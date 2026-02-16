Grupul de consultanță și training Ascendis a încheiat anul 2025 cu venituri record de 13,3 milioane de euro

22:00

Fondurile de pensii private au avut cel mai bun an din istorie în ciuda faptului că economia a experimentat turbulențe majore care s-au resimțit direct în valoarea contribuțiilor virate de angajatori pentru pensii, deci și pentru cele administrate privat (Pilonul II). Doar în ultima jumătate a anului, arată calculele Economica bazate pe date oficiale, valoarea medie a activului net a crescut de la 20.000 de lei la 24.300 de lei, în ciuda faptului că nivelul contribuției medii lunare a scăzut de la 420 de lei la circa 400 de lei.