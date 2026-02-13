Se pregătesc măsuri pentru companiile străine care vor exploata resursele României: avize de mediu mai repede, scad taxele de examinare a unei investiții și securizarea la incendii se simplifică
QMagazine.ro, 14 februarie 2026 00:20
• • •
Acum o oră
00:20
Se pregătesc măsuri pentru companiile străine care vor exploata resursele României: avize de mediu mai repede, scad taxele de examinare a unei investiții și securizarea la incendii se simplifică # QMagazine.ro
Acum 6 ore
19:50
Domnule Prim-ministru,Vă prezint scuze pentru delictul de opinie pe care l-am comis astăzi. Vă prezint scuze pentru că mi-am permis să spun public ceea ce simt și gândesc atât eu, cât și milioane de români. Vă rog să acceptați scuze pentru că mi-am permis să lucrez la Planșeul Unirii și că mi-am asumat responsabilitatea pentru […]
Acum 8 ore
18:00
Ciprian Ciucu: În noiembrie 2024 a salvat partidul de la un dezastru cu o cifră! Și-a pus credibilitatea în joc și a dat apoi românilor o speranță! Fără Bolojan, acum era adio alianță de guvernare! # QMagazine.ro
Liberalii trebuie să fie lângă Ilie Bolojan, transmite primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, susținând că prim-ministrul a salvat partidul „de la un dezastru cu o cifră” la alegerile din noiembrie 2024. În opinia sa, Ilie Bolojan este „tocat zi de zi” în media, în mod cu „totul nedrept”. Dacă ar fi fost aplicate încă de anul […]
Acum 12 ore
16:40
Consiliul Național al Federației SANITAS, întrunit astăzi, 13 februarie 2026, a decis declanșarea procedurilor legale pentru declararea grevei generale împotriva politicilor economice și sociale ale Guvernului României, se arată în comunicatul de presă transmis de SANITAS. Potrivit Consiliului Național al Federației SANITAS, politici guvernului au determinat pierderea indemnizației de hrană, de la începutul acestui an […]
14:20
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, la Timișoara, detaliind strategia națională privind implementarea inteligenței artificiale (IA) în sistemul de sănătate, că primele specialități „privilegiate” care beneficiază de aceasta sunt imagistica, laboratoarele, fiind avantajați și producătorii unor echipamente medicale. De ce e bună IA în sănătate „Discutăm, în special, despre produse medicale încadrate ca echipamente […]
13:10
Executivul a adoptat, joi, proiectul de hotărâre de Guvern care prevede implementarea măsurii supravegherii extinse – după ce a reglementat cadrul de aplicare și în cazul sancțiunilor internaționale – în cazul activelor deținute de Lukoil în România, informează Mediafax. Proiectul fusese pus în transparență decizională miercuri de Ministerul Energiei și nu apăruse pe ordinea de […]
12:40
La un an după lovitura de efect a lui JD Vance, discursul secretarului de stat Marco Rubio va da tonul conferinței privind securitatea și va clarifica direcția Washingtonului, în timp ce Europa este obligată să decidă dacă își consolidează autonomia strategică sau rămâne vulnerabilă într-o ordine internațională aflată în plină demolare, scrie Le Figaro într-o […]
Acum 24 ore
11:30
Ilie Bolojan afirmă că nu traversăm o criză și că recesiunea face parte din costul anticipat și inevitabil al tranziției prin care trecem # QMagazine.ro
Premierul Ilie Bolojan nu este într-atât de pesimist în urma analizei datelor INS care confirmă intrarea României în recesiune tehnică. El consideră că această recesiune „temporară” „face parte din costul anticipat și inevitabil” al tranziției de la modelul economic bazat pe consum la cel bazat pe „investiții, productivitate, export și disciplină bugetară”. Pe pagina sa […]
10:50
Grindeanu: Este o rușine pentru întreaga Coaliție de guvernământ. Trebuie oprit tăvălugul deciziilor economice stupide # QMagazine.ro
„Nu mergem în direcția corectă” a afirmat președintele PSD Sorin Grindeanu după ce a văzut confirmarea oficală că România este în recesiune tehnică. Grindeanu, într-o postare pe Facebook, afirmă că ceea ce INS a arătat este o realitate „dureroasă”, dar și o „rușine pentru întreaga coaliție de guvernământ”. El încearcă să scuze PSD, care este […]
10:20
Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, însă a încheiat anul în recesiune tehnică, după ce Produsul intern brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% în trimestrul IV comparativ cu trimestrul III din 2025, acesta fiind al doilea trimestru consecutiv de scădere, potrivit datelor semnal publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS). […]
