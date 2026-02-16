Virgiliu Gheorghe: ”Pierzând identitatea românească, pierzi tot”
ActiveNews.ro, 17 februarie 2026 01:00
Într-o vreme a globalizării accelerate și a pierderii reperelor, destrămarea limbii materne și a identității naționale înseamnă, în fond, destrămarea omului însuși. Pornind de la experiența românilor din diaspora și de la istoria recentă a a unui proces de deznaționalizarei, acest dialog explorează legătura profundă dintre credință, cultură, limbaj și ființă
• • •
Valerian Stan despre declarația lui Obama că extratereștrii sunt reali, dar nu i-a văzut: Vorba lui Nicușor: rușii au intervenit în alegeri, dar nu am dovezi. Așa ne mai consolăm și noi cu gândul că politicieni cretini există și la alții # ActiveNews.ro
La câteva ore după ce a stârnit ironiile și bășcălia internauților spunând că extratereștii sunt reali, fostul președinte Barack Obama a publicat un mesaj de clarificare, precizând că nu a văzut nicio dovadă a existenței
Așa cum Sfânta Elisabeta purta în spate mereu un rucsac militar, tot așa ne purta în spate pe toți cei care reușiserăm să-i pătrundem la inimă. Ea avea o bucurie copilărească tot timpul, cu un chip blând și smerit. Avea multă răbdare, era înaltă, energică, harnică, gata să ajute pe oricine.
Ana-Maria Niță denunță procesul lui Eugen Sechilă: Statul român consideră că o troiță din lemn, cu motive tradiționale geometrice, este un pericol pentru ordine! Jos mâinile de pe credința și istoria noastră! SOLIDARITATE! # ActiveNews.ro
Astăzi, 16 februarie 2026, procesul lui Eugen Sechila – sculptor, patriot, fost luptător în Legiunea Străină și om devotat neamului românesc – s-a prelungit iarăși.
Producătoarea israeliană a serialului „Teheran”, care redă povestea unui spion Mossad, a fost găsită moartă într-un hotel din Atena # ActiveNews.ro
Dana Eden, producătoarea israeliană a thriller-ului de spionaj de mare succes, „Teheran”, a fost găsit moartă, duminică, într-o cameră de hotel din Atena, au declarat polițiștii greci, precizând că asupra incidentului a fost declanșată o anchetă.
Avertismentul unui fermier român: Adevărata miză nu este Mercosur, ci impunerea hranei artificiale. Prin controlul alimentației s-ar putea ajunge la un control total asupra vieții oamenilor # ActiveNews.ro
Bogdan Stancu, fermier din comuna Coșoveni, județul Dolj, care lucrează aproximativ 3.000 de hectare de teren arabil, atrage atenția asupra unui subiect pe care îl consideră esențial pentru viitorul agriculturii europene.
Trezește-te, popor român, acum și astăzi și nu te încrede în cei ce te conduc! Căci ei sunt doar trista și schiloada INTERFAȚĂ; a acelei FEȚE oculte, stranii până la satanism, ce se ascunde cu perversitate diabolică în spatele ideilor lor generoase, care au promis RAIUL pe pământ, dar care întotdeauna au adus IADUL.
KAUFLAND A MINȚIT CU HOMOSEXUALII! Realitatea e mult mai gravă și SE NUMEȘTE ceea ce făcea EPSTEIN: PEDOFILIE! Se urmărea atragerea COPIILOR DE LA 13 ANI! DOVEZILE DE LA ACCEPT ȘTERSE DE LGBT-IȘTI DE PE INTERNET - FOTO/VIDEO # ActiveNews.ro
Ați auzit cu siguranță că Kaufland a dezmințit că are vreo legătură cu Tabăra LGBT de pedofilie trans și homosexuală și poate v-ați bucurat. Ați uitat cam repede țarcurile de vite făcute de Kaufland pentru români în timpul plandemiei Covid sau „cărucioarele LGBT” livrate pentru a normaliza anormalul inclusiv în ochii copiilor cu care părinții merg la
Trezește-te, popor român, acum și astăzi și nu te încrede în cei ce te conduc! Căci ei sunt doar trista și schiloada INTERFAȚĂ; a acelei FEȚE oculte, stranii până la satanism, ce se ascunde cu perversitate diabolică în spatele ideilor lor generoase, care au promis RAIUL pe pământ, dar care întotdeauna au adus IADUL.
