Poliţia franceză a făcut percheziţii la Institutul Lumii Arabe din Paris, pe fondul extinderii scandalului Epstein

19:50

Fostul premier Ludovic Orban comentează, luni, consensul din coaliţia de guvernare, pe pachetul reformei administraţiei, el arătând că a ieşit fum alb după şedinţa coaliţiei, după patru luni de blocaj, dar au mai fost şedinţe la care a părut că s-au înţeles, după care PSD a declanşat din senin tiruri de artilerie contra lui Bolojan. Orban adaugă că, până nu se aprobă în guvern ordonanţa de restructurare a cheltuielior şi proiectul de lege a bugetului de stat, nu putem fi siguri.