EXCLUSIV INTERVIU cu Ministrul Apărării, la München: Europa acționează, nu așteaptă, dar nu se poate vorbi de NATO fără SUA. România pune în mișcare 10 miliarde de euro pentru înzestrare și apărare # CaleaEuropeana
Corespondență din München Europa își consolidează propriile capacități fără a slăbi legătura cu Statele Unite, semnalul fiind „foarte clar că nu se pune problema întreruperii podului transatlantic, ci a extinderii acestui pod”, a declarat vicepremierul și ministrul apărării naționale Radu Miruță, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro în cadrul Conferința de Securitate de la München. […] The post EXCLUSIV INTERVIU cu Ministrul Apărării, la München: Europa acționează, nu așteaptă, dar nu se poate vorbi de NATO fără SUA. România pune în mișcare 10 miliarde de euro pentru înzestrare și apărare appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:20
de Iulian Chifu* Securitatea egală a Rusiei: lipsa legitimității agresorului în a revendica garanții unilaterale Amestecătura generală, turbulențe repetate și problematica reașezării lumii de secol 21 au estompat, pe bună dreptate, Rusia lui Putin care nu prea există pe nicăieri în dezbaterea generală asupra noii ordini mondiale, mai puțin în celebrele negocieri de pace în […] The post Iulian Chifu: Lavrov și ambiția Rusiei de a domina Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
14 februarie 2026
23:20
“Noi câștigăm, ei pierd” în cazul unei invazii a Rusiei în Polonia, răspunde Sikorski la München, cerând un loc al Europei la negocierile de pace pentru Ucraina: Încheierea războiului ține de “cine va ceda primul” # CaleaEuropeana
Corespondență din München Ministrul de externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a declarat sâmbătă, în cadrul Conferinței de Securitate de la München, că Europa ar trebui să aibă un loc la masa negocierilor de pace privind Ucraina, argumentând că statele europene suportă în prezent cea mai mare parte a poverii războiului și a sprijinului acordat Kievului. […] The post “Noi câștigăm, ei pierd” în cazul unei invazii a Rusiei în Polonia, răspunde Sikorski la München, cerând un loc al Europei la negocierile de pace pentru Ucraina: Încheierea războiului ține de “cine va ceda primul” appeared first on caleaeuropeana.ro.
22:10
România achiziționează Portul Giurgiulești din Republica Moldova, cu miză strategică la Dunăre și Marea Neagră și în reconstrucția Ucrainei # CaleaEuropeana
Guvernul României salută tranzacția în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești, firma ICS Danube Logistics, de către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. BERD a semnat, la 31 decembrie 2025, Acordul de Cumpărare de Acțiuni pentru vânzarea […] The post România achiziționează Portul Giurgiulești din Republica Moldova, cu miză strategică la Dunăre și Marea Neagră și în reconstrucția Ucrainei appeared first on caleaeuropeana.ro.
22:00
Meloni anunță că Italia va participa la Consiliul Păcii în calitate de observator, după o invitație din partea SUA # CaleaEuropeana
Italia intenționează să participe la Consiliul pentru Pace al președintelui Donald Trump ca țară observatoare, a declarat sâmbătă premierul italian Giorgia Meloni, cu prilejul unei vizite în capitala etiopiană Addis Abeba, relatează dpa, potrivit Agerpres. Lidera italiană a declarat anterior că Italia nu poate deveni membră a acestui organism din motive constituționale. Meloni, care este […] The post Meloni anunță că Italia va participa la Consiliul Păcii în calitate de observator, după o invitație din partea SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
20:20
Dan Cărbunaru Coiful de la Coțofenești simboliza jumătate din istoria de 5.000 de ani invocată de Marco Rubio în deschiderea discursului său de la #MSC2026. Europa ar putea păți precum muzeul Drents, dacă nu își păzește moștenirea. Nu ai cum apăra istoria dacă nu o cunoști, respecți, aperi. Planul de apărare a eșuat la în […] The post Călăreții fără Coif appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:40
Imperialismul și expansionismul sunt în ADN-ul Rusiei lui Putin, afirmă Stubb: Rusia nu va testa Articolul 5. Finlanda, Turcia și Polonia au cele mai mari armate de pe flancul estic al NATO # CaleaEuropeana
Corespondență din München Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a avertizat sâmbătă, la Conferința de Securitate de la München, că „imperialismul și expansionismul sunt în ADN-ul lui Putin și al Rusiei”, subliniind că amenințarea Moscovei nu va dispărea odată cu încheierea războiului din Ucraina. Stubb a adoptat un ton diplomatic, afirmând că „dacă rezultatul a ceea ce […] The post Imperialismul și expansionismul sunt în ADN-ul Rusiei lui Putin, afirmă Stubb: Rusia nu va testa Articolul 5. Finlanda, Turcia și Polonia au cele mai mari armate de pe flancul estic al NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:10
