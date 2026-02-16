Afacerile DRS Architects au crescut cu 40% în 2025. Au revenit proiectele în retail
Economica.net, 16 februarie 2026 12:20
Biroul de arhitectură DRS-Architects a încheiat 2025 cu afaceri de 1,4 milioane de euro, în creștere cu 40% față de 2024. Proiectele din retail și rezidențial au fost cele care au motorul activității.
Fiecare prosumator îi “costă” pe consumatorii de energie electrică între 200 și 372 de lei/MWh, spune Asociația Furnizorilor # Economica.net
Creșterea accelerată a numărului de prosumatori în România a produs modificări semnificative în piața de energie, cu efecte directe asupra funcționării acesteia și asupra activității furnizorilor, se arată într-un comunicat al Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER). Această evoluție contribuie, fără îndoială, la atingerea obiectivelor tranziției energetice, însă amploarea și ritmul creșterii impun o adaptare a cadrului de reglementare, astfel încât acesta să fie coerent, echitabil și sustenabil pentru toți participanții la sistemul energetic, spun furnizorii.
„Regele eolienelor” va opera și dispeceriza toate regenerabilele din România ale celui mai bogat ucrainean # Economica.net
Monsson Operation anunță semnarea unor contracte pe de operare, mentenanță (O&M) și dispecerizare, pe cinci ani, cu DRI, pentru activele sale de energie regenerabilă din România deținute de grupul ucrainean.
Vine dezastrul – Criză pentru super-puterea agricolă a Europei. A pierdut jumătate de milion de fermieri şi 100.000 de ferme # Economica.net
Franţa rămâne principala putere agricolă a Europei, dar marjele sale de profit au scăzut puternic în 2025, un an dificil pentru toate sectoarele, cu un consum mai mic de vin, un şeptel în declin şi un grâu mai dificil de exportat, transmite AFP.
Decizie a instanței privind utilizarea neonicotinoidelor. Ce efect va avea asupra fermierilor # Economica.net
Curtea de Apel Cluj a respins cererea de suspendare a autorizațiilor temporare emise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru utilizarea tratamentului semințelor cu produse pe bază de substanțe active din categoria neonicotinoidelor.
Courtney Tims, Uber Eats Europa: Suntem foarte încântați să ne extindem în România și vedem aici un potențial uriaș # Economica.net
Uber Eats se va relansa în România mai târziu în acest an, la șase ani după ce serviciul a fost retras de pe piața locală, ca parte din cel mai amplu an de extindere al Uber în Europa.
Cea mai mare scumpire din ianuarie 2026. Topul creșterilor de preţuri la început de an (date oficiale inflaţie INS) # Economica.net
Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna ianuarie, cu 59,33% în ritm anual, însă s-a ieftinit uşor faţă de luna precedentă, cu 0,44%, în timp ce creşteri semnificative au mai fost înregistrate la cacao şi cafea, cu o majorare anuală de 25,27%, precum şi la transportul pe calea ferată, cu 24,40%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate luni.
Vremea se va răci considerabil în Bucureşti, în următoarele zile, cerul va fi noros şi se vor semnala precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare, în timp ce ce se va depune strat nou de zăpadă, conform prognozei de specialitate, publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) și citată de Agerpres.
Consumul final de energie electrică în România a scăzut anul trecut cu 0,9%, comparativ cu 2024, în timp ce consumul populaţiei s-a diminuat cu 1%, arată datele publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Norvegienii de la Scatec, cu gigantul petrolier Equinor în acționariat, iau credit de la BEI pentru construcția parcurilor fotovoltaice în România # Economica.net
Banca Europeană de Investiții (BEI) alocă 34 milioane EUR pentru extinderea producției de energie solară în România. Finanțarea BEI este menită să sprijine construirea și exploatarea a trei centrale fotovoltaice în sud-vestul României, care vor avea o capacitate combinată de 190 megawați (MW), suficientă pentru alimentarea a peste 160 000 de locuințe în țară, arată un comunicat al băncii.
FEPER scoate la vânzare luna viitoare hotelul Central de patru stele din Ploiești.
Scumpirile continuă. Cum a evoluat inflaţia în ultima lună şi ce s-a întâmplat în ultimele 12 luni (date oficiale INS) # Economica.net
Indicele preţurilor de consum în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna decembrie 2025 a fost 100,86%. Rata anuală a inflaţiei în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2025 a fost 9,6%, conform datelor comunicate de INS.
