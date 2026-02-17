Trump pune presiune pe Ucraina să negocieze „rapid” un acord, înaintea discuțiilor cu Rusia de la Geneva
Gândul, 17 februarie 2026 08:30
Președintele Donald Trump a cerut Ucrainei să negocieze „rapid” un acord, înaintea discuțiilor trilaterale cu Rusia și SUA de la Geneva. Președintele Donald Trump a declarat luni că Ucraina trebuie să se așeze cât mai repede la masa negocierilor, pe fondul pregătirilor pentru o nouă rundă de discuții cu Rusia, programată marți, la Geneva, potrivit […]
Acum 5 minute
08:50
Iubire la CSM București. Două jucătoare de bază și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: ”Azi și în fiecare zi” # Gândul
Relație surpriză în lotul feminin al echipei CSM București. Două dintre sportivele importante ale formației au confirmat public, de Ziua Îndrăgostiților, că formează un cuplu, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, relatează ProSport. Este vorba despre coordonatoarea de joc Elizabeth Omoregie și portarul Gabriela Moreschi, colege de echipă din 2024, care au ales momentul simbolic […]
Acum 30 minute
08:30
Acum o oră
08:20
Preşedintele Nicuşor Dan îi aşteaptă marţi la Cotroceni pe liderii coaliţiei de guvernare. Liderii coaliţiei tocmai au convenit asupra unor măsuri care vizează reforma administrației și pachetul de relansare economică prin Ordonanță de Urgență, imediat după avize. Calendarul vizat: avizul CES miercuri și adoptarea în ședința de Guvern de joi. Reducerile de cheltuieli vor ține cont […]
08:20
Ce i-a transmis Zeljko Kopic noului atacant care vine la Dinamo să lupte pentru titlu. „Foarte multă calitate” # Gândul
Dinamo s-a impus cu 1-0 în fața celor de la Unirea Unirea Slobozia, în ultima partidă diun etapa a a 27-a. La finalul meciului, Zeljko Kopic (48 de ani) a vorbit despre succesul „câinilor”, dar a oferit o reacție și legată de iminentul transfer al noului atacant de la Dinamo, care vine să lupte pentru […]
08:20
Care e termenul pentru depunerea candidaturilor la președinția FRF. Când sunt alegerile pentru conducerea fotbalului românesc # Gândul
Termenul pentru depunerea candidaturilor la președinția Federației Române de Fotbal e până la 2 martie 2026. Dosarele candidaților sunt verificate de o comisie în cel mult cinci zile de la data încheierii depunerilor. Cei care analizează sunt Paul Filip Ciucur (președinte), Daniel Cernat Marin (membru) și Eduard Ursu (membru). Care e termenul pentru depunerea candidaturilor […]
Acum 2 ore
07:50
Havana, presată de Trump să încheie un acord cu Washingtonul: „Cuba este în prezent o națiune în faliment. Trebuie să negocieze cu SUA” # Gândul
Președintele Donald Trump a descris Cuba drept o „națiune în faliment” și a cerut Havanei să încheie un acord cu Statele Unite, respingând însă ideea unei intervenții pentru răsturnarea regimului, pe fondul crizei energetice și al presiunilor economice tot mai mari. Președintele Donald Trump a declarat luni că Cuba se află într-o situație economică critică […]
07:40
Pensionarii români care riscă să rămână fără pensie dacă nu trimit acest document urgent. Care este data limită # Gândul
Unii pensionari români riscă să piardă drepturile financiare dacă nu trimit urgent un document către autorități. A fost stabilită și o dată limită, dincolo de care există riscul sistării plăților cuvenite. Potrivit rotalianul.com, este vorba despre certificatul de viață. Ce este certificatul de viață Acesta este un document folosit ca instrument de verificare administrativă prin […]
07:30
Trump anunță că va decide curând asupra noilor livrări de arme pentru Taiwan, după avertismentele Chinei # Gândul
Președintele Donald Trump a declarat că va lua „foarte curând” o decizie privind noi livrări de arme către Taiwan, subiect sensibil în relația cu Beijingul, în contextul avertismentelor transmise de liderul chinez Xi Jinping și al tensiunilor tot mai mari dintre China și Taiwan. Președintele Donald Trump a afirmat marți dimineață, (ora României n.red), la […]
