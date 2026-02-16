Eugen Tomac, consilier onorific al lui Nicușor Dan, despre Consiliul Păcii: România răspunde invitației unui partener cheie
G4Media, 16 februarie 2026 12:20
România este interesată ca procesul de pace din Fâșia Gaza să dea rezultate, a declarat, luni, la RFI eurodeputatul PMP Eugen Tomac, consilier prezidențial onorific. Președintele Nicușor Dan a anunțat că România va participa ca observator la Consiliul pentru Pace inițiat de președintele Donald Trump. „Președintele a transmis ieri că România va fi prezentă, la […]
• • •
Acum 5 minute
12:50
Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță noi reguli pentru companiile de stat: Dacă au pierderi doi ani la rând, vor trece într-un sistem de restructurare și de reorganizare, sub monitorizarea Ministerului de Finanțe
Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat noi reguli stricte pentru companiile de stat cu pierderi. Orice companie care înregistrează pierderi doi ani consecutiv va intra obligatoriu într-un sistem de restructurare și reorganizare sub monitorizarea directă a Ministerului Finanțelor, scrie Mediafax. Întrebată la Digi 24 despre stadiul reformei, Oana Gheorghiu a explicat că AMEPIP a făcut analiza […]
12:50
Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru perioada 16 februarie – 1 martie 2026. Vremea de Mărțișor se va încălzi după o perioadă de frig intens care marchează jumătatea lunii februarie. BANAT În intervalul 16 – 19 februarie, media temperaturilor maxime va fi în creștere de la o zi la alta și se va […]
Acum o oră
12:20
Mâncarea pentru câini nu e atât de sigură pe cât credeai: Metale grele și chimicale nocive găsite în produse populare
O investigație recentă realizată de Clean Label Project arată că multe mărci populare de hrană pentru câini, care se vând în SUA, conțin niveluri periculoase de metale grele, chimicale din plastic și acrilamidă – o substanță cancerigenă care apare la gătirea alimentelor la temperaturi ridicate. „Nivelurile descoperite sunt alarmante", spune Molly Hamilton, director executiv al organizației. „Stăpânii de câini […]
12:20
Eugen Tomac, consilier onorific al lui Nicușor Dan, despre Consiliul Păcii: România răspunde invitației unui partener cheie
România este interesată ca procesul de pace din Fâșia Gaza să dea rezultate, a declarat, luni, la RFI eurodeputatul PMP Eugen Tomac, consilier prezidențial onorific. Președintele Nicușor Dan a anunțat că România va participa ca observator la Consiliul pentru Pace inițiat de președintele Donald Trump. „Președintele a transmis ieri că România va fi prezentă, la […]
12:20
Ce propune colecția Michael Kors pentru noul sezon toamnă-iarnă 2026-2027: monocromie roșie și tailoring newyorkez
Colecția prezentată de Michael Kors la această ediție a New York Fashion Week propune o reafirmare clară a codurilor estetice ale brandului, într-o formulă coerentă, echilibrată și orientată spre lux purtabil. Fără a miza pe experiment radical sau pe artificii conceptuale, designerul construiește o garderobă structurată în jurul croitoriei precise, al disciplinei cromatice și al […]
12:20
Alexandru Muraru (PNL), reacție la campania de imagine a lui Marcel Ciolacu: "Disperat și toxic, pariază pe prăbușirea României doar pentru a supraviețui la vârful PSD"
Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a reacționat luni la campania susținută de imagine a fostului premier Marcel Ciolacu, pe care l-a acuzat de o ofensivă mediatică „de o obrăznicie rară", menită să mascheze criza profundă din interiorul PSD și dezastrul economic lăsat moștenire. Șeful PNL Iași a avertizat că Ciolacu încearcă să provoace o criză guvernamentală […]
12:20
