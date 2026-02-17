Interviurile Adevărul. Adrian Cioroianu analizează mizele vizitei lui Nicușor Dan la Washington

21:15

Senatul a adoptat modificările la Codul Muncii care țin de hărțuirea la locul de muncă. Acum, acest tip de comportament abuziv are o definiție legală clară. În plus, foarte important, legea stabilește că la hărțuire se pot încadra nu doar acțiunile care se întâmplă la locul fizic de muncă.