Prima evaluare necosmetizată şi realistă a sistemului asigurărilor sociale de sănătate, făcută de un preşedinte al CNAS. Horaţiu Moldovan explică efectele introducerii mai multor case de asigurări de sănătate, inclusiv private # Economica.net
Horaţiu Moldovan, preşedintele CNAS, a transmis o luare de poziţie în care arată punctual şi argumentat ce repercusiuni ar avea asupra pacienţilor spargerea monopolului CNAS prin introducerea mai multor case de asigurări, inclusiv private. Luarea de poziţie a profesorului Horaţiu Moldovan e prima evaluare necosmetizată a stării sistemului asigurărilor sociale de sănătate, făcută de un preşedinte al CNAS, în cei 26 de ani de când funcţionează instituţia.
Pe măsură ce își reduce investițiile în dezvoltarea de mașini cu sisteme electrice de propulsie, grupul Stellantis încearcă și o majorare a veniturilor prin reintroducerea motoarelor diesel în oferta pentru Europa.
Summit inteligenţă artificială – India găzduieşte întâlnirea a peste 20 de lideri mondiali despre viitorul AI # Economica.net
Summitul privind Impactul Inteligenţei Artificiale (AI) începe luni la New Delhi, unde se aşteaptă sosirea a peste 20 de lideri mondiali, printre care preşedintele francez Emmanuel Macron şi preşedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, relatează EFE.
Europa se pregăteşte pentru o nouă eră. Germania şi Marea Britanie cer accelerarea reînarmării continentului # Economica.net
Șefii forțelor armate din Marea Britanie și Germania lansează un apel comun pentru accelerarea reînarmării Europei, îndemnând publicul să accepte argumentele „morale” în favoarea reînarmării și să se pregătească pentru amenințarea unui război cu Rusia. Cei doi avertizează că „agresiunea și intențiile Rusiei se extind dincolo de Ucraina”.
Emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui Donald Trump, Jared Kushner, vor călători la Geneva săptămâna aceasta pentru a discuta cu negociatorii iranieni despre programul nuclear al Teheranului, a confirmat duminică Casa Albă, notează AFP.
Ucraina, sub administraţie internaţională condusă de ONU – Rusia reia ideea avansată de Putin la începutul lui 2025 # Economica.net
Rusia a reluat o idee avansată iniţial de preşedintele Vladimir Putin în martie anul trecut privind plasarea Ucrainei sub o administraţie internaţională condusă de ONU, mesaj transmis duminică înaintea reluării săptămâna viitoare a negocierilor ruso-ucrainene mediate de SUA, relatează agenţia DPA.
Ungaria şi Slovacia încearcă să importe petrol rusesc prin Croaţia şi acuză Ucraina că blochează conducta Drujba # Economica.net
Ungaria şi Slovacia s-au adresat Croaţiei cu solicitarea ca aceasta să permită transportul petrolului rusesc prin conducta Adria, în timp ce Ucraina continuă să blocheze tranzitul prin conducta Drujba, a afirmat duminică ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit agenţiei MTI.
GRAFICE Vești bune pentru 8,3 milioane de viitori pensionari. Contribuții mai mici, bani mai mulți de pensie. Administratorii privați (Pilon II) au compensat șomajul și tăierile de salarii # Economica.net
Fondurile de pensii private au avut cel mai bun an din istorie în ciuda faptului că economia a experimentat turbulențe majore care s-au resimțit direct în valoarea contribuțiilor virate de angajatori pentru pensii, deci și pentru cele administrate privat (Pilonul II). Doar în ultima jumătate a anului, arată calculele Economica bazate pe date oficiale, valoarea medie a activului net a crescut de la 20.000 de lei la 24.300 de lei, în ciuda faptului că nivelul contribuției medii lunare a scăzut de la 420 de lei la circa 400 de lei.
SURPRIZĂ Zabka accelerează expansiunea: magazinele Froo se deschid în noi județe din România # Economica.net
Gigantul polonez Zabka se extinde în noi județe cu magazinele Froo.
Wien Energy, cel mai mare funizor de energie din Austria, a demarat proiectul unui nou parc fotovoltaic în Ardeal # Economica.net
Subsidiara din România a Wien Energy, Vienna Energy Forța Naturală, începe impelentarea proiectului parcului fotovoltaic Sâncel de 36 MW, în județul Alba.
Inspectorii Registrului Auto Român (RAR) au verificat în trafic în 2025 ceva mai mult de 92.000 de mașini, 38,5% dintre acestea având deficiențe tehnice majore.