07:20
17 Februarie, calendarul zilei: Valentin Ceaușescu împlinește 78 de ani, Octavian Belu 75. Răzvan Lucescu face 57 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 17 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Valentin Ceaușescu, născut pe 17 februarie 1948, în București, este fiul cel mare al fostului lider comunist al României, Nicolae Ceaușescu, și al Elenei Ceaușescu. Spre deosebire de părinții și frații săi, […]
Acum 4 ore
06:40
Valentin Stan: Dacă tot am intrat în recesiune, poate orădenii vor să-l ia pe Bolojan înapoi # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, s-a întrebat dacă locuitorii din Oradea l-ar primi pe Ilie Bolojan înapoi. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Bă, orădeanule, tu îl iei pe Bolojan ăsta înapoi? Păi nu, dar […]
06:10
Valentin Stan: În Consiliul European, deciziile nu sunt egale când e majoritatea calificată. Țoiu ar trebui să învețe cum se iau deciziile în UE # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Oana Țoiu nu cunoaște sistemul de luare a deciziilor din UE. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Europarlamentarii ăștia nu reprezintă țara de unde vin, pentru […]
05:10
Detalii înspăimântătoare din rechizitoriul „antrenorului de genii” pedofil. Bărbatul nu știa că este filmat # Gândul
După ce magistrații Curții de Apel București au înjumătățit pedeapsa pedofilului Kristof Lajos, au ieșit la iveală noi detalii din dosarul în care a fost acuzat că a violat doi frați în vârstă de 13 și 14 ani. Așa-zisul mentor al copiilor proveniți din familii dezorganizate era supravegheat video în propriul dormitor, iar scenele descrise […]
Acum 12 ore
00:00
Sorin Grindeanu anunță reducerea taxelor locale: „Există mari șanse ca aceste impozite locale să fie reduse” # Gândul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la România TV, că „în câteva zile va fi prezentată” o variantă pentru reducerea anumitor impozite locale. În acest sens, a precizat liderul social-democrat, „există o variantă de lucru susținută de toată lumea”. „Știți, s-au eliminat acele excepții, de exemplu, pe vechimea caselor. Se dădea o excepție, dacă […]
16 februarie 2026
23:50
Supermaketurile sunt jefuite zilnic, prin intermediul caselor self-pay. Ce vârste au hoţii și ce se fură, în general, din magazine # Gândul
Cel puţin 40 magazine sunt prădate zilnic în ţară, 15 numai în Capitală, prin intemediul caselor self-pay, sisteme care au încurajat hoții să îşi bage în traistă tot ce poftesc fără să mai plătească. În topul celor mai furate produse se află dulciurile, produsele cosmetice, băutura, articolele de îmbrăcăminte și, mai rar, cărțile, iar pierderile […]
23:30
Anul Calului de Foc debutează pe 17 februarie 2026, odată cu prima Lună Nouă a anului. Ce nu trebuie să faci în această zi # Gândul
Anul Calului de Foc debutează pe 17 februarie 2026, odată cu prima Lună Nouă a anului, marcând oficial începutul Noului An Lunar și fiind considerat una dintre cele mai puternice și benefice combinații din zodiacul chinezesc. Noul An Chinezesc (Festivalul Primăverii) vine cu o serie de schimbări majore, decizii curajoase și o dorință puternică de […]
23:20
Interzis la alcool, după ora 20:00. Măsura luată de autoritățile dintr-o stațiune celebră din Europa îi afectează direct pe turiști # Gândul
Primarul orașului croat Split, Tomislav Šuta, a anunțat că, din această vară, vânzarea alcoolului va fi interzisă în supermarketuri, magazine specializate și alte unități comerciale din zonele desemnate ale orașului, în intervalul 20:00 și 06:00. Măsura se vrea un răspuns la problemele persistente legate de consumul excesiv de alcool, mai ales în rândul turiștilor străini, […]
23:10
23:00
