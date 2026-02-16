11:30

În București, una dintre cele mai mari probleme ale sunt gropile de pe carosabil. Zilnic șoferii se plâng de pericolul acetora. Recent un bucureștean a spus că a îndoit jantele mașinii lui în sensul giratoriu […] Articolul „Tocmai mi-am îndoit două jante în giratoriu la Obor!" Bucureștenii își tot rup mașinile în craterele din oraș, PMB numără „gropile plombate". S-a ajuns la 310, dar ar cam fi niște mii