Ți-ai rupt mașina în gropi și ai roțile „pătrate”? Îndreptarea jantelor costă minimum 600 - 800 lei
Newsweek.ro, 16 februarie 2026 17:20
Străzile și drumurile din România arată ca după bombardament, în urma gerului și a precipitațiilor. ...
• • •
Acum 10 minute
17:50
Reforma administrației. Guvernul anunță modificări în mai multe domenii-cheie: apărare, ordine publică # Newsweek.ro
Guvernul a anunţat, luni, decizia coaliţiei privind reforma administraţiei, arătând că s-au stbilit ...
Acum 30 minute
17:40
Un centru de comandă multinaţional al Forţelor Terestre Avansate ale NATO (FLF, după acronimul în li...
Acum o oră
17:20
17:20
Un comisar european participă la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru pace, inițiativă a lui Trump # Newsweek.ro
Un comisar european va participa în această săptămână la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru p...
17:10
„Bolovanișoara”, noua poreclă a Timișoarei după apariția bolovanilor pe străzi. De unde au apărut pietrele? # Newsweek.ro
Administrația locală explică că este o soluție temporară, menită să protejeze solul și să permită re...
Acum 2 ore
16:50
Radu Marinescu anunță programul interviurilor pentru candidații înscriși pentru șefia marilor parchete # Newsweek.ro
Ministerul Justiției, condus de Radu Marinescu, a anunțat lista celor 19 candidați care au fost vali...
16:30
Germania vrea să economisească anual 50.000.000.000€ din fondul de pensii. Vârsta de pensionare, 70 de ani # Newsweek.ro
O parte dintre politicienii Gemania vor să revizuiască sistemul de pensii aflat în dificultate și să...
16:30
Apa din Curtea de Argeș rămâne nepotabilă: depășiri la fier și clor, autoritățile au emis RO-ALERT # Newsweek.ro
Apa din reţeaua care alimentează municipiul Curtea de Argeş şi comunele limitrofe rămâne nepotabilă,...
16:20
Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a ținut, la Budapesta, o conferință comună cu premierul ma...
16:00
Critici dure pentru Meloni privind Consiliul pentru Pace al lui Trump: „O abominație care ofensează Italia” # Newsweek.ro
Decizia guvernului de la Roma ca Italia să participe, în calitate de observator, la prima reuniune a...
Acum 4 ore
15:50
Sute de ieșeni au rămas fără grad de handicap, după reevaluări. Ministerul Muncii a declanșat controale # Newsweek.ro
Sute de ieșeni și-au pierdut încadrarea în grad de handicap anul trecut sau au fost încadrate într-u...
15:50
Mircea Abrudean: Recesiunea tehnică - chestiune temporară, colaterală reformelor, care va fi depășită # Newsweek.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat, luni, că recesiunea tehnică este o chestiune "te...
15:40
NATO „va lovi în adâncul Rusiei” dacă Putin atacă Europa. Ministrul Estoniei: Vom duce războiul la ruși acasă # Newsweek.ro
Ministrul de Externe al Estoniei avertizează că NATO va răspunde prin lovituri directe pe teritoriul...
15:20
Salubris a reușit să stoarcă de la un măturător 96 de lei.
15:10
FOTO Inconștiență criminală! Un șofer român, prins în trafic cu „slick-”-uri de iarnă. Nici la căruță nu merg # Newsweek.ro
Un șofer român a considerat că e sufient să scrie pe cauciucurile mașinii că sunt de iarnă pentru a ...
15:10
Motanul Zeppelin, ce a trăit la Iași acum 100 de ani, miaună din nou! Cum a fost posibil? # Newsweek.ro
Motanul Zeppelin, locuitor al Iașului în urmă cu un secol, a fost readus la viață cu ajutorul inteli...
15:00
Meteo. Vreme cu toane până pe 1 martie. Ce temperaturi va aduce începutul de primăvară? Prognoza pe regiuni # Newsweek.ro
În următoarele două săptămâni (16 feb–1 mar), la nivel național, temperaturile maxime și minime vor ...
