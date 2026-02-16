Percheziții în Capitală și în trei județe într-un dosar de înșelăciune cu criptomonede / Un pompier de la ISU Brăila printre suspecți / Prejudiciul, estimat la 1,6 milioane de lei

21:30

Fostul premier Marcel Ciolacu l-a acuzat duminică seara, la Antena 3, pe liderul liberal Ilie Bolojan că este de vină pentru situația economică în care se află România în prezent, după anunțarea instalării recesiunii tehnice. Este vorba de a treia apariție publică a lui Ciolacu în acest week-end. “În acest moment se duce și țara […] © G4Media.ro.