Teritoriile, în centrul atenției la negocierile de pace de la Geneva între Rusia și Ucraina
Financial Intelligence, 17 februarie 2026 07:20
Discuțiile mediate de SUA la Geneva urmează două runde la Abu Dhabi Teritoriul rămâne principalul punct de blocaj
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 10 minute
07:40
Cât câștigă medaliații la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026; Singapore oferă aproximativ 792.000 de dolari pentru o medalie individuală de aur # Financial Intelligence
Pentru sportivii de la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, care se desfășoară în prezent în Milano-Cortina, un
07:40
Procurorii francezi anchetează companii precum Nestle și Danone în legătură cu laptele praf contaminat pentru sugari (CNBC) # Financial Intelligence
Procurorul general din Paris a anunțat vineri anchetarea a cinci companii producătoare de lapte praf pentru sugari. Ancheta
07:40
Pentagonul amenință să întrerupă colaborarea cu Anthropic în disputa privind măsurile de siguranță în domeniul IA # Financial Intelligence
Pentagonul ia în considerare încetarea relației cu compania de inteligență artificială Anthropic din cauza insistenței acesteia de a
Acum 30 minute
07:30
Valdis Dombrovskis susține că Eurogrupul vizează întărirea rolului internațional al euro # Financial Intelligence
Valdis Dombrovskis a declarat la conferința de presă a Eurogrupului că miniștrii au avut „o discuție inițială constructivă"
07:30
Înaintea alegerilor din Ungaria, Rubio afirmă că Trump este dedicat succesului prim-ministrului Orban: „Președintele Trump este profund angajat în succesul dumneavoastră, deoarece succesul dumneavoastră este succesul nostru; Washingtonul ar fi dispus să ajute financiar Budapesta, dacă ar fi necesar” # Financial Intelligence
Rubio laudă legăturile lui Orban cu Trump și oferă sprijin financiar Orban se confruntă cu alegeri dificile, cu
07:20
Acum o oră
07:10
Trump avertizează că Ucraina trebuie să negocieze “rapid”, înaintea discuţiilor cu Rusia # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat că Ucraina trebuie să negocieze şi să ajungă la un acord "rapid",
07:10
Toxina care l-a ucis pe Navalnîi a fost probabil sintetică, afirmă specialişti în amfibieni # Financial Intelligence
Specialişti ecuadorieni şi columbieni în amfibieni au concluzionat luni că toxina susceptibilă de a fi responsabilă pentru moartea
07:10
Chile: Preşedintele ales Kast pune sub semnul întrebării ajutorul promis Cubei # Financial Intelligence
Preşedintele ales al Chile, José Antonio Kast (extremă dreaptă) a pus luni sub semnul întrebării ajutorul pe care
06:50
Trump îndeamnă Havana să încheie un acord cu Statele Unite: “Cuba este în prezent o naţiune în faliment” # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni despre Cuba că este o "naţiune în faliment", îndemnând Havana să
06:50
Trump spune că va lua o decizie “în curând” privind noi livrări de arme către Taiwan # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni, la bordul Air Force One, că va decide în curând cu
Acum 12 ore
23:20
Grindeanu: Coaliţia a acceptat ca sistemul de ordine publică, educaţia şi sănătatea să fie exceptate de la tăierile cu 10% # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că partidele din coaliţia de guvernare au acceptat ca veniturile din
23:10
Grindeanu: Dacă iar începem cu tot felul de știri pe surse, vom retrage încrederea premierului # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că susţinerea premierului Ilie Bolojan depinde de felul cum va arăta
23:10
Grindeanu: Am cerut în coaliţie să se vină cu o prezentare pe anumite decizii de politică externă; toată lumea a fost de acord # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că a cerut în coaliţia de guvernare să se facă o
23:10
Sorin Grindeanu: Există mari şanse ca unele impozite locale să fie reduse; Pachetul pe relansare economică a fost acceptat, în sfârşit, de colegii de guvernare # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că există mari şanse ca o serie de impozite locale să
21:40
Compania energetică ungară MOL a anunţat luni că a contactat Guvernul de la Budapesta pentru a iniţia punerea
21:30
