Noua ordine din AUR. Ce ascunde, de fapt, promovarea tandemului Dungaciu-Peiu: „Creează impresia de specializare”
Adevarul.ro, 17 februarie 2026 06:45
Dan Dungaciu și Petrișor Peiu au devenit principalii purtători de mesaj ai AUR după marginalizarea fondatorilor partidului. Într-o analiză pentru „Adevărul”, politologul Cristian Pîrvulescu explică dedesubturile ascensiunii celor doi și mizele strategiei puse la cale de George Simion.
Acum 10 minute
07:15
Interviurile Adevărul. Adrian Cioroianu analizează mizele vizitei lui Nicușor Dan la Washington # Adevarul.ro
Ce caută România la masa negocierilor lui Donald Trump? Istoricul și fostul ministru de Externe, Adrian Cioroianu, vine marți, 17 februarie, la Interviurile Adevărul, pentru o analiză „la sânge” a vizitei lui Nicușor Dan la Washington.
07:15
Premierul Canadei numește un negociator-șef pentru relația comercială cu SUA, înaintea revizuirii acordului nord-american # Adevarul.ro
Premierul Canadei, Mark Carney, a anunțat numirea funcționarului public-șef Janice Charette în funcția de negociator-șef pentru relația comercială cu Statele Unite, transmite Reuters.
07:15
Efect de domino. Unitatea de elită Rubicon, afectată serios de întreruperea accesului la internetul prin Starlink # Adevarul.ro
Eforturile Ucrainei și ale SpaceX de a bloca terminalele Starlink pentru trupele rusești dau roade, apărând deja semne că unitatea de drone de elită a Rusiei, Rubikon Center, suferă perturbări în operațiunile sale.
07:15
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un bărbat # Adevarul.ro
Cele două și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților.
Acum 30 minute
07:00
Noi negocieri Rusia–Ucraina la Geneva, sub medierea SUA. Trump: „Ucraina ar face bine să vină repede la masa discuțiilor” # Adevarul.ro
O delegație ucraineană s-a îndreptat luni spre Geneva pentru o nouă rundă de negocieri mediate de Statele Unite ale Americii cu oficiali ruși, cu doar câteva zile înainte de a se împlini 4 ani de la începutul invaziei rusești pe scară largă a Ucrainei, care va avea loc săptămâna viitoare
Acum o oră
06:45
06:45
„Faceți publice dosarele” – Hillary Clinton, atac la administrația Trump în cazul Epstein # Adevarul.ro
Hillary Clinton a acuzat administrația președintelui Donald Trump de „mușamalizare” în gestionarea dosarelor legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein, într-un interviu acordat BBC.
06:30
A fost făcută publică înregistrarea apelurilor la 112 ale Patriziei, în ziua tragediei în care tinerii români luați de viitură în Italia și-au pierdut viața # Adevarul.ro
Anchetatorii italieni au făcut publice înregistrările apelurilor la serviciul de urgență efectuate de Patrizia, una dintre victimele tragediei de pe râul Natisone. Potrivit concluziilor anchetei, intervenția autorităților a fost întârziată, iar cei trei tineri români au murit.
Acum 2 ore
06:15
„Să lucrăm cu penseta și cu mare vigilență”. Cât de riscant e pariul României cu Trump # Adevarul.ro
Expert în diplomație, politologul Radu Albu Comănescu explică, într-un interviu pentru „Adevărul” de ce România a luat decizia corectă de a fi prezentă la prima reunine a Consiliului pentru Pace, la Washington.
05:45
Carrefour sau „CarFur”? Scenariul sumbru al unui cunoscut economist după vânzarea lanțului francez de magazine # Adevarul.ro
Profesorul Cristian Păun nu vede cu ochi buni exit-ul francezilor de la Carrefour și are rezerve față de capacitatea holdingului Dedeman de a administra acest business uriaș.
05:45
Cinci motive pentru care planul lui Trump privind alegeri prezidențiale și un referendum în Ucraina riscă să prelungească războiul # Adevarul.ro
Sub presiunea SUA, care a sugerat că un calendar oportun pentru finalizarea unui acord de pace cu Rusia ar fi luna iunie, președintele președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat pregătit să organizeze alegeri generale și un referendum.
Acum 4 ore
05:15
Munca devine opțională? Profeția lui Elon Musk, față în față cu paradoxul AI: Genial, dar surprinzător de stupid # Adevarul.ro
Magnatul Elon Musk a susținut, zilele trecute, că datorită AI munca va fi opțională în următorii 10-20 de ani. RAND, instituție de cercetare din SUA, arată însă că AI ratează prea multe dintre lucrurile esențiale de care am avea nevoie pentru a avea încredere în caz de utilizare robustă.
