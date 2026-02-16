BNR ia decizia mâine, pe 17 februarie. Vești proaste pentru românii cu credite și de această dată. Inflația ridicată cere dobânzi pe măsură – analiștii băncilor
Economica.net, 16 februarie 2026 22:20
BNR are cea de-a doua ședința de politică monetară din 2026 pe 17 februarie. Membrii Consiliului se întrunesc pentru stabilirea dobânzii de politică monetară și prezentarea raportului asupra inflației. Economiștii băncilor se așteaptă ca dobânda să rămână nemodificată, în contextul unei inflații ridicate care ar putea forța BNR amâne o reducere a dobânzilor și în următoarele ședințe.
Ciucu: „Vor urma noi întâlniri cu conducerea STB, ulterior va trebui agreată o reechilibrare bugetară”. Câți șefi sunt la STB # Economica.net
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat noi întâlniri cu conducerea Societăţii de Transport Bucureşti (STB), cu sindicatele şi a punctat că ulterior va trebui agreat un plan de reechilibrare bugetară.
49 de ani au cei mai mulţi beneficiari de pensie de serviciu pentru limită de vârstă ai MApN EXCLUSIV # Economica.net
Cea mai mică vârstă de pensionare a beneficiarilor de pensie de serviciu pentru limită de vârstă de sub cupola MApN este de 47 de ani, iar cea mai mare vârstă de pensionare a beneficiarilor de pensie de serviciu pentru limită de vârstă este de 64 de ani, arată analiza Economica.net pe baza răspunsurilor obţinute de la Casa de Pensii Sectorială (CPS) a MApN. 49 de ani e vârsta cu cea mai mare pondere în numărul total al beneficiarilor de pensie de serviciu pentru limită de vârstă plătiţi de CPS a MApN în octombrie 2025, arată analiza exclusivă Economica.net.
Sorin Grindeanu face marele anunț. Salariații din trei domenii au scăpat de tăierea veniturilor cu 10% # Economica.net
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că partidele din coaliţia de guvernare au acceptat ca veniturile din sistemul de ordine publică, din educaţie şi din sănătate să fie exceptate de la tăierile cu 10%, transmite Agerpres.
Brașovenii de la Allview au terminat parcul fotovoltaic de 46 MW din Ialomița care va ajunge la Petrom # Economica.net
Allview Energy a anunțat finalizarea unui parc fotovoltaic pentru care a semnat contractul EPC în toamna lui 2024 și a început lucrările acum 10 luni.
Natura, proprietarul brandului Ana are, a dat lovitura cu încă o lansare. Produce pentru gamerul iSilent # Economica.net
Producătorul de sucuri Natura din Vrancea, proprietarul brandului Ana are, a intrat în parteneriat cu gamerul iSilent și fabrică sucurile Goo Goo pe care le comercializează exclusiv în lanțul Kaufland.
Grupul de consultanță și training Ascendis a încheiat anul 2025 cu venituri record de 13,3 milioane de euro # Economica.net
Grupul Ascendis, liderul pieței de training și consultanță în domeniul dezvoltării profesionale din România, anunță că a încheiat anul 2025 cu venituri-record de 13,3 milioane de euro, în creștere cu 16% față de 2024.
AFIR a publica ghidul de accesarea pentru finanțarea perdelelor de protecție. Suma alocată este de 11, 7 milioane de euro # Economica.net
Ghidul solicitantului pentru intervenţia DR-19 Investiţii neproductive la nivel de fermă din cadrul Planului Strategic PAC 2023 - 2027 (PS 2027) a fost publicat, în vederea lansării sesiunii de primire a cererilor de finanţare, alocarea fiind de peste 11,7 milioane de euro, informează luni Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).
Cele mai importante șase state membre UE doresc accelerarea integrării pieței de capital # Economica.net
Germania şi alte cinci state membre ale Uniunii Europene intenţionează să se mişte într-un ritm mai rapid în problemele politice cheie, inclusiv modul de armonizare a normelor pieţei de capital, a anunţat luni ministrul german de Finanţe, Lars Klingbeil, transmite DPA, citată de Agerpres.