“Un singur Viktor se poate gândi cum să-și crească burta în loc de armată pentru a opri Rusia”: Momente anti-Orban la Conferința de la München, cu liderul opoziției maghiare primit de Merz și Tusk # CaleaEuropeana
Corespondență din München Conferința de Securitate de la München este scena unor poziționări împotriva premierului maghiar Viktor Orban, aflat în pregătiri electorale pentru a securiza un nou mandat care să îl țină la putere pentru încă patru ani, context în care așteaptă vizita secretarului de stat american Marco Rubio la Budapesta. Premierul maghiar, aflat la […] The post “Un singur Viktor se poate gândi cum să-și crească burta în loc de armată pentru a opri Rusia”: Momente anti-Orban la Conferința de la München, cu liderul opoziției maghiare primit de Merz și Tusk appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:40
EXCLUSIV România, R. Moldova și Ucraina vor semna un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, anunță directorul DNSC la München: Industria cyber locală trebuie să fie parte activă # CaleaEuropeana
Corespondență din München Colaborarea României cu Republica Moldova și Ucraina în domeniul securității cibernetice va fi un plus gigantic pentru stabilitatea regională, declară Dan Câmpeaan, directorul Direcției Naționale de Securitate Cibernetică, într-un interviu în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro în cadrul Conferinței de Securitate de la München. România pregătește, împreună cu Chișinăul și Kievul, un acord trilateral […] The post EXCLUSIV România, R. Moldova și Ucraina vor semna un acord trilateral între agențiile de securitate cibernetică, anunță directorul DNSC la München: Industria cyber locală trebuie să fie parte activă appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
“Presați-l pe Putin pentru un armistițiu”, îi cere Zelenski lui Trump, la München: Garanțiile de securitate trebuie convenite înainte de pace. Ele vor stabili când și dacă va mai avea loc un nou război # CaleaEuropeana
Corespondență din München Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că războiul provocat de Rusia nu poate fi oprit prin împărțirea Ucrainei și a făcut un apel pentru o implicare mai puternică a Europei în negocierile de pace, comparând acțiunile Moscovei cu Acordul de la München din 1938. „Ar fi o iluzie să credem că acest […] The post “Presați-l pe Putin pentru un armistițiu”, îi cere Zelenski lui Trump, la München: Garanțiile de securitate trebuie convenite înainte de pace. Ele vor stabili când și dacă va mai avea loc un nou război appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Wang Yi avertizează, la München, împotriva apelurilor “impulsive” ale distanțării SUA de China: Călcarea liniilor roșii privind Taiwanul ne-ar împinge spre un conflict # CaleaEuropeana
Corespondență din München Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a avertizat sâmbătă împotriva apelurilor „impulsive” ca Statele Unite să se distanțeze de China și a declarat că, în pofida unor semnale recente pozitive din partea Casei Albe, anumite voci din SUA subminează relația bilaterală. Făcând apel la o politică „pozitivă și pragmatică” din partea Washingtonului, […] The post Wang Yi avertizează, la München, împotriva apelurilor “impulsive” ale distanțării SUA de China: Călcarea liniilor roșii privind Taiwanul ne-ar împinge spre un conflict appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
“Lebede negre în Marea Neagră”: New Strategy Center și CEPA au organizat un eveniment privind importanța strategică a Mării Negre la Conferința de la München # CaleaEuropeana
Corespondență din München New Strategy Center și Center for European Policy Analysis (CEPA), din SUA, au organizat vineri, 13 februarie, la Conferința de Securitate de la München, un eveniment, sub forma unei cine de lucru, dedicat importanței strategice a Mării Negre, cu tema „Black Swans in the Black Sea: Evaluating Post-War Security in the Black […] The post “Lebede negre în Marea Neagră”: New Strategy Center și CEPA au organizat un eveniment privind importanța strategică a Mării Negre la Conferința de la München appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
V-Day la München: “Elefantul” a interpretat serenada afecțiunii pentru o Europă care face pasul de la oratorie la autonomie. Calea către recalibrare și reconstrucție transatlantică # CaleaEuropeana
Corespondență din München Secretarul de stat american Marco Rubio a venit la Conferința de Securitate de la München cu serenada afecțiunii transatlantice. Avea în audiență o alianță transatlantică rănită profund pe coasta sa europeană și, indirect, pe coasta nord-americană. Așa că a interpretat o partitură cu verb articulat care a pendulat între cordial și reverențios […] The post V-Day la München: “Elefantul” a interpretat serenada afecțiunii pentru o Europă care face pasul de la oratorie la autonomie. Calea către recalibrare și reconstrucție transatlantică appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