Important pentru toți șoferii. Reguli noi la RCA pregătite de ASF: Asigurare și de trei ori mai scumpă. Bonus-malus se schimbă complet, plătești mai puțin cu ajutorul soțului/soției # Economica.net
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pregătește unele dintre cele mai importante schimbări din istoria RCA. O va face prin modificarea normei 20/2017, care reglementează acest tip de asigurare. Una dintre marile modificări vizează schimbarea din temelii a sistemului bonus-malus inclusiv prin sancționarea drastică a șoferilor care produc daune, în cazul cărora prima plătită pentru RCA ajunge să fie și de trei ori mai ridicată decât tariful de bază. Proiectul de normă ar urma să fie discutat în una dintre următoarele ședințe ale Consiliului ASF.
Statele Unite au capturat în Oceanul Indian încă un petrolier care nu s-a conformat "sancţiunilor" impuse unilateral de preşedintele american Donald Trump împotriva navelor de acest fel folosite pentru exportul de petrol din Venezuela sau Iran, a anunţat duminică Pentagonul, potrivit AFP, scrie Agerpres.
Grecia ar putea construi un al doilea terminal plutitor de LNG. Dacă chiar se opresc toate gazele rusești, cererea Europei de Est va fi satisfăcută cu tot mai mult LNG din SUA # Economica.net
Decizia de investiție pentru un nou terminal plutitor de LNG (FSRU) în Grecia va depinde de rezultatul discuțiilor companiei Gastrade cu clienți din Europa Centrală și de Est privind noi contracte LNG pe termen lung, în condițiile în care proiectul pare să se afle, în ultima perioadă, în atenția capitalului bancar american. Proiectul are o valoare de 650 de milioane de euro
Ţările din „Consiliul pentru Pace” vor aloca 5 miliarde de dolari Fâşiei Gaza, anunţă Trump # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că ţările membre ale aşa-numitului "Consiliu pentru Pace" creat de el care se vor reuni săptămâna viitoare la Washington vor aloca peste 5 miliarde de dolari "iniţiativelor umanitare şi de reconstrucţie" din Fâşia Gaza, relatează duminică agenţia EFE, citată de Agerpres.
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în ianuarie 2026, de 11.858 de persoane, cu 17 persoane mai multe comparativ cu luna anterioară, din care 7.863 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - BASS (contributivitate), conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).
O nouă baterie de stocare a energiei primește ultimele autorizații: 120 MWh ai danezilor de la Eurowind, în Alba # Economica.net
O baterie de dimensiuni apreciabile urmează să primească autorizația de înființare de la ANRE. Va fi amplasată în Alba, lângă un parc fotovoltaic pe care danezii de la Eurowind l-au inaugurat anul trecut.
Ucraina a convenit cu susţinătorii săi europeni ca aceştia să-i ofere noi pachete de ajutoare energetice şi militare odată cu împlinirea a patru ani de la începutul invaziei ruse lansate pe 24 februarie 2022, a anunţat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.
Lagarde respinge un impozit pe capitalul care nu rămâne în Europa şi susţine stimulentele # Economica.net
Preşedinta Băncii Centrale Europene, (BCE), Christine Lagarde, s-a opus duminică unui impozit sau unei taxe pe capitalul care nu rămâne în Europa şi se investeşte în alte ţări, precum SUA, şi s-a pronunţat în favoarea "stimulentelor", pentru ca investiţiile private să rămână pe Vechiul Continent, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.
Un gigant francez angajează masiv în România. Scor Re caută 300 de oameni calificați, cu o nouă conducere # Economica.net
Scor Re, unul dintre cei mai mari jucători din piața europeană a reasigurărilor, își dezvoltă biroul din România. După ce a numit un nou director, compania vrea să angajeze cel puțin 300 de oameni în următoare perioadă și să facă din țara noastră unul dintre hub-urile de bază ale grupului.
Președintele Nicușor Dan a anunțat că va participa la Consiliul pentru Pace care va avea loc în SUA, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.
Eurogrupul reia dezbaterea pentru consolidarea euro şi pentru a discuta hegemonia dolarului # Economica.net
Miniştrii Economiei şi Finanţelor din zona euro (Eurogrupul) va relua luni discuţiile pentru consolidarea rolului internaţional al euro ca modalitate de a garanta "suveranitatea monetară" a monedei comune şi, în acelaşi timp, pentru a concura hegemonia globală a dolarului, într-un moment în care există îndoieli privind "bancnota verde" ca activ sigur, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.
Bursa de la Bucuresti a pierdut 7,36 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a pierdut 7,36 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,29%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut cu 619,9 milioane de lei, în comparaţie cu săptămâna anterioară.