O tânără din Târgu Jiu a mers să se prostitueze după ce partenerul ei de viață i-a bătut crunt fetița de patru ani / Femeia și concubinul ei, arestați pentru tentativă de omor calificat
Două persoane au fost arestate preventiv în cazul unei fetiţe de patru ani care a fost adusă de mama sa la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu în stare foarte gravă în urmă cu peste o săptămână, potrivit Agerpres. Este vorba de mama fetei, o femeie de 20 […]
12:00
Înşelăciune la Buzău cu arderea bateriilor telefoanelor mobile într-un ritual de dezlegare a vrăjilor, anchetată de Poliţie
O tânără este cercetată pentru înşelăciune, după ce s-ar fi folosit de metoda ghicitului, solicitându-i unei persoane două telefoane mobile pentru a le arde bateriile, în cadrul unui ritual menit să dezlege vrăji, transmite Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, oamenii legii au dat de urma unei tinere de 17 ani, din Ialomiţa, […]
12:00
Parcursul Gabrielei Ruse la WTA Dubai s-a oprit în runda inaugurală, jucătoarea din România fiind învinsă de Emma Navarro, fostă sportivă de TOP 10 și semifinalistă de Grand Slam. Aflată în prezent pe locul 19 mondial, Emma a trecut în două seturi echilibrate, scor 6-4, 7-5, de Gabriela. Meciul a durat o oră și 47 […]
Acum 2 ore
11:50
Germania consideră "insuficiente" cheltuielile Franței pentru apărare și cere Parisului să facă economii
Germania consideră "insuficiente" eforturile Franţei de a majora cheltuielile de apărare şi de a consolida suveranitatea europeană, a declarat luni ministrul de Externe de la Berlin, Johann Wadephul, transmite Agerpres. Preşedintele francez Emmanuel Macron "evocă, pe bună dreptate, tot timpul aspiraţia noastră la suveranitate europeană. Oricine vorbeşte despre ea trebuie să şi acţioneze în consecinţă […]
11:50
Peste 200 de locuri VIP în primul cimitir pentru animale din Sibiu / Primăria investește 9 milioane de lei pentru amenajarea a 2.000 de morminte
Primăria Sibiu a depus la Agenția de Mediu Sibiu memoriul de prezentare pentru cimitirul de animale de companie, anunță Turnul Sfatului. Proiect este astfel conceput încât „să fie perceput de populație nu ca un cimitir clasic, ci mai degrabă ca un parc". Valoarea investiției este estimată la 9,472,611 lei (cu TVA), iar perioada de implementare […]
11:40
"România a pierdut o bună ocazie de a tăcea." Cuvintele lui Jacques Chirac, rostite în contextul sprijinului acordat de țara noastră invaziei din Irak, au fost umilitoare, poate nedrepte în ton, dar au conținut un sâmbure de adevăr. Astăzi, la aproape două decenii distanță de la aderarea la Uniunea Europeană, riscăm să retrăim aceeași situație. […]
11:20
Percheziții în Capitală și în trei județe într-un dosar de înșelăciune cu criptomonede / Un pompier de la ISU Brăila printre suspecți / Prejudiciul, estimat la 1,6 milioane de lei
Polițiștii au făcut luni, 16 februarie, percheziții la un cadru militar activ, suspectat că ar fi înșelat mai multe persoane cu o platformă de criptomonede. Un pompier de la ISU Brăila, cu gradul de locotenent, ar fi unul dintre suspecți, potrivit surselor G4Media. Militarul este audiat luni, 16 februarie, la IPJ Brăila. Luni, 16 februarie, […]
11:10
Vaccinarea copiilor, la cote alarmant de mici în România: Pentru rujeolă-oreion-rubeolă, procentul a scăzut la 47% / Alte cinci vaccinuri împotriva unor boli grave, la cote de 55% / Organizația „Salvați Copiii" cere autorităților să ia măsuri
România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii. Tot mai mulți copii sunt privați de protecția vitală pe care o dă vaccinarea, ceea ce a dus la o scădere progresivă a ratelor de acoperire vaccinală pentru ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), în special pentru doza a doua administrată la 5 ani. Astfel, potrivit […]
11:00