04:45
Când a realizat URSS că a pierdut Războiul Rece. Momentul în care doctrina sovietică s-a prăbușit în deșert # Adevarul.ro
Când operațiunea militară condusă de SUA s-a încheiat, în februarie 1991, impactul asupra establishmentului militar sovietic a fost profund.
04:15
Sondajele efectuate în ultima perioadă arată că tinerii de până în 35 de ani nu mai vor să muncească pe salarii mici, pretinzând încă de la interviul de angajare 1.000 de euro net, un venit aproape dublu față de salariul minim net aflat în plată.
03:45
Rivalitatea dintre Elon Musk și Jeff Bezos intră într-o nouă etapă. După ani în care a vorbit despre colonizarea planetei Marte, Musk a anunțat că își mută temporar atenția asupra Lunii, unde dorește să construiască un oraș „autosustenabil”.
Acum 6 ore
03:15
Lecție pentru profesori - Cum recunoaștem bullying-ul mascat în „neînțelegeri între elevi”: „Copilul se simte în pericol de moarte” # Adevarul.ro
Fenomenul de bullying, din ce în ce mai prezent în școlile din România, necesită intervenție pentru care nu toți profesorii sunt pregătiți. Câteva sute de dascăli au aflat de la Urania Cremene ce se întâmplă în cazul bullying-ului și cum își pot ajuta elevii, în special victimele.
02:45
2026 este marcat de suprapunerea mai multor presiuni fiscale, pornind de la utilități mai scumpe, finanțare costisitoare, taxe mai mari și un context european volatil. Niciun factor nu este devastator separat, însă împreună schimbă semnificativ condițiile de funcționare pentru multe afaceri.
02:15
Pacienții cu boli ale inimii se tem de intervențiile stomatologice, de teama complicațiilor care pot să apară. Însă, medicii spun că se pot realiza, în condiții clar stabilite, inclusiv implanturi dentare la pacienți cu evenimente cardiologice majore în antecedente.
01:45
Diplomatul român care a salvat mii de evrei din iadul nazist. Cum a reușit Schindler de România să fenteze autoritățile germane # Adevarul.ro
România a avut și ea un personaj asemănător lui Oskar Schindler, salvatorul evreilor polonezi din cel de-al Doilea Război Mondial. Este vorba despre unul dintre cei mai buni diplomați români din istorie, Constantin Karadja. Acesta a salvat viața a peste 51.000 de evrei.
01:30
Ucrainenii au profitat de întreruperea comunicațiilor Starlink pentru a lansa contraatacuri într-o zonă intens disputată a frontului # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au lansat o serie de atacuri oportuniste în mai multe sectoare ale frontului, profitând de întreruperea comunicațiilor prin Starlink utilizate de unitățile ruse.
Acum 8 ore
01:15
Război total împotriva jocurilor de noroc: vârsta minimă de 21 de ani și reclame interzise ziua. Ce spun psihologii # Adevarul.ro
Război total împotriva jocurilor de noroc: Senatorii vor să ridice pragul de vârstă la 21 de ani și să 'stingă' reclamele online pe timpul zilei. În timp ce politicul caută soluții legislative, psihologii avertizează că dependența de pariuri este o „bombă cu ceas” care distruge vieți.
00:45
Anul Nou Lunar rămâne una dintre cele mai importante sărbători culturale la nivel global, marcând începutul unui nou ciclu în calendarul tradițional chinezesc. În 2026, acesta coincide cu intrarea într-o combinație zodiacală rară și intens discutată în spațiul public în ultima perioadă: Calul de Foc
00:30
Corpul Gardienilor Revoluţiei din Iran, armata de elită a regimului iranian, a început luni exerciţii militare în strâmtoarea strategică Ormuz, a anunțat televiziunea de stat iraniană. Acestea au loc în contextul în care Teheranul urmează să poarte discuții cu SUA la Geneva.
00:15
Octavian Bellu s-a născut la data de 17 februarie 1951, în municipiul Ploiești. Tot pe 17 februarie s-a născut cântăreața de romanțe Ioana Radu și baschetbalistul Michael Jordan.
00:00
Ciucu anunță măsuri la STB: „Avem aproximativ 250 de economiști și 200 de directori și șefi. Ne costă cât două oraşe Brașov” # Adevarul.ro
Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a declarat luni seară, după ce a analizat organigrama și procesele de management ale Societății de Transport București (STB), că va organiza noi întâlniri cu conducerea societății și cu sindicatele.
