Horoscop 17 februarie 2026 (marți): Lună nouă
Covasna Media, 17 februarie 2026 06:40
Horoscop 17 februarie 2026 (marți): Lună nouă
• • •
Acum 30 minute
07:00
Mărioara Neagu, asistentă la Psihiatrie: ce nu se vede dincolo de ușile secției
07:00
Amenzi de 73.600 de lei și confiscări de lemn după controalele polițiștilor din weekend
07:00
Mașină cuprinsă de flăcări la Valea Crișului, din cauza unui scurtcircuit electric
Acum o oră
06:40
Horoscop 17 februarie 2026 (marți): Lună nouă
Acum 12 ore
19:00
Tânără de 20 de ani, dusă într-un centru de urgență după ce a fost agresată, în Sfântu...
18:40
Val de rețineri după mai multe agresiuni în Întorsura Buzăului, Barcani și Sărămaș
18:30
Sfântu Gheorghe: minor de 15 ani, arestat, din nou, după ce a furat o mașină lăsată descuiată
Acum 24 ore
13:20
Cod galben de precipitații mixte, ninsori și vânt, în aproape jumătate din țară, marți și...
Ieri
07:00
S-a încheiat votul pentru Superlativele OCV 2025. Aproape 15.000 de voturi au decis câștigătorii!
07:00
Concert de chitară clasică marți, la Casa Muzicii
06:40
Horoscop 16 februarie 2026 (luni)
15 februarie 2026
16:10
Sfântu Gheorghe: bărbat prins băut și fără permis după ce a încercat să evite controlul...
Mai mult de 2 zile în urmă
00:10
Cod galben de vânt și ninsori viscolite în mai multe județe; informare de precipitații și...
14 februarie 2026
06:40
Horoscop 14-15 februarie 2026 – Saturn în Berbec
13 februarie 2026
18:20
REPORTAJ Agerpres: Facebook-ul de acum 400 de ani, descoperit la Castelul Daniel din Tălișoara
07:00
Dragostea care nu se vede la televizor. Despre „te iubesc”-ul spus prin curățatul zăpezii și biletul de pe masa din bucătărie
07:00
Sute de șoferi din județ au rămas fără certificate de înmatriculare în 2025
07:00
Ce faci de Ziua Îndrăgostiților?
06:40
Horoscop 13 februarie 2026 (vineri)
12 februarie 2026
17:20
Fumatul, cauza probabilă a incendiului izbucnit marți seara într-un apartament din Sfântu...
15:40
Creativitatea prinde voce împotriva bullyingului! „Eroul din clasă”- concurs național de...
14:30
Bilanț rutier în județul Covasna: 32 de accidente grave și șapte morți, în 2025
14:00
Jandarmeria Covasna continuă demersurile pentru siguranța competițiilor sportive
13:40
IPJ Covasna: mai puțină criminalitate, dar mai multe înșelăciuni în 2025
13:00
Victimele violenței domestice cer ajutorul poliției în număr tot mai mare
12:40
Femeie din Sfântu Gheorghe, păcălită pe Facebook. A plătit 2.500 de lei pentru piese auto pe...
07:00
De la 3XL la mărimea M: povestea unei transformări radicale
07:00
Tu cine vrei să fie „Superlativul” anului 2025? Mai sunt doar patru zile până la închiderea votului
07:00
Peste 500 de sancțiuni pentru apeluri false la 112 în județul Covasna
06:50
Un nou protest anunțat la Sfântu Gheorghe împotriva majorării taxelor și impozitelor
06:40
Horoscop 12 februarie 2026 (joi)
11 februarie 2026
22:30
Cupa României: Sepsi OSK iese din competiţie după faza grupelor
19:20
„Joia gurmanzilor” la Sfântu Gheorghe; bonusuri şi reduceri de până la 25%
17:30
Tânăr lovit de mașină în timp ce traversa pe strada 1 Decembrie 1918
17:20
Salvatorii SMURD Covasna, 14 ani de misiuni contracronometru pentru viață
16:50
Structuri ale Forţelor Terestre participă la exerciţii militare în Poligonul de la Sfântu...
07:00
Andrea: „După ce am devenit mamă, nu mai văd paciente, ci femei”
06:40
Horoscop 11 februarie 2026 (miercuri)
10 februarie 2026
21:10
Incendiu într-un bloc de pe strada Vasile Goldiș. Două persoane au ajuns la spital
19:50
Figurină feminină veche de peste 7.500 de ani, descoperită de arheologi în apropierea...
18:10
Șoferii Bolt din Sfântu Gheorghe, nemulțumiți de comisioane și tarife
16:50
Tinerii din România, pe ultimul loc în UE la utilizarea inteligenței artificiale
16:30
Anul trecut au avut loc peste 280 de incendii în județul Covasna. Scurtcircuitul electric este...
13:00
Expoziția Henning Lajos 65 la Galeria de Artă „Kádár László” din orașul Covasna
12:50
„Dacă aș fi un pârâu…”: concurs de creație literară pentru elevi, lansat de Hydrokov
07:00
Din Sfântu Gheorghe, direct pe scena Eurovision. Interviu cu Razi, artistul care vrea să cucerească Europa
07:00
Asociația Izsák Művek continuă să sprijine persoanele aflate în nevoie, dar are nevoie de susținerea comunității
07:00
Aproape 10.000 de voturi în 4 zile. Superlativele OCV 2025 au pus județul în mișcare
06:40
Horoscop 10 februarie 2026 (marți)
9 februarie 2026
18:20
A început votarea proiectelor înscrise în Programul de bugetare participativă susţinut de...