Grupul german REWE, care a intrat în România în 2001 cu lanțul de supermarketuri tip discount Penny, a deschis primul magazin BIPA din România luna trecută și face deja angajări pentru un nou magazin.
Încă două locomotive, modernizate de Softronic prin PNRR, au ajuns în București. Cum arată „Lucia Sturdza Bulandra” și „Ioan Cantacuzino” # Economica.net
Locomotivele 481-014 și 481-015, modernizate de Softronic pentru CFR Călători, au ajuns în Gara de Nord, potrivit Trainspotting România.
Produse contrafăcute de peste 14,3 milioane lei, capturate de poliţiştii de frontieră în ultima săptămână # Economica.net
Poliţiştii de frontieră din Giurgiu au descoperit şi indisponibilizat, în perioada 6-13 februarie, peste 35.000 de produse susceptibile a fi contrafăcute a căror valoare totală estimată depăşeşte 14,3 milioane de lei, în situaţia comercializării acestora ca produse originale, a informat, duminică, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (IGPF), potrivit Agerpres.
Un număr de 4.698.070 de pensionari era înregistrat în ianuarie 2026 în România, cu 1.489 mai puţini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.779 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate de Agerpres.
Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 300.000 de lei pentru tragerile de duminică, după ce joi s-a câştigat premiul, în timp ce la Joker, la categoria I, este în joc un report de 52,18 milioane de lei (10,24 milioane de euro), anunță Agerpres.
Banca Centrală Europeană extinde accesul de urgenţă la euro, în contextul tensiunilor geopolitice # Economica.net
Banca Centrală Europeană extinde pentru toate băncile centrale din lume accesul de urgenţă la euro, într-un moment în care relaţiile dintre Europa şi alte ţări se schimbă, ca urmarea a războaielor comerciale şi altor tensiuni geopolitice, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.
Se poate și așa: energia este gratuită în această după amiază pe piața spot de la București # Economica.net
Prețul spot al energiei electrice este zero sau aproape de zero în unele intervale ale zilei de duminică, 15 februarie, pe piața pentru a doua zi (PZU) de energie elecrică de la București.
Uber vrea să reintroducă serviciul Uber Eats în România, la 6 ani după ce renunțase la el # Economica.net
Uber intenţionează să-şi extindă în acest an activitatea de livrare în şapte noi ţări europene, între care România, pe măsură ce grupurile tehnologice îşi intensifică eforturile pe piaţa livrărilor de mâncare, evaluată la miliarde de euro, scrie duminică Financial Times (FT), preluat de Reuters.
Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere în următoarele zile până la valoarea de 5.900 mc/s, situându-se peste media lunii februarie (5.400 mc/s), exceptând ultimele trei zile ale intervalului, potrivit prognozei emise de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru intervalul 14 - 21 februarie 2026, preluată de Agerpres.
Beijingul speră să ducă la un "nou nivel" relaţiile sale cu Berlinul, i-a spus ministrul chinez de externe, Wang Yi, cancelarului german Friedrich Merz, în timpul unei întâlniri sâmbătă, pe marginea Conferinţei de Securitate de la München, relatează AFP, preluată de Agerpres.
VIDEO Locomotivă Alstom, fabricată pentru România, surprinsă în teste în nordul Germaniei # Economica.net
Pasionații de trenuri au postat imagini cu o locomotivă Alstom în teste, ce ar fi destinată CFR Călători.
Cutremur cu magnitudinea 3,5 în judeţul Vrancea, în noaptea de sâmbătă spre duminică # Economica.net
Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 1:54, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), citate de Agerpres.
Ce planuri are Digi cu prețurile abonamentelor în 2026. Compania este investigată pentru posibil abuz de poziție dominantă # Economica.net
Digi Communications va menține tarifele sale actuale pentru serviciile pe care le oferă, respectiv telefonie mobilă, internet fix și cablu TV, potrivit lui Serghei Bulgac, CEO-ul companiei, la solicitarea Economica.net.
Alexandru Rogobete: Până la finalul anului 2028, Institutul Regional de Oncologie din Timişoara va trebui dat în folosinţă. # Economica.net
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat sâmbătă, la Timişoara, că până la finalul anului 2028 Institutul Regional de Oncologie va trebui dat în folosinţă.
VIDEO Autostrada Bucureștiului A0: Imagini noi cu lotul 1 Nord, ce ar putea fi dat parțial în trafic la primăvară # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu lotul 1 Nord din Autostrada Bucureștiului A0. Amintim că o parte din acest lot ar putea fi deschisă încă din această primăvară, potrivit estimărilor constructorului Retter.