16 februarie 2026
23:45
Grindeanu cere transparență în deciziile de politică externă: „Românii trebuie să știe la ce se înhamă” # Adevarul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seară că a solicitat explicații în cadrul Coaliției de guvernare cu privire la unele decizii de politică externă ale României, subliniind că aceste hotărâri nu trebuie luate de un grup restrâns.
23:30
Cuba amână emblematicul festival anual al trabucurilor pe fondul penuriei severe de combustibil # Adevarul.ro
Festivalul anual al trabucurilor din Cuba, care urma să aibă loc în ultima săptămână a lunii februarie, a fost amânat, au anunțat sâmbătă organizatorii, în contextul în care insula se confruntă cu pene de curent și penurii severe de combustibil în urma blocajului SUA asupra petrolului.
23:30
Cum ajungem să ne temem de propria vârstă? „Dacă nu intervii, pierzi; dacă faci ce trebuie, poți recupera” # Adevarul.ro
Industria antiaging valorează miliarde. Creme, proceduri, suplimente, injecții. Dar dacă cel mai eficient hack pentru tinerețe nu are absolut nicio legătură cu felul în care arăți?
23:30
O senatoare americană contestă raportul SUA despre alegerile din România:„E partizan și eronat, românii ar trebui să îl ignore. Nu este bazat pe fapte” # Adevarul.ro
Senatoarea americană Jeanne Shaheen a declarat luni, la București, că raportul Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților SUA privind alegerile din România este „eronat și partizan” și a recomandat românilor să nu îi acorde atenție.
Acum 12 ore
23:15
Prima rafinărie de cupru și materiale rare din România. Bogdan Ivan anunță colaborarea cu o companie americană deținătoare de licențe pentru Groenlanda # Adevarul.ro
România ar putea avea prima rafinărie de cupru și materiale rare, după ce Ministerul Energiei a semnat un acord preliminar cu o companie americană deținătoare a licențelor pentru exploatarea unor zăcăminte rare din Groenlanda, a anunțat ministrul Bogdan Ivan.
23:00
România, aproape invizibilă la München: „Mi-e teamă că la noi nu se înțelege cât de mare este schimbarea de atitudine a Germaniei” # Adevarul.ro
La Conferința de la München s-a conturat noua structură de securitate a Europei, cu Germania care investește sute de miliarde de euro pentru a-și crea cea mai mare armată de pe continent și negociază cu Franța un posibil transfer de tehnologie nucleară, susține cercetătoarea Dana Trif (UBB).
23:00
Dinamo n-o lasă pe Craiova să se distanțeze. „Câinii” s-au chinuit cu Unirea Slobozia, dar sunt matematic în play-off # Adevarul.ro
Dinamo și CFR Cluj au obținut luni victorii la limită în etapa a 27-a de Superligă.
22:45
Grindeanu anunță că există „mari șanse” ca unele impozite locale să fie reduse: „E vorba de excepțiile eliminate” # Adevarul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seara că există „mari șanse” ca o serie de impozite și taxe locale să fie reduse în perioada următoare.
22:45
Nu s-a potolit scandalul de la meciul Inter Milano - Juventus Torino 3-2, de sâmbătă seară.
22:30
„Adevărata bătălie se va da la buget”. Grindeanu pune presiune pe Bolojan și avertizează: „Fără pachetul de solidaritate nu votăm” # Adevarul.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seară că „adevărata bătălie se va da la buget”, avertizând că social-democrații nu vor vota legea bugetului de stat dacă pachetul de solidaritate propus de partid nu va fi inclus în forma finală a documentului.
22:30
Fratele lui Jeffrey Epstein, tot mai convins că acesta a fost ucis: „Semăna prea mult cu o crimă”. Ce menționa inițial certificatul de deces # Adevarul.ro
Mark Epstein, fratele lui Jeffrey Epstein, continuă să conteste versiunea oficială privind moartea acestuia și acuză autoritățile americane că ar ascunde o crimă. Într-un interviu acordat luni postului BFMTV, el a reiterat suspiciunile pe care le exprimă de ani de zile, în ciuda concluziilor FBI.
22:15
PSD, acuzat că introduce majorări salariale pentru șefii de spitale în plină austeritate # Adevarul.ro
Parlamentarii PSD au propus o serie de amendamente la Ordonanța de Urgență 84/2025, act normativ prin care Guvernul urmărea reducerea cheltuielilor publice, care prevăd majorări salariale semnificative pentru conducerea spitalelor, precum și acordarea unor zile suplimentare de concediu, atrage atenț
22:00
Copii de 8 ani din Republica Moldova munceau alături de părinți într-o fabrică din Italia deținută de o româncă # Adevarul.ro
Un caz grav de exploatare a forței de muncă a fost descoperit de carabinieri într-un oraș din nordul Italiei, unde 23 de cetățeni din Republica Moldova, printre care opt minori cu vârste între 8 și 16 ani, erau obligați să lucreze în condiții extrem de periculoase în fabrica unei românce.