Croaţia a respins solicitarea Ungariei şi Slovaciei de a permite transportul de petrol rusesc prin oleoductul Adria # Financial Intelligence
Ministrul croat al Economiei, Ante Susnjar, a respins luni o solicitare adresată cu o zi înainte de ministrul
21:30
Germania şi cinci state membre ale Uniunii Europene intenţionează să se mişte într-un ritm mai rapid în problemele
21:30
Incendiul de la Crans-Montana: Şeful pompierilor locali, audiat de poliţie în calitate de martor # Financial Intelligence
Şeful pompierilor din staţiunea elveţiană Crans-Montana, unde un incendiu a cauzat moartea a 41 de persoane şi rănirea
19:00
Lion Capital: Profitul net realizat în 2025, în suma de 471 milioane lei, este în principal efectul veniturilor din dividende, dobânzi și câștigul din active financiare la valoarea justă # Financial Intelligence
Lion Capital raportează că profitul net realizat la data de 31 decembrie 2025, în suma de 471 milioane
19:00
Transilvania Investments a înregistrat, în 2025, un profit net de 205,97 milioane lei, în creștere cu 328,77% # Financial Intelligence
Transilvania Investments a înregistrat la 31.12.2025 un profit net de 205,97 milioane lei, în creștere cu 328,77% față
19:00
Bloomberg: Guvernele UE se grăbesc să aleagă un succesor preşedintelui Băncii Centrale Europene # Financial Intelligence
Guvernele europene ar putea decide să accelereze găsirea unui succesor pentru Christine Lagarde în fruntea Băncii Centrale Europene,
Acum 24 ore
18:40
Reţelele de distribuţie nu au ţinut pasul cu dezvoltarea economiei în ultimele trei decenii (Lorant Antal) # Financial Intelligence
O parte dintre dificultăţile actuale din sectorul energetic ar fi putut fi diminuate dacă în ultimii ani ar
18:40
Extinderea nelimitată a prosumatorilor generează costuri de până la 372 lei/MWh, suportate de consumatori (preşedinte AFEER) # Financial Intelligence
Dezvoltarea segmentului de prosumatori trebuie susţinută pentru acoperirea consumului propriu, însă extinderea nelimitată a acestuia generează costuri semnificative
18:30
Omniasig Vienna Insurance Group a preluat un pachet de 5,5% din capitalul social al Pool-ului de Asigurare Împotriva
18:30
Ministrul Energiei: Reumplerea lacului Vidraru ar putea începe din 31 martie # Financial Intelligence
Proiectul de la Vidraru, dacă nu se făcea acum, nu mai avea când să fie făcut, iar începând
18:30
Ivan: La Azomureş, împreună cu ministrul Agriculturii, am creat un sistem prin care îngrăşămintele să meargă direct la fermieri # Financial Intelligence
Mare pare din gazul din Marea Neagră o să meargă în industria din România, în industria petrochimică, iar
18:30
APCPR: Situaţia producătorilor de carne de porc este critică; fermele româneşti vor începe să se închidă în curând # Financial Intelligence
Situaţia producătorilor autorizaţi de porci şi carne de porc din România este critică din cauza scăderii accelerate a
18:10
Longshield Investment Group SA – Comunicat disponibilitate Situații Financiare Preliminare pentru exerciţiul financiar 2025 # Financial Intelligence
În conformitate cu Calendarul Financiar pentru anul 2026, Longshield Investment Group SA, prin administratorul său, SAI Muntenia Invest
17:10
Ivan: Intervenţiile de la Barajul Vidraru au fost făcute cu respectarea tuturor prevederilor legale # Financial Intelligence
Barajul Vidraru este depăşit 30 de ani faţă de termenul normal de utilizare, iar intervenţiile începute în cursul
16:40
Şedinţa Coaliţiei – Reforma administrației și pachetul de relansare economică, finalizate. Urmează schimbări la impozitele locale # Financial Intelligence
Liderii celor patru partide ale coaliției de guvernare și ai grupului minorităților naționale reuniți în ședința luni, 16
16:30
Economia Elveţiei a crescut cu 1,4% în 2025, după un avans de 1,2% în 2024, dar rata de
16:20
Consiliul Concurenţei analizează preluarea activelor ArcelorMittal Hunedoara de către UMB Steel # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care UMB Steel SRL intenţionează să preia activele aparţinând ArcelorMittal Hunedoara SA, informează
16:10
Finlanda va înfiinţa un centru de comandă al NATO în Laponia pentru consolidarea securităţii în Arctica # Financial Intelligence