14:50
Penalul „Prinț Paul al României” a pierdut o „combinație” cu o pădure de 40.000 ha și milioane € din Suceava # Newsweek.ro
„Prințul Paul al României”, aflat în arest în Franța după ce a fost condamnat la pușcărie în România...
14:40
Cine e favorit să conducă România la barajul cu Turcia, dacă Mircea Lucescu nu va putea fi pe bancă? # Newsweek.ro
Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță, are cele mai mari șanse să preia ...
14:30
Ministrul Pîslaru îl atacă pe fostul ministru PSD Câciu cu o investigație Newsweek. Nu se înțeleg la bani # Newsweek.ro
Ministrul Fondurilor Europene Dragoș Pîslaru îl atacă pe fostul minsitru de finanțe Florin Câciu fol...
14:20
„Cutremur” în coaliție. PSD ia în calcul demiterea lui Ilie Bolojan și alegeri anticipate # Newsweek.ro
Coaliția de guvernare se confruntă cu tensiuni majore după intrarea României în recesiune tehnică. P...
14:10
Mallorca și Ibiza ar putea limita drastic numărul de turiști. Ce prevede măsura propusă? # Newsweek.ro
Mallorca și Ibiza ar putea limita numărul de turiști. Este vorba despre o propunere care vizează int...
Acum 6 ore
13:50
Trafic restricționat la frontiera cu Ucraina la Sighetu Marmației. Lucrări la podul peste Tisa până în aprilie # Newsweek.ro
Poliția de Frontieră anunță restricții importante de circulație la Punctul de Trecere a Frontierei S...
13:50
PSD anunță bani mai mulți la pensie și anularea CASS. „Altfel plecăm de la guvernare”. Când se va întâmpla? # Newsweek.ro
Bani mai mulți la pensie cere PSD și eliminarea CASS la mamele aflate în concediu maternal. Altfel, ...
13:50
Sute de ruși, prezenți la mormântul lui Navalnîi, opozantul ucis cu o toxină din broaște la ordinul lui Putin # Newsweek.ro
Zeci de persoane s-au strâns luni la Moscova la mormântul lui Alexei Navalnîi, la doi ani de la moar...
13:40
Rata anuală a inflației a scăzut la 9,62% în România. În Bulgaria, e de 3,5%. Ce s-a scumpit în cele două țări # Newsweek.ro
România e în continuare campioana inflației în UE, chiar dacă rata anuală a scăzut ușor, în ianuarie...
13:30
Pentru ce afecțiuni sunt oferite analize și consultații gratuite? Nu trebuie să fii asigurat # Newsweek.ro
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a emis o actualizare a Ghidului asiguratului, prin ca...
13:20
Amiral american: SUA are nevoie de aliați. În Afganistan au fost alături de noi. Câți militari români au murit # Newsweek.ro
William H. McRaven a scris că, dacă SUA continuă să arate dispreț față de aliații săi, dacă nu reușe...
13:10
Ajutor de 500 de lei pentru persoanele cu handicap, de la primărie. În care oraș se aplică măsura? # Newsweek.ro
Primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor, a anunțat că persoanele cu handicap grav și cele cu afecț...
13:00
Suedia, în fața unei noi decizii istorice după aderarea la NATO. Coroana suedeză ar putea fi înlocuită cu euro # Newsweek.ro
Suedia se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a renunța la coroana națională și a adopta euro....
12:50
Criza politică din Bulgaria: Președintele demisionar Rumen Radev, putinist înrăit, conduce detașat în sondaje # Newsweek.ro
Criza politică din Bulgaria nu dă semne de slăbiciune. După ce guvernul a demisionat pe 11 decembrie...
12:40
Ungaria și Slovacia cer Croației acces la petrolul rusesc și acuză Ucraina că blochează conducta Drujba # Newsweek.ro
Ungaria și Slovacia solicită Croației să permită tranzitul petrolului rusesc prin conducta Adria, du...
12:30
Tenis: Clasamentul ATP - Alex De Minaur a urcat pe locul şase după titlul de la Rotterdam # Newsweek.ro
Tenismanul australian Alex De Minaur, care a câştigat, duminică, titlul la Rotterdam, a urcat două p...
