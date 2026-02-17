Atenţionări Cod portocaliu şi Cod galben de ninsori abundente și viscol în mai multe judeţe,...

Covasna Media, 17 februarie 2026 11:50

Atenţionări Cod portocaliu şi Cod galben de ninsori abundente și viscol în mai multe judeţe,...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Covasna Media

Acum o oră
11:50
Atenţionări Cod portocaliu şi Cod galben de ninsori abundente și viscol în mai multe judeţe,... Covasna Media
Atenţionări Cod portocaliu şi Cod galben de ninsori abundente și viscol în mai multe judeţe,...
Acum 6 ore
07:00
Mărioara Neagu, asistentă la Psihiatrie: ce nu se vede dincolo de ușile secției Covasna Media
Mărioara Neagu, asistentă la Psihiatrie: ce nu se vede dincolo de ușile secției
07:00
Amenzi de 73.600 de lei și confiscări de lemn după controalele polițiștilor din weekend Covasna Media
Amenzi de 73.600 de lei și confiscări de lemn după controalele polițiștilor din weekend
07:00
Mașină cuprinsă de flăcări la Valea Crișului, din cauza unui scurtcircuit electric Covasna Media
Mașină cuprinsă de flăcări la Valea Crișului, din cauza unui scurtcircuit electric
06:40
Horoscop 17 februarie 2026 (marți): Lună nouă Covasna Media
Horoscop 17 februarie 2026 (marți): Lună nouă
Acum 24 ore
19:00
Tânără de 20 de ani, dusă într-un centru de urgență după ce a fost agresată, în Sfântu... Covasna Media
Tânără de 20 de ani, dusă într-un centru de urgență după ce a fost agresată, în Sfântu...
18:40
Val de rețineri după mai multe agresiuni în Întorsura Buzăului, Barcani și Sărămaș Covasna Media
Val de rețineri după mai multe agresiuni în Întorsura Buzăului, Barcani și Sărămaș
18:30
Sfântu Gheorghe: minor de 15 ani, arestat, din nou, după ce a furat o mașină lăsată descuiată Covasna Media
Sfântu Gheorghe: minor de 15 ani, arestat, din nou, după ce a furat o mașină lăsată descuiată
13:20
Cod galben de precipitații mixte, ninsori și vânt, în aproape jumătate din țară, marți și... Covasna Media
Cod galben de precipitații mixte, ninsori și vânt, în aproape jumătate din țară, marți și...
Ieri
07:00
S-a încheiat votul pentru Superlativele OCV 2025. Aproape 15.000 de voturi au decis câștigătorii! Covasna Media
S-a încheiat votul pentru Superlativele OCV 2025. Aproape 15.000 de voturi au decis câștigătorii!
07:00
Concert de chitară clasică marți, la Casa Muzicii Covasna Media
Concert de chitară clasică marți, la Casa Muzicii
06:40
Horoscop 16 februarie 2026 (luni) Covasna Media
Horoscop 16 februarie 2026 (luni)
15 februarie 2026
16:10
Sfântu Gheorghe: bărbat prins băut și fără permis după ce a încercat să evite controlul... Covasna Media
Sfântu Gheorghe: bărbat prins băut și fără permis după ce a încercat să evite controlul...
Mai mult de 2 zile în urmă
00:10
Cod galben de vânt și ninsori viscolite în mai multe județe; informare de precipitații și... Covasna Media
Cod galben de vânt și ninsori viscolite în mai multe județe; informare de precipitații și...
14 februarie 2026
06:40
Horoscop 14-15 februarie 2026 – Saturn în Berbec Covasna Media
Horoscop 14-15 februarie 2026 – Saturn în Berbec
13 februarie 2026
18:20
REPORTAJ Agerpres: Facebook-ul de acum 400 de ani, descoperit la Castelul Daniel din Tălișoara Covasna Media
REPORTAJ Agerpres: Facebook-ul de acum 400 de ani, descoperit la Castelul Daniel din Tălișoara
07:00
Dragostea care nu se vede la televizor. Despre „te iubesc”-ul spus prin curățatul zăpezii și biletul de pe masa din bucătărie Covasna Media
Dragostea care nu se vede la televizor. Despre „te iubesc”-ul spus prin curățatul zăpezii și biletul de pe masa din bucătărie
07:00
Sute de șoferi din județ au rămas fără certificate de înmatriculare în 2025 Covasna Media
Sute de șoferi din județ au rămas fără certificate de înmatriculare în 2025
07:00
Ce faci de Ziua Îndrăgostiților? Covasna Media
Ce faci de Ziua Îndrăgostiților?
06:40
Horoscop 13 februarie 2026 (vineri) Covasna Media
Horoscop 13 februarie 2026 (vineri)
12 februarie 2026
17:20
Fumatul, cauza probabilă a incendiului izbucnit marți seara într-un apartament din Sfântu... Covasna Media
Fumatul, cauza probabilă a incendiului izbucnit marți seara într-un apartament din Sfântu...
15:40
Creativitatea prinde voce împotriva bullyingului! „Eroul din clasă”- concurs național de... Covasna Media
Creativitatea prinde voce împotriva bullyingului! „Eroul din clasă”- concurs național de...
14:30
Bilanț rutier în județul Covasna: 32 de accidente grave și șapte morți, în 2025 Covasna Media
Bilanț rutier în județul Covasna: 32 de accidente grave și șapte morți, în 2025
14:00
Jandarmeria Covasna continuă demersurile pentru siguranța competițiilor sportive Covasna Media