“Liniștită” de discursul “aliatului” Rubio, Ursula von der Leyen nu este de acord cu Rutte că Europa visează să se apere fără SUA: Între extreme există Europa independentă # CaleaEuropeana
Corespondență din München Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat “liniștită” de discursul susținut de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la München, în care șeful diplomației americane a adoptat un ton echilibrat privind revitalizarea alianței transatlantice, fără a ocoli însă criticile la adresa Europei, pe care le-a […] The post “Liniștită” de discursul “aliatului” Rubio, Ursula von der Leyen nu este de acord cu Rutte că Europa visează să se apere fără SUA: Între extreme există Europa independentă appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
Europa trebuie să devină mai independentă, afirmă von der Leyen la München, pledând pentru “activarea clauzei UE de apărare reciprocă”: O Europă puternică întărește alianța transatlantică # CaleaEuropeana
Corespondență din München Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat sâmbătă, la Conferința de Securitate de la München, că viitorul strategic al Uniunii Europene implică o Europă mai independentă. făcând apel la depășirea temelor tabu prin punerea în aplicare a clauzei de apărare reciprocă prevăzută în Tratatul de la Lisabona al UE. „Europa […] The post Europa trebuie să devină mai independentă, afirmă von der Leyen la München, pledând pentru “activarea clauzei UE de apărare reciprocă”: O Europă puternică întărește alianța transatlantică appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
“Anii Brexit s-au încheiat”, proclamă Starmer, la München, la un deceniu de la referendum: Este “destul de urgent” să reluăm relațiile UK-UE pentru securitatea Europei # CaleaEuropeana
Corespondență din München Anii Brexitului s-au încheiat Marea Britanie va colabora în principal cu Europa pentru a asigura securitatea, a declarat sâmbătă, pe scena Conferinței de Securitate de la München, într-un mesaj de unitate care deschide calea spre o nouă aliniere între Regatul Unit și Uniunea Europeană. „Într-o lume periculoasă, nu ne-am controla destinul întorcându-ne […] The post “Anii Brexit s-au încheiat”, proclamă Starmer, la München, la un deceniu de la referendum: Este “destul de urgent” să reluăm relațiile UK-UE pentru securitatea Europei appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
De la München, Rubio asumă o “iluzie postbelică” a alianței istorice euro-atlantice: Destinul SUA, întotdeauna legat de al Europei. Nu vrem să fim custodele declinului controlat al Occidentului # CaleaEuropeana
Corespondență din München Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a pledat sâmbătă, într-un discurs de referință susținut de la pupitrul Conferinței de Securitate de la München, pentru revitalizarea parteneriatului transatlantic, pentru reformarea instituțiilor internaționale și pentru o redefinire a ordinii globale. Intervenția sa, marcată de numeroase referințe istorice și culturale cu privire la alianța […] The post De la München, Rubio asumă o “iluzie postbelică” a alianței istorice euro-atlantice: Destinul SUA, întotdeauna legat de al Europei. Nu vrem să fim custodele declinului controlat al Occidentului appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Macron, Merz și Starmer au pus la München bazele unei “gândiri strategice” privind securitatea Europei: O consultare largă cu toți europeni, plecând de la premisa că Rusia va rămâne agresivă # CaleaEuropeana
Corespondență din München Liderii celor trei mari puteri europene – Franța, Germania și Marea Britanie – s-au reunit vineri după-amiază la Conferința de Securitate de la München și au discutat despre „colaborarea, alături de alți parteneri, pentru a consolida apărarea și securitatea noastră colectivă”, potrivit unui comunicat transmis de Guvernul britanic. Un purtător de cuvânt […] The post Macron, Merz și Starmer au pus la München bazele unei “gândiri strategice” privind securitatea Europei: O consultare largă cu toți europeni, plecând de la premisa că Rusia va rămâne agresivă appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:00
Macron promite o articulare europeană a doctrinei nucleare a Franței după discuții “confidențiale” cu Merz: Trebuie să restructurăm arhitectura de securitate în Europa # CaleaEuropeana
Corespondență din München Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat vineri, pe scena Conferinței de Securitate de la München, că va prezenta în următoarele săptămâni rezultatul unui dialog strategic privind articularea doctrinei de descurajare nucleară a Franței la arhitectura de securitate a Europei. Emmanuel Macron a susținut un discurs amplu la Conferința de Securitate de la […] The post Macron promite o articulare europeană a doctrinei nucleare a Franței după discuții “confidențiale” cu Merz: Trebuie să restructurăm arhitectura de securitate în Europa appeared first on caleaeuropeana.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.