12:20
Cluj: Salvamontiştii au intervenit în 21 de cazuri de accidentări în vacanţa de schi a elevilor # Newsweek.ro
Mii de copii din judeţul Cluj au fost prezenţi pe pârtii în vacanţa de schi, în perioada 9-15 februa...
Acum 8 ore
11:50
Pompier din Brăila, țepar cu criptomonede în timpul liber. Mai mulți români, înșelați cu 1.600.000 lei # Newsweek.ro
Un pompier cu grad de locotenent din Brăila, împreună cu mai multe cunoștințe din anturajul său, a î...
11:40
Un bărbat a fost concediat de la Amazon după 11 ani. Lecția primită de la fiica lui i-a schimbat viața # Newsweek.ro
Un bărbat a fost concediat de la Amazon după 11 ani. Lecția primită de la fiica lui i-a schimbat via...
11:20
O comună cu 2.800 locuitori are un deficit de 16.000.000 lei. Primăria plătește salarii de 3.500.000 lei # Newsweek.ro
Coaliția e în pericol să se rupă după ce PSD și UDMR nu s-au opus reformei administrative a lui Bolo...
11:20
Mulți români nu au bani să aprindă lumina. kW-ul cel mai scump din Europa, consumul a scăzut cu 1% în 2025 # Newsweek.ro
În contextul în care în România avem kW-ul cel mai scump din Europa, raportat la venit, mulți români...
10:50
Prețurile plafonate la gaze și curent, o „păcăleală”. Românii trebuie să acopere o gaură de 30.000.000.000 lei # Newsweek.ro
Prețurile plafonate la gaze și curent sunt o „păcăleală”. Românii s-au bucurat de facturi mai mici, ...
10:40
Călin Georgescu așteaptă decizia Tribunalului București privind menținerea sau ridicarea controlului...
10:30
Când trecem la ora de vară în 2026? Cum se dau ceasurile, înainte sau înapoi? Din 1997 se trece la o...
10:20
INS confirmă: pensionarii au pierdut 3.700 lei din pensie în 2025. Au șanse să obțină indexarea în instanță? # Newsweek.ro
INS a confirmat azi ceea ce Newsweek scrie de mai mult timp. Din cauza inflației de 10%, pensionarii...
10:10
Horoscop complet al banilor 2025. În care lună vei câștiga o avere? Pești, Leu, Capricorn, mare atenție # Newsweek.ro
Horoscopul financiar pentru 2026 îți dezvăluie modul în care stelele te ghidează către mai multă înc...
10:00
Uniunea Europeană grăbește lansarea euro digital pentru a reduce dependența de plățile procesate de ...
Acum 12 ore
09:30
Bulgarii se întreabă dacă după achiziția Carrefour, frații Pavăl vor investi în Bulgaria? „Au 25.000 angajați” # Newsweek.ro
Presa din Bulgaria scrie pe larg despre cumpărarea de către frații Pavăl a magazinelor Carrefour din...
09:30
Trump spune că este gata să sprijine atacurile Israelului asupra Iranului. SUA analizează un coridor aerian # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump ar fi de acord să sprijine atacurile Israelului asupra capacităților balis...
09:20
Avertisment al serviciilor occidentale: Wagner recrutează europeni pentru sabotaje. România, o țintă sensibilă # Newsweek.ro
Serviciile de informații occidentale avertizează că foști recrutorii și propagandiști ai grupului Wa...
09:10
Avertismentul șefilor armatelor britanice și germane pentru reînarmarea Europei: „Rusia amenință toată Europa” # Newsweek.ro
Liderii militari ai Marii Britanii și Germaniei lansează un apel comun pentru accelerarea reînarmări...
08:50
Cât îi costă pe șoferii români vignieta de o zi nou introdusă de Bulgaria. Mai scumpă ca la noi # Newsweek.ro
Bulgaia a introdus recent vinieta de o zi care se bucură de mare succes. Vinieta de o zi este mai su...
08:50
Reevaluare persoane cu dizabilități. În care situații poate fi modificat sau retras certificatul de handicap # Newsweek.ro
Reevaluarea încadrării în grad de handicap este procedura prin care autoritățile verifică periodic d...
