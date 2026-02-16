Bursa de la București a închis în creștere ședința de luni. Rulaj de peste 1,1 miliarde de lei

21:50

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pregătește unele dintre cele mai importante schimbări din istoria RCA. O va face prin modificarea normei 20/2017, care reglementează acest tip de asigurare. Una dintre marile modificări vizează schimbarea din temelii a sistemului bonus-malus inclusiv prin sancționarea drastică a șoferilor care produc daune, în cazul cărora prima plătită pentru RCA ajunge să fie și de trei ori mai ridicată decât tariful de bază. Proiectul de normă ar urma să fie discutat în una dintre următoarele ședințe ale Consiliului ASF.