Datoria publică a României a spart pragul critic de 60% din PIB, linie roșie care obligă guvernul, prin lege, să ia măsuri urgente. Guvernul Bolojan a adăugat 81 de miliarde de lei la povară și a trecut peste limita asumată de România în fața UE # Gândul
Datoria publică a României a spart bariera de 60% din PIB, prag care este considerat critic și, de altfel, este un angajament al României în fața Uniunii Europene, prin tratatele de aderare. De asemenea, acest prag obligă, prin lege, Guvernul și Parlamentul României să ia măsuri de reducere a datoriei publice. Ministerul Finanțelor a publicat, […]
23:00
Turist român, dezamăgit de camera pe care a dat 500 de euro într-un hotel de 5 stele din Egipt: „S-ar putea să te îmbolnăvești cu ceva” # Gândul
În general, vacanțele ar trebui să fie relaxante, dar nu întotdeauna așteptările corespund cu realitatea. Așa s-a întâmplat și cu Flavius, un turist român care a plecat în Egipt, iar experiența sa în fostul sat pescăresc Hurghada, de pe malul Mării Roșii,a fost una surprinzătoare, dar nu în sensul bun. Bărbatul a fost dezamăgit imediat […]
22:50
22:30
Mesajul lui Mircea Geoană pentru Nicușor Dan, înainte de vizita la Washington: „Să nu credem că doar dintr-o vizită se rezolvă problema” # Gândul
Mircea Geoană a comentat la Antena 3 CNN ce semnificație ar putea avea pentru România vizita lui Nicușor Dan la Washington în cadrul Consiliului pentru Pace. „Această vizită se pregătește de luni de zile. E o vizită foarte importantă. Eu vă spun din experiența mea empirică cu Trump în timpul primului mandat. Nu este doar […]
22:20
Salata verde nu se va înmuia sau nu se va ofili, timp de două săptămâni, dacă faci un lucru simplu aflat la îndemâna oricui # Gândul
Există o modalitate simplă de a păstra salata verde proaspătă timp de mai multe săptămâni, folosind un ingredient pe care cei mai mulți oameni îl au deja în bucătărie. Îgeneral, salata verde tinde să se strice repede pentru că ea conține o cantitate mare de apă și, dacă nu este depozitată corespunzător în frigider, poate […]
22:20
Mircea Geoană confirmă că participarea la Consiliul pentru Pace este „obligația” lui Nicușor Dan: „Este obligatoriu să reconfirme relația cu SUA” # Gândul
Mircea Geoană, fost secretar adjunct al NATO, a declarat la Antena 3 că face parte din responsabilitățile statutului de președinte ca Nicușor Dan să meargă la Consiliul pentru Pace al lui Trump pentru a consolida relația cu Statele Unite. „Este obligatoriu ca președintele României, la început de mandat, să reconfirme relația cu SUA. Nu există […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 17 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Viorica Dăncilă # Gândul
Marius Tucă Show începe marți, 17 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Viorica Dăncilă, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”…
22:10
22:00
Mircea Geoană avertizează asupra schimbării majore pentru România, în planul politicii externe: „E confirmat de Marco Rubio” # Gândul
Mircea Geoană, fost secretar general adjunct al NATO, a declarat că România, în plan extern, trebuie să revină într-o zonă relevanță strategică. „Se schimbă întreg jocul. Subiectul hioperdependenței de China în materie de primă este unul central. Se trezește și SUA și Europa, ne trezim și noi înțelegând că e o parte importantă a configurației […]
21:40
Wizz Air lansează o nouă platformă de rezervări bilete. Compania aeriană low-cost a oferit toate detaliile pentru pasageri # Gândul
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air a lansat o nouă platformă digitală, dezvoltată în parteneriat cu furnizorul de tehnologie pentru turism Dohop. Se numește WIZZ Link și le permite pasagerilor să rezerve călătorii compuse din mai multe segmente de zbor, într-o singură tranzacție. Mulți pasageri, în special cei care călătoresc în Europa, nu își planifică […]
21:10
