Declic acuză că suveranismul a ajuns la Cotroceni. „Nicușor, de ce parte a baricadei ești acum?”
QMagazine.ro, 16 februarie 2026 21:50
„Nicușor Dan a fost, pentru mulți dintre noi, simbolul luptei civice împotriva abuzurilor imobiliare și a intereselor de clan. Astăzi însă, chiar din interiorul echipei sale, se promovează o agendă care ne ridică serioase semne de întrebare:minerit cu orice preț și facilități pentru companii extractive.”, atrag atenția activiștii ONG-ului Declic, într-o comunicare publică. „Asta înseamnă […]
• • •
Acum 30 minute
21:50
Acum 4 ore
18:50
Ce-a spus Hillay Clinton după ce au fost publicate fotografii intime cu soțul ei, Bill, în Dosarele Epstein # QMagazine.ro
Declarațiile vin după ce au apărut fotografii ale fostului președinte american la proprietatea Epstein, inclusiv alături de tinere cu fețele estompate, subliniind în același timp că simpla menționare în documente nu dovedește comiterea unei infracțiuni. Citește aici Hillary Clinton, soția fostului președinte american Bill Clinton, fost secretar de stat și candidat la președinția democrată în […]
Acum 6 ore
17:30
După aproape patru ore de discuții, liderii celor patru partide din coaliția de guvernare (PSD,PNL, USR și UDMR) și ai grupului minorităților naționale au convenit ca reforma administrației centrale și locale, împreună cu pachetul de relansare economică să fie adoptate prin ordonanță de urgență (OUG), imediat după încheierea procesului de avizare. Premierul Ilie Bolojan a […]
17:30
Comisia Europeană trimite un reprezentant la reuniunea Consiliului de Pace a lui Trump # QMagazine.ro
O reprezentantă a Comisiei Europene, Dubravka Suica, va participa joi, la Washington, în calitate de observator, la reuniunea Consiliului de Pace a președintelui american Donald Trump. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat luni că Šuica va participa doar la „partea specifică” a reuniunii „dedicată Gazei”, adăugând că participarea sa se înscrie în […]
16:40
Toți candidații pentru marile parchete îndeplinesc condițiile și trec în etapa de interviu. MJ anunță ce urmează # QMagazine.ro
Toți cei 19 candidați care s-au înscris pentru funcțiile de conducere de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) îndeplinesc condițiile necesare și vor participa la interviu, informează un comunicat al Ministerului Justiției transmis luni, 16 […]
Acum 8 ore
15:00
Acum 12 ore
14:00
Mica marea schismă din interiorul unei civilizații – cum a ridicat ștacheta dezbaterilor momentul München 2026. Conferința de Securitate de la München reprezintă în fiecare an un puzzle extrem de complex, în care discursurile liderilor politici sunt doar partea vizibilă. Se vede mai puțin munca de laborator care precede evenimentul ori dezbaterile pe secțiuni în […]
13:10
Fost ministru de Finanțe: România a terminat banii din PNRR pe care îi avea în conturi # QMagazine.ro
Fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu, bazându-se pe execuțiile bugetare, face o afirmație de o gravitate extremă: România nu mai are bani din PNRR în conturi și folosește bani naționali pentru orice plată curentă aferentă proiectelor din PNRR. Potrivit lui Câciu, România nu a mai tras nici un „eurocent din PNRR de la Comisia Europeană” […]
10:30
O relație în criză: Europa și America au nevoie una de cealaltă, dar încrederea s-a pierdut # QMagazine.ro
Conferința de securitate de la München din acest an a fost mai moderată decât cea de anul trecut, dar Donald Trump a schimbat fundamental relațiile transatlantice, scrie Politico. Liderii europeni și americani au petrecut trei zile promițând cooperare și oferindu-se să aplice un nou strat de vopsea pe fațada relației transatlantice. Dar crăpăturile sunt încă […]
Ieri
22:00
21:50
21:40
21:20
O nouă reținere la nivel înalt în Ucraina. Acuzațiile vizează 100 de milioane de dolari deturnați de un prieten al președintelui Zelenski # QMagazine.ro