Un centru de comandă multinaţional al Forţelor Terestre Avansate ale NATO (FLF, după acronimul în limba engleză) urmează
16:00
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat luni, la Budapesta, că preşedintele SUA, Donald Trump, îşi doreşte
16:00
Lion Capital – Disponibilitate rezultate financiare preliminare aferente anului 2025 # Financial Intelligence
Societatea emitentă Lion Capital SA • Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 • Tel +40257
15:50
Sustainability Lens: De la CSR embrionar la competitivitate – sustenabilitatea ca management al riscului de business # Financial Intelligence
Autor Mihaela Croitoru, Sustainability Lens În cadrul Romanian Sustainability Forum 2026, organizat de Financial Intelligence, Mihaela Croitoru, CEO
15:40
UE va participa la reuniunea inaugurală a ‘Consiliului pentru pace’, fără a deveni membră a noii structuri # Financial Intelligence
Un comisar european va participa în această săptămână la reuniunea inaugurală a 'Consiliului pentru pace', iniţiativă lansată recent
13:30
Un tren a deraiat luni dimineaţă în cătunul Goppenstein din Alpii de Sud elveţieni, accident soldat cel mai
13:30
Ministrul de externe Tajani va prezenta o informare în parlament despre implicarea Italiei în Consiliul pentru Pace # Financial Intelligence
Vicepremierul şi ministru de externe italian, Antonio Tajani, va prezenta marţi o informare în parlament după ce şefa
13:10
Andrei Moise, membru în Consiliul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea, și apropiații săi au vândut acţiuni FP de 28 milioane lei, în tranzacțiile deal de vineri # Financial Intelligence
Andrei Moise, membru în Consiliul Reprezentanţilor Fondului Proprietatea, și apropiații săi au vândut acţiuni FP de 28 milioane
12:40
Israel: La biroul lui Netanyahu a fost descoperit ‘un plic suspect’ cu o substanţă necunoscută (media) # Financial Intelligence
Personalul biroului prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a descoperit 'un plic suspect', transmite dpa, preluând media israeliene de luni.
12:40
Guvernul britanic ia în considerare devansarea ţintei de cheltuieli pentru apărare de 3% din PIB (BBC) # Financial Intelligence
Guvernul britanic ia în considerare devansarea datei până la care va cheltui 3% din produsul intern brut pentru
12:00
Cazul Midas: Fostul ministru al energiei Herman Halușcenko – acuzat de spălare de bani și participare la o organizație criminală # Financial Intelligence
Biroul Național Anticorupție (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO – Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office) au extins cercul suspecților în
11:40
Rompetrol Rafinare investește în siguranță – autospeciale moderne pentru rafinăria Petromidia # Financial Intelligence
Rompetrol Rafinare continuă investițiile în echipamente și autospeciale de intervenție de ultimă generație, parte a eforturilor constante de
11:30
AFEER a lansat Studiul privind evoluția, cadrul de reglementare și impactul prosumatorilor asupra sistemului energetic din România # Financial Intelligence
Creșterea accelerată a numărului de prosumatori în România a produs modificări semnificative în piața de energie, cu efecte
10:30
Percheziții domiciliare într-un dosar de înșelăciune în formă continuată comisă de un cadru militar # Financial Intelligence
În cursul zilei de azi, 16 februarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secției parchetelor militare
10:20
România, Moldova și Ucraina. De ce vom face din ce în ce mai multe împreună (Radu Magdin) # Financial Intelligence
În ultimii ani, România, Republica Moldova și Ucraina au început să funcționeze ca un triunghi geopolitic emergent. Cele
09:30
România își extinde producția de energie solară printr-o finanțare de 34 milioane EUR de la BEI # Financial Intelligence
BEI alocă 34 milioane EUR pentru sprijinirea dezvoltării a trei parcuri fotovoltaice în sud-vestul României. Noile centrale fotovoltaice
09:20
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Măsurători și implicații macroeconomice privind evoluția IAPC și a deflatorului PIB # Financial Intelligence
În general, atunci când se discută despre evoluția prețurilor în sens larg, publicul se gândește la evoluția inflației,