Ionuț Țene: Ni se omoară patrioții în inima Ardealului, într‑un moment greu pentru România. Drum lin spre ceruri, lângă Avram Iancu, Gheorghe Chindriș! Dumnezeu să te odihnească în lumea celor drepți! # ActiveNews.ro
Moartea inopinată și violentă a ing. Gheorghe Chindriș a căzut ca un fulger pentru membrii Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu”, unde ocupa, cu noblețe și profesionalism funcția de vicepreședinte.
A fost prins asasinul lui Gheorghe Chindriș, românul care a fondat primul sat românesc din SUA # ActiveNews.ro
A fost reținut suspectul în cazul afaceristului Gheorghe Chindriș, care a fondat primul sat românesc din SUA. Este vorba despre un tânăr de 26 de ani, din Mureș, care se ascundea într-o garsonieră din Reghin. Anchetatorii au descoperit asupra lui bijuterii și 15.000 de lei, anunță România TV.
Silvian-Emanuel Man: Libertatea de exprimare este la mila ”fact cecărilor”. Pentru cenzorii Factual - Funky Citizens, suferințele românilor din Ardeal, crimele horthyștilor și diferențele de tratament în ceea ce privește istoria contemporană sunt ”false” # ActiveNews.ro
Facebook mi-a șters prin intermediul „Factual” un clip în care explicam o problemă de fapt și una de drept legată de Legea Vexler, anume că Institutul „Elie Wiesel”, în general, nu se preocupă de liderii și executanții regimului fascist...
ROMÂNIA AZI, DE SUS PÂNĂ JOS! Un polițist dement a oprit și amendat un pompier care mergea să stingă un incendiu pentru că nu ar fi acordat prioritate mașinii de Poliție care mergea la același eveniment # ActiveNews.ro
Un polițist din Galați este cercetat disciplinar, după ce a amendat un pompier voluntar care se deplasa către o intervenție și nu ar fi acordat prioritate autospecialei de Poliție care mergea la același eveniment. Cazul a generat reacții la nivelul conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Galați
Revolta sectei nicoșordaniste - își reneagă guruletele după ce a anunțat ca merge la Trump. Mîndruță-CTP-Dimofte: Nicule, rămâi în țara noastră mică, unde te duci în "anti-lume"? # ActiveNews.ro
Tabăra REZIST care s-a îngrămădit la sarmalele lui Nicușor Dan de la Cotroceni s-a inflamat rău după ce acesta a anunțat că va fi prezent la Consiliul Păcii, la invitația lui Donald Trump, dar ”ca observator”.
Nicușor Dan este agent francez. El nu are nicio treabă cu Donald Trump, numai că în țară este o mare presiune pe tema ”trebuie să fii cu americnaii”.
Gianina Șerban despre ”performanța de Oscar” a guvernelor României: Cum să refuzi bani gratis, cum să ai cea mai mare inflație, cum să fii în topul EUROPEI la tot ce e negativ, cum să bagi o țară în recesiune? # ActiveNews.ro
Să vă spun ceva, ce nu prea o să vedeți la știri: Imaginați-vă că mergeți la bancomat, vi se oferă 1000 de lei GRATIS, și voi luați doar 500… pentru că "e complicat” să apăsați butonul de două ori.
Conferință de presă AUR: Guvernul Bolojan - 8 luni de catastrofă economică, inflație record și România în recesiune # ActiveNews.ro
Conferință de presă susținută de Petrișor Peiu, liderul senatorilor Alianța pentru Unirea Românilor, și de Bogdan Velcescu, deputat AUR, pe tema bilanțului celor opt luni de guvernare Bolojan, marcate de declin economic, inflație...