Rămasă fără țiței rusesc, MOL a cerut guvernului ungar să elibereze petrol din rezerva strategică a țării # Economica.net
Compania energetică ungară MOL a anunţat luni că a contactat Guvernul de la Budapesta pentru a iniţia punerea în circulaţie a rezervelor strategice de petrol, în vederea menţinerii securităţii aprovizionării în regiune, transmite Reuters, citată de Mediafax.
Gigantul german de transport maritim Hapag-Lloyd preia rivalul israelian Zim pentru 4,2 miliarde de dolari # Economica.net
Grupul german de transport maritim Hapag-Lloyd AG a semnat un acord privind achiziţionarea rivalului israelian Zim pentru 35 de dolari pe acţiune în numerar, valoarea tranzacţiei fiind de 4,2 miliarde de dolari, informează publicaţia The Wall Street Journal (WSJ), transmite Agerpres.
Croația a respins solicitările Ungariei și Slovaciei de a permite tranzitul de petrol rusesc prin conducta Adria # Economica.net
Ministrul croat al Economiei, Ante Susnjar (foto), a respins luni o solicitare adresată cu o zi înainte de ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, vizând aprobarea de către Croaţia a transportului de petrol rusesc prin oleoductul său Adria, dar a oferit ajutor din partea ţării sale pentru livrări de petrol din alte surse, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
DEER se mută în casă nouă. Sediul companiei e de acum într-o clădire modernă, eficientă energetic # Economica.net
Compania Distribuție Energie Electrică Romania (DEER), parte a Grupului Electrica, anunță schimbarea sediului social al companiei, începând cu data de 5 februarie 2026, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor DEER nr. 1/05.02.2026.
Bursa de la București a închis în creștere ședința de luni. Rulaj de peste 1,1 miliarde de lei # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de luni, iar rulajul total s-a cifrat la 1,116 miliarde de lei (219,163 de milioane de euro), din care 1,022 de miliarde lei tranzacţii cu obligaţiuni, transmite Agerpres.
FOTO „Autostrada” din Valea Doftanei: Ce lucrări se execută la drumul – alternativă la Valea Prahovei # Economica.net
Reabilitarea drumului județean DJ 102I Valea Doftanei – Brădet merge mai departe, anunță luni Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov.
Bogdan Ivan: Ministerul Energiei a redus deja o parte din cheltuielile de personal și am propus ca diferența de reducere să fie raporată la bugetul anului 2024 # Economica.net
Ministerul Energiei a redus deja o parte din cheltuielile de personal şi, de aceea, am propus ca diferenţa de reducere să fie raportată la bugetul anului 2024, a declarat, luni, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul dezbaterilor din Parlament, de la "Ora Guvernului", transmite Agerpres.
Ministrul Alexandru Rogobete dă asigurări că veniturile personalului din spitale și de pe ambulanțe nu va scădea. El spune că sănătatea are nevoie de o reformă profundă # Economica.net
Veniturile personalului din spitale şi din serviciile de ambulanţă şi urgenţă nu vor fi reduse cu 10%, a declarat, luni, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
Din dorința de a își consolida situația financiară astfel încât să poate față provocărilor viitoare, grupul german Volkswagen are în plan un nou program de reducere a costurilor la nivelul tuturor mărcilor sale.
Muzeul Luvru din Paris, cel mai vizitat muzeu din lume, a fost deschis doar parţial luni din cauza unei greve votate de personalul său pentru a denunţa condiţiile de muncă, au declarat pentru AFP sindicatele şi conducerea instituţiei, relatează Agerpres.