Un nou studiu arată că efectele dezastrului nuclear de la Cernobîl se regăsesc și în rândul copiilor ai căror părinți au fost expuși la radiații
La aproape patru decenii de la dezastrul nuclear de la Cernobîl din 1986, un nou studiu relevă un set de efecte în rândul copiilor celor care au fost expuși la radiații. Cercetătorii au observat modificări subtile în ADN-ul copiilor persoanelor expuse la radiații ionizante în timpul operațiunilor de curățare după incidentul nuclear, scrie Mediafax. O […]
Acum 4 ore
10:50
După controversele din adăposturile pentru animale, ANSVSA anunță un plan național pentru gestionarea câinilor fără stăpân
În urma scandalurilor recente legate de condițiile din unele adăposturi pentru câini, inclusiv cazul intens discutat de la Suraia, autoritățile anunță că pregătesc o abordare nouă la nivel național. ANSVSA spune că problema câinilor fără stăpân nu mai poate fi tratată punctual, ci printr-o strategie integrată, construită împreună cu toate instituțiile și organizațiile implicate. Instituția anunță demararea […]
10:40
STUDIU Analizele de rutină ale sângelui ar putea ajuta la identificarea mai timpurie a pacienților cu risc crescut de insuficiență renală în diabet
Noi cercetări arată că analizele de rutină ale sângelui pot indica modul în care diabetul afectează rinichii cu mult înainte de apariția insuficienței renale, conform ScienceBlog, preluat de MEDIAFAX. Oamenii de știință au analizat probe de sânge de la 200 de participanți împărțiți în patru grupuri: pacienți cu afectare renală diabetică, persoane cu diabet fără […]
10:30
EXCLUSIV Ce venituri adună marile orașe după majorarea impozitelor locale și cum se descurcă primarii cu gradul lor de colectare, în contextul în care mulți dintre ei reclamă că bugetele nu le acoperă cheltuielile de funcționare și investiții
Subiectul majorării taxelor și impozitelor stârnește multiple controverse, inclusiv în rândul edililor. Unii dintre ei apreciază noile reglementări din Codul fiscal, considerându-le necesare pentru creșterea bugetelor locale, în timp ce alții – precum primărița din Craiova, Lia Olguța Vasilescu – semnalează că noile măsuri nu fac decât să nemulțumească populația, fără a aduce vreun beneficiu […]
10:30
Zăpadă și viscol în Moldova, Muntenia și Dobrogea / Frigul și precipitațiile cuprind toată țara
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, avertizare cod galben de viscol și zăpadă pentru aproape jumătate de țară, îndeosebi pentru Moldova, Muntenia și Dobrogea. Luni vremea va deveni rece în Moldova, iar marți și în regiunile sudice, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra în general între -4 și 4 grade. Miercuri vremea […]
10:20
Finlanda avertizează: Rusia își întărește arsenalul nuclear în Arctica, aproape de graniță
Ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen, a atras atenția asupra unei întăriri semnificative a infrastructurii militare rusești în Peninsula Kola (
10:00
Pierre Wache, directorul tehnic al RedBull, a uimit lumea Formulei 1 după ce a precizat că echipa pentru care muncește se află în urma rivalelor Ferrari, Mercedes și McLaren. Declarația vine după primul test de la Bahrain, unul în care echipa din Milton Keynes a impresionat. „Dacă vrea, poate să se retragă” – Lando Norris, […] © G4Media.ro.
10:00
Grupul Wagner din Rusia s-a reorientat și declanșează sabotaje în Europa, avertizează serviciile de informații – FT # G4Media
Recrutorii și propagandiștii care au activat anterior în cadrul Grupului Wagner au devenit un canal principal pentru atacurile de sabotaj organizate de Kremlin în Europa, potrivit oficialilor de informații occidentali citați de Financial Times. După eșecul rebeliunii împotriva conducerii armatei ruse din iunie 2023 și moartea fondatorului Evgheni Prigojin, grupul rus de mercenari Wagner a […] © G4Media.ro.