Crapă coaliția? Tensiuni în ședința de luni pe reforma administrației, PSD refuză orice tăieri de salarii și sporuri. Nicușor Dan vrea sa se implice in dezbaterile pe buget # ActiveNews.ro
A începuit noua ședință de coaliție în care urmeazî să se discute reforma administrativă propusă de premierul Ilie Bolojan și intrarea României în recesiune tehnică.
Europa dă o nouă copitănormalității și lui Dumnezeu. Așadar, să nu ne mai mirăm.
Dezvăluiri-bombă despre tentativa de asasinare a lui Trump: Dovezile că toate organele au știut de atacator - și Secret Service și FBI și Poliția # ActiveNews.ro
Documente recente obținute de organizația Judicial Watch în urma unui proces bazat pe Legea Libertății Informației (FOIA) arată că autoritățile americane aveau informații despre un individ suspect înainte de tentativa de asasinare a președintelui Donald Trump.
Trump încearcă să împuște doi iepuri la Geneva - Negocieri simultane pentru Ucraina și Iran # ActiveNews.ro
În această săptămână, Geneva se află în centrul atenției internaționale, găzduind simultan negocieri majore care vizează două dintre cele mai sensibile crize globale: războiul din Ucraina și disputa nucleară dintre Iran și Statele Unite.
Doliu în ortodoxia românească. Arhimandritul Climent Haralamb a trecut la viața veșnică la 102 ani. Trupul său va fi înhumat la Curtea de Argeș # ActiveNews.ro
Arhimandritul Climent Haralamb,, care a slujit șapte decenii la Mănăstirea Curtea de Argeș, a decedat la vârsta 102 ani, anunță Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului.
Rubio la Budapesta: SUA și Ungaria urmează să semneze un acord nuclear civil înainte de alegerile cruciale din aprilie - VIDEO # ActiveNews.ro
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, se află luni în capitala Ungariei pentru întâlniri cu prim-ministrul Viktor Orbán și guvernul său. Se preconizează semnarea unui acord de cooperare în domeniul nuclear civil.
„Recesiunea netehnică” este pur și simplu o invenție de dată recentă, lansată de Ilie Bolojan și preluată cu iresponsabilitate și de către reprezentanții coaliției aflate la guvernare, inclusiv de către Sorin Grindeanu, care astăzi...
O nouă victimă a brigăzilor Antifa: Tânăr de 23 de ani, omorât cu bestialitate de extremiștii de stânga în Lyon # ActiveNews.ro
Un tânăr francez de 23 de ani a murit după ce a fost bătut cu brutalitate în timpul unor confruntări violente izbucnite la Lyon, în apropierea unei conferințe organizate la Sciences Po Lyon.
Rácz Attila, unul dintre cei mai cunoscuți evazioniști români cu produse petroliere, a murit la 56 de ani. Era dat în urmărire internațională și se refugiase la Budapesta # ActiveNews.ro
Rácz Attila, unul dintre cei mai versați și cunoscuți organizatori ai rețelelor de evaziune fiscală din domeniul produselor petroliere, a murit. Anunțul a fost făcut chiar de fiica sa, pe rețelele de socializare.
Mihai Țîrnoveanu: Atenție români! Ungaria se implică oficial în autonomia ”Ținutului Secuiesc” # ActiveNews.ro
Atenție români! Guvernul Viktor Orban se implică pentru prima dată oficial, din punct de vedere juridic, în obținerea autonomiei "ținutului secuiesc"! Este fără precedent. Ungaria intră în proces la nivelul Uniunii Europene de partea Consiliului Național Secuiesc din România.