Ieri
20:50
Tribunalul București a dispus revocarea măsurii controlului judiciar pentru Robert Negoiță în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi. Decizia instanței este definitivă, astfel încât Negoiță se poate întoarce la Primărie. Robert Negoiță a fost plasat de DNA sub control judiciar pe 5 februarie, fiind obligat la plata unei cauțiuni de 800.000 […]
20:40
Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a exclus posibilitatea de a-l invita pe președintele american Donald Trump la evenimentele de celebrare a celei de-a 81-a aniversări a Victoriei în Marele Război Patriotic al Uniunii Sovietice din 1941-1945 (Al Doilea Război Mondial n.n). „În ceea ce-l privește pe Trump, vom vedea – cel puțin, […]
16:50
Într-un context european marcat de acuzații de manipulare electorală, think-tank-ul unguresc MCC Bruxelles a anunțat ieri lansarea Observatorului pentru Interferența în Democrație (DIO), o inițiativă menită să expună influențele externe asupra alegerilor, scrie Inpolitics. Proiectul, care va colabora cu organizații dedicate apărării libertății de exprimare, își propune să analizeze rolul UE, al instituțiilor naționale, al platformelor digitale […]
12:40
Forma finală a structurii anului școlar 2026 – 2027 a fost avizată de Comisia de Dialog Social, a informat Ministerul Educației și Cercetării. Cursurile anului școlar viitor urmează să înceapă pe 7 septembrie și se vor încheia pe 18 iunie. Vor fi 36 de săptămâni de cursuri. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral […]
12:30
Ciolacu: Fără o schimbare de direcție, România riscă să rămână blocată într-un model economic ce produce doar stagnare și sărăcie # QMagazine.ro
Pornind de la datele Institutului Național de Statistică (INS), președintele CJ Buzău, Marcel Ciolacu, analizează reformele lui Ilie Bolojan care au dus la scăderea drastică a puterii de cumpărare. Ciolacu afirmă că este cea mai mare scădere a puterii de cumpărare de când s-au tăiat salariile în 2010. Fostul premier declară că „România riscă să […]
12:30
Deputata finlandeză care riscă închisoarea pentru că a postat un citat din Biblie pe X a fost audiată în Congresul american # QMagazine.ro
De la un simplu tweet cu un verset biblic pînă la ani de procese penale și interogatorii polițienești, povestea lui Päivi Räsänen, o parlamentară finlandeză și fost ministru de Interne, ilustrează un nivel alarmant de cenzură în inima Europei moderne. La 4 februarie 2026, Räsänen a depus o mărturie scrisă în fața Comitetului Juridic al Camerei Reprezentanților […]
11:50
Cel mai mare retailer alimentar din Europa, Carrefour, a anunțat vânzarea diviziei sale din România către Paval Holding pentru 823 de milioane de euro (976 de milioane de dolari). Cedarea face parte dintr-o revizuire mai amplă a portofoliului inițiată în 2025, potrivit comunicatului de presă al Carrefour. „Grupul își continuă transformarea și se concentrează din […]
11:30
Deputatul PSD Marius Budăi critică din nou filozofia bugetară a guvernului Bolojan, care funcționează pe logica „fără excepții”. De această dată, domeniul țintit este Sănătatea, unde – ca urmare a măsurilor premierului – bisturiul va suferi la fel ca și capsatorul. Într-o postare pe Facebook, Budăi arată că în noul context Sănătatea publică devine „un […]
11:30
Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București marchează „Anul Constantin Brâncuși” printr-un eveniment dedicat marelui artist român, la 150 de ani de la nașterea acestuia. Joi, 19 februarie 2026, publicul este invitat la spectacolul-lectură „Brâncuși contra SUA”, o piesă de Tatiana Niculescu, în regia Irinei Banea. Evenimentul este primul din seria unor spectacole-lectură, organizate în […]
10:30
10:00
Zelenski vrea să știe care e calendarul exact al aderării Ucrainei la UE: Doresc o dată precisă # QMagazine.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ca orice acord de pace care va pune capăt războiului din Ucraina să includă un calendar exact al aderării țării sale la Uniunea Europeană, informează Agerpres. Într-o postare făcută miercuri pe platforma X, Zelenski a dat asigurări că Ucraina „va face totul pentru a fi pregătită tehnic” pentru aderarea […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Într-o confesiune scrisă pentru Q Magazine, Chris Simion, a dezvăluit cum a învins cancerul și cum a construit un teatru. Paradoxal, puțini colegi de breaslă, actori, i-au fost alături. Totul a pornit de la intuiția, certitudinea, revelația că, numai prin acțiune, pot schimba. Dacă doar mă lamentez, nu am cum să transform. Chris Simion pentru […]