Ștefan Popescu: Mizele participării lui Nicuşor Dan la Consiliul Păcii şi momentul de adevăr al României # Gândul
Președintele României și mai ales cei care au putere de convingere asupra lui au ajuns la concluzia că absența de la Washington, de la prima reuniune la nivel înalt a Consiliului Păcii, riscă să compromită orice tentativă de relansare a dialogului cu Casa Albă. Semnalele venite în ultimul timp de peste Atlantic au fost suficient […]
21:10
Întâlnirea dintre Radu Miruță și delegația americană a avut ca „moment principal” vizita la centrul din Fetești unde se antrenează militarii ucraineni # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a primit luni, 16 februarie, vizita unei delegații a Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen. Vizita are loc cu doar o săptămână înainte de participarea președintelui Nicușor Dan la Conferința Consiliului pentru Pace de la Washington. „În cadrul discuțiilor, oficialul român a expus principalele concluzii ale participării […]
21:00
Kim Jong-un a inaugurat un cartier de lux în Phenian pentru familiile soldaților uciși în Ucraina. Cine a fost alături de liderul nord-coreean # Gândul
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a inaugurat luni, 16 februarie, un cartier rezidențial de lux în Phenian dedicat familiilor soldaților uciși în „operațiunile militare în străinătate”, o referire la trupele trimise să lupte alături de Rusia în Ucraina, scrie Deutsche Welle. Proiectul cuprinde aproximativ 50 de clădiri de apartamente destinate să găzduiască circa 2.500 de familii. […]
20:50
Scandal în tabără #rezist. ONG-ul Declic îi atacă pe Nicușor Dan și consilierul său.Îi compară cu Georgescu și Șoșoacă:”De ce parte a baricadei ești?” # Gândul
Președintele Nicușor Dan, eroul „reziștilor”, a devenit după doar opt luni de mandat, ținta atacurilor celor care l-au susținut și l-au votat masiv în campania electorală. Membrii comunității „Declic”, un ONG cu conexiuni în partidul USR, a făcut o postare pe Facebok în care își exprimă dezamăgirea profundă față de liderul lor ales de la […]
20:40
Un britanic a fost arestat pe aeroportul din Hong Kong pentru distrugere. Riscă 2 ani de închisoare pentru vătămare și posesie ilegală de Viagra # Gândul
Un britanic în vârstă de 35 de ani a fost arestat pe aeroportul din Hong Kong după ce a comis un act de vandalism violent, unde a distrus toate chioșcurile self check-in din terminalul în care se afla. Excesul de furie a fost declanșat din cauza unui episod emoțional, scrie The Telegraph. Imaginile cu acesta […]
20:40
Robert Duvall, câștigător al premiului Oscar, a murit la vârsta de 95 de ani. Actorul a făcut roluri memorabile în Nașul și în Apocalypse Now # Gândul
Actorul Robert Duvall, câștigător al Oscarului, cunoscut cel mai bine pentru rolurile din „The Godfather” și „Apocalypse Now”, a murit la 95 de ani. Robert Duvall, actorul premiat cu Oscar, cunoscut pentru „Nașul”, „Apocalypse Now” și multe alte roluri de dur de-a lungul unei cariere cinematografice apreciate care s-a întins pe șase decenii, a decedat. […]
20:30
Cel mai nesănătos iaurt din comerț se găsește în orice supermarket din România. Ce trebuie să știe clienții # Gândul
Iaurtul este, în general, un aliment sănătos și e mai mereu recomandat în diete, în meniurile copiilor sau în regimurile pentru digestie, datorită conținutului de proteine, calciu și culturi lactice benefice. Însă nu toate produsele care poartă eticheta de „iaurt” sunt la fel de bune pentru organism, avertizează csid.ro. Astfel, în rafturile supermarketurilor din România […]
20:30
Ministrul Muncii anunță alocarea a peste două miliarde de lei pentru 2.800.000 de pensionari: „Acordăm un ajutor la pensie” # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat la Antena 3, că, în cadrul dezbaterilor din coaliție, s-a decis alocarea sumei de 2.3000.000.000 lei ca ajutor la pensie pentru 2.800.000 de vârstnici. Ministrul Muncii a precizat că alocă 2.300.000.000 lei sprijin pentru pensii. Indexarea pensiilor de 7% a fost anulat la 1 ianuarie 2026. O creștere de […]