Atenție, părinți! Un român din Italia a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate, chiar sub ochii părinților – VIDEO șocant # ActiveNews.ro
Un incident șocant petrecut într‑un supermarket din Bergamo a îngrozit Italia, după ce un român a încercat să răpească o fetiță de doar un an și jumătate chiar în timp ce aceasta ieșea din magazin alături de părinții ei.
Un nou scandal de corupție în Ucraina: fost ministru al Energiei, arestat în timp ce încerca să fugă din țară # ActiveNews.ro
Agenția anticorupție a Ucrainei (NABU) a anunțat duminică arestarea, în timp ce încerca să părăsească țara, a fostului ministru al energiei Gherman Galușcenko, care a demisionat anul trecut în urma unui vast scandal de corupție.
De mai bine de un an, presa internațională agită spiritele, scrie articole la comandă și face lobby intens pentru și alături de politicienii europeni, cu un accent special pe utilizarea fondurilor rusești înghețate în băncile occidentale la începutul războiului din Ucraina.
Eugen Sechilă, o altă victimă a prigoanei securiste anti-Călin Georgescu. Un om e trimis în judecată pentru că a sculptat și ridicat o Troiță într-o curte. Până unde poate merge nebunia autorităților? # ActiveNews.ro
Procurorul care a mâncat banii statului instrumentând această aiureală va da înapoi leafa mâncată cât timp a pierdut vremea ca să compună dosarul în cauză?
Somnul tehnologiei satelitare naște androgini. Luminița Arhire: TEHNOLOGIA SATELITARĂ SAU ”SĂ AIBĂ TOT OMUL SATELITUL LUI” # ActiveNews.ro
Lansarea costă în jur de 700.000 de euro și nu garantează că produsul, odată ajuns pe orbită, va funcționa. Am cerut o analiză clară a șanselor de reușită, pentru că 700.000 de euro doar ca să-l vedem cum pleacă eu nu prea semnez”
Ion Cristoiu: Nicușor se poate duce la Trump pentru că merge Mamițica Meloni și se ascunde după ea # ActiveNews.ro
Nicușor se poate duce la Trump pentru că merge Mamițica Meloni și se ascunde după ea
Cătălin Pena: Insidios, Dictatura se instala! Nicușor de la Cotroceni: Scârț, Marițo! # ActiveNews.ro
În vremea lui Ceaușescu, în 1980, apăruse în cinematografe un film cu titlul incitant „Duios, Anastasia trecea”. Când vedeai mizeria propagandistică ce se afla în spatele titlului plecai acasă regretând cei patru lei pe care îi dădusei pe bilet.
Bogdan Tiberiu Iacob: În Consiliul Păcii al lui Trump nu există statutul de ”observator” # ActiveNews.ro
Cu asta, Nicușor și-a rezolvat și imaginara vizită la Casa Albă de care vorbește de aproape un an, dar care exista doar în mintea lui: acum, chiar va ajunge acolo, fie și la pachet cu alte cîteva zeci de lideri internaționali.
Cred că nimeni nu trebuie să se grăbească să conchidă că drumul lui Nicușor la Washington pentru prima reuniune a Consiliului pentru Pace are semnificația unei recunoașteri a lui ca președinte legitim de către Administrația Trump.
În ciudaororilor dezvăluite, parțial, de documente din dosarului Epstein și careoripilează lumea întreagă, agresiunile la adresa sănătății fizice și psihice aminorilor continuă conform agendei filantropaților de la cârma planetei.
GENERAȚIA ANXIETĂȚII - Cunoscutul scriitor Cornel Constantin Ciomâzgă publică la ActiveNews: Portretul colectiv al unei generații pentru care optimismul este un lux # ActiveNews.ro
Într’o epocă în care speranța pare a fi o monedă tot mai rară, provocarea nu este doar să vorbim despre credință ca despre un ideal abstract, ci să o descoperim vie, precum a lăsat’o Hristos, palpabilă, concretă, să o regăsim într’o formulă care să răspundă frământărilor și nevoilor concrete ale tinerilor de azi.