16:00
Prim-Viceguvernator BNR: Integrarea României în OECD poate aduce o creștere de 1% a PIB-ului # QMagazine.ro
Aderarea României la OCDE, previzionată pentru acest an, nu trebuie interpretată doar ca un succes diplomatic, ci ca o ancoră instituțională care poate să optimizeze funcția de producție a economiei naționale. Pentru decidenții economici, acest proces reprezintă un mecanism de convergență structurală, operând prin canale de transmisie clar definite, dar a căror eficiență depinde de […]
14:30
Judecătorii Curții Constituționale au decis amânarea la 18 februarie privind decizia dacă vor da curs cererii transmise de Înalta Curte de Casație și Justiție de a sesiza Curtea Europeană de Justiție privind compatibilitatea modificărilor pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan dorește să le aducă pensiilor magistraților. „Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor […]
14:20
Cum pot fi toate acestea compatibile cu poziția de șef peste toți procurorii din România? Mai multe cazuri cu Cristina Chiriac # QMagazine.ro
Procurorul General al României trebuie să fie (i) garantul legalității urmăririi penale la nivel național, (ii) un model de conduită profesională pentru întreg Ministerul Public, (iii) un actor constituțional care trebuie să inspire încredere publică, respectiv (iv) o persoană care să vegheze la respectarea prezumției de nevinovăție (inclusiv în faza nepublică a urmăririi penale) și […]
13:20
„Silvia”, povestea de dragoste dintre o dansatoare de cabaret și un nobil, la Teatrul de Operetă „Ion Dacian” # QMagazine.ro
Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” anunță premiera oficială a operetei Silvia (Prințesa Ceardașului) de Emmerich Kálmán, unul dintre titlurile-emblemă ale genului, în patru reprezentații consecutive, pe 26, 27, 28 și 29 martie. Spectacolul din 27 martie are loc chiar de Ziua Internațională a Teatrului, transformând această întâlnire cu spectatorii într-o celebrare a […]
10 februarie 2026
18:10
După ani de promovare a protocoalelor de „afirmare a genului”, instituțiile medicale din Statele Unite încep să răspundă în fața legii pentru deciziile luate în cazul minorilor. O primă sentință de 2 milioane de dolari, acordată unei tinere care a trecut prin proceduri ireversibile la vârsta de 16 ani, marchează începutul unei crize de responsabilitate […]
18:00
Reformele Guvernului Bolojan ajung și la actori. Ministrul Culturii voia să contabilizeze câte ore muncesc artiștii pe zi # QMagazine.ro
Ministrul Culturii, Demeter Andras, a anunțat, marți, că a retras propunerea de program-pilot al Ministerului Culturii referitor la realizarea unor rapoarte zilnice privind evidența timpului de muncă în instituțiile publice de spectacol sau concert, precizând că vor fi căutate alte soluții, deoarece problema rămâne. Decizia a fost luată după ce mai mulți actori cunoscuți s-au […]
17:30
Fritz, nervos din cauza unei decizii a Curții de Apel Timișoara: Sunt cu capul sus. Nu am nimic ce să-mi reproșez # QMagazine.ro
Curtea de Apel Timișoara a respins cererea lui Dominic Fritz de anulare a raportului ANI prin care s-a constatat că era în conflict de interese. Decizia nu este definitivă. În iulia 2024, ANI a constatat că primarul Timișoarei s-ar fi aflat în conflict de interese în 2020. ANI informa atunci că, după ce în campania […]
17:30
Înalta Curte cere CCR să întrebe CJUE dacă reforma pensiilor magistraților respectă dreptul UE # QMagazine.ro
Astăzi, 10 februarie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a înaintat Curții Constituționale a României o solicitare de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, prin intermediul unei cereri de decizie preliminară întemeiate pe art. 267 TFUE. Prin această cerere se solicită verificarea compatibilității măsurilor naționale analizate cu exigențele stabilite de dreptul Uniunii […]
16:40
„Nu veți rămâne în istorie ca un prim-ministru așa cum ați rămas în istorie ca primar al Oradei”. Este „palma” pe care premierul Ilie Bolojan a primit-o de la primărița comunei Cumpăna (jud. Constanța), Mariana Gâju. Tensiune și huiduieli Venit „din respect” la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, premierul Ilie Bolojan a crezut, […]
15:50
Curtea de Apel a respins cererea de anulare a decretului prin care Nicușor Dan îl numise judecător la Curtea Constituțională pe Dacian Dragoș. Acesta își poate continua mandatul.