Jandarmeria Covasna continuă demersurile pentru siguranța competițiilor sportive
13:40
IPJ Covasna: mai puțină criminalitate, dar mai multe înșelăciuni în 2025 Covasna Media
IPJ Covasna: mai puțină criminalitate, dar mai multe înșelăciuni în 2025
13:00
Victimele violenței domestice cer ajutorul poliției în număr tot mai mare Covasna Media
Victimele violenței domestice cer ajutorul poliției în număr tot mai mare
12:40
Femeie din Sfântu Gheorghe, păcălită pe Facebook. A plătit 2.500 de lei pentru piese auto pe... Covasna Media
Femeie din Sfântu Gheorghe, păcălită pe Facebook. A plătit 2.500 de lei pentru piese auto pe...
07:00
De la 3XL la mărimea M: povestea unei transformări radicale Covasna Media
De la 3XL la mărimea M: povestea unei transformări radicale
07:00
Tu cine vrei să fie „Superlativul” anului 2025? Mai sunt doar patru zile până la închiderea votului Covasna Media
Tu cine vrei să fie „Superlativul” anului 2025? Mai sunt doar patru zile până la închiderea votului
07:00
Peste 500 de sancțiuni pentru apeluri false la 112 în județul Covasna Covasna Media
Peste 500 de sancțiuni pentru apeluri false la 112 în județul Covasna
06:50
Un nou protest anunțat la Sfântu Gheorghe împotriva majorării taxelor și impozitelor Covasna Media
Un nou protest anunțat la Sfântu Gheorghe împotriva majorării taxelor și impozitelor
06:40
Horoscop 12 februarie 2026 (joi) Covasna Media
Horoscop 12 februarie 2026 (joi)
11 februarie 2026
22:30
Cupa României: Sepsi OSK iese din competiţie după faza grupelor Covasna Media
Cupa României: Sepsi OSK iese din competiţie după faza grupelor
19:20
„Joia gurmanzilor” la Sfântu Gheorghe; bonusuri şi reduceri de până la 25% Covasna Media
„Joia gurmanzilor” la Sfântu Gheorghe; bonusuri şi reduceri de până la 25%
17:30
Tânăr lovit de mașină în timp ce traversa pe strada 1 Decembrie 1918 Covasna Media
Tânăr lovit de mașină în timp ce traversa pe strada 1 Decembrie 1918
17:20
Salvatorii SMURD Covasna, 14 ani de misiuni contracronometru pentru viață Covasna Media
Salvatorii SMURD Covasna, 14 ani de misiuni contracronometru pentru viață
16:50
Structuri ale Forţelor Terestre participă la exerciţii militare în Poligonul de la Sfântu... Covasna Media
Structuri ale Forţelor Terestre participă la exerciţii militare în Poligonul de la Sfântu...
07:00
Andrea: „După ce am devenit mamă, nu mai văd paciente, ci femei” Covasna Media
Andrea: „După ce am devenit mamă, nu mai văd paciente, ci femei”
06:40
Horoscop 11 februarie 2026 (miercuri) Covasna Media
Horoscop 11 februarie 2026 (miercuri)
10 februarie 2026
21:10
Incendiu într-un bloc de pe strada Vasile Goldiș. Două persoane au ajuns la spital Covasna Media
Incendiu într-un bloc de pe strada Vasile Goldiș. Două persoane au ajuns la spital
19:50
Figurină feminină veche de peste 7.500 de ani, descoperită de arheologi în apropierea... Covasna Media
Figurină feminină veche de peste 7.500 de ani, descoperită de arheologi în apropierea...
18:10
Șoferii Bolt din Sfântu Gheorghe, nemulțumiți de comisioane și tarife Covasna Media
Șoferii Bolt din Sfântu Gheorghe, nemulțumiți de comisioane și tarife
16:50
Tinerii din România, pe ultimul loc în UE la utilizarea inteligenței artificiale Covasna Media
Tinerii din România, pe ultimul loc în UE la utilizarea inteligenței artificiale
16:30
Anul trecut au avut loc peste 280 de incendii în județul Covasna. Scurtcircuitul electric este... Covasna Media
Anul trecut au avut loc peste 280 de incendii în județul Covasna. Scurtcircuitul electric este...
13:00
Expoziția Henning Lajos 65 la Galeria de Artă „Kádár László” din orașul Covasna Covasna Media
Expoziția Henning Lajos 65 la Galeria de Artă „Kádár László” din orașul Covasna
12:50
„Dacă aș fi un pârâu…”: concurs de creație literară pentru elevi, lansat de Hydrokov Covasna Media
„Dacă aș fi un pârâu…”: concurs de creație literară pentru elevi, lansat de Hydrokov
07:00
Din Sfântu Gheorghe, direct pe scena Eurovision. Interviu cu Razi, artistul care vrea să cucerească Europa Covasna Media
Din Sfântu Gheorghe, direct pe scena Eurovision. Interviu cu Razi, artistul care vrea să cucerească Europa
07:00
Asociația Izsák Művek continuă să sprijine persoanele aflate în nevoie, dar are nevoie de susținerea comunității Covasna Media
Asociația Izsák Művek continuă să sprijine persoanele aflate în nevoie, dar are nevoie de susținerea comunității
07:00
Aproape 10.000 de voturi în 4 zile. Superlativele OCV 2025 au pus județul în mișcare Covasna Media
Aproape 10.000 de voturi în 4 zile. Superlativele OCV 2025 au pus județul în mișcare
06:40
Horoscop 10 februarie 2026 (marți) Covasna Media
Horoscop 10 februarie 2026 (marți)
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.