„Autostrada Nordului A14”: A fost lansată licitația pentru Centura Gura Humorului în sistem half-profile # Economica.net
Consiliul Județean Suceava a lansat licitația pentru construirea centurii Gura Humorului. Aceasta ar urma să facă parte din proiectul mai amplu al drumului de mare viteză Suceava - Satu Mare ("Autostrada Nordului A14"), care va asigura legătura Bucovinei cu frontiera de vest a României cu Ungaria.
Consiliul Concurenței analizează preluarea activelor ArcelorMittal Hunedoara de către compania UMB STEEL, deținută de familia Umbrărescu # Economica.net
Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care UMB STEEL S.R.L. intenționează să preia activele aparținând ArcelorMittal Hunedoara S.A., informează instituția prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
Centuri Azuga – Bușteni și Comarnic: Ce se întâmplă cu țevile de gaze descoperite pe traseu # Economica.net
Consiliul Județean Prahova transmite luni clarificări privind șantierele de centuri de pe Valea Prahovei, afectate de descoperirea unor țevi de gaze.
Rompetrol a cumpărat două autospeciale de pompieri și două autocisterne pentru rafinăria Petromidia # Economica.net
Compania Rompetrol Rafinare anunță că continuă investițiile în echipamente și autospeciale de intervenție de ultimă generație, ca parte a eforturilor sale de a menține un grad ridicat de siguranță pentru angajați, instalații și mediul înconjurător.
Economia Elveţiei a crescut cu 1,4% în 2025, după un avans de 1,2% în 2024, dar rata de creştere rămâne sub media pe termen lung, de 1,8%, transmite DPA, relatează Agerpres.
Un studiu* realizat pentru Grupul LEGO pe un eșantion național de 801 persoane relevă o schimbare profundă în relația românilor cu florile: acestea nu mai sunt doar un simbol al curtoaziei masculine, ci au devenit un instrument esențial de lifestyle. Astăzi, femeile (90%) cumpără flori mai des decât bărbații (84%), transformând acest gest într-o formă de auto-recompensă și grijă față de sine.
Ţara lui Moş Crăciun devine un centru al NATO – Comandament multinaţional în capitala Laponiei # Economica.net
Un centru de comandă multinaţional al Forţelor Terestre Avansate ale NATO (FLF, după acronimul în limba engleză) urmează să fie amplasat în Rovaniemi, capitala Laponiei, a anunţat luni ministrul apărării finlandez, Antti Hakkanen, citat de EFE.
Într-un business modern, deciziile bune se iau rapid și pe bază de date, nu „după instinct”. Aici intervine rolul raportărilor automate generate de POS. Un terminal POS nu mai este doar un aparat de platit cu cardul, ci o sursă constantă de informații esențiale pentru deciziile zilnice ale managementului.
Ungaria cere ajutorul Croaţiei după ce livrările de petrol rusesc via Ucraina au fost oprite # Economica.net
Ungaria şi Slovacia au cerut ajutorul Croaţiei pentru livrarea de petrol rusesc prin conducta Adria, a declarat luni ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijarto, după perturbarea livrărilor de petrol rusesc prin Ucraina şi acuzaţii contradictorii cu privire la cine este vinovat pentru aceste întreruperi, informează Reuters.
Credite overdraft, imobiliare sau pentru capital de lucru, fără comision de acordare, pentru micile afaceri – Anunţ de la Exim Banca Românească # Economica.net
Exim Banca Românească a relansat oferta promoţională dedicată susţinerii micilor afaceri, care reduce costurile de finanţare şi oferă antreprenorilor un acces mai uşor la resursele necesare pentru activitatea de zi cu zi sau pentru dezvoltarea afacerii, potrivit unui comunicat de presă.
Cristian Erbașu: Suntem la maxim din toate punctele de vedere. Avem peste 100 de șantiere active în aproape 30 de județe # Economica.net
Cristian Erbașu, acționar majoritar și director general Construcții Erbașu, a vorbit în emisiunea „A fost odată în business” despre începuturi, despre tranziția la următoarea generație, despre modul în care s-au dezvoltat constructorii români pentru a ajunge la proiecte cât mai mari, despre investiții, despre oportunități regionale sau internaționale, dar și despre tehnologie și nevoia de modernizare, scrie Termene.ro.