15:20
Procurorii DNA vor avea acces la platforma națională a proiectelor finanțate din fonduri europene # QMagazine.ro
Direcția Națională Anticorupție și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au semnat un protocol de colaborare în baza căruia procurorii anticorupție au acces direct la platforma națională de gestionare a proiectelor finanțate din fonduri europene, se arată într-un comunicat de presă. Protocolul stabilește cadrul care le permite procurorilor DNA consultarea directă a datelor privind proiecte finanțate […]
14:40
14:30
Un concediu paternal va amâna din nou decizia CCR privind legea pensiilor magistraților # QMagazine.ro
CCR va amâna, din nou, decizia pe legea pensiilor magistraților întrucât unul dintre judecători a intrat în concediu paternal pentru zece zile. Judecătorul CCR Gheorghe Stan a intrat în concediu paternal pentru 10 zile, începând de luni, 9 februarie. CCR ar fi trebuit ca mâină să aibă o nouă ședință pentru a discuta proiectul Guvernului […]
14:00
13:20
Blocul Național Sindical cere premierului Ilie Bolojan să nu sacrifice drepturile angajaților # QMagazine.ro
Blocul Național Sindical (BNS), în solidaritate cu Confederația Europeană a Sindicatelor (ETUC), îl îndeamnă pe premierul României să fie vocea lucrătorilor români la Bruxelles și să susțină un curs nou care să respingă austeritatea și să prioritizeze investițiile legate de condiționalități sociale, se arată într-un comunicat al BNS. În scrisoarea adresată premierului Ilie Bolojan, BNS […]
13:20
Datoriile dezvoltatorilor imobiliari din România au depășit, în ultimele luni, nivelul istoric de 35 de miliarde de lei, o sumă dublă față de acum 10 ani. În contextul scăderii semnificative a pieței, peste 60% dintre companiile din acest sector au ajuns în risc de insolvență, arată o analiză realizată de compania de consultanță Frames. Nu […]
12:50
Studiu Nutribalance: 90% dintre adolescenți adorm cu telefonul în mână. Dr. Alina Epure, coordonator: Oboseala copiilor nu este lene. Este un simptom # QMagazine.ro
„Un studiu de wellbeing realizat pe elevi, părinți și profesori arată unde încep, de fapt, problemele de sănătate ale viitorului adult. Bolile cronice, epuizarea, anxietatea și burnout-ul nu apar brusc la vârsta adultă. Acestea se construiesc lent, în ani, începând din copilărie și adolescență, pornind de la tabieturile din familie. România continuă să trateze efectele, […]
12:30
Grindeanu, la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România: Nimeni nu se va atinge de fondurile destinate comunelor! # QMagazine.ro
Reuniți la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, premierul Ilie Bolojan și liderul PSD, Sorin Grindeanu, au luat pe rând cuvântul. Bolojan a vorbit despre limitarea transferurilor și nevoia de eficiență, în timp ce Grindeanu a cerut „mai mult respect” și sprijin concret pentru primari, respingând stigmatizarea acestora în dezbaterea publică. Sorin Grindeanu, primul care a luat cuvântul la […]
10:20
(Dedic aceste rânduri doamnei Emilia Chebac, cu care am vorbit într-o zi 7 ore, doar despre cărți…și care este un neobosit promotor al acestora!) În 2013, când l-am însoțit pe Victor Ponta în vizita sa la Washington-fiind prima după mulți ani a unui premier sau președinte român- am preferat să renunț la Casa Albă și […]
10:10
Greva de avertisment a primăriilor. „Bolojan nu a venit la Palatul Victoria să facă reformă. Ci ca să pună țara în cap” # QMagazine.ro
Peste 1.300 de primării din țară vor fi, marți, în grevă de avertisment, între orele 10:00 și 12:00, salariații din administrația locală fiind nemulțumiți de măsurile anunțate de Guvernul Bolojan. „Greva este organizată de către Sindicatul Național SCOR, este rezultatul unui vot intern în structurile noastre și, cu lipsa câtorva voturi, de abținere, e unanimitate […]
01:00
