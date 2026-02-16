Mâncarea pentru câini nu e atât de sigură pe cât credeai: Metale grele și chimicale nocive găsite în produse populare

07:30

Cazul Jeffrey Epstein este unul dintre exemplele care au șocat opinia publică la nivel global. Desigur, nimeni nu poate înțelege exact mecanismele intime sau realitatea completă a unor miliardari care trăiesc într-un univers profund diferit de cel al majorității oamenilor. Totuși, psihologia nu are rolul de a scuza asemenea comportamente, ci de a oferi un […] © G4Media.ro.