22:00
Adelina Pestrițu a dezvăluit că a ales să o ducă personal pe cea mică la școală, renunțând la transportul special, pentru a se bucura zilnic de rutina lor de familie și de momentele petrecute împreună încă de la primele ore ale dimineții.
22:00
Mitul numărului nelimitat de recruți începe să se destrame. Rusia, tot mai dependentă de „carne de tun” de peste hotare # Adevarul.ro
Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat la Conferința de Securitate de la München că Rusia depinde tot mai mult de recrutarea de luptători străini, pe măsură ce pierderile de pe câmpul de luptă depășesc capacitatea de a le compensa cu noi recruți din Rusia.
22:00
„Plec singur”. Florin Manole își dă demisia dacă legea salarizării nu intră în consultări până în aprilie # Adevarul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, își condiționează mandatul de respectarea calendarului pentru Legea salarizării. Oficialul a anunțat, luni seară, că își va da demisia dacă până la jumătatea lunii aprilie nu încep consultările cu sindicatele.
22:00
Bătaia dintre Tom Cruise și Brad Pitt care a declanșat panică la Hollywood. „Fior rece pe șira spinării” # Adevarul.ro
Un videoclip hiper-realist de doar 15 secunde, în care Tom Cruise și Brad Pitt par să se dueleze pe un acoperiș la apus, a provocat neliniște și reacții dure în industria cinematografică americană.
21:45
Cazul biroului vamal unde toți angajații aveau certificate de handicap: „Vor răspunde penal”. Peste 3.000 de români au fentat criteriile de dizabilitate # Adevarul.ro
Un control recent efectuat de Ministerul Muncii a scos la iveală că 11 vameși aveau toți grad de încadrare în handicap.
21:30
Luna Nouă din 17 februarie vine cu o energie puternică de resetare, dar pentru o zodie în mod special, efectele vor fi spectaculoase.
21:15
CTP ironizează miza vizitei lui Nicușor Dan la Washington: Trump o sa-i spună că „Romeinia iz fentestic!” # Adevarul.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a vorbit din nou luni,16 februarie, despre decizia președintelui Nicușor Dan de a participa, în calitate de observator, la prima ședință a Consiliului pentru Pace inițiat de Donald Trump, întrebându-se retoric ce rezultate ar putea obține șeful statului
21:15
Noile reguli privind hărțuirea la locul de muncă: ce trebuie să știe angajații și angajatorii # Adevarul.ro
Senatul a adoptat modificările la Codul Muncii care țin de hărțuirea la locul de muncă. Acum, acest tip de comportament abuziv are o definiție legală clară. În plus, foarte important, legea stabilește că la hărțuire se pot încadra nu doar acțiunile care se întâmplă la locul fizic de muncă.
21:15
Motivul halucinant pentru care un bărbat din Tulcea a ucis copilul de 3 ani al concubinei. De ce n-a anunțat Poliția tatăl micuțului # Adevarul.ro
Anchetatorii scot la iveală detalii șocante în cazul copilului de trei ani din județul Tulcea, omorât în bătaie. Iubitul mamei le-a spus judecătorilor că și-a descărcat furia asupra copilului după ce colegii de serviciu îl ironizau pentru că creștea un copil care nu era al lui.
21:00
Focar de infecție la ferma de bizoni din Recea-Cristur: zeci de animale moarte, în stare de putrefacție. # Adevarul.ro
Ferma de bizoni din Recea-Cristur, prezentată în 2014 drept cea mai mare din Europa de Est, s-a transformat, la 12 ani distanță, într-un adevărat focar de infecție. Fotografii realizate recent în zonă arată numeroase exemplare de bizoni și cerbi moarte, aflate în stare avansată de putrefacție.
20:45
Ucigașul lui Gheorghe Chindriș le-a spus anchetatorilor de ce l-a omorât pe fondatorul satului românesc din SUA # Adevarul.ro
Dezvăluiri șocante despre moartea lui Gheorghe Chindriș, românul care a creat primul sat românesc din Statele Unite și fost director al Cupru Min Abrud. Tânărul de 26 de ani care l-a ucis în propria vilă din Florești a recunoscut pas cu pas cum s-a desfășurat tragedia.
20:45
Robert Selden Duvall, unul dintre cei mai apreciați actori ai cinematografiei americane, a murit la vârsta de 95 de ani. Informația a fost confirmată de soția actorului, Luciana Duvall, într-o postare emoționantă pe Facebook.