Agenția Anticorupție a Ucrainei (NABU) l-a arestat, duminică, pe fostul ministru al energiei Gherman Galușcenko, în timp ce încerca să părăsească țara. Galușcenko a demisionat anul trecut în urma unui vast scandal de corupție, relatează AFP, potrivit Agerpres. „Astăzi, în timp ce trecea granița, anchetatorii NABU l-au reținut pe fostul ministru al energiei în legătură cu […]
15:10
Președintele Nicușor Dan, după o profundă analiză, a anunțat decizia sa de a participa la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington. El răspunde astfel invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. În mesajul postat pe Facebook, Nicușor Dan a precizat că România va avea calitatea de observator, explicând că decizia are la bază […]
12:00
Potopul milioanelor de pagini, imagini și înregistrări video din dosarele Epstein a dezbrăcat elitele sociale occidentale de orice veșminte… Supremul simptom al deraierii liberalismului occidental… …l-a reprezentat rețeaua infamului Jeffrey Epstein. Metamorfoză improbabilă a marchizului De Sade, personajul care a ținut ocupată prima pagină a ziarelor pentru aproape două decenii trebuie înțeles ca nod într-o […]
00:10
„5+3=9”… doar când o mână nevăzută adaugă în ceea ce pare o simplă adunare, o unitate inefabilă ce face posibil paradoxul # QMagazine.ro
Da, Grivița 53 pare doar o adresă din vechiul București și așa ar fi rămas probabil dacă acea mână providențială nu ar fi trucat în mod miraculos calculul numerologic al cifrei 53 care, altfel, ar fi dat un rezultat matematic plat, mai puțin semnificativ. 9 este ultimul număr al unei serii, cifră a împlinirii, a […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Mesajul tăios al SUA pentru Europa: Să mărșăluim spre mai bine, dar sub comanda noastră! # QMagazine.ro
Marco Rubio a livrat la Munchen un discurs fără îndoială istoric din care mulți au înțeles că SUA a înmuiat tonul față de Europa într-un moment când era de așteptat sânge pe pereți. În opinia noastră, lucrurile stau cu totul altfel: prin Rubio, America lui Trump a transmis o ofertă de nerefuzat, cum ar fi […]
13:00
Jurnalistul George Scarlat „demolează” o serie de minciuni pe care unii opozanți le-au lansat împotriva profesorului Petrișor Peiu, vicepreședinte al partidului AUR. Ca un veritabil avocat al apărării, Scarlat evocă momente din „trista noastră istorie” pentru a contextualiza și a da sensul corect al întâmplărilor și al evenimentelor la care și Petrișor Peiu a fost […]
12:40
12:20
Wolfgang Ischinger, președintele Conferinței de Securitate de la München, a susținut că în sală s-a auzit un oftat de ușurare în timpul discursului lui Marco Rubio, referindu-se la contrastul acestuia cu discursul vicepreședintelui american JD Vance din 2025. Într-adevăr, la finalul discursului, Marco Rubio a fost aplaudat în picioare de liderii prezenți în sală. Rubio […]
00:20
Se pregătesc măsuri pentru companiile străine care vor exploata resursele României: avize de mediu mai repede, scad taxele de examinare a unei investiții și securizarea la incendii se simplifică # QMagazine.ro
Măsuri mai simple, termene mai scurte pentru obținerea avizelor de către investitori și costuri de administrare mai mici sunt incluse în proiectul de Ordonanță de Urgență privind modificarea și completarea unor acte normative, publicat astăzi de Cancelaria Prim-Ministrului în consultare publică aici. Proiectul are trei componente importante: consolidarea cadrului normativ privind examinarea investițiilor străine, reducerea […]
13 februarie 2026
19:50
Domnule Prim-ministru,Vă prezint scuze pentru delictul de opinie pe care l-am comis astăzi. Vă prezint scuze pentru că mi-am permis să spun public ceea ce simt și gândesc atât eu, cât și milioane de români. Vă rog să acceptați scuze pentru că mi-am permis să lucrez la Planșeul Unirii și că mi-am asumat responsabilitatea pentru […]
18:00
Ciprian Ciucu: În noiembrie 2024 a salvat partidul de la un dezastru cu o cifră! Și-a pus credibilitatea în joc și a dat apoi românilor o speranță! Fără Bolojan, acum era adio alianță de guvernare! # QMagazine.ro