20:00
Ministrul Energiei, anunț mare pentru fermierii români. „Azomureș va da îngrășămite fermierilor în contrul subvențiilor de la stat, pe bază de bonuri valorice” # Gândul
Combinatul Azomureș, după ce va fi preluat de către compania de stat Romgaz, va da îngrășămite fermierilor români în contul subvențiilor pe suprafațe pe care aceștia le au de încasat de la stat, pe bază de bonuri valorice, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Invan, citat de Profit.ro. Azomureș este cel mai mare producător de îngrășăminte […]
Acum 24 ore
19:40
Adoptat de Senat. Tinerii sub 21 de ani nu mai pot intra la jocuri de noroc. Ce alte prevederi se schimbă în legea „păcănelelor” # Gândul
Senatul a adoptat, luni, două propuneri care vizează protejarea copiilor și tinerilor de efectele jocurilor de noroc, prin creșterea vârstei minime de acces de la 21 de ani și limitarea drastică a publicității din mediul online. Cele două inițiative au fost depuse în Parlament în noiembrie 2025, sub semnătura deputatelor Diana Stoica și Raluca Turcan, […]
19:30
Victor Ponta: „Bătălia a început. Între cei care țin cu România și pun România pe primul loc și „cozile de topor” care au ordin să ne țină captivi în „triunghi”. Cât va rezista președintele?” # Gândul
Victor Ponta, fost premier al României, îi critică pe cei aflați la putere, în frunte cu ministrul Afacerilor Enterne, Oana Țoiu, și președintele Nicușor Dan pentru lipsa unei politici externe eficiente. Ponta subliniază că acest aspect a dus la blocarea României într-un „triunghi de sacrificiu”, dar și la anularea alegerilor în decembrie 2024. Ponta subliniază […]
19:20
Producătoarea serialului „Teheran”, care urmărește povestea unui spion Mosad în Iran, a fost găsită fără suflare în camera sa de hotel din Atena # Gândul
Producătoarea și creatoarea serialului „Teheran”, Dana Eden, care supraveghea filmările pentru noul sezon al serialului despre spionajul israelian, a fost găsită moartă duminică într-o cameră de hotel din Atena, scrie The Times of Israel. Dana Eden, în vârstă de 52 de ani, a fost găsită fără suflare în camera de hotel de către fratele ei, […]
19:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 17 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Gheorghe Piperea # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 17 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Gheorghe Piperea. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul…
19:00
Mișcare drastică a economiștilor unei bănci celebre. Au scăzut la jumătate prognoza economică pentru România, după anunțul că țara este în recesiune # Gândul
Economiștii de la Erste Group, proprietarul BCR, au scăzut la jumătate prognoza de creștere economică a României pentru 2026 de la 2,1% la 1%. Noua estimare vine după ce datele semnal pentru trimestrul IV 2025, publicate de Institutul Național de Statistică, au arătat o contradicție peste așteptări și au confirmat intrarea economiei românești în recesiune […]
19:00
Patronul uneia dintre firmele care vinde modelul de mașină în care o femeie a ars de vie reacționează după tragedie. “De unde știți că nu fuma șoferul? Oricum este o mirare pentru mine de ce șoferul a coborât și doamna din spate nu” # Gândul
Cosmin Hațegan, patronul uneia dintre firmele care vinde modelul de mașină electrică în care o femeie a murit carbonizată vineri, a reacționat în exclusivitate pentru Gândul, după ce am transmis că ministrul Transporturilor a trimis Corpul de Control la RAR pentru a verifica îndeplinirea procedurilor în cazul înmatriculării mașinii. Hațegan a precizat că firma sa […]
19:00
Iar a murit Vladimir Putin? Presa se întreabă din nou unde este liderul de la Kremlin, după ce ar fi dispărut din spațiul public de câteva zile # Gândul