Anunţ de la BNR. Cum stăm cu banii – Date oficiale despre contul curent al balanței de plăţi # Economica.net
Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat, în perioada ianuarie - decembrie 2025, un deficit de 30,127 miliarde euro, comparativ cu 28,853 miliarde euro în perioada ianuarie-decembrie 2024, informează Banca Naţională a României (BNR), printr-un comunicat.
Liderul opoziţiei din Ungaria, conservatorul Peter Magyar, a criticat duminică în mod dur guvernul premierului ultranaţionalist Viktor Orban şi a promis că va pune capăt corupţiei şi se va alătura Parchetului European dacă, aşa cum indică sondajele, va câştiga alegerile din aprilie, transmite EFE.
Firmele din România se pot înscrie la Gala Premiilor de Excelență ale Industriei IT organizată de ANIS # Economica.net
Firmele din România se pot înscrie online la Gala Premiilor de Excelență ale Industriei IT 2026, pentru a concura pentru premiile acordate de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS). Evenimentul va fi precedat de ANIS International Summit 2026, care va avea loc pe 12 mai, la București, sub titlul „From Scale to Innovation: Romania’s Next Competitive Edge”.
Criză UE – Germania atacă Franţa. Ce spune şeful diplomației de la Berlin despre politica lui Macron # Economica.net
Germania consideră 'insuficiente' eforturile Franţei de a majora cheltuielile de apărare şi de a consolida suveranitatea europeană, a declarat luni şeful diplomaţiei de la Berlin, Johann Wadephul, transmite AFP.
Record – Un miliard de lei în active nete totale, pentru Fondul ETF BET Patria-Tradeville. Creştere cu aproape 121% # Economica.net
Fondul ETF BET Patria - Tradeville a atins valoarea de 1 miliard de lei în active nete totale, activul fondului înregistrând o creştere cu 120,9% în ultimele 12 luni şi de peste 12 ori în ultimii trei ani.
Biroul de arhitectură DRS-Architects a încheiat 2025 cu afaceri de 1,4 milioane de euro, în creștere cu 40% față de 2024. Proiectele din retail și rezidențial au fost cele care au motorul activității.
Fiecare prosumator îi “costă” pe consumatorii de energie electrică între 200 și 372 de lei/MWh, spune Asociația Furnizorilor # Economica.net
Creșterea accelerată a numărului de prosumatori în România a produs modificări semnificative în piața de energie, cu efecte directe asupra funcționării acesteia și asupra activității furnizorilor, se arată într-un comunicat al Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER). Această evoluție contribuie, fără îndoială, la atingerea obiectivelor tranziției energetice, însă amploarea și ritmul creșterii impun o adaptare a cadrului de reglementare, astfel încât acesta să fie coerent, echitabil și sustenabil pentru toți participanții la sistemul energetic, spun furnizorii.
„Regele eolienelor” va opera și dispeceriza toate regenerabilele din România ale celui mai bogat ucrainean # Economica.net
Monsson Operation anunță semnarea unor contracte pe de operare, mentenanță (O&M) și dispecerizare, pe cinci ani, cu DRI, pentru activele sale de energie regenerabilă din România deținute de grupul ucrainean.
Vine dezastrul – Criză pentru super-puterea agricolă a Europei. A pierdut jumătate de milion de fermieri şi 100.000 de ferme # Economica.net
Franţa rămâne principala putere agricolă a Europei, dar marjele sale de profit au scăzut puternic în 2025, un an dificil pentru toate sectoarele, cu un consum mai mic de vin, un şeptel în declin şi un grâu mai dificil de exportat, transmite AFP.