Schimbare politică în Spania: progresiștii pierd teren în fața unei drepte tot mai vehemente # QMagazine.ro
Alegerile regionale recente din Spania, în special în Extremadura și Aragon, au adus pierderi semnificative Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) condus de prim-ministrul Pedro Sánchez. Aceste rezultate reflectă nu doar nemulțumirea internă, ci fac parte și dintr-un tipar european mai larg de ascensiune a forțelor conservatoare și de dreapta. Peisajul electoral regional din Spania Structura […]
9 februarie 2026
17:10
„Să facem dreptate! NU primești, NU plătești!”, este îndemnul lansat de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, într-o conferință organizată luni, 9 februarie, pe subiectul termiei din București. Băluță, împreună cu reprezentanții Partidului Social Democrat în Consiliul General al Municipiului București (CGMB), a identificat soluțiile pentru rezolvarea echitabilă a disfuncționalităților recurente ce apar în procesul de […]
16:30
Începe procesul în care Călin Georgescu este acuzat de „glorificarea excesivă a trecutului istoric prin contrast cu situația prezentă” și de propagandă legionară # QMagazine.ro
Un complet de la Tribunalul București a respins, luni, contestația depusă de avocații fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și a dispus începerea judecării pe fond în dosarul în care acesta este acuzat de propagandă legionară. Procesul se află în cameră preliminară, iar în 9 decembrie 2025 Judecătoria Sectorului 1 a decis că se […]
15:10
Conferința de la Munchen. Europenii îl acuză pe Trump că distruge cu buldozerul ordinea planetară # QMagazine.ro
Vineri începe probabil cea mai tensionată Conferință de Securitate de la Munchen din istoria forumului, una în care principala temă este bătălia tot mai tăioasă între SUA și UE, foștii mari aliați postbelici, scrie Inpolitics. În documentele pregătitoare, sub numele „Sub spectrul distrugerii”, colectivul redacțional german îl prezintă pe Trump, fără menajamente, drept un președinte […]
13:50
Astăzi, la ora 12.00, a expirat termenul limită pentru depunerea candidaturilor pentru conducerea marilor parchete. Procedura a fost declanșată de ministrul Justiției, Radu Marinescu, la 8 ianuarie 2026, având în vedere că în 30 martie 2026 expiră legal mandatele șefilor Parchetului General și DNA. Liderii Parchetului General și DNA, Alex Florența și Marius Voineag, au […]
13:50
Abrudean, către partidele din coaliție: Aveți datoria de a demonstra solidaritate cu Guvernul # QMagazine.ro
Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, lansează un apel ca toate cele trei moțiuni depuse de opoziție să fie respinse „fără echivoc”, întrucât altfel ar fi un semnal de aliniere la agenda AUR. Abrudean afirmă, într-o postare pe Facebook, că partidele coaliției „au datoria de a demonstra solidaritate cu Guvernul”. „Astăzi, în Senatul României, toate cele […]
13:00
Astăzi, la ora 12.00, a expirat termenul limită pentru depunerea candidaturilor pentru șefiile marilor parchete. Procedura a fost declanșată de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pe 8 ianuarie 2026, având în vedere că pe 30 martie 2026 expiră legal mandatele șefilor Parchetului General și DNA. Liderii Parchetului General și DNA, Alex Florența și Marius Voineag, au […]
11:50
Budăi, despre filozofia economică a lui Bolojan: Când singura strategie este de unde să mai tăiem, este clar că problema nu este deficitul de bani, ci deficitul de idei # QMagazine.ro
Deputatul PSD Marius Constantin Budăi atrage atenția că suntem „pe o pantă abruptă a prăbușirii consumului”, dar că România nu a intrat încă în recesiune. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Budăi afirmă că Ilie Bolojan are o altă filozofie decât cea a predecesorului săi Marcel Ciolacu: „dacă economia tușește, îi mai tăiem un […]