Speculațiile cu privire la starea de sănătate și locul în care se află Vladimir Putin cresc, după ce președintele rus nu a fost văzut în public timp de mai bine de o săptămână, scriu mai multe publicații, printre care The Sun, Mirror, Express și altele. Liderul rus a fost văzut ultima dată ținând un discurs […]
19:00
O femeie trăiește din ajutor social, după ce inteligența artificială i-a înlocuit jobul. Meseria sa este aproape dispărută # Gândul
O femeie din Anglia, care era designer grafic și câștiga 65.000 de lire pe an trăiește acum din ajutor social, după ce inteligența artificială (AI) i-a înlocuit drastic jobul. Ea susține că veniturile i-au scăzut dramatic, iar meseria pentru care a lucrat 15 ani de zile aproape că a dispărut în zilele noastre. Leonie Tucker […]
18:50
Rețeaua de socializare a lui Musk s-a confruntat cu o întrerupere majoră a serviciilor. X nu a mai funcționat în SUA, India și mai multe țări europene # Gândul
Platforma de socializare a lui Elon Musk, X, s-a confruntat luni cu o întrerupere majoră a serviciilor, unde a afectat zeci de mii de utilizatori la nivel global, in special cei din Franța, Italia, Marea Britanie și Spania, scrie presa franceză. Primele raportări masive au venit din Regatul Unit, unde mii de utilizatori au semnalat probleme […]
18:40
Guvernul Bolojan „olimpic” la împrumuturi, dar restanțier la transparență. Ultimul raport al datoriei, blocat din septembrie 2025. Cine a îndatorat cel mai mult România în ultimii 18 ani? Gândul prezintă clasamentul premierilor, de la criză la explozia împrumuturilor # Gândul
Ministerul de Finanțe nu a publicat nici acum datele privind datoria publică în ultimele luni și cea mai recentă raportare este aferentă lunii septembrie 2025, când datoria țării era de 1.095 miliarde de lei, adică 58,9% din PIB. Gândul a realizat o analiză privind datoriile pe care le-au făcut premierii României de la ultima criză […]
18:20
Declarație incredibilă a reprezentantului SUA: „ONU este un focar de antisemitism”. Ce l-a înfuriat pe omul lui Trump # Gândul
Mike Waltz, ambasadorul Statelor Unite la ONU, într-un interviu acordat pentru Fox News, a declarat că Organizația Națiunilor unite este „un focar de antisemitism” și a subliniat că eliminarea acestuia este o prioritate centrală a administrației Trump pentru a reforma instituția. Într-un interviu exclusiv acordat pentru postul Fox News, Mike Waltz a susținut că misiunea […]
18:10
Într-o perioadă în care prețurile cresc constant, clienții vânează reducerile importante la produsele de bază. Un exemplu elocvent ar fi cartofii, iar Lidl România are o ofertă specială la acest produs. „Cartofi cu 1,6 lei kilogramul, iarna! Ați mai văzut așa ceva, vreodată? Sacul de 5 kilograme costă 7,9 lei”, este mesajul postat pe pagina […]
17:50
Ciolacu acuză „coafarea” bugetului și îi adresează trei întrebări lui Bolojan. „Investiții de 13 miliarde de lei din 2024 ar fi fost mutate în 2025” # Gândul
Fostul prim-ministru Marcel Ciolacu îl acuză luni pe actualul premier Ilie Bolojan de „coafarea bugetului”. De asemenea, Ciolacu îi adresează trei întrebări premierului Bolojan și îl somează să iasă public pentru a da explicații. „Scandalul «coafării» bugetului este mai grav decât am crezut: au mutat cu totul investiții de 0,7% din PIB din 2024 (de […]
17:40
Nicușor Dan primește la Cotroceni delegația americană. Ce discută președintele României cu emisarii SUA # Gândul
Președintele Nicușor Dan a primit la Cotroceni o delegație a Statelor Unite, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen, lidera grupului democrat din Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA. Vizita delegației americane are loc în contextul primei vizite a liderului de la Cotroceni în SUA, săptămâna viitoare, la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington. […]