Liberalii trebuie să fie lângă Ilie Bolojan, transmite primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, susținând că prim-ministrul a salvat partidul „de la un dezastru cu o cifră” la alegerile din noiembrie 2024. În opinia sa, Ilie Bolojan este „tocat zi de zi” în media, în mod cu „totul nedrept”. Dacă ar fi fost aplicate încă de anul […]
16:40
Consiliul Național al Federației SANITAS, întrunit astăzi, 13 februarie 2026, a decis declanșarea procedurilor legale pentru declararea grevei generale împotriva politicilor economice și sociale ale Guvernului României, se arată în comunicatul de presă transmis de SANITAS. Potrivit Consiliului Național al Federației SANITAS, politici guvernului au determinat pierderea indemnizației de hrană, de la începutul acestui an […]
14:20
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, la Timișoara, detaliind strategia națională privind implementarea inteligenței artificiale (IA) în sistemul de sănătate, că primele specialități „privilegiate” care beneficiază de aceasta sunt imagistica, laboratoarele, fiind avantajați și producătorii unor echipamente medicale. De ce e bună IA în sănătate „Discutăm, în special, despre produse medicale încadrate ca echipamente […]
13:10
Executivul a adoptat, joi, proiectul de hotărâre de Guvern care prevede implementarea măsurii supravegherii extinse – după ce a reglementat cadrul de aplicare și în cazul sancțiunilor internaționale – în cazul activelor deținute de Lukoil în România, informează Mediafax. Proiectul fusese pus în transparență decizională miercuri de Ministerul Energiei și nu apăruse pe ordinea de […]
12:40
La un an după lovitura de efect a lui JD Vance, discursul secretarului de stat Marco Rubio va da tonul conferinței privind securitatea și va clarifica direcția Washingtonului, în timp ce Europa este obligată să decidă dacă își consolidează autonomia strategică sau rămâne vulnerabilă într-o ordine internațională aflată în plină demolare, scrie Le Figaro într-o […]
11:30
Ilie Bolojan afirmă că nu traversăm o criză și că recesiunea face parte din costul anticipat și inevitabil al tranziției prin care trecem # QMagazine.ro
Premierul Ilie Bolojan nu este într-atât de pesimist în urma analizei datelor INS care confirmă intrarea României în recesiune tehnică. El consideră că această recesiune „temporară” „face parte din costul anticipat și inevitabil” al tranziției de la modelul economic bazat pe consum la cel bazat pe „investiții, productivitate, export și disciplină bugetară”. Pe pagina sa […]
10:50
Grindeanu: Este o rușine pentru întreaga Coaliție de guvernământ. Trebuie oprit tăvălugul deciziilor economice stupide # QMagazine.ro
„Nu mergem în direcția corectă” a afirmat președintele PSD Sorin Grindeanu după ce a văzut confirmarea oficală că România este în recesiune tehnică. Grindeanu, într-o postare pe Facebook, afirmă că ceea ce INS a arătat este o realitate „dureroasă”, dar și o „rușine pentru întreaga coaliție de guvernământ”. El încearcă să scuze PSD, care este […]
10:20
Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, însă a încheiat anul în recesiune tehnică, după ce Produsul intern brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% în trimestrul IV comparativ cu trimestrul III din 2025, acesta fiind al doilea trimestru consecutiv de scădere, potrivit datelor semnal publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS). […]
12 februarie 2026
20:50
Tribunalul București a dispus revocarea măsurii controlului judiciar pentru Robert Negoiță în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi. Decizia instanței este definitivă, astfel încât Negoiță se poate întoarce la Primărie. Robert Negoiță a fost plasat de DNA sub control judiciar pe 5 februarie, fiind obligat la plata unei cauțiuni de 800.000 […]
20:40
Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a exclus posibilitatea de a-l invita pe președintele american Donald Trump la evenimentele de celebrare a celei de-a 81-a aniversări a Victoriei în Marele Război Patriotic al Uniunii Sovietice din 1941-1945 (Al Doilea Război Mondial n.n). „În ceea ce-l privește pe Trump, vom vedea – cel puțin, […]
16:50
Într-un context european marcat de acuzații de manipulare electorală, think-tank-ul unguresc MCC Bruxelles a anunțat ieri lansarea Observatorului pentru Interferența în Democrație (DIO), o inițiativă menită să expună influențele externe asupra alegerilor, scrie Inpolitics. Proiectul, care va colabora cu organizații dedicate apărării libertății de exprimare, își propune să analizeze rolul UE, al instituțiilor naționale, al platformelor digitale […]
12:40
Forma finală a structurii anului școlar 2026 – 2027 a fost avizată de Comisia de Dialog Social, a informat Ministerul Educației și Cercetării. Cursurile anului școlar viitor urmează să înceapă pe 7 septembrie și se vor încheia pe 18 iunie. Vor fi 36 de săptămâni de cursuri. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral […]
12:30
Ciolacu: Fără o schimbare de direcție, România riscă să rămână blocată într-un model economic ce produce doar stagnare și sărăcie # QMagazine.ro
Pornind de la datele Institutului Național de Statistică (INS), președintele CJ Buzău, Marcel Ciolacu, analizează reformele lui Ilie Bolojan care au dus la scăderea drastică a puterii de cumpărare. Ciolacu afirmă că este cea mai mare scădere a puterii de cumpărare de când s-au tăiat salariile în 2010. Fostul premier declară că „România riscă să […]
12:30
Deputata finlandeză care riscă închisoarea pentru că a postat un citat din Biblie pe X a fost audiată în Congresul american # QMagazine.ro
De la un simplu tweet cu un verset biblic pînă la ani de procese penale și interogatorii polițienești, povestea lui Päivi Räsänen, o parlamentară finlandeză și fost ministru de Interne, ilustrează un nivel alarmant de cenzură în inima Europei moderne. La 4 februarie 2026, Räsänen a depus o mărturie scrisă în fața Comitetului Juridic al Camerei Reprezentanților […]
11:50
Cel mai mare retailer alimentar din Europa, Carrefour, a anunțat vânzarea diviziei sale din România către Paval Holding pentru 823 de milioane de euro (976 de milioane de dolari). Cedarea face parte dintr-o revizuire mai amplă a portofoliului inițiată în 2025, potrivit comunicatului de presă al Carrefour. „Grupul își continuă transformarea și se concentrează din […]
11:30
Deputatul PSD Marius Budăi critică din nou filozofia bugetară a guvernului Bolojan, care funcționează pe logica „fără excepții”. De această dată, domeniul țintit este Sănătatea, unde – ca urmare a măsurilor premierului – bisturiul va suferi la fel ca și capsatorul. Într-o postare pe Facebook, Budăi arată că în noul context Sănătatea publică devine „un […]
11:30
Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București marchează „Anul Constantin Brâncuși” printr-un eveniment dedicat marelui artist român, la 150 de ani de la nașterea acestuia. Joi, 19 februarie 2026, publicul este invitat la spectacolul-lectură „Brâncuși contra SUA”, o piesă de Tatiana Niculescu, în regia Irinei Banea. Evenimentul este primul din seria unor spectacole-lectură, organizate în […]
10:30
10:00
Zelenski vrea să știe care e calendarul exact al aderării Ucrainei la UE: Doresc o dată precisă # QMagazine.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ca orice acord de pace care va pune capăt războiului din Ucraina să includă un calendar exact al aderării țării sale la Uniunea Europeană, informează Agerpres. Într-o postare făcută miercuri pe platforma X, Zelenski a dat asigurări că Ucraina „va face totul pentru a fi pregătită tehnic” pentru aderarea […]
11 februarie 2026
19:00
Într-o confesiune scrisă pentru Q Magazine, Chris Simion, a dezvăluit cum a învins cancerul și cum a construit un teatru. Paradoxal, puțini colegi de breaslă, actori, i-au fost alături. Totul a pornit de la intuiția, certitudinea, revelația că, numai prin acțiune, pot schimba. Dacă doar mă lamentez, nu am cum să transform. Chris Simion pentru […]
