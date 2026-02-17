Trump spune că va lua o decizie “în curând” privind noi livrări de arme către Taiwan

09:10

“E.ON a decis să renunțe la planurile de retragere și să își consolideze și să își dezvolte în […] The post Interviu Volker Raffel: “Dacă va exista un cadru de reglementare adecvat, suntem dispuși să investim, între 2025–2030, peste 1,7 miliarde euro în rețele de distribuție”; “România are potențialul de a-și crește PIB-ul cu aproape 3% anual, prin deblocarea investițiilor în rețele energetice” appeared first on Financial Intelligence.