Decizie a instanței privind utilizarea neonicotinoidelor. Ce efect va avea asupra fermierilor # Economica.net
Curtea de Apel Cluj a respins cererea de suspendare a autorizațiilor temporare emise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru utilizarea tratamentului semințelor cu produse pe bază de substanțe active din categoria neonicotinoidelor.
Courtney Tims, Uber Eats Europa: Suntem foarte încântați să ne extindem în România și vedem aici un potențial uriaș # Economica.net
Uber Eats se va relansa în România mai târziu în acest an, la șase ani după ce serviciul a fost retras de pe piața locală, ca parte din cel mai amplu an de extindere al Uber în Europa.
Cea mai mare scumpire din ianuarie 2026. Topul creșterilor de preţuri la început de an (date oficiale inflaţie INS) # Economica.net
Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna ianuarie, cu 59,33% în ritm anual, însă s-a ieftinit uşor faţă de luna precedentă, cu 0,44%, în timp ce creşteri semnificative au mai fost înregistrate la cacao şi cafea, cu o majorare anuală de 25,27%, precum şi la transportul pe calea ferată, cu 24,40%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate luni.
Vremea se va răci considerabil în Bucureşti, în următoarele zile, cerul va fi noros şi se vor semnala precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare, în timp ce ce se va depune strat nou de zăpadă, conform prognozei de specialitate, publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) și citată de Agerpres.
Consumul final de energie electrică în România a scăzut anul trecut cu 0,9%, comparativ cu 2024, în timp ce consumul populaţiei s-a diminuat cu 1%, arată datele publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Norvegienii de la Scatec, cu gigantul petrolier Equinor în acționariat, iau credit de la BEI pentru construcția parcurilor fotovoltaice în România # Economica.net
Banca Europeană de Investiții (BEI) alocă 34 milioane EUR pentru extinderea producției de energie solară în România. Finanțarea BEI este menită să sprijine construirea și exploatarea a trei centrale fotovoltaice în sud-vestul României, care vor avea o capacitate combinată de 190 megawați (MW), suficientă pentru alimentarea a peste 160 000 de locuințe în țară, arată un comunicat al băncii.
FEPER scoate la vânzare luna viitoare hotelul Central de patru stele din Ploiești.
Scumpirile continuă. Cum a evoluat inflaţia în ultima lună şi ce s-a întâmplat în ultimele 12 luni (date oficiale INS) # Economica.net
Indicele preţurilor de consum în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna decembrie 2025 a fost 100,86%. Rata anuală a inflaţiei în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2025 a fost 9,6%, conform datelor comunicate de INS.
Prima evaluare necosmetizată şi realistă a sistemului asigurărilor sociale de sănătate, făcută de un preşedinte al CNAS. Horaţiu Moldovan explică efectele introducerii mai multor case de asigurări de sănătate, inclusiv private # Economica.net
Horaţiu Moldovan, preşedintele CNAS, a transmis o luare de poziţie în care arată punctual şi argumentat ce repercusiuni ar avea asupra pacienţilor spargerea monopolului CNAS prin introducerea mai multor case de asigurări, inclusiv private. Luarea de poziţie a profesorului Horaţiu Moldovan e prima evaluare necosmetizată a stării sistemului asigurărilor sociale de sănătate, făcută de un preşedinte al CNAS, în cei 26 de ani de când funcţionează instituţia.
Pe măsură ce își reduce investițiile în dezvoltarea de mașini cu sisteme electrice de propulsie, grupul Stellantis încearcă și o majorare a veniturilor prin reintroducerea motoarelor diesel în oferta pentru Europa.
Summit inteligenţă artificială – India găzduieşte întâlnirea a peste 20 de lideri mondiali despre viitorul AI # Economica.net
Summitul privind Impactul Inteligenţei Artificiale (AI) începe luni la New Delhi, unde se aşteaptă sosirea a peste 20 de lideri mondiali, printre care preşedintele francez Emmanuel Macron şi preşedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, relatează EFE.
