Se pregătesc măsuri pentru companiile străine care vor exploata resursele României: avize de mediu mai repede, scad taxele de examinare a unei investiții și securizarea la incendii se simplifică

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, lansează un apel ca toate cele trei moțiuni depuse de opoziție să fie respinse „fără echivoc”, întrucât altfel ar fi un semnal de aliniere la agenda AUR. Abrudean afirmă, într-o postare pe Facebook, că partidele coaliției „au datoria de a demonstra solidaritate cu Guvernul”. „Astăzi, în Senatul României, toate cele […]