09:50
Bătălie în justiție pentru ultimele rămășițe din Codrii Vlăsiei / Curtea de Apel Ploiești a restabilit statutul de rezervație protejată a Pădurii Crâng, după ce CJ Buzău a eliminat-o / Academia Română explică de ce pădurea e un refugiu de biodiversitate # G4Media
Pădurea Crâng din Buzău reprezintă un refugiu important de biodiversitate în sud-estul României, conservând atât structuri forestiere mature, cât şi elemente floristice rare şi cu valoare conservativă ridicată, este concluzia Institutului de Biologie Bucureşti (IBB) al Academiei Române, în urma unui studiu, anunță Agerpres. Studiul evidenţiază, totodată, prezenţa lalelei de crâng, o specie vulnerabilă, în […] © G4Media.ro.
09:50
Ce venituri adună marile orașe după majorarea impozitelor și cum se descurcă primarii cu gradul lor de colectare, în contextul în care mulți dintre ei reclamă că bugetele nu le acoperă cheltuielile de funcționare și investiții # G4Media
Subiectul majorării taxelor și impozitelor stârnește multiple controverse, inclusiv în rândul edililor care unii dintre ei apreciază noile reglementări din codul fiscal, considerându-le necesare pentru creșterea bugetelor locale, în timp ce alții – precum primărița din Craiova, Lia Olguța Vasilescu – semnalează că noile măsuri nu fac decât să nemulțumească populația, fără a aduce vreun […] © G4Media.ro.
09:40
După 40 de ani digestia se schimbă/ Nutriționistul Tania Fântână explică de ce ne balonează combinațiile care mergeau „perfect” înainte și ce ajustări simple ne-ar ajuta # G4Media
Se fac multe glume cu vârsta de 40 de ani. Nu o să discut care sunt adevărate și care nu. Umorul ne ajută să depășim tot ce se întâmplă zi de zi în viețile noastre, deci este benefic. Citește sfaturile nutriționistului Tania Fântână în G4Food.ro. © G4Media.ro.
09:30
SUA au transportat pentru prima dată cu un avion de marfă un microreactor nuclear / Dispozitivele, menite să înlocuiască marile generatoare de energie electrică diesel # G4Media
Duminică, Departamentele Energiei și Apărării ale SUA au transportat pentru prima dată un mic reactor nuclear cu un avion de marfă din California în Utah, pentru a demonstra potențialul de a utiliza rapid energia nucleară în scopuri militare și civile, scrie Reuters. Agențiile au colaborat cu compania Valar Atomics din California pentru a transporta unul […] © G4Media.ro.
09:20
Bill Gates și șeful Google, printre participanții la summitul AI din India / Zeci de lideri din toată lumea și-au confirmat prezența # G4Media
India: Peste 20 de lideri mondiali la summitul privind inteligenţa artificială de la New Delhi Summitul privind Impactul Inteligenţei Artificiale (AI) începe luni la New Delhi, unde se aşteaptă sosirea a peste 20 de lideri mondiali, printre care preşedintele francez Emmanuel Macron şi preşedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, relatează EFE. „Începând de astăzi, […] © G4Media.ro.
09:20
Reacție dură în presa italiană la adresa lui Cristi Chivu: „Este un antrenor ipocrit la fel ca toți ceilalți” # G4Media
A ieșit scandal mare la derbiul dintre Inter și Juventus după eliminarea gratuită (două galbene) a lui Pierre Kalulu de la oaspeți. Nu a scăpat de critici nici Cristi Chivu, cea mai dură venind din partea Corriere della Sera: „E un antrenor ipocrit la fel ca toți ceilalți”. Arbitrul a greșit grav, iar Chivu nu […] © G4Media.ro.
09:20
Grupul ungar MOL vrea să își extindă portofoliul internațional prin intrarea în Libia, după ce a licitat cu succes pentru o zonă de explorare în Marea Mediterană împreună cu o companie spaniolă și una turcă, transmite presa maghiară citată de Rador. Expertul bursier Tamás G. Korányi a declarat pentru InfoRádio că zăcămintele de petrol din […] © G4Media.ro.