16:00
Prim-Viceguvernator BNR: Integrarea României în OECD poate aduce o creștere de 1% a PIB-ului # QMagazine.ro
Aderarea României la OCDE, previzionată pentru acest an, nu trebuie interpretată doar ca un succes diplomatic, ci ca o ancoră instituțională care poate să optimizeze funcția de producție a economiei naționale. Pentru decidenții economici, acest proces reprezintă un mecanism de convergență structurală, operând prin canale de transmisie clar definite, dar a căror eficiență depinde de […]
14:30
Judecătorii Curții Constituționale au decis amânarea la 18 februarie privind decizia dacă vor da curs cererii transmise de Înalta Curte de Casație și Justiție de a sesiza Curtea Europeană de Justiție privind compatibilitatea modificărilor pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan dorește să le aducă pensiilor magistraților. „Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor […]
14:20
Cum pot fi toate acestea compatibile cu poziția de șef peste toți procurorii din România? Mai multe cazuri cu Cristina Chiriac # QMagazine.ro
Procurorul General al României trebuie să fie (i) garantul legalității urmăririi penale la nivel național, (ii) un model de conduită profesională pentru întreg Ministerul Public, (iii) un actor constituțional care trebuie să inspire încredere publică, respectiv (iv) o persoană care să vegheze la respectarea prezumției de nevinovăție (inclusiv în faza nepublică a urmăririi penale) și […]
13:20
„Silvia”, povestea de dragoste dintre o dansatoare de cabaret și un nobil, la Teatrul de Operetă „Ion Dacian” # QMagazine.ro
Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” anunță premiera oficială a operetei Silvia (Prințesa Ceardașului) de Emmerich Kálmán, unul dintre titlurile-emblemă ale genului, în patru reprezentații consecutive, pe 26, 27, 28 și 29 martie. Spectacolul din 27 martie are loc chiar de Ziua Internațională a Teatrului, transformând această întâlnire cu spectatorii într-o celebrare a […]
10 februarie 2026
18:10
După ani de promovare a protocoalelor de „afirmare a genului”, instituțiile medicale din Statele Unite încep să răspundă în fața legii pentru deciziile luate în cazul minorilor. O primă sentință de 2 milioane de dolari, acordată unei tinere care a trecut prin proceduri ireversibile la vârsta de 16 ani, marchează începutul unei crize de responsabilitate […]
18:00
Reformele Guvernului Bolojan ajung și la actori. Ministrul Culturii voia să contabilizeze câte ore muncesc artiștii pe zi # QMagazine.ro
Ministrul Culturii, Demeter Andras, a anunțat, marți, că a retras propunerea de program-pilot al Ministerului Culturii referitor la realizarea unor rapoarte zilnice privind evidența timpului de muncă în instituțiile publice de spectacol sau concert, precizând că vor fi căutate alte soluții, deoarece problema rămâne. Decizia a fost luată după ce mai mulți actori cunoscuți s-au […]
17:30
Fritz, nervos din cauza unei decizii a Curții de Apel Timișoara: Sunt cu capul sus. Nu am nimic ce să-mi reproșez # QMagazine.ro
Curtea de Apel Timișoara a respins cererea lui Dominic Fritz de anulare a raportului ANI prin care s-a constatat că era în conflict de interese. Decizia nu este definitivă. În iulia 2024, ANI a constatat că primarul Timișoarei s-ar fi aflat în conflict de interese în 2020. ANI informa atunci că, după ce în campania […]
17:30
Înalta Curte cere CCR să întrebe CJUE dacă reforma pensiilor magistraților respectă dreptul UE # QMagazine.ro
Astăzi, 10 februarie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a înaintat Curții Constituționale a României o solicitare de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, prin intermediul unei cereri de decizie preliminară întemeiate pe art. 267 TFUE. Prin această cerere se solicită verificarea compatibilității măsurilor naționale analizate cu exigențele stabilite de dreptul Uniunii […]