09:20
O bacterie periculoasă ar putea deveni o nouă armă împotriva cancerului / Primul studiu clinic ar putea include copii care au primit transplant de măduvă osoasă # G4Media
O bacterie modificată genetic ar putea reactiva imunitatea înnăscută împotriva cancerului și transforma strategiile moderne de tratament, anunță Mediafax. Oamenii de știință au creat o tulpină slăbită de Listeria monocytogenes care ar putea deveni un tratament inovator împotriva cancerului. Cercetătorii de la Universitatea California, Berkeley spun că bacteria modificată activează mecanisme puternice ale sistemului imunitar, […] © G4Media.ro.
09:10
Analiză a publicației spaniole El Mundo, via Rador: Europa riscă o lacună periculoasă în descurajare dacă nu își reduce dependența de Statele Unite, potrivit unui raport prezentat la Conferința de Securitate de la München. Nu este o coincidență faptul că raportul a fost publicat chiar acum. Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a reaprins […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
08:50
Lideri care controlează regimuri autoritare, majoritari la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington / România va fi observator, la fel și Comisia Europeană # G4Media
Pe 19 februarie, va avea loc, la Washington, prima reuniune a Consiliului Păcii, inițiativă a președintelui american Donald Trump, luată cu scopul de a „promova stabilitatea, de a restabili o guvernare fiabilă și legală și de a asigura o pace durabilă în regiunile afectate sau amenințate de conflict”. Aproximativ 60 de state, printre care și […] © G4Media.ro.
08:50
Doi tineri din Cluj-Napoca au rămas înzăpeziți cu mașina în Alba / GPS-ul le-a indicat o rută impracticabilă iarna / Au fost salvați de jandarmii montani # G4Media
Doi tineri din Cluj-Napoca au rămas împotmoliți cu mașina la Gârda de Sus, după ce GPS-ul le-a indicat o rută impracticabilă iarna. Aceștia au fost salvați de către jandarmii montani de la Arieșeni, anunță Alba24. Duminică, în jurul orei 14:37, printr-un apel la S.N.U.A.U. 112, numitul M. G. a sesizat faptul că, în timp ce […] © G4Media.ro.
08:30
Curtea Supremă anulează sechestrul pus pe bunurile magnatului Viorel Micula / Procesul cu Ioan Micula, fratele acestuia, continuă / Statului român încearcă să recupereze peste 300 de milioane de euro de la oamenii de afaceri # G4Media
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins definitiv recursul Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor şi a confirmat decizia Curţii de Apel Oradea de anulare a sechestrului de peste un miliard de lei instituit pe bunurile omului de afaceri bihorean Viorel Micula, în dosarul privind recuperarea ajutorului de stat considerat ilegal de instanţele europene. […] © G4Media.ro.
08:30
Dramatism total în finala ATP Dallas: Shelton, campion după ce a salvat trei mingi de meci # G4Media
Ben Shelton a reuși o revenire spectaculoasă în finala ATP Dallas, al doilea favorit devenind campion după ce a salvat trei mingi de meci contra lui Taylor Fritz. Principal favorit al întrecerii americane, Fritz a început mai bine finala și a câștigat primul set, scor 6-3. Shelton a servit mai bine, a jucat mai „tăios” […] © G4Media.ro.
08:20
Ședință de coaliție pe reforma administrației, luni / Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri # G4Media
Luni, la ora 13, urmează să se desfășoare o nouă ședință de coaliție în care se așteaptă să se discute reforma administrativă propusă de premierul Ilie Bolojan, anunță surse G4Media. Social-democrații nu par să-și dorească să meargă mai departe cu reforma administrației publice în forma în care a propus-o premierul Ilie Bolojan. Unul dintre aceștia […] © G4Media.ro.
08:20
Un indicator stradal care poartă numele episcopului Hám János și panoul informativ ce marchează renovarea Catedrala Romano-Catolică „Înălțarea Domnului” au fost vandalizate cu vopsea neagră vinerea trecută, transmite publicația Satu Mare Online. Perioada în care Hám János a fost episcop în Satu Mare e considerată a fost una dintre cele mai importante etape din dezvoltarea […] © G4Media.ro.
08:20
Napoli nu a reușit decât o remiză, scor 2-2, pe teren propriu cu AS Roma, iar în urma acestui rezultat Interul lui Cristi Chivu s-a distanțat la 11 puncte de campioana en-titre din Serie A. Malen a deschis scorul pentru Roma în minutul 7, iar la pauză s-a intrat la egalitate, scor 1-1, după reușita […] © G4Media.ro.
08:10
Cum încearcă SUA să devină furnizor principal de gaze pentru Europa. Rolul Greciei și al României # G4Media
Analiză a publicației KATHIMERINI (Grecia), via Rador: Rolul fundamental al energiei în noua strategie de securitate a Statelor Unite a fost evidențiat la un eveniment organizat de Fundația pentru Apărarea Democrațiilor (Foundation for Defense of Democracies -FDD) la Washington, cu ocazia împlinirii unui an de la înființarea Consiliului Național pentru Dominanță Energetică al Casei Albe. […] © G4Media.ro.
08:00
Negociatorii lui Donald Trump discută cu Iranul, la Geneva, despre programul nuclear al Teheranului # G4Media
Emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui Donald Trump, Jared Kushner, vor călători la Geneva săptămâna aceasta pentru a discuta cu negociatorii iranieni despre programul nuclear al Teheranului, a confirmat duminică Casa Albă, notează AFP preluată de Agerpres. Un oficial american, vorbind sub protecţia anonimatului, a confirmat pentru AFP că Witkoff şi Kushner, principalii […] © G4Media.ro.
07:50
Afacere românească în Italia: Minori de 8 ani puși la muncă în fabrica unui român / 23 de cetățeni din Republica Moldova lucrau ilegal într-un regim de lagăr # G4Media
Muncitori nedeclarați, inclusiv copii de numai 8 ani, obligați să lucreze în condiții sanitare îngrozitoare, în afacerea unui român, notează Curierul Italiei care citează prea locală. O adevărată fabrică-lagăr a fost descoperită în Palazzolo sull’Oglio, unde Carabinieri și poliția locală au intervenit în această dimineață, vineri, 13 februarie, sigilând sediul și aplicând amenzi mari în […] © G4Media.ro.
07:50
Bitcoin explicat simplu: ce a stat la originea lui, cum îl poți folosi? cum funcționează minarea și ce se întâmplă după atingerea limitei maxime de 21 de milioane de BTC. # G4Media
Bitcoin reprezintă una dintre cele mai revoluționare invenții din lumea finanțelor moderne. Lansat în 2008, prin intermediul unui document numit whitepaper, Bitcoin a propus o modalitate nouă de a transfera valoare fără intermediari, precum băncile. Ce este whitepaper-ul Bitcoin și de ce este important? Whitepaper-ul Bitcoin este un document tehnic de doar 9 pagini, publicat […] © G4Media.ro.
07:50
Marco Rubio i-a asigurat sâmbătă pe liderii europeni că SUA nu intenționează să abandoneze alianța transatlantică, spunând că destinul acesteia “va fi întotdeauna împletit” cu cel al continentului, dar le-a cerut să participe la eforturile Administrației Trump de a remodela ordinea globală, punând accent pe suveranitate, reindustrializare și putere militară. Discursul șefului diplomației americane la […] © G4Media.ro.
07:40
Trei atacatori au intrat din greșeală în casa unui cuplu din Franța, căutându-l pe un important afacerist din domeniul criptomonedelor / Răpirile și jafurile legate de criptomonede, în creștere # G4Media
Trei bărbaţi au fost puşi sub acuzare duminică la Paris, suspectaţi că ar fi făcut parte dintr-un grup armat care a încercat să îl jefuiască pe şeful Binance France, un jucător important în sectorul criptomonedelor, a aflat AFP dintr-o sursă judiciară, citată de Agerpres. Răpirile, uneori spectaculoase, şi jafurile legate de criptomonede au crescut în […] © G4Media.ro.
07:30
Cazul Epstein văzut de la Institutul„Socola”/ ”Vorbim despre narcisism, manipulare și lipsa regretului” / ”Când nu mai ai nevoie de validarea sau reacțiile celor din jur, empatia devine opțională” # G4Media
Cazul Jeffrey Epstein este unul dintre exemplele care au șocat opinia publică la nivel global. Desigur, nimeni nu poate înțelege exact mecanismele intime sau realitatea completă a unor miliardari care trăiesc într-un univers profund diferit de cel al majorității oamenilor. Totuși, psihologia nu are rolul de a scuza asemenea comportamente, ci de a oferi un […] © G4Media.ro.
07:30
Opt morți în China, după o explozie într-un magazin de artificii / Accidente frecvente de sărbătoarea Anului Nou Lunar # G4Media
O explozie într-un magazin de artificii din estul Chinei a ucis opt persoane şi a rănit alte două, au anunţat autorităţile duminică seara, notează AFP. În afara oraşelor mari, unde utilizarea dispozitivelor pirotehnice este strict reglementată, oamenii din ţară folosesc regulat artificiile în timpul evenimentelor importante şi sărbătorilor cum ar fi Anul Nou Lunar, care […] © G4Media.ro.
07:20
Spitalul Județean din Timișoara introduce un program de inteligență artificială pentru a ajuta pacienții și medicii / ”Se inspiră doar din literatură de specialitate” # G4Media
Un sistem care folosește inteligența artificială, dezvoltat de un specialist român stabilit în Statele Unite, va integra module de comunicare cu pacienții, suport pentru deciziile medicilor și monitorizare în timp real a activității spitalului, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Spitalul Județean din Timișoara va implementa un program de Inteligență Artificială complex, […] © G4Media.ro.
07:10
Ciolacu despre participarea președintelui la Consiliul de Pace: E o decizie corectă. Aș fi decis din prima zi să mergem / Cel mai solid partener al României este SUA # G4Media
Marcel Ciolacu a spus că România trebuie să colaboreze strâns cu Statele Unite și susține decizia lui Nicușor Dan de a participa la Consiliul pentru Pace, anunță Mediafax. Fostul premier Marcel Ciolacu a comentat, duminică seara la Antena3, decizia președintelui Nicușor Dan de a participa la Consiliul pentru Pace de la Washington, pe 19 februarie, […] © G4Media.ro.
07:10
FT: Grupul Wagner se regrupează în acțiuni de sabotaj în Europa / GRU și FSB au devenit foarte active în încercarea de a recruta agenți „de unică folosință” în Europa # G4Media
Oficialii serviciilor de informații din Occident afirmă că recrutorii și propagandiștii care au lucrat anterior pentru grupul rus Wagner au devenit principalii responsabili pentru atacurile de sabotaj organizate de Rusia în Europa, potrivit Financial Times, notează Mediafax. Recrutorii și propagandiștii care au lucrat anterior pentru grupul rus Wagner au devenit principalii responsabili pentru atacurile de […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
06:40
ANALIZĂ Moltbook. Sau cum se viralizează de câteva săptămâni în social media conspirația agenților AI care pregătesc o revoluție împotriva umanității / Rețeaua ”interzisă oamenilor” # G4Media
De câteva săptămâni, social media vuiesc despre o rețea “pentru programele AI”, ”interzisă oamenilor”, unde se pregătește ”o revoluție împotriva umanității”: Moltbook. De fapt, un simplu site creat peste noapte de un antreprenor cvasi-anonim din Los Angeles, care a devenit viral prin titluri ”senzaționale” și prin intermediul unor personalități publice și influenceri, unii dintre ei […] © G4Media.ro.
